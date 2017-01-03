13 فكرة مميزة للفناء الداخلي لمنزلك

يعد الفناء الداخلي للمنزل من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها عند تصميم المنازل ذات المساحات الكبيرة، والجدير بالذكر هنا أن فناء المنزل الداخلي كان يُستخدم قديمًا فقط، لكنه الآن يستخدم على نطاق واسع في المنازل الكبيرة وأصبح بإمكاننا تصميم هذا الجزء المميز من المنزل على غرار النمط العام المُتبع داخل المنزل.
الجدير بالذكر هنا أيضًا أنه عند الحديث عن الفناء الداخلي للمنزل نجد أنه له العديد من الاستخدامات بالإضافة إلى كونه لمسة أناقة ساحرة على المنزل، حيث تُستخدم هذه المساحة للاستمتاع بأجواء الطبيعة وكذلك الفناء يعتبر مكان لاستقبال الضيوف في هذه الأجواء المريحة المميزة. إذا كنت في الوقت الحالي تُصمم منزلك على أي غرار وتريد اختيار تصميم لفناء منزلك الداخلي يمكنك في هذا المحتوى الإطلاع على بعض الأفكار والتصميمات التي يمكنك الاختيار بينها لإبراز واستغلال هذه المساحة المميزة من منزلك بطريقة مُثلى.
تصميم مميز لفناء المنزل الداخلي، يجمع بين أكثر من طراز في تصميمه، لكن الشئ المميز في هذا التصميم أنه تم تزويده بالكثير من النباتات الخضراء، أما بالنسبة للعنصر الخشبي الذي تم استخدامه بكثرة في الدرج وكذلك المقاعد، وعند الحديث عن أداة الشواء الكبيرة، فقد تم تصميمها بطريقة مبتكرة، بحيث تم تصميم الجزء السفلي منها لتصبح بمثابة مكان لتخزين أغراض الشواء، فهذا التصميم يجمع بين البساطة والأناقة مما يجعلك تستمتع بأجواء مميزة في فناء منزلك بدلًا من الانتقال لحدائق خارج المنزل.
كما نرى في هذا التصميم الرائع، أنه تم الجمع بين أكثر من نمط في تصميم هذا الفناء، فتم الدمج بين النمط الريفي كذلك النمط البسيط وبعض أجواء النمط الكلاسيكي، فقد تم تزيين الجدران بالطوب الحجري الذي يميز المنازل الريفية، لكن استخدام السيراميك والرخام على أجزاء من الأرضية أضاف حس إضافي للطابع الكلاسيكي، وأهم ما يميز هذا الفناء الرائع هو استخدام أصص الزرع الأخضر المبهجة التي تزيد أجواء الطبيعة الخلابة، وعلى الرغم أن مساحة هذا الفناء صغيرة إلا أنه تم تصميمه وتنسيقه بطريقة مبتكرة.
إذا كنت مهتمًا بتصميم منزلك على النمط الكلاسيكي، وكنت مهتمًا بشكلٍ خاص بالأجواء الإمبراطورية يمكنك اقتباس تصميم فناء منزلك من هذا النموذج الرائع، تم تصميم هذا الفناء ليكون مفتوح من أعلى، ويحتوي على نافورة مياه كلاسيكية مصممة من الأحجار وتحيط بها النباتات باللون الأخضر، كما أن عنصر الخشب الذي تم استخدامه في تصميم النافذة وباب الفناء أضاف لمسة جمالية مبتكرة، كما أن لون الجدران مميز وأنيق يتناسب مع لون العنصر الحجري في المكان.
تم تصميم هذا الفناء المميز ليكون مغطى بدلًا من الفناء المفتوح، كما تم إضافة عدد كبير من عناصر التشطيب الفاخرة التي أضافت لهذا الفناء أجوائه الساحرة، تم الاتجاه لاستخدام الأرضية الرخامية التي تضيف حس الفخامة والرقي إلى المكان. بالنسبة لجدران هذا الفناء نجد أنه تم طلائها باللون الأبيض الهادئ كما تحتوي هذه الجدران على بعض الفتحات التي تطل على الحديقة الخارجية، كما أن النافذة الزجاجية ذات الإطار الخشبي كان لها تأثيرها المميز على زينة المكان، و المساحة المائية التي تم تصميمها بطريقة مبتكرة أضافت شكل جمالي وأجواء طبيعية خلابة، كما أن التلاعب بالإضاءة في هذا التصميم أضاف الكثير من النعومة والأناقة على هذه المساحة المميزة.
الكثير من الأشخاص يفضلون قضاء الكثير من أوقاتهم في الهواء الطلق وأجواء الطبيعة، ففي هذا التصميم المميز الذي تم ابتكاره على غرار النمط الاسكندنافي البسيط، تم استخدام طاولة خشبية لتناول الطعام، كما تم تزويد الفناء بأريكة مريحة لقضاء أوقات مميزة في الفناء وكذلك لاستقبال الزائرين، والذي يميز هذا التصميم الرائع هو التناغم والتناسق في اختيار الألوان سواء ألوان الإضاءة، الأثاث وكذلك لون الجدران.
في هذا التصميم البسيط، تم الاستعانة بقطع أثاث صغيرة مكونة من طاولة مستطيلة ومقاعد صغيرة، وكما نرى أن هذا الفناء مفتوح ومزود بالنباتات الخضراء التي تعطيك الاحساس بأجواء الطبيعة الساحرة.
تصميم هذا الفناء المفتوح اعتمد بشكل كبير على التلاعب بالإضاءة وبطريقة توزيعها، فقد تم استخدام بعض الوحدات على درجات السلم
الدرج الرئيسي للفناء، كما تم توزيعها على جوانب الأعمدة وفي الأرضية، وكما نرى أيضًا في هذا النموذج الرائع أنه تم الاستعانة بالأرضية الحجرية بالإضافة إلى أرضية السيراميك اللامعة الأنيقة، ولإضافة المزيد من أجواء الطابع المودرن داخل الفناء تم وضع اثنين من المقاعد الزجاجية الصغيرة للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة في أي وقت.
إذا كنت تحب إضافة المساحات المائية في منزلك، يمكنك تصميم الفناء بشكل كامل ليكون بمثابة بحيرة وفي منتصفها نافورة صغيرة، وكما نرى في هذا التصميم أنه تم وضع النباتات على جانبي هذه البحيرة لإضافة مزيد من أجواء الطبيعة الساحرة مما يعطيك شعور بأنك حقًا في حديقة خارجية بعيدًا عن منزلك.
إذا كنت من محبي الطابع الكلاسيكي وتريد الحصول على فناء مميز بأجواء بعيدة عن التقليدية، يمكنك تصميم الدرج الحلزوني الذي أضاف في لهذا التصميم لمسة فنية جعلت الفناء بمثابة اللوحة التعبيرية المنسقة بعناية وتألق. المساحة المائية التي تم تصميمها باللون الأزرق اللامع أضافت جو ساحر على الفناء، وطلاء الجدار بهذه الدرجة من اللون الأصفر تتناسب إلى حد كبير مع أجواء الفناء.
تم الاستفادة من مساحة هذا الفناء بطريقة مثالية بأقل مجهود وأقل تكلفة. تم الاستعانة في هذا التصميم بوضع طاولة معدنية صغيرة واثنين من المقاعد المميزة، وتم تغطية الأرضية بالحصى الصغير المُخصص لأغراض الارضيات، كما تم وضع عدد من أصص النباتات في كافة أرجاء الفناء للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة، كما أن جدار الفناء الزجاجي أضاف الشعور بأن مساحة هذا الفناء واسعة.
إذا كنت من محبي تواجد النباتات في فناء منازلك بصورة مكثفة، يمكنك الاقتباس من هذا التصميم واستخدام الحديقة المعلقة مع إضافة القليل من التدرج في الألوان الذي أضاف حس جمالي مميز على أجواء المكان، كما نلاحظ أيضًا أن طلاء الجدران باللون الأبيض كان الاختيار الأمثل لمثل هذا التصميم، وكذلك الحال في الأرضية الرخامية المميزة التي تم استخدامها.
إذا كان الفناء الداخلي لمنزلك مساحته صغيرة، لا تقلق على الإطلاق بشأن هذا، فيمكنك تصميمه بكل دقة وأناقة من خلال استخدام بعض الأحجار من الطبيعة، وكما نرى في هذا التصميم أنه تم استخدام عدد قليل من النباتات لجعلها بمثابة حديقة داخلية صغيرة، والجدير بالذكر هنا أن استخدام النوافذ الزجاجية أضاف شعور باتساع مساحة الفناء.
تم تغطية جزء من هذا الفناء الصغير، للسماح للضوء بالدخول إلى الفناء ويتم تسليطه فقط على نافورة المياه، الفناء مُصمم بطريقة مميزة تُضفي المزيد من أجواء الاسترخاء إلى منزلك، وكذلك استخدام عنصر الرخام في هذا التصميم سواء في الأرضية، الجدران والسقف أضاف المزيد من أجواء طابع الفخامة والأناقة على الفناء.
في النهاية نأمل أن نكون قد قدمنا شرحًا وافيًا للعديد من الأفكار المميزة للاستفادة من فناء منزلك الداخلي واستغلال هذه المساحة المميزة الاستغلال الأمثل الذي يتناسب مع نمط منزلك.
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