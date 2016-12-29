تصميم منزل رائع على الطراز العربي

غرفة نوم رئيسية بتصميم كلاسيكي عصري بلمسات من الطراز العربي، هذا المزيج المتميز أنتج لنا ما نراه من جمال وروعة، ألوان فتحة ومحايدة، مع لمسات من الذهب أضافت فخامة وأناقة لا مثيل لها، ثم يأتى السقف بتصميم مبهر بتفاصيل رائعة تلفت نظرك وتخطف قلبك من أول نظرة..