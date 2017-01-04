قواعد أساسية عند اختيار حجم الأثاث المناسب لمساحة كل غرفة

لا تتحدد مساح الغرف فقط بمساحة الأرضيات ولكن ارتفاع السقف مهم للغاية عند تقدير مساحة الغرفة وبالتالي اختيار قطع الأثاث المناسبة لها، أيضا من المهم الأخذ في الاعتبار حجم الشبابيك والشرفات وأماكنها بالإضافة إلى أي فتحات أخرى موجودة بالغرفة مثل باب الغرفة.
ويعد اختيار الأثاث المناسب لتوزيع مساحة الغرفة هو أهم عامل يضعه الخبراء في اعتبارهم فهو ما يخلق توازن بصري وراحة للجالسين، ووجود عناصر محورية في الغرفة يدور حولها توزيع الأثاث هو ما يساعد المصمم بشكل كبير كوجود نافذة او موقد على سبيل المثال.
وبالطبع لسنا في حاجة إلى ذكر اختلاف التفكير في كل غرفة عن الأخرى، فاستغلال المساحة الموجودة في غرفة الأطفال مختلف تماما عن غرفة النوم وعن غرفة المعيشة وهكذا، لذا نقدم إليكم بعض المعايير المهمة للتفكير فيها عند اختيار حجم الأثاث الخاص بغرف منزلكم حسب مساحتها.
قبل الذهاب إلى المتجر لاختيار الأثاث الخاص بالغرفة يجب قياس طول الجدران وأماكن وجود النوافذ والأبواب والشرفات وارتفاعها عن الأرض وأماكن وجودها بالغرفة، وبالطبع لا ننسى قياس طول وعرض الغرفة من الأرضيات.
إذا أخذنا غرفة المعيشة كمثال، فإذا كانت الغرفة بمساحة متوسطة توضع الأريكة بمواجهة أحد الجدران مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع عتبة النافذة في حالة وجودها لأنها تؤثر على حجم قطعة الأثاث الموجودة سواء كانت أريكة أو كرسي، لذا عليك بقياس طول وعرض وارتفاع وعمق الأريكة الموجودة في المتجر ومقارنتها مع المكان المحدد ووضعها في الغرفة للتأكد من مناسبتها له.
أما في الغرف صغيرة المساحة فلا يمكن اختيار أريكة بجوانب ضخمة أو عرضها أكبر من اللازم، وفي الغرف الكبيرة الأثاث الكبير يبدو مملا وتافها ولا تظهر جودته في ظل المساحة الواسعة وهكذا..
يمكن استخدام قطع أثاث متساوية في الارتفاع والطول والعرض وكأنها جزء واحد لخلق توازن بصري صحيح كما يمكن استخدام ارتفاعات مختلفة للأثاث في أماكن الجلوس ولكن بشكل متناسق ومدروس.
على سبيل المثال في غرفة المعيشة الموجودة في الصورة عندما يجلس الموجودين على الأريكة والكراسي سيكونون جميعا على نفس الارتفاع على الرغم من اختلاف تصميم الأريكة عن الكراسي إلا أن التوازن البصري موجود بين الجميع في هذه الغرفة. وفي حالة استخدام كراسي مرتفعة عن غيرها فيجب الأخذ في الاعتبار أماكن وضعها حتى تحافظ على التواصل بين الجالسين في هذه الحالة.
يجب تحديد قطع الأثاث الأساسية في الغرفة قبل اختيار قطع الاكسسوارات التي تعطي إضافة للديكور، ففي الغرف الصغيرة يمكن التخلي عن الاكسسوارات كالطاولة الجانبية على سبيل المثال وغيرها من القطع التي تسمح بخلق مساحة جيدة للحركة واستغلال المساحات الموجودة في القطع الأساسية التي لا غنى عنها.
في الغرف الكبيرة يكون التحدي الأكبر في تجنب وجود مسافات واسعة وكبيرة بين المساحات وقطع الأثاث الموجودة بها ما يجعل شكل المكان سخيفا وغير جذّاب، كما أنه يفتقد عنصر التواصل بين الجالسين فيه، لذا من المهم مراعاة أماكن قطع الأثاث بحيث تكون المسافات مناسبة بينها.
تستخدم قطع الأثاث المنخفضة مع الغرف الغير مرتفعة ذات الأسقف المنخفضة، أما الغرف ذات الأسقف المرتفعة فيمكن استخدام الرفوف على الجدران أو وضع دواليب وفي غرفة النوم استخدام أسرة بأربعة عواميد.
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في غرفة السفرة يجب السماح بمساحة كافية لكراسي الطاولة عند فتحها من أجل الجلوس، ويجب ألا تقل المسافة بين الكرسي وبين قطعة أثاث أخرى أو جدار خلفها عن 36 بوصة.
في غرف الطعام الصغيرة تجنب استخدام الكراسي الكبيرة، يمكن استخدام كرسي بدون ظهر أو بظهر صغير، كما يمكن استخدام أريكة طويلة على أحد جانبي الطاولة، أما في غرف الطعام الكبيرة استخدم الكراسي المنجدة مع ظهور عالية لملأ حجم الغرفة.