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9 أفكار مميزة لمداخل المنازل الجديدة

Mai Elkholy Mai Elkholy
RESIDENCIA 02 - S. J. CAMPOS, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo حديقة
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المدخل هو عنوان كل منزل، فهو يعد الواجهة الأولى التي يراها الزائرون، والمصدر الأول لإعطائهم انطباع كلي عن المنزل وتصميمه الداخلي.

الكثير من الأشخاص لا يهتمون بشكل أو بآخر بتصميم مداخل منازلهم حيث لا يعتبرونها جزء من المنزل، لكن هذه الفكرة خاطئة كليًا ويجب تغييرها بشكل جذري. إذا قمت بتصميم منزلك ولم تقم حتى الآن بتصميم المدخل الخارجي له، يمكنك من خلال قراءة هذا المحتوى التعرف على بعض الأفكار التي يمكنك الاقتباس منها وتنفيذ أي منها لتحسين واجهة منزلك لتظهر بالشكل اللائق لمنزلك.

1. مدخل مزين بأنواع مميزة من النباتات تم تنسيقها بطريقة رائعة

RESIDENCIA 02 - S. J. CAMPOS, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo حديقة
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo

من الواضح في هذا التصميم المميز أن المدخل مصمم بطريقة تقليدية، لكن استخدام النباتات كان له تأثير كلي على هذه الواجهة، فقد تم تنسيق بعض النباتات على جانبي الطريق المؤدي لباب المنزل الرئيسي، وكذلك تم استخدام بعض النباتات المعلقة على جدار الشرفة.

2. مدخل مغطى بمظلة مميزة من الخشب والزجاج

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres مرآب~ كراج
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

في هذا التصميم المميز، نلاحظ أن المدخل يطل على حديقة صغيرة مميزة، فتم تصميم المدخل من خلال الدمج بين عنصري الخشب والزجاج، فتم تصميم مظلة مفرغة مبتكرة، ولكي يتم جعل الخشب هو عنصر الجذب في هذا التصميم، تم استخدامه أيضًا على بعض الأجزاء من الأرضية. ومن الملاحظ أيضًا أن الإضاءة كان لها تأثير كبير على هذا التصميم بحيث أضافت لمسة دفء مميزة على هذه المساحة.

3. مدخل بسيط مزينة جدرانه بالحجارة

RESIDENCIA LOPEZ, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

يتناسب هذا التصميم مع المداخل الصغيرة، ونجد أنه النموذج المثالي لهذه المساحة حيث تم كساء الجدران المحيطة بالباب الرئيسي بالأحجار، تم وضع مظلة صغيرة فوق الباب من الزجاج لإضفاء لمسة عصرية على الباب.

4. مدخل صغير على الطراز الحديث مصمم بطريقة مبتكرة من حيث استغلال المساحة

N14, aaestudio aaestudio منازل
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

على الرغم من أن يدخل هذا المنزل مساحته صغيرة، إلا أنه قد تم تصميمه بطريقة مميزة، باستخدام التدرج في الأرضية يتناسب بشكل كبير مع تدرج تصميم واجهة المنزل الخارجية، كما أن استخدام اللون الأسود مع درجات اللون الأبيض أضاف لمسة عصرية مميزة، تم استغلال جزء من مساحة هذا المدخل في تصميم حديقة صغيرة على أحد جانبي الممر تحتوي على بعض النباتات وكذلك تم تخصيص منطقة أخرى على الجانب الآخر وتتضمن بعض النباتات باللون الأحمر الأنيق.

5. مدخل مميز لمنزل حديث تم تصميمه من خلال دمج الكثير من خامات متعددة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم الرائع، نلاحظ أنه قد تم دمج عدد من الخامات معًا بطريقة متناغمة مما أضاف طابعًا متميزًا لهذا المدخل الرائع، تم تصميم أحد الجدران من الأحجار، أما بالنسبة لإطار الباب الرئيسي فقد تم تصميمه بطريقة تقليدية من الخرسانة التي تم طلاؤها بألوان مميزة تتناسب مع الباب الخشبي العصري.

6. تصميم مدخل صغير لمحبي الخصوصية

Casa La Lagartija, alexandro velázquez alexandro velázquez منازل
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

يعد هذا التصميم هو النموذج المثالي مداخل منازل الأشخاص الذين يفضلون الخصوصية في كل شيء، فقد تم تصميم الأرضية الحجرية باللون الرمادي والبني بطريقة منزلقة رائعة، وقد تم استخدام بعض الحواجز على الأماكن المكشوفة من الممر المؤدي للباب الرئيسي للمنزل، والجدير بالذكر أن استخدام الحائط الرمادي المزود ببعض وحدات الإضاءة أضاف لمسة مميزة على هذا التصميم المبتكر.

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7. دمج حديقة صغيرة في مدخل منزل عصري مميز

CASA ALTABRISA 24, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

نموذج مثالي لتصميم مداخل منازل النمط الحديث، حيث تم تصميم الأرضية من الأحجار العصرية والتي يتناسب لونها مع درجات ألوان جدران واجهة المنزل، الحديقة الصغيرة التي تم إضافتها إلى هذا المدخل يعتبر فكرة مميزة خاصة لمحبي أجواء البيئة الطبيعية، ونلاحظ أنه عند باب المنزل الرئيسي تم الاستعانة ببعض وحدات الإضاءة المميزة التي للإنارة ولإضافة لمسة جمالية مميزة على هذه المساحة.

8. أناقة الخشب في تصميم مدخل المنزل

Moradia no Cadaval, MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA شبابيك
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Moradia no Cadaval

MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

في هذه الآونة يستخدم الخشب في الكثير من التصميمات وأنماط الديكور المختلفة، لأنه يضيف لمسة دفء وأناقة مميزة على أي مكان، ففي هذا النموذج تم تغطية جدران المدخل بشكل كامل بالخشب، وكما نلاحظ أنه تم استخدام التدرج في الألوان بشكل مميز مما جعل التصميم مميز وعصري، استخدام الإطار الخرساني على باب المنزل الرئيسي تعزز الانطباع بأن هذا المنزل يتبع النمط العصري في تصميمه الداخلي.

9. مدخل أرضية حجرية مظلة خشبية أنيقة

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

استخدام المظلة الخشبية في هذا التصميم فكرة مميزة لإدخال الضوء الطبيعي ولإضافة لمسة مميزة على هذا المدخل، كما أن الأرضية الحجرية التي تم استخدامها تتناسب مع الجدار الحجري الذي تم تصميمه على أحد جوانب الباب الرئيسي.

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