8 تصميمات مبتكرة لمساحات المطابخ الصغيرة

كما نرى في هذا التصميم البسيط لهذه المساحة الطولية أنه تم استغلالها بالطريقة الأمثل، فتم الابتعاد عن استخدام الخزانات بشكل كامل، وتم الاكتفاء بالأرفف الخشبية التي تساعد على حفظ الأشياء بطريقة منظمة، الأرفف الخشبية على الجدران كانت عامل أساسي أيضًا من عوامل استغلال المساحات الفارغة في أغراض التخزين، والجدير بالذكر أن طلاء الجدران باللون الأبيض والاعتماد على الإضاءة الطبيعية أضاف لمسة مميزة على هذا المطبخ الرائع.

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