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من شقة كئيبة إلى منزل حديث ومميز

Mai Elkholy Mai Elkholy
REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة السفرة
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إذا كان قد مر على منزلك وقت كبير ولم تقم بعمل أي تجديد أو إصلاحات له، وتريد تحويل هذا المنزل إلى مكان مميز يجعلك تشعر بالراحة والرضا وتتخلص من الشعور بالكآبة والملل التي تُصاب بهما داخل منزلك، يمكنك عمل هذا من خلال القليل من الخطوات.

في هذا المحتوى سنقوم بعرض نموذج لشقة متوسطة في المساحة بها العديد من المميزات، لكنها مصممة بطريقة أقل من التقليدية تُشعر سكانها بالملل وعدم الرضا المستمر عن تصميم هذا المنزل، وتم عمل عدد من التغييرات التي أضافت لمسة فنية مبتكرة وجعلت من هذه المساحة الكئيبة شقة في غاية الأناقة والبساطة.

قبل: مطبخ متوسط المساحة على النمط التقليدي

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

مطبخ على الطراز التقليدي، تم تغطية جدرانه بالكامل بالسيراميك المزخرف، وكما يتضح أنه تم الاتجاه للخزانات الكبيرة التي عمدت إلى تضييق مساحة المطبخ.

بعد: مطبخ عصري بألوان مميزة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

لا تصدق بالتأكيد تصميم المطبخ الجديد، فقد تم تصميم طاولة المطبخ الرخامية بطريقة مبتكرة، وكذلك الخزانات التي صُممت بطريقة عصرية مميزة تتناسب مع مساحة المطبخ، ومن الملاحظ أنه تم إزالة جدران السيراميك لأن الطلاء يتناسب بشكل أكبر مع النمط العصري الجديد، نلاحظ أيضًا في هذا التصميم أنه تم إلغاء النافذة واستبدالها بمصدر آخر علوي للضوء الطبيعي، ويجدر الإشارة هنا أيضًا أن وحدات الإضاءة المنخفضة ذات التصميم العصري الحديث كان لها دور هام في إضافة لمسة مميزة على المطبخ.

قبل: مساحة فارغة أمام غرفة المعيشة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة السفرة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

قبل أن يتم إدخال أي تحديثات جديدة على المنزل، كانت هذه الشقة تتسم بأنها ذات غرف ومساحات منفصلة مما كان يضيف الإحساس بالضيق عند التواجد في أي غرفة. وفي هذا التصميم نجد أنه كان يوجد أمام غرفة المعيشة مساحة غير مستغلة، فقط تم استخدامها لوضع طاولة خشبية كبيرة لتخزين بعض المقتنيات.

بعد: غرفة طعام أنيقة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة السفرة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كما ذكرنا أن التصميم المفتوح أفضل بكثير من التصميمات المغلقة التي تتسم بالملل، فقد تم استغلال المساحة الفارغة في تخصيصها كركن لتناول الطعام، وكان هذا من خلال استخدام طاولة مستطيلة على الطراز الحديث ومقاعد بيضاء مميزة أضافت لمسة جمالية مبتكرة على المكان، كما أن يجدر الإشارة هنا أيضًا أن استخدام اللون الأبيض في الأثاث والجدران يعطي شعور باتساع الغرفة.

قبل: غرفة مغيشة قاتمة ذات أثاث ثقيل

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كما نرى في تصميم غرفة المعيشة، أنه تم وضع أريكة كبيرة احتلت جزء كبير من مساحة الغرفة، وكما نرى أنه تم استخدام اللون البيج الباهت لطلاء، كما تم الاتجاه لاستخدام أرضية البلاط.

بعد: التحول إلى غرفة معيشة بسيطة على الطراز الحديث

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

الإضاءة الطبيعية كانت عنصر مميز لتغيير تصميم وأجواء الغرفة ككل، فقد أضافت لمسة إشراق ودفء على الغرفة، وتم الاتجاه للأثاث متوسط الحجم من خلال استخدام هذه الركنة المميزة ذات لون عصري مميز، تم أيضًا استخدام اللون الأبيض في طلاء الجدران وكان هذا سببًا في إضافة مزيد من أجواء الطابع الحديث. والجدير بالذكر أيضًا أن استخدام الأرضية الخشبية بهذا اللون الفاتح المميز كان له دور كبير في تغيير تصميم ونمط هذه الغرفة والعمل على رؤيتها بمنظور مختلف.

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قبل: غرفة نوم على الطراز التقليدي القديم

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة نوم
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

في هذا النموذج تم تصميم الغرفة بحيث لا تحتوي على أي عنصر جذب سواء في الإضاءة، الأثاث أو الطلاء، فتم الاتجاه لاستخدام قطع أثاث تقليدية وكذلك المفروشات المستخدمة فهي بسيطة للغاية لا تحتوي على أية زخارف أو نقشات، مما جعل هذا التصميم ممل عند النظر إليه ولا يحتوي على أي لمسة من لمسات الإشراق.

بعد: غرفة نوم في غاية الأناقة على النمط المعاصر

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة نوم
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كما ذكرنا أنه في هذا المنزل كان الاتجاه لاستخدام اللون الأبيض بكثرة هو الحل المثالي للشعور باتساع المكان، فكان الاتجاه هنا في غرفة النوم لاستخدام قطع أثاث يتناسب حجمها مع مساحة الغرفة ككل، فتم استخدام سرير متوسط الحجم، وكذلك الخزانة التي ذات أبواب منزلقة لعدم احتلال مساحة إضافية، وكما نرى أن دمج بعض الألوان الأخرى في هذه الغرفة مثل الأسود والرمادي مما أضاف لمسة مميزة من أجواء الطابع لعصري الحديث.

قبل: حمام تقليدي بجدران سيراميك مزخرفة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حمام
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

إذا نظرنا بشكل منطقي إلى هذا الحمام، نجد أن مكوناته تأخذ مكانها الصحيح، لكن التصميم الكلي للحمام في حاجة إلى بعض التغييرات، لأن السيراميك المزخرف مع هذه المساحة زاد الإحساس بضيق المكان بالإضافة إلى أن الأرضية قاتمة تحتاج إلى بعض لمسات الإشراق، لذا يمكن من خلال خطوات بسيطة تحول هذا التصميم إلى حمام عصري مميز.

بعد: حمام عصري بلمسات خشبية مميزة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حمام
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كما نرى في هذا التصميم المميز أن مكونات الحمام الأساسية بقيت في مكانها المحدد، ومن خلال القليل من اللمسات الهادئة جعلت من الحمام التقليدي مساحة أنيقة تشعرك باتساع المساحة وتشعرك بأجواء النمط العصري المميز.

تم إزالة حائط السيراميك، وتزيين جدار واحد فقط بألواح خشبية بلون هادئ ومميز، كما تم استبدال المرآة الكلاسيكية المستديرة بمرآة مسطحة تتناسب مع هذا التصميم العصري، كما تم استغلال المساحة أسفل الحوض لتخزين أدوات التنظيف.

استغلال مساحة إضافية لتخصيص غرفة للغسيل

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

في ركن من أركان المنزل مساحته متوسطة، تم تخصيص مكان ليصبح بمثابة غرفة للغسيل، فد تم وضع غسالة كهربائية تعلوها طاولة أنيقة باللون الأحمر الذي يتماشى مع تصميم ألوان المطبخ العصرية، وبالتالي فنحن أمام نموذج مثالي لتصميم غرفة غسيل إضافية بأقل تكلفة وأقل مجهود وأكثر عملية.

إعادة تصميم الشرفة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تصميم شرفة المنزل المغلقة الجديد الذي يتميز باللون الأبيض الذي أدى للإحساس بأن مساحتها كبيرة، كما تم الاعتماد على الإضاءة الطبيعية من خلال النافذة العلوية، كما أن إضافة بعض الأرفف لوضع بعض أصص الزرع أضافت أجواء الطبيعة إلى هذه المساحة الصغيرة.

في الخاتمة، علينا أن نكون على دراية أنه بإمكانك تغيير تصميم منزلك وأجواؤه الكلية من خلال إدخال بعض التحسينات والإجراءات البسيطة التي لا تحتاج لتكلفة أو مجهود كبير مما يجعل منزلك أكثر إشراقًا وأناقة الأمر الذي يوفر أجواء الراحة والاسترخاء داخل منزلك الصغير.

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قواعد أساسية عند اختيار حجم الأثاث المناسب لمساحة كل غرفة
من شقة كئيبة إلى منزل حديث ومميز

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