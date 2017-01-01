مطابخ حديثة: 10 تصميمات مثالية لمطابخ تجمع شمل العائلة

مائدة الطعام هي المكان الذي يتجمع حوله أفراد العائلة كل يوم، يضحكون ويتسامرون ويعرفون أخبار بعضهم البعض فيحصلون على الجو الحميمي والعائلي في هذه الفترة البسيطة من تناول طعامهم.
والمطبخ هو المكان الذي يجمع أفراد العائلة أثناء تحضير الطعام او تفحصهم لما سيأكلونه اليوم، وفي هذه الأوقات تبدأ الأحاديث والمواضيع في الظهور ويندمج الأب مع أطفاله والزوجة مع زوجها، لذا لا بد من أن يكون المطبخ مكانا مريحا وواسعا وحميميا من أجل تحقيق هذا الغرض العائلي الجميل، فنحتاج إلى أماكن مناسبة لتخزين أدوات الطبخ ومكان منفصل لتناول الطعام بكراسي صغيرة وعملية، إليكم بعض التصميمات التي تعطيكم نبذة عن شكل المطبخ المثالي الذي يمنحكم هذا الشعور الحميمي مع عائلاتكم..
الخشب من المواد المفضلة دائما في تصميم المطابخ فهو يعطي جو دافيء ويحافظ على الحرارة ما يجعل الجو في المطبخ حميمي وعائلي، ولكي لا يفسد الخشب مع مرور الزمن بسبب الهواء الساخن الموجود بالمطبخ من المهم وجود مواد أخرى في تصميم المطبخ ودمجها مع الخشب.
يمكن أن تعطي لمسة جديدة لمطبخك الخشبي عن طريق إضافة لمسة من الخرسانة أو الحجر الأملس والناعم، أما في حال رغبتك بإضافة لمسة أنيقة يمكنك حينها دمج الخشب مع الرخام أو الجرانيت، وأخيرا إن كنت من محبي المطابخ الريفية وتريد الحفاظ على الجو الريفي 100٪ يمكنك عندها استخدام النحاس في بعض التفاصيل واستخدام السيراميك على الجدران.
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في حالة وجود أطفال في المنزل فالمطبخ هو المكان المليء بالأخطار المحتملة، الأواني الساخنة والنار المشتعلة والسكاكين الموجودة بالأدراج، حتى قطع الأثاث يمكن أن تصبح خطيرة على الأطفال إذا لم يتم اختيارها بعناية، ولكي نتجنب كل أنواع الخطر المحتملة لا يوجد ما هو أفضل من التصميمات العملية والبسيطة كهذا التصميم.
مع هذا التصميم النموذجي ستكون على دراية ورؤية واضحة بأي شيء يحدث حولك في المطبخ، بالإضافة إلى ذلك فهو مثالي للعائلات الكبيرة حيث يوفر المساحة الواسعة للتحرك بهدوء دون إزعاج أي طرف آخر، وأفضل جزء في هذا التصميم هو تلك الطاولة الخشبية التي خلقت بيئة أكثر ديناميكية بالإضافة إلى وضع لمسة ريفية ودافئة في المطبخ مع الحفاظ على النمط العصري من خلال الكراسي الموجودة حولها.
السطوح المصقولة تعطي دائما لمسة أنيقة وراقية للمساحات، وفي حالة المطابخ فهي مثالية للغاية لأنها لا تتأثر بالحرارة أو الرطوبة، فعلى سبيل المثال يمكنك وضع طبقة خارجية من الزجاج على السطح المصقول لحمايته أو اختيار أي مواد أخرى للحفاظ عليه.
في هذا التصميم كما تم اختيار الأثاث بعناية ليتناسب مع حجم الطاولة الجانبية المخصصة للطعام ووضع الكراسي السوداء في خط مستقيم بهذا الشكل جعل ديكور المطبخ منمقا ومنظما للغاية فظهر بشكل راقي في النهاية.
عند قدوم احد أفراد العائلة للزيارة يحب الجميع تقديم كل وسائل الراحة والرفاهية للزائرين، وباستخدام بعض المواد البسيطة يمكن جعل طاولة المطبخ غاية في الأناقة وتشبه طاولات الطعام الموجودة بالمطاعم الفاخرة، وهذه العناصر متمثلة في مفرش رقيق وأنيق وإضاءة مناسبة ومقاعد عصرية ومريحة من أجل الجلوس.
وعلينا أن نعي دائما أنه من أجل اختيار مواد مناسبة لتصميم طاولة المطبخ هناك أمران مهمان، الأول أن تكون المادة المستخدمة مقاومة للحرارة والرطوبة، والثاني أن تكون متناسبة مع باقي عناصر التصميم في المطبخ ، فمثلا إذا كان لا بد من استخدام الرخام ليتناسب مع ديكور مطبخك ولكن ليس لديك الميزانية الكافية فعند استبداله يجب استبداله بمادة قريبة منه مثل الجرانيت أو الرخام الصناعي وهكذا.
رائحة التوابل الدافئة والشهية القادمة من المطبخ هي أحد أكثر الأشياء التي نتذكرها عن بيوت آبائنا واجدادنا، والتصميمات العتيقة والكلاسيكية هي ما تعيد إلينا هذه المشاعر من الماضي وكأننا نعيش في بيت العائلة الكبير
زي زمان.
إذا كنت تريد وضع هذه اللمسة العتيقة في مطبخك يجب استخدام عناصر من الطراز القديم كالمروحة الأنيقة الموجودة بالسقف، ومفارش السفرة والستائر المزخرفة بأشكال تقليدية كالزهور والأشكال والألوان المنتظمة، وستشعر وقتها أنك كالمسافر عبر الزمن!
الإضاءة في المطابخ لها تأثير كبير على الجو العام المتواجد بها ومزاج أفراد الأسرة بالكامل، وإذا كنت تريد التخفيف من حدة التوتر والضغط العصبي عند أفراد أسرتك وحصولهم على جو من الراحة والاسترخاء في المطبخ عند تناول الطعام فلا تتردد في إضافة إضاءة طبيعية للمكان!
أيضا الألوان المستخدمة في المطبخ لها دور مهم للغاية في تعزيز هذا الجو الممتع، فاستخدام الأزرق والأخضر مع الألوان المحايدة كالأبيض والبيج بالإضافة إلى وجود الإضاءة الطبيعية ستمنح كل أفراد عائلتك النشاط والبهجة والجو الرائع الذي تطمحون فيالحصول عليه.
مع مرور الوقت يتغير نمط الحياة واحتياجات الأسر. ويحتاج المطبخ أيضا على التكيف مع التغيرات الجديدة، خصوصا إذا كان أولادك في مرحلة الشباب والمراهقة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الاستثمار الجيد في استخدام ديكور حديث.
المواد الصلبة هي الأفضل في تصميم المطابخ العصرية للحصول على هذا الشكل الصناعي الأنيق والحديث، بالإضافة إلى مزاياه الأخرى بالطبع مثل المتانة وسهولة التنظيف.
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في حالة وجود أفراد كثر في أسرتك فإن الطعام الموجود ينتهي بمجرد وضعه على الطاولة، ومن المهم مراعاة تصميم المطبخ في هذه الحالة بأن يكون مصمم للاحتفاظ بكميات كبيرة من المواد الغذائية التي تكفي أفراد الأسرة الكبيرة.
هذا التصميم يوضح لنا فكرة جيدة في استغلال الحوائط الموجودة بالمطبخ وتحويلها إلى خزن كبيرة من أجل الاحتفاظ بالمواد الغذائية، وبهذه الطريقة يمكنك تخزين كل احتياجات أسرتك الكبيرة دون الحاجة للذهاب إلى محل البقالة يومياً من أجل شراء احتياجات الطعام!
لأن المطبخ هو المكان الأمثل لتجمع أفراد الأسرة في أوقات اليوم المختلفة، في أغلب الأوقات جميع أفراد الأسرة يحتاجون إلى الذهاب للمطبخ من أجل إحضار أغراض للطعام أو الشراب فيتقابلون ويتحدثون، ومن أجل توفير ميزة لذلك فإن التصميمات الخطية هي أفضل من يقدم هذه الميزة، فهي تترك المساحة الموجودة في وسط المطبخ حرة للجميع من أجل حرية الحركة، مهما كان مطبخك كبيرا أو صغيرا يمكن دائما تصميمه على شكل حرف C أو L.
وفي هذا المطبخ وضع المصمم لمسة رائعة بهذه الأريكة الزرقاء لجعل المكان ودودا ودافئا بشكل أكبر.
عندما يكون لدينا مساحة صغيرة نرغب دائما في جعلها أكبر عند اكتمال أفراد الأسرة، وعلى الرغم من ان ذلك يبدو مستحيلا، إلا أنه من الممكن توفير مساحة أكبر باستخدام طاولة قابلة للفرد مثل الموجودة في هذا التصميم، وبهذه الطريقة سيكون هناك مكانا للجميع على الطاولة أثناء تناول الطعام وبعد ذلك يمكن إخفائها مرة أخرى لتوسيع المساحة.
هذا الحل بسيط وعملي للتغلب على المساحات الصغيرة!