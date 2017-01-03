منزل عصري وأنيق لشهر عسل طول العمر!

جولتنا اليوم داخل منزل بتصميم عصري ومساحات واسعة تناسب كل زوجين حديثين يريدان منزلا يبعث على الراحة والاستجمام والبعد عن التفاصيل الصناعية والاندماج مع الطبيعة، كل هذه العناصر يحققها لكم هذا التصميم الرائع.

وكما جاء في تخطيط المشروع ستجدون الطابق الأرضي صمم كغرفة معيشة تجتمع فيها العائلة عند زيارة العروسان، وباقي غرف المنزل منفتحة على بعضها بشكل جعلها متكاملة ومتناسقة للغاية، أما الدور العلوي من المنزل فهو الركن الخاص بالزوجين يمنحهما خصوصية كاملة باحتوائه على غرفة النوم الرئيسية بحمام داخلي، و2 غرفة نوم فرعية وحمام كبير ومكتب وأخيرا شرفة واسعة تطل على حديقة المنزل.

هيا بنا إلى جولة سريعة في منزل المستقبل..