7 أفكار مميزة لتصميم طاولات الرخام والجرانيت الخاصة بالمطبخ

المطبخ من الغرف التي تحتوي على الكثير من المقتنيات، لكنه يحتوي على مكونات أساسية لا غنى عنها على الإطلاق. الطاولات التي تصنع من الرخام أو الجرانيت تُعد من أهم هذه المكونات.

طاولات المطبخ الرخامية بالإضافة لكونها تستخدم لإعداد الطعام عليها، وبالإضافة لكونها محور المطبخ الأساسي إلا أنها تضيف لمسة أناقة رائعة على تصميم المطبخ. تتناسب طاولات الرخام والجرانيت مع كافة أنماط تصميمات المطبخ سواء المطابخ الحديثة، الكلاسيكة أو غير ذلك، والجدير بالذكر هنا أيضًا أن وضع الطاولة ومكانها في المطبخ وطريقة تصميمها تؤثر بشكل كبير في تصميم المطبخ وأجواؤه، وسنقوم في هذا المحتوى بعرض عدد من الأافكار المميزة لتصميم الطاولات الرخامية في مختلف مساحات وأنماط المطابخ.