صمم منزل مقاوم للعوامل الجوية وإحمي نفسك من برد هذا الشتاء

أحد الأخطاء الشائعة هي تصميم منزلك وتنفيذه بدون مراعاة أن يكون مقاوماً للعوامل الجوية من حرارة و برودة. فنعاني في هذا الجو البارد من عدم الراحة داخل منازلنا وهذا بسبب عدم الاهتمام بتجهيز المنزل بحيث يناسب التغيرات الجوية المختلفة.
إليكم بعض الافكار والتي من دورها أن تحسن من راحتنا داخل بيتونا وخلق راحة حرارية حتى في اسوأ الظروف، فإذا كنت تبني بيتك أو تقوم بتجديده فهذه الأفكار لك.
أغلب تسريب الحرارة من الداخل والخارج يتم من خلال الحوائط وبسبب استخدام خامات خاطئة وغير متناسبة مع درجات الحرارة. فعند استخدام خامات صحيحة وعوازل مناسبة سيحصل منزلك على الراحة الحرارية كما ستقلل من استهلاك الطاقة.
أشهر الخامات المناسبة لعزل الحراري هي الفوم أو الصوف الزجاجي.
يستحسن عمل النوافذ من الألوميتال مع عزل وسد الفتحات المحيطة بالإطار باستخدام بوليثين،بحيث لا يتم تسريب الأمطار، الرياح الباردة أو الاتربة.
يستحسن عمل زجاج مزدوج، والتي تعتبر فكرة سديده وتعمل على خلق عزل جيد و تقليل الحرارة المتسربة عبر النافذة بنسبة ٥٠٪. أيضاً فيما بعد، راعي وجود ستائر فهي تساهم أيضاً في عمل عازل اضافي.
إذا كنت تسكن في أدوار سفلية ففرص تسريب الحرارة من الأرضيات عالية بالنسبة لك، ولذلك يجب الحرص على عزل الأرضية بالبيتومين أولاً، ثم عمل عزل من الفوم أسفل الطبقة الاخيرة (في حالة الخشب) وسد الفتحات بين البلاطات المختلفة، والفواصل بين الحائط والأرضية.
أفضل الخامات لتشطيب أرضيات منزلك هي الخشب أو السجاد في الاماكن الباردة، ويجب الابتعاد عن الخامات الباردة مثل السيراميك، البورسيلين والرخام. فيما بعد، راعي فرش السجاجيد السميكة الصوفية حول المنزل في أيام البرد الشديد فهي تمنع تسريب البرد و تحافظ على الدفي.
يعتبر عزل الأسطح من أهم الخطوات التي يجب الإهتمام بها، فيكون العزل حراري وضد المياة والرطوبة، ويجب الحرص على إختباره لضمان كفائته وسد أي فتحات قد تكون بها حيث أن عدم الإهتمام به قد يسبب الكثير من المشكلات والتوابع، والتي لا تقتصر على تسريب الحرارة فحسب ولكن تؤثر على المباني والخرسانة بشكل كبير والتي قد تؤدي إلى هدم أجزاء من المبنى.
سواء كانت فاصل بين تشطيب الغرف المختلف، بين بلاطات الأرضية أو الحائط، أو بين عنصرين مثل الحائط والأرضية وأخيراً أي فتحات من شبابيك وأبواب. يكون سد هذه الفجوات باستخدام السيليكون، الفوم للفتحات الاكبر أوالأسمنت الأبيض.
بتزويد منزلك بنظام تدفئة مركزي مع وجود منظم للحرارة في الغرف ليتناسب مع الراحة الحرارية لساكني المنزل.
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