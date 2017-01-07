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7 أفكار مميزة لتصميم طاولات الرخام والجرانيت الخاصة بالمطبخ

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مطبخ
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المطبخ من الغرف التي تحتوي على الكثير من المقتنيات، لكنه يحتوي على مكونات أساسية لا غنى عنها على الإطلاق. الطاولات التي تصنع من الرخام أو الجرانيت تُعد من أهم هذه المكونات.

طاولات المطبخ الرخامية بالإضافة لكونها تستخدم لإعداد الطعام عليها، وبالإضافة لكونها محور المطبخ الأساسي إلا أنها تضيف لمسة أناقة رائعة على تصميم المطبخ. تتناسب طاولات الرخام والجرانيت مع كافة أنماط تصميمات المطبخ سواء المطابخ الحديثة، الكلاسيكة أو غير ذلك، والجدير بالذكر هنا أيضًا أن وضع الطاولة ومكانها في المطبخ وطريقة تصميمها تؤثر بشكل كبير في تصميم المطبخ وأجواؤه، وسنقوم في هذا المحتوى بعرض عدد من الأافكار المميزة لتصميم الطاولات الرخامية في مختلف مساحات وأنماط المطابخ.

1. طاولة رخامية منحنية متعددة الاستخدام

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D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

في هذا التصميم المميز، نلاحظ أنه تم الاعتماد على عنصر الرخام كعنصر أساسي في المطبخ، حيث تم تغطية جزء من الحائط بالرخام اللامع بنفس درجة لون رخام الطاولة، وبدلًا من أن يتم تصميم بار منفصل في المطبخ لتناول الطعام والوجبات الخفيفة تم ابتكار هذا الجزء الرخامي المميز المتصل بالطاولة الأساسية،  ليكون بمثابة بار ويضيف لمسة مميزة على هذا التصميم.

2. تصميم الجرانيت البني ودمجه مع طاولات العمل الأخرى

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto مطبخ
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

الجرانيت يتناسب مع العديد من الخامات الأخرى، فيبدو متناسقًا في هذا التصميم عندما تم دمجه مع الخزانات الخشبية، وتم استخدام اللون الأبيض أيضًا من الجرانيت على الطاولة الأساسية للمطبخ مما أضاف لمسة دفء مميزة على هذا المطبخ الأنيق.

3. تصميم الطاولة الرخامية على هيئة بار kitchen island في منتصف المطبخ

VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos مطبخ
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

تصميم مميز لمطبخ على الطراز الاسكندنافي الأنيق، تم تصميم طاولة المطبخ الرخامية على هيئة بار يتوسط المطبخ وتم استغلال هذه الطاولة لوضع الموقد في منتصفها، كما تم استخدام الرخام باللون الأسود والرمادي والذي يتناسب مع ألوان الخزانات وتصميم المطبخ ككل.

4. تصميم بار مفتوح من الجرانيت الرمادي

Cocina en Privanzas del Campestre, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores مطبخ خشب Wood effect
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

استخدام الجرانيت مع الخشب كما نرى في هذا النموذج يُعد الاختيار الأمثل لمحبي الأناقة والبساطة، فكما نرى في هذا النموذج أنه تم تصميم طاولة من الجرانيت لتكون مفتوحة من الأسفل مما أضاف شعور مميز باتساع المساحة الكلية للمطبخ، كما تم توزيع الجرانيت على باقي خزانات المطبخ الخشبية أضاف لمسة مميزة من التنظيم والتناسق.

5. تصميم طاولة مركزية مربعة في منتصف المطبخ

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS مطبخ
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

في هذا التصميم نجد أن مساحة المطبخ كبيرة وكافية لتصميم هذه الطاولة المركزية الخشبية، تعلوها طبقة من الرخام اللامع، يمكن استخدام هذه الطاولة في أغراض إعداد الطعام، كما تم الاستفادة منها عبر تصميم الموقد داخل هذه الطاولة، لتوفير مساحة إضافية لحرية الحركة داخل المطبخ.

6. تصميم الموقد في منتصف طاولة المطبخ المصنوعة من الرخام

Cocina en Villas de Sayavedra, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores مطبخ خشب رقائقي White
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

على الرغم أن هذا المطبخ تبدو مساحته صغيرة، لكنه قد تم استغلال مساحته الاستغلال الأمثل من خلال وضع الموقد في منتصف الطاولة الرئيسية، كما تم استخدام نفس خامة الرخام ولونه على بار المنتصف، ونلاحظ في هذا التصميم أيضًا أن هناك تناغم مميز في ألوان الرخام وخزانات المطبخ البيضاء مما أضاف مزيد من النعومة والرقة على أجواء المطبخ الكلية.

7. استخدام الجرانيت كعنصر أساسي في المطبخ

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مطبخ
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

من المعروف أن الجرانيت يضفي لمسة أناقة وفخامة مثالية على المطابخ، وفي هذا التصميم تم تغطية الجدار الرئيسي من المطبخ بالجرانيت وكذلك اختيار نفس المادة من الجرانيت بلون أفتح قليلًا على البار الموجود في منتصف المساحة kitchen island  مما أعطى المطبخ طابع وتصميم موحد، والجدير بالذكر أيضًا أنه تم استغلال طاولة الجرانيت الموجودة في المنتصف لتصميم الحوض بها بطريقة مبتكرة.

يمكنك اختيار أي من هذه الأفكار المميزة لتصميم طاولة المطبخ مع الأخذ في الاعتبار نمط المنزل المتبع وكذلك مساحة المطبخ.

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