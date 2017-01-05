8 تصميمات مبتكرة لمساحات المطابخ الصغيرة

يعد المطبخ الغرفة الأكثر أهمية في المنزل، حيث تقضي بها ربة الأسرة معظم أوقاتها لإعداد الطعام، لذا يجب الاهتمام بكل تفصيلة عند تصميمه للحصول على غرفة مثالية توفر الراحة عند استخدامها، خاصةً أن المطابخ في هذه الآونة لا تعد غرف لإعداد الطعام فقط، لكنها تُستخدم أيضًا لتناول الوجبات السريعة والمشروبات.
إذا كانت مساحة المطبخ الخاص بمنزلك صغيرة، فلا داعي للقلق، يمكنك من خلال هذا المحتوى التعرف على بعض الأفكار الجديدة المبتكرة التي من خلالها تستطيع تصميم مطبخ منزلك بطريقة أنيقة ومميزة.
مطبخ مساحته صغيرة للغاية، لكنه صُمم بطريقة مبتكرة لإخفاء مساحته الحقيقية ويجعلنا نشعر باتساع عند النظر إليه، فقد تم توزيع الخزانات بطريقة مميزة على الجدران، أما بالنسبة للطاولة الرخامية فنجد أنه تم تصميمها على شكل حرف U ولكي يتم توفير مساحة إضافية لتناول المشروبات أو الوجبات السريعة تم إضافة طاولة أخرى على مستوى ارتفاع أقل من طاولة الإعداد الرخامية الأساسية مما أدى لاستغلال هذا الجزء بطريقة عملية وأدى أيضًا لإضافة لمسة عصرية فريدة من نوعها.
استخدام الخشب خاصة إذا كان المكان يعتمد على الإضاءة الطبيعية مثل هذا النموذج يعطي أجواء غاية في الروعة بالإضافة إلى الشعور باتساع المساحة، وتم استخدام بار في منتصف المطبخ يحتوى على الموقد المسطح مما جعل التصميم أكثر عملية وراحة عند الاستخدام.
هذا التصميم يعد فريد من نوعه مقارنة بباقي تصميمات المطابخ الأخرى صغيرة المساحة، فقد تم استخدام بار من الرخام الأبيض في المنتصف ليتم استخدامه في تناول وجبات الطعام والمشروبات وكذلك تم تصميم الحوض بداخله ليصبح أكثر عملية، وكما نرى أيضًا أنه تم الابتعاد عن خزانات المطبخ التقليدية وتم الاكتفاء بخزانة واحدة كبيرة مصنوعة من الأرفف الخشبية ذات واجهة زجاجية، فكرة المدخنة الرخامية التي تساعد على التخلص من الأبخرة والروائح كانت مميزة للغاية وتتناسب مع مساحة المطبخ الصغيرة.
نلاحظ في هذا التصميم أن مساحة المطبخ محدودة بشكل كبير، لكنه صًمم بطريقة رائعة، حيث تم وضع خزانات المطبخ ذات التصميم الخشبي البسيط الذي يتناسب مع لون الرخام، ومن الملاحظ في هذا التصميم أنه تم الاتجاه لاستخدام الموقد المسطح بدلًا من الموقد التقليدي الذي يحتل مساحة كبيرة من المطبخ، بالنسبة للحائط الذي يعلو الموقد فقد تم تغطيته بالسيراميك ليكون سهل التنظيف مقاوم لتراكم الأبخرة والدهون، وكما نرى في هذا النموذج أن تناسق الألوان من أهم العوامل التي ميزت هذا المطبخ العصري.
بالتأكيد اختيار الألوان يعود إلى الذوق الفني لكل شخص، لكن من المهم أن نكون على علم بأن اختيار الألوان المتقاربة يعطي إحساس بتنظيم وترتيب المكان، ففي هذا التصميم المميز للمطبخ أثر هذا التناسق على أجواء المطبخ وجعلتها أكثر عصرية.
كما ذكرنا أن اللون الأبيض من العناصر الهامة للشعور بمساحة أكثر اتساعًا، ففي هذا التصميم المميز تم استخدام اللون الأبيض في طلا ء الجدران وكذلك في الخزانات التي تم تصميمها بطريقة عملية مميزة، الاكسسوارات الملونة التي تم وضعها على الحائط أدت لكسر روتين الأبيض وأضافت لمسة عصرية كذلك.
مطبخ صغير في المساحة مصمم بأسلوب عصري في غاية الأناقة، تم الاعتماد فيه على الخزانات المسطحة الخالية من التفاصيل، البار الصغير الذي تم إضافته في منتصف المطبخ هو العنصر المكمل لهذا التصميم المبتكر الرائع، يجدر الإشارة أيضًا أن استخدام الخشب أعطى لمسة مميزة تتناسب مع الارضية الرخامية الأنيقة، وكان للإضاءة أيضًا دور مميز في إعطاء شعور باتساع المساحة.
كما نرى في هذا التصميم البسيط لهذه المساحة الطولية أنه تم استغلالها بالطريقة الأمثل، فتم الابتعاد عن استخدام الخزانات بشكل كامل، وتم الاكتفاء بالأرفف الخشبية التي تساعد على حفظ الأشياء بطريقة منظمة، الأرفف الخشبية على الجدران كانت عامل أساسي أيضًا من عوامل استغلال المساحات الفارغة في أغراض التخزين، والجدير بالذكر أن طلاء الجدران باللون الأبيض والاعتماد على الإضاءة الطبيعية أضاف لمسة مميزة على هذا المطبخ الرائع.
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