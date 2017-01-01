تجديد بيت العائلة البيئي

تجديد المنازل يهدف عامة إلى تحسين تصميم المنزل والذي يغير من المزايا الجمالية والعملية للمنزل. معنا اليوم منزل تجديده سيبدو لنا مثل المفاجأة، فهو لم يغير فقط الجوانب الجمالية ولكنه عمل على تصميم منزل جديد بيئي يرشد من استهلاك الطاقة، يحسن من الإضاءة، التبريد والتهوية، التدفئة والمياة الساخنة.

الآن وبعد التجديد أصبح المنزل يستهلك 147 وات فقط والتي لا تقتصر على الإضاءة الداخلية فحسب بل تشمل أيضاً الإضاءة الخارجية. كما تم تغير خصائص التدفئة، الإضاءة الليد، الأرضيات، الحوائط لتكون كلها صديقة للبيئة.