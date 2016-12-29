الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصميم منزل رائع على الطراز العربي

آية منير آية منير
Fabulous Interior Design in Arabian Style, Premdas Krishna Premdas Krishna الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
Loading admin actions …

ما رأيك في أن نأخذك في رحلة بين أركان منزل كبير رائع مصمم على الطراز العربي الأصيل بلمسة حداثة، ونرى جمال تفاصيله ودقة اختيار قطع أثاثه، فقد قام فريق  PREMDAS KRISHNA بتصميم هذا المنزل ليجمع بين أصالة الطراز العربي وحداثة وجراءة التصميم الحديث، هيا بنا ننتقل بين أركانه في جولة سرية مع هوميفاي..

بهو المدخل

Fabulous Interior Design in Arabian Style, Premdas Krishna Premdas Krishna الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

في البداية ستقف منبهرا بعظمة وفخامة بهو المدخل أمامك، ساحة مفتوحة وفي نهايتها سلم شرفي، بتصميم أرضية من الرخام بلون الأبيض والبني الراقي..

مطبخ بتصميم حديث..

Fabulous Interior Design in Arabian Style, Premdas Krishna Premdas Krishna مطبخ
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

وفي ناحية أخرى تصميم مطبخ على الطراز الحديث بألوان جريئة مثل الأحمر مع الأبيض والأسود، هذا المزيج الرائع يتناسب مع جميع الأذواق، تصميم ناعم بدون تفاصيل كثيرة ولكن صمم بذكاء ليحاظف على نظافة ونظام الفراغ، ويستطيع احتواء كل احتياجاتنا وأدواتنا الخاصة بالطبخ والأجهزة الكهربائية..

غرفة نوم رئيسية..

Fabulous Interior Design in Arabian Style, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

غرفة نوم رئيسية بتصميم كلاسيكي عصري بلمسات من الطراز العربي، هذا المزيج المتميز أنتج لنا ما نراه من جمال وروعة، ألوان فتحة ومحايدة، مع لمسات من الذهب أضافت فخامة وأناقة لا مثيل لها، ثم يأتى السقف بتصميم مبهر بتفاصيل رائعة تلفت نظرك وتخطف قلبك من أول نظرة..

غرفة نوم لابنتك..

Fabulous Interior Design in Arabian Style, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

تصميم نسائي رائعة بألوان البنفسج والأبيض يناسب أذواق الفتيات، مع اختيار قطع أثاث ذات تصميم ناعم وجرئ في نفس الوقت، فستجد السرير مصمم مع إضاءة خلفية غير مباشرة لتبرز جماله، مع تصميم لخلفية السرير بشكل مبتكر..

غرفة نوم حديثة..

Fabulous Interior Design in Arabian Style, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

بتصميم حديث تأتي غرفة النوم هذه لتجدد بداخلنا احساس مواكبة الموضة، تصميم بسيط لسرير مزدوج بألوان هادئة، مع خلفية سرير جريئة وعصرية، إضاءة غير مباشرة من أسفل السرير تضيف جمالا وأناقة للغرفة..

أعمدة فرعونية..

Fabulous Interior Design in Arabian Style, Premdas Krishna Premdas Krishna مسبح
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

أضاف المصمم للحديقة الخارجية مجموعة من الأعمدة الفرعوينة والتى أضافت أصالة وعراقة للتصميم إلى جانب مسبح كبير للترفيه والاستمتاع بجمال الطبيعة الساحرة..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة معيشة خاصة..

Fabulous Interior Design in Arabian Style, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة المعيشة
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

كما نرى منزلنا اليوم ذو مساحة كبيرة، مما يتيح للمصمم تخصيص غرفة معيشة خاصة بأهل المنزل، بعيدا عن الضيوف وللحفاظ على جانب الخصوية، كمان نجد نجفة عملاقة ذات تصميم كلاسيكي فريد من نوعه لا مثيل له..

غرفة نوم بتصميم مبتكر..

Fabulous Interior Design in Arabian Style, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

لا تتردد في اختيار تصميمات جريئة ومبتكرة، حتى في غرفة النوم الخاصة بك، وهو ما فعله المصمم هنا حيث اختار تصميم مبتكر لغرفة النوم مع ألوان رقيقة وناعمة ..

تصميم مختلف..

Fabulous Interior Design in Arabian Style, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

وأخيرا مع هذا التصميم المختلف والرائع حيث غرفة نوم تناسب ضيوفك لتريهم جمال منزلك وروعته، بمزيج من الزهري والبنفسج والأبيض، لنجد في النهاية تصميم كباقة ورود تقدمها لضيوفك عند بقائهم لزيارتك..

يمكنك قراءة.. منزل من الأحلام في باريس

شقة صغيرة بتفاصيل ساحرة
شاركنا برأيك..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً