الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تجديد بيت العائلة البيئي

Marwa Hasan Marwa Hasan
Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Loading admin actions …

تجديد المنازل يهدف عامة إلى تحسين تصميم المنزل والذي يغير من المزايا الجمالية والعملية للمنزل. معنا اليوم منزل تجديده سيبدو لنا مثل المفاجأة، فهو لم يغير فقط الجوانب الجمالية ولكنه عمل على تصميم منزل جديد بيئي يرشد من استهلاك الطاقة، يحسن من الإضاءة، التبريد والتهوية، التدفئة والمياة الساخنة.

الآن وبعد التجديد أصبح المنزل يستهلك 147 وات فقط والتي لا تقتصر على الإضاءة الداخلية فحسب بل تشمل أيضاً الإضاءة الخارجية. كما تم تغير خصائص التدفئة، الإضاءة الليد، الأرضيات، الحوائط لتكون كلها صديقة للبيئة.

تغير شامل

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

مثل أي تجديد بيئي،  فيمكن أن يتطلب استثمار كبير في البداية ولكننا نرى النتائج سريعاً، فهي تقلل في تكاليف الفواتير الكهربية وفي استهلاك الطاقة بشكل عام للحصول على نفس الخدمات وربما أفضل منها. فهذا ما حدث في تجديد هذا المنزل، فقد تم هدم المبنى وبدأ بناؤه من جديد ليحصل على نتائج جديدة وذات كفاءة عالية.

نفس الأسلوب بنظام جديد

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco جدران
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

هدم البيت شمل إبقاء هيكله الخرساني، أيضاً بُقى على الأساس كما كان، لكن تم تغير النظام تماماً.

كشط طبقات التشطيب

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco منازل
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

نلاحظ في عملية التجديد كيف يتم كشط طبقات التشطيب وتوفير مساحة لعمل العزل ومنع التسريب الحراري للداخل.

تصميم عملي

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco منازل
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

من المحبذ في تجديد المنازل هو تغير التصميم بحيث يناسب احتياجات الاسرة باضافة مساحات زائدة تحقق كافة الاحتياجات.

مساحات جديدة

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco جدران
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تم تغيير أماكن بعض الحوائط للحصول على افضل نتائج، تناسب توظيف الطاقة الجديد، فهنا نرى بناء حوائط جديدة في غرف حالية.

عناية خاصة في الخارج

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

الحوائط الخارجية تحتاج عناية خاصة لمنع تسرب الحرارة والبرودة ولذلك فهي تحتاج تخطيط في التصميم للحصول على أقل استهلاك، تنفيذ بعناية والحرص على استغلال توجيه المنزل وموقعه.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

استغلال الطبيعة المحيطة

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco منازل
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

المنزل يقع بجانب البحر والذي يسمح بوجود مشهد رائع وجميل وخاصة من الدور العلوي ولذلك فتم وضع ذلك في الحسبان عند تصميم الشرفات للاستمتاع بكل شبر من هذا المشهد.

مدخل ساحر

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco شبابيك
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

المدخل محاط بالحديقة والنباتات، والاحجار، فهو منظر رائع لمدخل البيت.

الفناء الخارجي

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تم تصميم فناء مغطى بسطح حديدي وتوزيع الاضاءة لتحسين الحرارة في كل من الصيف و الشتاء. حيث أن كل ركن هو جزء مهم في التصميم. كما تم استخدام الإضاءة الليد الدافئه وتركزيها على عناصر الديكور الخارجي.

تصميم جديد في الداخل

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

التصميم الداخلي يبدو جديد حيث إختلفت الارضيات، الحوائط و اخذت طراز مودرن بتفاصيل ملونة ومتباينة.

رفوف زجاجية

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تصميم رائع لوحدة رفوف زجاجية، فهو لا يعطي تصميم مودرن فحسب ولكن يسمح بوجود مساحة تخزينية إضافية بدون خلق إزدحام بصري.

مزج الداخل بالخارج

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco غرفة الميديا
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تسمح غرفة المعيشة الصغيرة بخلق مساحة مريحة للعمل، القراءة أو الراحة. الإضاءة الطبيعية تغمر المساحة بفضل النافذة الكبيرة المطلة على الحديقة.

ترحاب دافئ

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

مدخل المنزل جميل يسر كل من يدخل، فالخشب دائماً ما يعطي لمسة عتيقة مميزة وحميمية للفراغ.

مطبخ حديث ومعاصر

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

هذا المطبخ أكثر ما يميزه هي الألوان، الأسود، المعدن والكراسي الأكريليك الشفافة. تصميم مودرن وملبي لكل الاحتياجات.

ركن خاص

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

هذا الركن بلا شك يلعب دور البطولة في هذا المنزل بوجود الكرسيين الأنيقين بطرازهما الكلاسيكي والألوان والنقشات المنتقاة والتي تعطي لهذا الركن شخصية خاصة. مع وجود الإضاءة المتدلية والاكسسوارات المزينة للحائط على طراز الارت ديكو.

تفاصيل حول المنزل

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كل تفصيلة تظهر شخصية المنزل بشكل متميز. فهنا تم عمل جيوب في الحائط على شكل أرفف مدمجة في الحائط ومضاءة مع استغلالها لوضع الاكسسوار والمقتنيات.

السلالم

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تم اضاءة كل درجة وإنعاش السلالم. الاضاءة من الليد والتي تعطي احساس ديناميكي مع وجود الخشب ولمعته المتميزة.

الغرفة الرئيسية

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco غرفة نوم
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

غرفة النوم الرئيسية يغمرها الضوء الطبيعي مع طراز مينمال وحائط من اللون الأزرق مريح مثل موج البحر، لتكون مكان مثالي للراحة والاسترخاء. المفروشات تعطي دفئ وأناقة.

غرفة الاطفال

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco غرفة الاطفال
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تتبع نفس طراز الغرفة الرئيسية، ألوان مريحة وطراز متجانس. الحائط يأخذ لون وردي  مع الخشب الفاتح، والذي يتناسب مع الصورة المعلقة على الحائط.

حمام فاخر

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حمام
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

الحمام له طراز خاص ومميز، مودرن وله شخصية بفضل المرآة المميزة والإضاءة المدفونة.

دوش ايطالي

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حمام
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

يعتبر اختيار رائع للحمامات الصغيرة ذات الطراز المودرن والفاره.

فناء للاستمتاع

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

هذا الفناء له نفس الطراز مثل الجاليري، مساحة خارجية تشبه البيت الى حد كبير بتفاصيله و شخصيتة.

انسجام في كل مكان

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

لا ينسجم المنزل مع أجزاؤه الداخلية فقط ولكن مع البيئة أيضاً، فتم اضافة نافورة في الفناء و التي تعطي الجو العام سلام نفسي.

الدور الثاني

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco بلكونة أو شرفة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

الدور العلوي يعطي أناقة متميزة حيث غلفت حوائطه بالزجاج والتي تمنح منظراً رائعاً ليس له مثيل.

مطابخ حديثة: 10 تصميمات مثالية لمطابخ تجمع شمل العائلة
ما رأيك في هذا التجديد؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً