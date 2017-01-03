منزل عصري وأنيق لشهر عسل طول العمر!

جولتنا اليوم داخل منزل بتصميم عصري ومساحات واسعة تناسب كل زوجين حديثين يريدان منزلا يبعث على الراحة والاستجمام والبعد عن التفاصيل الصناعية والاندماج مع الطبيعة، كل هذه العناصر يحققها لكم هذا التصميم الرائع.
وكما جاء في تخطيط المشروع ستجدون الطابق الأرضي صمم كغرفة معيشة تجتمع فيها العائلة عند زيارة العروسان، وباقي غرف المنزل منفتحة على بعضها بشكل جعلها متكاملة ومتناسقة للغاية، أما الدور العلوي من المنزل فهو الركن الخاص بالزوجين يمنحهما خصوصية كاملة باحتوائه على غرفة النوم الرئيسية بحمام داخلي، و2 غرفة نوم فرعية وحمام كبير ومكتب وأخيرا شرفة واسعة تطل على حديقة المنزل.
هيا بنا إلى جولة سريعة في منزل المستقبل..
صممت واجهة المنزل بشكل عصري وخطوط منتظمة مع فتحات صغيرة على الشارع بالإضافة إلى شرفة صغيرة مطلة فوق باب المنزل، ولم يستخدم المصمم تفاصيل كثيرة في الواجهة واعتمد في تصميمها على البساطة باستثناء استخدام الحجارة في بعض أماكن المدخل لتعطي رونقا للمدخل إلى جانب هذه الحديقة الجانبية الصغيرة كترحيب بسيط بالزائرين.
أهلا بكم في هذا المنزل الرائع!
يستقبلنا باب خشبي لامع مع زجاج معتم للحفاظ على الخصوصية، وأول ما سيلفت انتباهكم عند المرور من الباب هو تقسيم الشقة الملفت للنظر بوجود هذا الجدار الحجري ومكانه الغريب المتقاطع مع مدخل المنزل مباشرة.
وكما نلاحظ فقد استخدم المصمم نفس نوع الحجر الموجود في المدخل في تصميم الجدار الموجود داخل الشقة والذي سوف نراه في أماكن متفرقة من المنزل.
مساحة واسعة لغرفة الاستقبال والمعيشة ممتلئة بالضوء الطبيعي القادم من النوافذ المفتوحة على الحديقة وباب المنزل المصنوع نصفه من الزجاج المعتم أيضا، ما جعل المكان مشرق دائما في ساعات النهار.
بالإضافة إلى وجود الحجر في كل زوايا الدور الأرضي لإضافة أناقة وطبيعة على المكان، أيضا توجد أكثر من مدفأة في الجدران الحجرية لتكمل هذا النمط الريفي المندمج مع الحداثة الموجودة في هذا التصميم.
هذا الجزء من المنزل كاللوحة المرسومة بألوانه الرائعة المختلفة والناعمة كالبيج والأبيض والعاجي، مع لمسة ألوان داكنة موجودة في قطع الأثاث المختلفة.
يتميز المكان بديكور انتقائي بلمسات مختلفة استوائية ومعاصرة وكلاسيكية الموجودة بين قطع الأثاث وتصميم المساحات، بالإضافة إلى الإضاءة المعاصرة والمتكاملة المنتشرة في أرجاء المكان لإضاءته ليلا
استكمل التصميم رسم المنزل كأنه لوجة وأضاف لون جديد وفريد في غرفة النوم الرئيسية، لمسة نسائية وجريئة وجذّابة للغاية على الحائط الرئيسي في الغرفة والموجود خلف السرير.
غرفة النوم مريحة وبسيطة وعملية، لا تحتوي على عناصر كثيرة وبمجرد دخولها تشعر بالراحة والاستجمام، تحتوي على شرفة مطلة على حديقة المنزل تعطي لمسة مشرقة للغرفة.
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التفاصيل الصغيرة الموجودة في حمام غرفة النوم جعل منه مكانا رومانسيا للغاية.
مرآة صغيرة بإطار كلاسيكي أنيق، وبعض قطع السيراميك الملونة في ركن الاستحمام التي أعطته شكلا أنيق، هذه التفاصيل الصغيرة ما تحول ديكور أي غرفة إلى شكل رائع في النهاية.
يعتبر المطبخ في هذا التصميم مكان يربط بين أرجاء المنزل المختلفة في الدور الأرضي، فهو يربط بين غرفة الاستقبال في مدخل المنزل والحديقة بباب خشبي أنيق.
أخيرا ليس من الممكن أن نتجاهل التصميم الأنيق لأثاث المطبخ الخشبي مع اللون الأبيض، فقد مزج هذا بين النمط الريفي والعصري في تصميم متكامل.