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13 فكرة مميزة للفناء الداخلي لمنزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq حديقة
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يعد الفناء الداخلي للمنزل من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها عند تصميم المنازل ذات المساحات الكبيرة، والجدير بالذكر هنا أن فناء المنزل الداخلي كان يُستخدم قديمًا فقط، لكنه الآن يستخدم على نطاق واسع في المنازل الكبيرة وأصبح بإمكاننا تصميم هذا الجزء المميز من المنزل على غرار النمط العام المُتبع داخل المنزل.

الجدير بالذكر هنا أيضًا أنه عند الحديث عن الفناء الداخلي للمنزل نجد أنه له العديد من الاستخدامات بالإضافة إلى كونه لمسة أناقة ساحرة على المنزل، حيث تُستخدم هذه المساحة للاستمتاع بأجواء الطبيعة وكذلك الفناء يعتبر مكان لاستقبال الضيوف في هذه الأجواء المريحة المميزة. إذا كنت في الوقت الحالي تُصمم منزلك على أي غرار وتريد اختيار تصميم لفناء منزلك الداخلي يمكنك في هذا المحتوى الإطلاع على بعض الأفكار والتصميمات التي يمكنك الاختيار بينها لإبراز واستغلال هذه المساحة المميزة من منزلك بطريقة مُثلى.

1. فناء متسع مزود بالكثير من النباتات الخضراء

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq حديقة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

تصميم مميز لفناء المنزل الداخلي، يجمع بين أكثر من طراز في تصميمه، لكن الشئ المميز في هذا التصميم أنه تم تزويده بالكثير من النباتات الخضراء، أما بالنسبة للعنصر الخشبي الذي تم استخدامه بكثرة في الدرج وكذلك المقاعد، وعند الحديث عن أداة الشواء الكبيرة، فقد تم تصميمها بطريقة مبتكرة، بحيث تم تصميم الجزء السفلي منها لتصبح بمثابة مكان لتخزين أغراض الشواء، فهذا التصميم يجمع بين البساطة والأناقة مما يجعلك تستمتع بأجواء مميزة في فناء منزلك بدلًا من الانتقال لحدائق خارج المنزل.

2. فناء مميز يجمع بين أكثر من طابع

T House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

كما نرى في هذا التصميم الرائع، أنه تم الجمع بين أكثر من نمط في تصميم هذا الفناء، فتم الدمج بين النمط الريفي كذلك النمط البسيط وبعض أجواء النمط الكلاسيكي، فقد تم تزيين الجدران بالطوب الحجري الذي يميز المنازل الريفية، لكن استخدام السيراميك والرخام على أجزاء من الأرضية أضاف حس إضافي للطابع الكلاسيكي، وأهم ما يميز هذا الفناء الرائع هو استخدام أصص الزرع الأخضر المبهجة التي تزيد أجواء الطبيعة الخلابة، وعلى الرغم أن مساحة هذا الفناء صغيرة إلا أنه تم تصميمه وتنسيقه بطريقة مبتكرة.

3. فناء على غرار النمط الكلاسيكي الإمبراطوري

Casa de Campo Helvetia, Marcelo Bicudo Arquitetura Marcelo Bicudo Arquitetura بيت زجاجي
Marcelo Bicudo Arquitetura

Marcelo Bicudo Arquitetura
Marcelo Bicudo Arquitetura
Marcelo Bicudo Arquitetura

إذا كنت مهتمًا بتصميم منزلك على النمط الكلاسيكي، وكنت مهتمًا بشكلٍ خاص بالأجواء الإمبراطورية يمكنك اقتباس تصميم فناء منزلك من هذا النموذج الرائع، تم تصميم هذا الفناء ليكون مفتوح من أعلى، ويحتوي على نافورة مياه كلاسيكية مصممة من الأحجار وتحيط بها النباتات باللون الأخضر، كما أن عنصر الخشب الذي تم استخدامه في تصميم النافذة وباب الفناء أضاف لمسة جمالية مبتكرة، كما أن لون الجدران مميز وأنيق يتناسب مع لون العنصر الحجري في المكان.

4. فاء مغطى مزود بتشطيبات فاخرة مميزة

House of Shells by Ramón Castellanos. Sanlúcar de Barrameda, Cadiz, Spain. , Pablo Cousinou Pablo Cousinou بلكونة أو شرفة
Pablo Cousinou

Pablo Cousinou
Pablo Cousinou
Pablo Cousinou

تم تصميم هذا الفناء المميز ليكون مغطى بدلًا من الفناء المفتوح، كما تم إضافة عدد كبير من عناصر التشطيب الفاخرة التي أضافت لهذا الفناء أجوائه الساحرة، تم الاتجاه لاستخدام الأرضية الرخامية التي تضيف حس الفخامة والرقي إلى المكان. بالنسبة لجدران هذا الفناء نجد أنه تم طلائها باللون الأبيض الهادئ كما تحتوي هذه الجدران على بعض الفتحات التي تطل على الحديقة الخارجية، كما أن النافذة الزجاجية ذات الإطار الخشبي كان لها تأثيرها المميز على زينة المكان، و المساحة المائية التي تم تصميمها بطريقة مبتكرة أضافت شكل جمالي وأجواء طبيعية خلابة، كما أن التلاعب بالإضاءة في هذا التصميم أضاف الكثير من النعومة والأناقة على هذه المساحة المميزة.

5. فناء مفتوح على النمط الاسكندنافي مزود بقطع أثاث رئعة

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الكثير من الأشخاص يفضلون قضاء الكثير من أوقاتهم في الهواء الطلق وأجواء الطبيعة، ففي هذا التصميم المميز الذي تم ابتكاره على غرار النمط الاسكندنافي البسيط، تم استخدام طاولة خشبية لتناول الطعام، كما تم تزويد الفناء بأريكة مريحة لقضاء أوقات مميزة في الفناء وكذلك لاستقبال الزائرين، والذي يميز هذا التصميم الرائع هو التناغم والتناسق في اختيار الألوان سواء ألوان الإضاءة، الأثاث وكذلك لون الجدران.

6. فناء مزود بقطع أثاث صغيرة يمكن الاستغناء بها عن كافة التشطيبات الأخرى

Casa PN, ZD+A ZD+A حديقة
ZD+A

ZD+A
ZD+A
ZD+A

في هذا التصميم البسيط، تم الاستعانة بقطع أثاث صغيرة مكونة من طاولة مستطيلة ومقاعد صغيرة، وكما نرى أن هذا الفناء مفتوح ومزود بالنباتات الخضراء التي تعطيك الاحساس بأجواء الطبيعة الساحرة.

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7. فناء على النمط المودرن الأنيق يتميز بتوزيع مميز للإضاءة

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تصميم هذا الفناء المفتوح اعتمد بشكل كبير على التلاعب بالإضاءة وبطريقة توزيعها، فقد تم استخدام بعض الوحدات على درجات السلم الدرج الرئيسي للفناء، كما تم توزيعها على جوانب الأعمدة وفي الأرضية، وكما نرى أيضًا في هذا النموذج الرائع أنه تم الاستعانة بالأرضية الحجرية بالإضافة إلى أرضية السيراميك اللامعة الأنيقة، ولإضافة المزيد من أجواء الطابع المودرن داخل الفناء تم وضع اثنين من المقاعد الزجاجية الصغيرة للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة في أي وقت.

8. تصميم الفناء بالكامل على هيئة بحيرة صغيرة

Casa Sol , José Vigil Arquitectos José Vigil Arquitectos منازل
José Vigil Arquitectos

José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos

إذا كنت تحب إضافة المساحات المائية في منزلك، يمكنك تصميم الفناء بشكل كامل ليكون بمثابة بحيرة وفي منتصفها نافورة صغيرة، وكما نرى في هذا التصميم أنه تم وضع النباتات على جانبي هذه البحيرة لإضافة مزيد من أجواء الطبيعة الساحرة مما يعطيك شعور بأنك حقًا في حديقة خارجية بعيدًا عن منزلك.

9. فناء كلاسيكي مزود بدرج حلزوني أنيق

Casa de la Luz, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos بلكونة أو شرفة
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

إذا كنت من محبي الطابع الكلاسيكي وتريد الحصول على فناء مميز بأجواء بعيدة عن التقليدية، يمكنك تصميم الدرج الحلزوني الذي أضاف في لهذا التصميم لمسة فنية جعلت الفناء بمثابة اللوحة التعبيرية المنسقة بعناية وتألق. المساحة المائية التي تم تصميمها باللون الأزرق اللامع أضافت جو ساحر على الفناء، وطلاء الجدار بهذه الدرجة من اللون الأصفر تتناسب إلى حد كبير مع أجواء الفناء.

10. فناء داخلي صغير يحتوي على الكثير من عناصر الطبيعة

Dom z wewnętrznym PATIO, Autorskie Studio Projektu QUBATURA Autorskie Studio Projektu QUBATURA بيت زجاجي
Autorskie Studio Projektu QUBATURA

Autorskie Studio Projektu QUBATURA
Autorskie Studio Projektu QUBATURA
Autorskie Studio Projektu QUBATURA

تم الاستفادة من مساحة هذا الفناء بطريقة مثالية بأقل مجهود وأقل تكلفة. تم الاستعانة في هذا التصميم بوضع طاولة معدنية صغيرة واثنين من المقاعد المميزة، وتم تغطية الأرضية بالحصى الصغير المُخصص لأغراض الارضيات، كما تم وضع عدد من أصص النباتات في كافة أرجاء الفناء للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة، كما أن جدار الفناء الزجاجي أضاف الشعور بأن مساحة هذا الفناء واسعة.

11. فناء الحديقة المعلقة

Casa Marilola, Urban Landscape Urban Landscape حديقة
Urban Landscape

Urban Landscape
Urban Landscape
Urban Landscape

إذا كنت من محبي تواجد النباتات في فناء منازلك بصورة مكثفة، يمكنك الاقتباس من هذا التصميم واستخدام الحديقة المعلقة مع إضافة القليل من التدرج في الألوان الذي أضاف حس جمالي مميز على أجواء المكان، كما نلاحظ أيضًا أن طلاء الجدران باللون الأبيض كان الاختيار الأمثل لمثل هذا التصميم، وكذلك الحال في الأرضية الرخامية المميزة التي تم استخدامها.

12. فناء داخلي مساحته صغيرة

Jardín japonés para tortugas en Alicante., David Jiménez. Arquitectura y paisaje David Jiménez. Arquitectura y paisaje حديقة
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

إذا كان الفناء الداخلي لمنزلك مساحته صغيرة، لا تقلق على الإطلاق بشأن هذا، فيمكنك تصميمه بكل دقة وأناقة من خلال استخدام بعض الأحجار من الطبيعة، وكما نرى في هذا التصميم أنه تم استخدام عدد قليل من النباتات لجعلها بمثابة حديقة داخلية صغيرة، والجدير بالذكر هنا أن استخدام النوافذ الزجاجية أضاف شعور باتساع مساحة الفناء.

13. فناء بسيط لمساحة صغيرة مُصمم بطريقة مبتكرة بعيدة عن الضوضاء

SPA JIVA, Ambrosi I Etchegaray Ambrosi I Etchegaray منتجع
Ambrosi I Etchegaray

Ambrosi I Etchegaray
Ambrosi I Etchegaray
Ambrosi I Etchegaray

تم تغطية جزء من هذا الفناء الصغير، للسماح للضوء بالدخول إلى الفناء ويتم تسليطه فقط على نافورة المياه، الفناء مُصمم بطريقة مميزة تُضفي المزيد من أجواء الاسترخاء إلى منزلك، وكذلك استخدام عنصر الرخام في هذا التصميم سواء في الأرضية، الجدران والسقف أضاف المزيد من أجواء طابع الفخامة والأناقة على الفناء.

في النهاية نأمل أن نكون قد قدمنا شرحًا وافيًا للعديد من الأفكار المميزة للاستفادة من فناء منزلك الداخلي واستغلال هذه المساحة المميزة الاستغلال الأمثل الذي يتناسب مع نمط منزلك.

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