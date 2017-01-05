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8 تصميمات مبتكرة لمساحات المطابخ الصغيرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
A-778, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS مطبخ
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يعد المطبخ الغرفة الأكثر أهمية في المنزل، حيث تقضي بها ربة الأسرة معظم أوقاتها لإعداد الطعام، لذا يجب الاهتمام بكل تفصيلة عند تصميمه للحصول على غرفة مثالية توفر الراحة عند استخدامها، خاصةً أن المطابخ في هذه الآونة لا تعد غرف لإعداد الطعام فقط، لكنها تُستخدم أيضًا لتناول الوجبات السريعة والمشروبات.
إذا كانت مساحة المطبخ الخاص بمنزلك صغيرة، فلا داعي للقلق، يمكنك من خلال هذا المحتوى التعرف على بعض الأفكار الجديدة المبتكرة التي من خلالها تستطيع تصميم مطبخ منزلك بطريقة أنيقة ومميزة.

1. مطبخ صغير بنمط عصري وألوان مشرقة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

مطبخ مساحته صغيرة للغاية، لكنه صُمم بطريقة مبتكرة لإخفاء مساحته الحقيقية ويجعلنا نشعر باتساع عند النظر إليه، فقد تم توزيع الخزانات بطريقة مميزة على الجدران، أما بالنسبة للطاولة الرخامية فنجد أنه تم تصميمها على شكل حرف U ولكي يتم توفير مساحة إضافية لتناول المشروبات أو الوجبات السريعة تم إضافة طاولة أخرى على مستوى ارتفاع أقل من طاولة الإعداد الرخامية الأساسية مما أدى لاستغلال هذا الجزء بطريقة عملية وأدى أيضًا لإضافة لمسة عصرية فريدة من نوعها.

2. مطبخ خشبي يضيف مزيد من أجواء الطبيعة الساحرة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

استخدام الخشب خاصة إذا كان المكان يعتمد على الإضاءة الطبيعية مثل هذا النموذج يعطي أجواء غاية في الروعة بالإضافة إلى الشعور باتساع المساحة، وتم استخدام بار في منتصف المطبخ يحتوى على الموقد المسطح مما جعل التصميم أكثر عملية وراحة عند الاستخدام.

3. مطبخ صغير مبتكر يتوسطه بار رخامي صغير

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

هذا التصميم يعد فريد من نوعه مقارنة بباقي تصميمات المطابخ الأخرى صغيرة المساحة، فقد تم استخدام بار من الرخام الأبيض في المنتصف ليتم استخدامه في تناول وجبات الطعام والمشروبات وكذلك تم تصميم الحوض بداخله ليصبح أكثر عملية، وكما نرى أيضًا أنه تم الابتعاد عن خزانات المطبخ التقليدية وتم الاكتفاء بخزانة واحدة كبيرة مصنوعة من الأرفف الخشبية ذات واجهة زجاجية، فكرة المدخنة الرخامية التي تساعد على التخلص من الأبخرة والروائح كانت مميزة للغاية وتتناسب مع مساحة المطبخ الصغيرة.

4. مطبخ بسيط عصري بألوان رائعة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

نلاحظ في هذا التصميم أن مساحة المطبخ محدودة بشكل كبير، لكنه صًمم بطريقة رائعة، حيث تم وضع خزانات المطبخ ذات التصميم الخشبي البسيط الذي يتناسب مع لون الرخام، ومن الملاحظ في هذا التصميم أنه تم الاتجاه لاستخدام الموقد المسطح بدلًا من الموقد التقليدي الذي يحتل مساحة كبيرة من المطبخ، بالنسبة للحائط الذي يعلو الموقد فقد تم تغطيته بالسيراميك ليكون سهل التنظيف مقاوم لتراكم الأبخرة والدهون، وكما نرى في هذا النموذج أن تناسق الألوان من أهم العوامل التي ميزت هذا المطبخ العصري.

5. مطبخ يتميزبتناغم في الألوان يعطي شعور مضاعف بأجواء تنظيمية

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

بالتأكيد اختيار الألوان يعود إلى الذوق الفني لكل شخص، لكن من المهم أن نكون على علم بأن اختيار الألوان المتقاربة يعطي إحساس بتنظيم وترتيب المكان، ففي هذا التصميم المميز للمطبخ أثر هذا التناسق على أجواء المطبخ وجعلتها أكثر عصرية.

6. مطبخ كامل باللون الأبيض الأنيق

A-778, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS مطبخ
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

كما ذكرنا أن اللون الأبيض من العناصر الهامة للشعور بمساحة أكثر اتساعًا، ففي هذا التصميم المميز تم استخدام اللون الأبيض في طلا ء الجدران وكذلك في الخزانات التي تم تصميمها بطريقة عملية مميزة، الاكسسوارات الملونة التي تم وضعها على الحائط أدت لكسر روتين الأبيض وأضافت لمسة عصرية كذلك.

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7. مطبخ بتصميم خشبي أنيق ومميز

FUENTES / TRENDO, Idea Cubica Idea Cubica مطبخ Grey
Idea Cubica

Idea Cubica
Idea Cubica
Idea Cubica

مطبخ صغير في المساحة مصمم بأسلوب عصري في غاية الأناقة، تم الاعتماد فيه على الخزانات المسطحة الخالية من التفاصيل، البار الصغير الذي تم إضافته في منتصف المطبخ هو العنصر المكمل لهذا التصميم المبتكر الرائع، يجدر الإشارة أيضًا أن استخدام الخشب أعطى لمسة مميزة تتناسب مع الارضية الرخامية الأنيقة، وكان للإضاءة أيضًا دور مميز في إعطاء شعور باتساع المساحة.

8. مطبخ مستطيل بتصميم بسيط مبتكر

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

كما نرى في هذا التصميم البسيط لهذه المساحة الطولية أنه تم استغلالها بالطريقة الأمثل، فتم الابتعاد عن استخدام الخزانات بشكل كامل، وتم الاكتفاء بالأرفف الخشبية التي تساعد على حفظ الأشياء بطريقة منظمة، الأرفف الخشبية على الجدران كانت عامل أساسي أيضًا من عوامل استغلال المساحات الفارغة في أغراض التخزين، والجدير بالذكر أن طلاء الجدران باللون الأبيض والاعتماد على الإضاءة الطبيعية أضاف لمسة مميزة على هذا المطبخ الرائع.

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