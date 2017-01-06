9 أفكار مميزة لمداخل المنازل الجديدة

المدخل هو عنوان كل منزل، فهو يعد الواجهة الأولى التي يراها الزائرون، والمصدر الأول لإعطائهم انطباع كلي عن المنزل وتصميمه الداخلي.

الكثير من الأشخاص لا يهتمون بشكل أو بآخر بتصميم مداخل منازلهم حيث لا يعتبرونها جزء من المنزل، لكن هذه الفكرة خاطئة كليًا ويجب تغييرها بشكل جذري. إذا قمت بتصميم منزلك ولم تقم حتى الآن بتصميم المدخل الخارجي له، يمكنك من خلال قراءة هذا المحتوى التعرف على بعض الأفكار التي يمكنك الاقتباس منها وتنفيذ أي منها لتحسين واجهة منزلك لتظهر بالشكل اللائق لمنزلك.