قواعد أساسية عند اختيار حجم الأثاث المناسب لمساحة كل غرفة

لا تتحدد مساح الغرف فقط بمساحة الأرضيات ولكن ارتفاع السقف مهم للغاية عند تقدير مساحة الغرفة وبالتالي اختيار قطع الأثاث المناسبة لها، أيضا من المهم الأخذ في الاعتبار حجم الشبابيك والشرفات وأماكنها بالإضافة إلى أي فتحات أخرى موجودة بالغرفة مثل باب الغرفة.

ويعد اختيار الأثاث المناسب لتوزيع مساحة الغرفة هو أهم عامل يضعه الخبراء في اعتبارهم فهو ما يخلق توازن بصري وراحة للجالسين، ووجود عناصر محورية في الغرفة يدور حولها توزيع الأثاث هو ما يساعد المصمم بشكل كبير كوجود نافذة او موقد على سبيل المثال.

وبالطبع لسنا في حاجة إلى ذكر اختلاف التفكير في كل غرفة عن الأخرى، فاستغلال المساحة الموجودة في غرفة الأطفال مختلف تماما عن غرفة النوم وعن غرفة المعيشة وهكذا، لذا نقدم إليكم بعض المعايير المهمة للتفكير فيها عند اختيار حجم الأثاث الخاص بغرف منزلكم حسب مساحتها.