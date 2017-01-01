صمم منزل مقاوم للعوامل الجوية وإحمي نفسك من برد هذا الشتاء

أحد الأخطاء الشائعة هي تصميم منزلك وتنفيذه بدون مراعاة أن يكون مقاوماً للعوامل الجوية من حرارة و برودة. فنعاني في هذا الجو البارد من عدم الراحة داخل منازلنا وهذا بسبب عدم الاهتمام بتجهيز المنزل بحيث يناسب التغيرات الجوية المختلفة.

إليكم بعض الافكار والتي من دورها أن تحسن من راحتنا داخل بيتونا وخلق راحة حرارية حتى في اسوأ الظروف، فإذا كنت تبني بيتك أو تقوم بتجديده فهذه الأفكار لك.