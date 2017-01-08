الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

طرق مختلفة لاستغلال اللون الأبيض في منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Cocina en Roquetas de Mar, PL Architecture PL Architecture غرفة الاطفال
Loading admin actions …

لست في حاجة ليكون منزلك مساحته كبيرة لتشعر بالراحة والاسترخاء عند التواجد به، فهناك الكثير من المنازل ذات المساحات الصغيرة أو المتوسطة لكنها في غاية الأناقة والتميز. الجدير بالذكر أن اختيار الألوان سواء ألوان الأثاث أو الطلاء من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها عند تصميم منزلك.

اللون الأبيض له سحر خاص في المنزل وخلق أجواء متناهية من التميز وإضافة مزيد من لمسات الدفء. وبالإضافة للمسته المميزة في أي مكان إلا أنه له العديد من الفوائد الأخرى مثل إيجاد مساحة إضافية للشعور باتساع المساحة، خلق توازن تناغم بين كافة عناصر المنزل ومكوناته كما أنه يعمل على الإحساس بمزيد من أجواء الراحة والاسترخاء عند النظر له. في هذا المحتوى سنقوم بعرض نموذج عدد من الطرق المختلفة اللون الأبيض في منزلك، فإذا كنت تريد تغيير تصميم منزلك والحصول على أجواء مختلفة، يمكنك الاستفادة من هذه الأفكار وتنفيذها بسلاسة.

1. تصميم خزانات المطبخ باللون الأبيض الأنيق

Cocina en Roquetas de Mar, PL Architecture PL Architecture مطبخ
PL Architecture

PL Architecture
PL Architecture
PL Architecture

الكثير منا تكون غرف المطبخ الخاصة به صغيرة في المساحة ولا يدركون كيفية تصميمه على النحو المناسب، يعد هذا التصميم هو النموذج المثالي لتصميم المطبخ الصغيرة، فكما نرى أنه قد تم استغلال المساحات بشكل مميز، واللون الأبيض كان له تأثير كبير على إخفاء ضيق المساحة، فقد تم طلاء الجدران باللون الأبيض، كما أن عنصر الزجاج الذي تم استخدامه على بعض الخزانات والطاولة الزجاجية كان له تأثير على تعزيز الشعور بمساحة واسعة، يجدر الإشارة أيضًا أنه قد تم الاهتمام ببعض التفاصيل الصغيرة التي أثرت على شكل التصميم النهائي مثل اختيار لون الأجهزة الفضي وطريقة ترتيبها، الأرضية البيضاء ولون السقف الأبيض كان له عامل كبير أيضًا في إضفاء لمسة جمالية رائعة.

2. اللون الأبيض في المساحات المفتوحة

Cocina en Roquetas de Mar, PL Architecture PL Architecture مطبخ
PL Architecture

PL Architecture
PL Architecture
PL Architecture

إذا كان منزلك يحتوي على عدد مساحات مفتوحة لأسباب ضيق المساحة أو غير ذلك، فاستخدام اللون الأبيض في الطلاء وكذلك في بعض قطع الأثاث هو الحل الأمثل للقضاء على شعور ضيق المساحة، في هذا التصميم المميز لغرفة طعام مفتوحة على المطبخ، تم طلاء الجدران باللون الأبيض الهادئ كما تم استخدام البار الخارجي للمطبخ والشفاط الكهربائي باللون الأبيض كذلك، ولم يكن في هذا التصميم أي إحساس بالملل عند النظر إليه، فقد تم إدخال بعض الألوان البعيدة عن الأبيض وذلك باستخدام بعض الألوان المشرقة الأخرى الموجودة على اللوحة العصرية وبعض الاكسسوارات الأخرى.

3. غرفة نوم باللون الأبيض والأزرق

Cocina en Roquetas de Mar, PL Architecture PL Architecture غرفة الاطفال
PL Architecture

PL Architecture
PL Architecture
PL Architecture

في هذه الغرفة تم الجمع بين عنصري الأناقة والفخامة، فقد تم طلاء الغرفة بالكامل باللون الأبيض وكذلك تم استخدام الستائر حول السرير باللون الأبيض المتداخل مع الأزرق القاتم مما أضاف لمسة رائعة على أجواء هذه الغرفة، وكذلك تم استخدام مفروشات السرير التي تجمع بين اللونين الأزرق والأبيض.

4. خزانة غرفة نوم باللون الأبيض على النمط الحديث

Cocina en Roquetas de Mar, PL Architecture PL Architecture غرفة الاطفال
PL Architecture

PL Architecture
PL Architecture
PL Architecture

هذا التصميم يعد نموذج لغرفة نوم على غرار النمط الحديث، فقد تم استخدام خزانة الغرفة تحتوي على خطوط هندسية بما يتناسب مع هذا أجواء هذا، كما نلاحظ أيضًا تم الجمع بين بين اللونين الأبيض والأزرق كذلك لخلق شعور من التناسق والتناغم في ألوان الغرفة.

5. مساحة مميزة باللون الأبيض مع تداخل القليل من النباتات

Cocina en Roquetas de Mar, PL Architecture PL Architecture مطبخ
PL Architecture

PL Architecture
PL Architecture
PL Architecture

كما نرى في هذا التصميم أن اللون الأبيض في المساحات الفارغة يضيف مزيد من أجواء الراحة. وكما نرى أنه تم استخدام بعض النباتات المعلقة لإضافة لمسة جمالية مميزة.

6. التدرج في استخدام درجات اللون الأبيض

Cocina en Roquetas de Mar, PL Architecture PL Architecture مطبخ
PL Architecture

PL Architecture
PL Architecture
PL Architecture

التدرج في استخدام درجات اللون الأبيض في تصميم المطبخ أضاف طابع وأجواء تنظيمية مميزة على هذا النموذج، فقد تم استخدام طاولة الرخام باللون الكريمي الرائع، والحائط بلون أفتح قليلًا، أما بالنسبة للخزانة العلوية فقد كان استخدام الزجاج رائعًا أضاف لمسة ورونق مختلف.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 7 أفكار مميزة لتصميم طاولات الرخام والجرانيت الخاصة بالمطبخ.

15 فكرة مذهلة لدمج غرفة المعيشة والسفرة في مكان واحد!
طرق مختلفة لاستغلال اللون الأبيض في منزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً