من شقة كئيبة إلى منزل حديث ومميز

إذا كان قد مر على منزلك وقت كبير ولم تقم بعمل أي تجديد أو إصلاحات له، وتريد تحويل هذا المنزل إلى مكان مميز يجعلك تشعر بالراحة والرضا وتتخلص من الشعور بالكآبة والملل التي تُصاب بهما داخل منزلك، يمكنك عمل هذا من خلال القليل من الخطوات.
في هذا المحتوى سنقوم بعرض نموذج لشقة متوسطة في المساحة بها العديد من المميزات، لكنها مصممة بطريقة أقل من التقليدية تُشعر سكانها بالملل وعدم الرضا المستمر عن تصميم هذا المنزل، وتم عمل عدد من التغييرات التي أضافت لمسة فنية مبتكرة وجعلت من هذه المساحة الكئيبة شقة في غاية الأناقة والبساطة.
مطبخ على الطراز التقليدي، تم تغطية جدرانه بالكامل بالسيراميك المزخرف، وكما يتضح أنه تم الاتجاه للخزانات الكبيرة التي عمدت إلى تضييق مساحة المطبخ.
لا تصدق بالتأكيد تصميم المطبخ الجديد، فقد تم تصميم طاولة المطبخ الرخامية بطريقة مبتكرة، وكذلك الخزانات التي صُممت بطريقة عصرية مميزة تتناسب مع مساحة المطبخ، ومن الملاحظ أنه تم إزالة جدران السيراميك لأن الطلاء يتناسب بشكل أكبر مع النمط العصري الجديد، نلاحظ أيضًا في هذا التصميم أنه تم إلغاء النافذة واستبدالها بمصدر آخر علوي للضوء الطبيعي، ويجدر الإشارة هنا أيضًا أن وحدات الإضاءة المنخفضة ذات التصميم العصري الحديث كان لها دور هام في إضافة لمسة مميزة على المطبخ.
قبل أن يتم إدخال أي تحديثات جديدة على المنزل، كانت هذه الشقة تتسم بأنها ذات غرف ومساحات منفصلة مما كان يضيف الإحساس بالضيق عند التواجد في أي غرفة. وفي هذا التصميم نجد أنه كان يوجد أمام غرفة المعيشة مساحة غير مستغلة، فقط تم استخدامها لوضع طاولة خشبية كبيرة لتخزين بعض المقتنيات.
كما ذكرنا أن التصميم المفتوح أفضل بكثير من التصميمات المغلقة التي تتسم بالملل، فقد تم استغلال المساحة الفارغة في تخصيصها كركن لتناول الطعام، وكان هذا من خلال استخدام طاولة مستطيلة على الطراز الحديث ومقاعد بيضاء مميزة أضافت لمسة جمالية مبتكرة على المكان، كما أن يجدر الإشارة هنا أيضًا أن استخدام اللون الأبيض في الأثاث والجدران يعطي شعور باتساع الغرفة.
كما نرى في تصميم غرفة المعيشة، أنه تم وضع أريكة كبيرة احتلت جزء كبير من مساحة الغرفة، وكما نرى أنه تم استخدام اللون البيج الباهت لطلاء، كما تم الاتجاه لاستخدام أرضية البلاط.
الإضاءة الطبيعية كانت عنصر مميز لتغيير تصميم وأجواء الغرفة ككل، فقد أضافت لمسة إشراق ودفء على الغرفة، وتم الاتجاه للأثاث متوسط الحجم من خلال استخدام هذه الركنة المميزة ذات لون عصري مميز، تم أيضًا استخدام اللون الأبيض في طلاء الجدران وكان هذا سببًا في إضافة مزيد من أجواء الطابع الحديث. والجدير بالذكر أيضًا أن استخدام الأرضية الخشبية بهذا اللون الفاتح المميز كان له دور كبير في تغيير تصميم ونمط هذه الغرفة والعمل على رؤيتها بمنظور مختلف.
في هذا النموذج تم تصميم الغرفة بحيث لا تحتوي على أي عنصر جذب سواء في الإضاءة، الأثاث أو الطلاء، فتم الاتجاه لاستخدام قطع أثاث تقليدية وكذلك المفروشات المستخدمة فهي بسيطة للغاية لا تحتوي على أية زخارف أو نقشات، مما جعل هذا التصميم ممل عند النظر إليه ولا يحتوي على أي لمسة من لمسات الإشراق.
كما ذكرنا أنه في هذا المنزل كان الاتجاه لاستخدام اللون الأبيض بكثرة هو الحل المثالي للشعور باتساع المكان، فكان الاتجاه هنا في غرفة النوم لاستخدام قطع أثاث يتناسب حجمها مع مساحة الغرفة ككل، فتم استخدام سرير متوسط الحجم، وكذلك الخزانة التي ذات أبواب منزلقة لعدم احتلال مساحة إضافية، وكما نرى أن دمج بعض الألوان الأخرى في هذه الغرفة مثل الأسود والرمادي مما أضاف لمسة مميزة من أجواء الطابع لعصري الحديث.
إذا نظرنا بشكل منطقي إلى هذا الحمام، نجد أن مكوناته تأخذ مكانها الصحيح، لكن التصميم الكلي للحمام في حاجة إلى بعض التغييرات، لأن السيراميك المزخرف مع هذه المساحة زاد الإحساس بضيق المكان بالإضافة إلى أن الأرضية قاتمة تحتاج إلى بعض لمسات الإشراق، لذا يمكن من خلال خطوات بسيطة تحول هذا التصميم إلى حمام عصري مميز.
كما نرى في هذا التصميم المميز أن مكونات الحمام الأساسية بقيت في مكانها المحدد، ومن خلال القليل من اللمسات الهادئة جعلت من الحمام التقليدي مساحة أنيقة تشعرك باتساع المساحة وتشعرك بأجواء النمط العصري المميز.
تم إزالة حائط السيراميك، وتزيين جدار واحد فقط بألواح خشبية بلون هادئ ومميز، كما تم استبدال المرآة الكلاسيكية المستديرة بمرآة مسطحة تتناسب مع هذا التصميم العصري، كما تم استغلال المساحة أسفل الحوض لتخزين أدوات التنظيف.
في ركن من أركان المنزل مساحته متوسطة، تم تخصيص مكان ليصبح بمثابة غرفة للغسيل، فد تم وضع غسالة كهربائية تعلوها طاولة أنيقة باللون الأحمر الذي يتماشى مع تصميم ألوان المطبخ العصرية، وبالتالي فنحن أمام نموذج مثالي لتصميم غرفة غسيل إضافية بأقل تكلفة وأقل مجهود وأكثر عملية.
تصميم شرفة المنزل المغلقة الجديد الذي يتميز باللون الأبيض الذي أدى للإحساس بأن مساحتها كبيرة، كما تم الاعتماد على الإضاءة الطبيعية من خلال النافذة العلوية، كما أن إضافة بعض الأرفف لوضع بعض أصص الزرع أضافت أجواء الطبيعة إلى هذه المساحة الصغيرة.
في الخاتمة، علينا أن نكون على دراية أنه بإمكانك تغيير تصميم منزلك وأجواؤه الكلية من خلال إدخال بعض التحسينات والإجراءات البسيطة التي لا تحتاج لتكلفة أو مجهود كبير مما يجعل منزلك أكثر إشراقًا وأناقة الأمر الذي يوفر أجواء الراحة والاسترخاء داخل منزلك الصغير.
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