7 أفكار مميزة لتصميم طاولات الرخام والجرانيت الخاصة بالمطبخ

المطبخ من الغرف التي تحتوي على الكثير من المقتنيات، لكنه يحتوي على مكونات أساسية لا غنى عنها على الإطلاق. الطاولات التي تصنع من الرخام أو الجرانيت تُعد من أهم هذه المكونات.
طاولات المطبخ الرخامية بالإضافة لكونها تستخدم لإعداد الطعام عليها، وبالإضافة لكونها محور المطبخ الأساسي إلا أنها تضيف لمسة أناقة رائعة على تصميم المطبخ. تتناسب طاولات الرخام والجرانيت مع كافة أنماط تصميمات المطبخ سواء المطابخ الحديثة، الكلاسيكة أو غير ذلك، والجدير بالذكر هنا أيضًا أن وضع الطاولة ومكانها في المطبخ وطريقة تصميمها تؤثر بشكل كبير في تصميم المطبخ وأجواؤه، وسنقوم في هذا المحتوى بعرض عدد من الأافكار المميزة لتصميم الطاولات الرخامية في مختلف مساحات وأنماط المطابخ.
في هذا التصميم المميز، نلاحظ أنه تم الاعتماد على عنصر الرخام كعنصر أساسي في المطبخ، حيث تم تغطية جزء من الحائط بالرخام اللامع بنفس درجة لون رخام الطاولة، وبدلًا من أن يتم تصميم بار منفصل في المطبخ لتناول الطعام والوجبات الخفيفة تم ابتكار هذا الجزء الرخامي المميز المتصل بالطاولة الأساسية، ليكون بمثابة بار ويضيف لمسة مميزة على هذا التصميم.
الجرانيت يتناسب مع العديد من الخامات الأخرى، فيبدو متناسقًا في هذا التصميم عندما تم دمجه مع الخزانات الخشبية، وتم استخدام اللون الأبيض أيضًا من الجرانيت على الطاولة الأساسية للمطبخ مما أضاف لمسة دفء مميزة على هذا المطبخ الأنيق.
kitchen islandفي منتصف المطبخ
تصميم مميز لمطبخ على الطراز الاسكندنافي الأنيق، تم تصميم طاولة المطبخ الرخامية على هيئة بار يتوسط المطبخ وتم استغلال هذه الطاولة لوضع الموقد في منتصفها، كما تم استخدام الرخام باللون الأسود والرمادي والذي يتناسب مع ألوان الخزانات وتصميم المطبخ ككل.
استخدام الجرانيت مع الخشب كما نرى في هذا النموذج يُعد الاختيار الأمثل لمحبي الأناقة والبساطة، فكما نرى في هذا النموذج أنه تم تصميم طاولة من الجرانيت لتكون مفتوحة من الأسفل مما أضاف شعور مميز باتساع المساحة الكلية للمطبخ، كما تم توزيع الجرانيت على باقي خزانات المطبخ الخشبية أضاف لمسة مميزة من التنظيم والتناسق.
في هذا التصميم نجد أن مساحة المطبخ كبيرة وكافية لتصميم هذه الطاولة المركزية الخشبية، تعلوها طبقة من الرخام اللامع، يمكن استخدام هذه الطاولة في أغراض إعداد الطعام، كما تم الاستفادة منها عبر تصميم الموقد داخل هذه الطاولة، لتوفير مساحة إضافية لحرية الحركة داخل المطبخ.
على الرغم أن هذا المطبخ تبدو مساحته صغيرة، لكنه قد تم استغلال مساحته الاستغلال الأمثل من خلال وضع الموقد في منتصف الطاولة الرئيسية، كما تم استخدام نفس خامة الرخام ولونه على بار المنتصف، ونلاحظ في هذا التصميم أيضًا أن هناك تناغم مميز في ألوان الرخام وخزانات المطبخ البيضاء مما أضاف مزيد من النعومة والرقة على أجواء المطبخ الكلية.
من المعروف أن الجرانيت يضفي لمسة أناقة وفخامة مثالية على المطابخ، وفي هذا التصميم تم تغطية الجدار الرئيسي من المطبخ بالجرانيت وكذلك اختيار نفس المادة من الجرانيت بلون أفتح قليلًا على البار الموجود في منتصف المساحة
kitchen island مما أعطى المطبخ طابع وتصميم موحد، والجدير بالذكر أيضًا أنه تم استغلال طاولة الجرانيت الموجودة في المنتصف لتصميم الحوض بها بطريقة مبتكرة.
يمكنك اختيار أي من هذه الأفكار المميزة لتصميم طاولة المطبخ مع الأخذ في الاعتبار نمط المنزل المتبع وكذلك مساحة المطبخ.
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