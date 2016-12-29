تصميم منزل رائع على الطراز العربي

ما رأيك في أن نأخذك في رحلة بين أركان منزل كبير رائع مصمم على الطراز العربي الأصيل بلمسة حداثة، ونرى جمال تفاصيله ودقة اختيار قطع أثاثه، فقد قام فريق PREMDAS KRISHNA بتصميم هذا المنزل ليجمع بين أصالة الطراز العربي وحداثة وجراءة التصميم الحديث، هيا بنا ننتقل بين أركانه في جولة سرية مع هوميفاي..
في البداية ستقف منبهرا بعظمة وفخامة بهو المدخل أمامك، ساحة مفتوحة وفي نهايتها سلم شرفي، بتصميم أرضية من الرخام بلون الأبيض والبني الراقي..
وفي ناحية أخرى تصميم مطبخ على الطراز الحديث بألوان جريئة مثل الأحمر مع الأبيض والأسود، هذا المزيج الرائع يتناسب مع جميع الأذواق، تصميم ناعم بدون تفاصيل كثيرة ولكن صمم بذكاء ليحاظف على نظافة ونظام الفراغ، ويستطيع احتواء كل احتياجاتنا وأدواتنا الخاصة بالطبخ والأجهزة الكهربائية..
غرفة نوم رئيسية بتصميم كلاسيكي عصري بلمسات من الطراز العربي، هذا المزيج المتميز أنتج لنا ما نراه من جمال وروعة، ألوان فتحة ومحايدة، مع لمسات من الذهب أضافت فخامة وأناقة لا مثيل لها، ثم يأتى السقف بتصميم مبهر بتفاصيل رائعة تلفت نظرك وتخطف قلبك من أول نظرة..
تصميم نسائي رائعة بألوان البنفسج والأبيض يناسب أذواق الفتيات، مع اختيار قطع أثاث ذات تصميم ناعم وجرئ في نفس الوقت، فستجد السرير مصمم مع إضاءة خلفية غير مباشرة لتبرز جماله، مع تصميم لخلفية السرير بشكل مبتكر..
بتصميم حديث تأتي غرفة النوم هذه لتجدد بداخلنا احساس مواكبة الموضة، تصميم بسيط لسرير مزدوج بألوان هادئة، مع خلفية سرير جريئة وعصرية، إضاءة غير مباشرة من أسفل السرير تضيف جمالا وأناقة للغرفة..
أضاف المصمم للحديقة الخارجية مجموعة من الأعمدة الفرعوينة والتى أضافت أصالة وعراقة للتصميم إلى جانب مسبح كبير للترفيه والاستمتاع بجمال الطبيعة الساحرة..
كما نرى منزلنا اليوم ذو مساحة كبيرة، مما يتيح للمصمم تخصيص غرفة معيشة خاصة بأهل المنزل، بعيدا عن الضيوف وللحفاظ على جانب الخصوية، كمان نجد نجفة عملاقة ذات تصميم كلاسيكي فريد من نوعه لا مثيل له..
لا تتردد في اختيار تصميمات جريئة ومبتكرة، حتى في غرفة النوم الخاصة بك، وهو ما فعله المصمم هنا حيث اختار تصميم مبتكر لغرفة النوم مع ألوان رقيقة وناعمة ..
وأخيرا مع هذا التصميم المختلف والرائع حيث غرفة نوم تناسب ضيوفك لتريهم جمال منزلك وروعته، بمزيج من الزهري والبنفسج والأبيض، لنجد في النهاية تصميم كباقة ورود تقدمها لضيوفك عند بقائهم لزيارتك..
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