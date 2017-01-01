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صمم منزل مقاوم للعوامل الجوية وإحمي نفسك من برد هذا الشتاء

Marwa Hasan Marwa Hasan
Castello Engineered Wood, Quick-Step Quick-Step Walls & flooringWall & floor coverings
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أحد الأخطاء الشائعة هي تصميم منزلك وتنفيذه بدون مراعاة أن يكون مقاوماً للعوامل الجوية من حرارة و برودة. فنعاني في هذا الجو البارد من عدم الراحة داخل منازلنا وهذا بسبب عدم الاهتمام بتجهيز المنزل بحيث يناسب التغيرات الجوية المختلفة. 

إليكم بعض الافكار والتي من دورها أن تحسن من راحتنا داخل بيتونا وخلق راحة حرارية حتى في اسوأ الظروف، فإذا كنت تبني بيتك أو تقوم بتجديده فهذه الأفكار لك.

عزل الحوائط

news 2016, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

أغلب تسريب الحرارة من الداخل والخارج يتم من خلال الحوائط وبسبب استخدام خامات خاطئة وغير متناسبة مع درجات الحرارة. فعند استخدام خامات صحيحة وعوازل مناسبة سيحصل منزلك على الراحة الحرارية كما ستقلل من استهلاك الطاقة.

أشهر الخامات المناسبة لعزل الحراري هي الفوم أو الصوف الزجاجي.

عزل ​النوافذ

homify Windows & doorsWindows
homify

homify
homify
homify

يستحسن عمل النوافذ من الألوميتال مع عزل وسد الفتحات المحيطة بالإطار باستخدام بوليثين،بحيث لا يتم تسريب الأمطار، الرياح الباردة أو الاتربة.

يستحسن عمل زجاج مزدوج، والتي تعتبر فكرة سديده وتعمل على خلق عزل جيد و تقليل الحرارة المتسربة عبر النافذة بنسبة ٥٠٪. أيضاً فيما بعد، راعي وجود ستائر فهي تساهم أيضاً في عمل عازل اضافي.

​عزل الأرضيات

Noble Walnut Satin Quick-Step Walls & flooringWall & floor coverings
Quick-Step

Noble Walnut Satin

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

إذا كنت تسكن في أدوار سفلية ففرص تسريب الحرارة من الأرضيات عالية بالنسبة لك، ولذلك يجب الحرص على عزل الأرضية بالبيتومين أولاً، ثم عمل عزل من الفوم أسفل الطبقة الاخيرة (في حالة الخشب) وسد الفتحات بين البلاطات المختلفة، والفواصل بين الحائط والأرضية.

أفضل الخامات لتشطيب أرضيات منزلك هي الخشب أو السجاد في الاماكن الباردة، ويجب الابتعاد عن الخامات الباردة مثل السيراميك، البورسيلين والرخام. فيما بعد، راعي فرش السجاجيد السميكة الصوفية حول المنزل في أيام البرد الشديد فهي تمنع تسريب البرد و تحافظ على الدفي.

​عزل الأسطح

Fassade und Dach aus Schiefer - Symmetrische Deckung, Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss منازل
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss

Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss

يعتبر عزل الأسطح من أهم الخطوات التي يجب الإهتمام بها، فيكون العزل حراري وضد المياة والرطوبة، ويجب الحرص على إختباره لضمان كفائته وسد أي فتحات قد تكون بها حيث أن عدم الإهتمام به قد يسبب الكثير من المشكلات والتوابع، والتي لا تقتصر على تسريب الحرارة فحسب ولكن تؤثر على المباني والخرسانة بشكل كبير والتي قد تؤدي إلى هدم أجزاء من المبنى.

​قم بغلق كل الفتحات، الفجوات والفواصل

Maison D'Aval, CCD Architects CCD Architects جدران
CCD Architects

Maison D'Aval

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

سواء كانت فاصل بين تشطيب الغرف المختلف، بين بلاطات الأرضية أو الحائط، أو بين عنصرين مثل الحائط والأرضية وأخيراً أي فتحات من شبابيك وأبواب. يكون سد هذه الفجوات باستخدام السيليكون، الفوم للفتحات الاكبر أوالأسمنت الأبيض.

​زود منزلك بنظام تدفئة مركزي

Optifocus Fire homify Living roomFireplaces & accessories
homify

Optifocus Fire

homify
homify
homify

بتزويد منزلك بنظام تدفئة مركزي مع وجود منظم للحرارة في الغرف ليتناسب مع الراحة الحرارية لساكني المنزل.

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