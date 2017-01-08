طرق مختلفة لاستغلال اللون الأبيض في منزلك

لست في حاجة ليكون منزلك مساحته كبيرة لتشعر بالراحة والاسترخاء عند التواجد به، فهناك الكثير من المنازل ذات المساحات الصغيرة أو المتوسطة لكنها في غاية الأناقة والتميز. الجدير بالذكر أن اختيار الألوان سواء ألوان الأثاث أو الطلاء من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها عند تصميم منزلك.

اللون الأبيض له سحر خاص في المنزل وخلق أجواء متناهية من التميز وإضافة مزيد من لمسات الدفء. وبالإضافة للمسته المميزة في أي مكان إلا أنه له العديد من الفوائد الأخرى مثل إيجاد مساحة إضافية للشعور باتساع المساحة، خلق توازن تناغم بين كافة عناصر المنزل ومكوناته كما أنه يعمل على الإحساس بمزيد من أجواء الراحة والاسترخاء عند النظر له. في هذا المحتوى سنقوم بعرض نموذج عدد من الطرق المختلفة اللون الأبيض في منزلك، فإذا كنت تريد تغيير تصميم منزلك والحصول على أجواء مختلفة، يمكنك الاستفادة من هذه الأفكار وتنفيذها بسلاسة.