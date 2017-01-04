من شقة كئيبة إلى منزل حديث ومميز

إذا كان قد مر على منزلك وقت كبير ولم تقم بعمل أي تجديد أو إصلاحات له، وتريد تحويل هذا المنزل إلى مكان مميز يجعلك تشعر بالراحة والرضا وتتخلص من الشعور بالكآبة والملل التي تُصاب بهما داخل منزلك، يمكنك عمل هذا من خلال القليل من الخطوات.

في هذا المحتوى سنقوم بعرض نموذج لشقة متوسطة في المساحة بها العديد من المميزات، لكنها مصممة بطريقة أقل من التقليدية تُشعر سكانها بالملل وعدم الرضا المستمر عن تصميم هذا المنزل، وتم عمل عدد من التغييرات التي أضافت لمسة فنية مبتكرة وجعلت من هذه المساحة الكئيبة شقة في غاية الأناقة والبساطة.