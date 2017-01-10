تصميم شقة كلاسيكية في غاية الأناقة

كما نعلم أنه باختلاف الأذواق وباختلاف الحس الفني لكل شخص يختلف التصميم الداخلي للمنازل، وفي الآونة الأخيرة تم ابتكار العديد من أنماط التصميم الجديدة والمميزة، لكن يبقى التصميم الكلاسيكي حالة من خلق الشعور بالفخامة والأناقة ويتم ذلك من خلال تحري التناسق والتوازن في كل شئ سواء قطع الأثاث أو الاكسسوارات أو غير ذلك، وكما نعلم أن النمط الكلاسيكي قائم على التمركز على لون واحد يتمحور حوله باقي عناصرالتصميم.
التصميم الكلاسيكي له طابع وأجواء خاصة يتم إبرازها من خلال الاكسسوارات الذهبية وقطع الأثاث المحايدة التي تتميز بالفخامة وكذلك ألوان الطلاء، في هذا المحتوى المميز سنقوم بعرض تصميم شقة كلاسيكية غاية في التميز والابتكار، فإذا كنت تريد تصميم منزلك على هذا النمط الساحر، يمكنك اقتباس عدة أفكار من هذه الشقة الكلاسيكية الرائعة.
ريسبشنكلاسيكية لاستقبال الضيوف
غرفة الاستقبال
الريشبشن هو الواجهة الأولى التي يراها الزائرين، لذا يجب الاهتمام بها وتصميمها على الوجه الأكمل، وكما نرى في هذه الغرفة الكلاسيكية المميزة أنها مزودة بقطع أثاث راقية تتميز بالفخامة، حيث تم الابتعاد عن استخدام الصالون الذهبي التقليدي، وتم الاعتماد على هذه الأرائك المريحة المميزة بلونها الهادئ الذي يتناسب مع أجواء المنزل الساحرة، وكما نرى أنه تم استخدام سجادة صغيرة مزخرفة بنقوش صغيرة تم وضعها على مساحة صغيرة فوق الأرضية الخشبية الرائعة، كما تم استخدام الثريات النحاسية المميزة، وكما نرى أيضًا أنه الإضاءة الطبيعية أضافت المزيد من أجواء الفخامة والدفء على المنزل.
غرفة الطعام وكذلك المطبخ اتسمت بالتصميم المفتوح على ردهة المنزل، فتم الاستعانة ببعض الخزانات ذات الواجهات الزجاجية قليلة السُمك التي أضافت لمسة جمالية مميزة على المطبخ، كما أن طاولة الطعام الخشبية المستديرة تم تصميمها باللون الألبيض الهادئ وتنجيد المقعد باللون البني الداكن الذي عمل على كسر روتين اللون الأبيض، وتم وضع ثرية نحاسية أنيقة على ارتفاع منخفض من الطاولة.
كما نرى في تصميم هذا الممر المميز، أنه تم طلاء الحائط باللون الأبيض الهادئ مع إضافة القليل من الزخارف الكلاسيكية المستقيمة عليه، كما تم الاستعانة بالإضاءة الخفية في سقف هذه المساحة، وفي مقدمة الممر تم وضع طاولة خشبية بسيطة وأعلاها مرآة طويلة، كما نلاحظ أيضًا أنه تم الاستعانة بالسيراميك المزخرف بطريقة كلاسيكية رائعة.
لم يتم تصميم ممر الغرف الداخلي بطريقة تقليدية على الإطلاق، بينما تم تصميمه بطريقة هندسية مبتكرة ومميزة، الممر المنحني تم تزيينه بأوراق الحائط الفنية التي تحتوي على بعض الرسومات الفنية الكلاسيكية، كما تم الاستعانة في هذا الممر بالأرضية الخشبية التي أضافت لمسة كلاسيكية مُبهرة، وكما نلاحظ أيضًا أنه تم استخدام وحدة إضاءة باللون الأضفر الكلاسيكي الرائع.
كما ذكرنا أن الطابع الكلاسيكي يتم خلاله استخدام قطع الأثاث كبيرة الحجم، حيث تم وضع سرير كبير مزود بمفارش كلاسيكية هادئة، بالإضافة إلى أنه قد تم استخدام دولاب كبير مُصمم من الخارج على هيئة مرايا تستخدم لعكس الأضواء، كما أن الثرية التي تم استخدامها والإضاءة الخفية أضافت لمسة كلاسيكية ساحرة على هذه الغرفة.
تصميم الغرفة بسيط للغاية، حيث تم استخدام مكتب خشبي صغير في أحد أركان الغرفة، كما تم الاستعانة بأريكة باللون البيج الفاتح وأعلاها لوحة فنية كلاسيكية مضيئة، تم الاستعانة في هذه الغرفة أيضًا بمكتبية خشبية طويلة لوضع الكتب والحفاظ عليها، وكما نرى أن الإضاءة الطبيعية من النافذة تضيف لمية دفء مميزة على الغرفة.
تصميم هذا الحمام مميز للغاية، حيث تم الدمج بين اللون الأبيض واللون البيج والاستعانة قليلًا باللون الذهبي، مرآة الحمام كلاسيكية مميزة تعلوها وحدة إضاءة كلاسيكية أنيقة.
بعد هذا العرض المميز لبعض غرف هذه الشقة الكلاسيكية، يمكنك اقتباس عدد من الأفكار الرائعة مثل الألوان وكيفية اختيار أثاث المنزل الكلاسيكي الرائع وبعض الاكسسوارات.
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