طرق مختلفة لاستغلال اللون الأبيض في منزلك

لست في حاجة ليكون منزلك مساحته كبيرة لتشعر بالراحة والاسترخاء عند التواجد به، فهناك الكثير من المنازل ذات المساحات الصغيرة أو المتوسطة لكنها في غاية الأناقة والتميز. الجدير بالذكر أن اختيار الألوان سواء ألوان الأثاث أو الطلاء من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها عند تصميم منزلك.
اللون الأبيض له سحر خاص في المنزل وخلق أجواء متناهية من التميز وإضافة مزيد من لمسات الدفء. وبالإضافة للمسته المميزة في أي مكان إلا أنه له العديد من الفوائد الأخرى مثل إيجاد مساحة إضافية للشعور باتساع المساحة، خلق توازن تناغم بين كافة عناصر المنزل ومكوناته كما أنه يعمل على الإحساس بمزيد من أجواء الراحة والاسترخاء عند النظر له. في هذا المحتوى سنقوم بعرض نموذج عدد من الطرق المختلفة اللون الأبيض في منزلك، فإذا كنت تريد تغيير تصميم منزلك والحصول على أجواء مختلفة، يمكنك الاستفادة من هذه الأفكار وتنفيذها بسلاسة.
الكثير منا تكون غرف المطبخ الخاصة به صغيرة في المساحة ولا يدركون كيفية تصميمه على النحو المناسب، يعد هذا التصميم هو النموذج المثالي لتصميم المطبخ الصغيرة، فكما نرى أنه قد تم استغلال المساحات بشكل مميز، واللون الأبيض كان له تأثير كبير على إخفاء ضيق المساحة، فقد تم طلاء الجدران باللون الأبيض، كما أن عنصر الزجاج الذي تم استخدامه على بعض الخزانات والطاولة الزجاجية كان له تأثير على تعزيز الشعور بمساحة واسعة، يجدر الإشارة أيضًا أنه قد تم الاهتمام ببعض التفاصيل الصغيرة التي أثرت على شكل التصميم النهائي مثل اختيار لون الأجهزة الفضي وطريقة ترتيبها، الأرضية البيضاء ولون السقف الأبيض كان له عامل كبير أيضًا في إضفاء لمسة جمالية رائعة.
إذا كان منزلك يحتوي على عدد مساحات مفتوحة لأسباب ضيق المساحة أو غير ذلك، فاستخدام اللون الأبيض في الطلاء وكذلك في بعض قطع الأثاث هو الحل الأمثل للقضاء على شعور ضيق المساحة، في هذا التصميم المميز لغرفة طعام مفتوحة على المطبخ، تم طلاء الجدران باللون الأبيض الهادئ كما تم استخدام البار الخارجي للمطبخ والشفاط الكهربائي باللون الأبيض كذلك، ولم يكن في هذا التصميم أي إحساس بالملل عند النظر إليه، فقد تم إدخال بعض الألوان البعيدة عن الأبيض وذلك باستخدام بعض الألوان المشرقة الأخرى الموجودة على اللوحة العصرية وبعض الاكسسوارات الأخرى.
في هذه الغرفة تم الجمع بين عنصري الأناقة والفخامة، فقد تم طلاء الغرفة بالكامل باللون الأبيض وكذلك تم استخدام الستائر حول السرير باللون الأبيض المتداخل مع الأزرق القاتم مما أضاف لمسة رائعة على أجواء هذه الغرفة، وكذلك تم استخدام مفروشات السرير التي تجمع بين اللونين الأزرق والأبيض.
هذا التصميم يعد نموذج لغرفة نوم على غرار النمط الحديث، فقد تم استخدام خزانة الغرفة تحتوي على خطوط هندسية بما يتناسب مع هذا أجواء هذا، كما نلاحظ أيضًا تم الجمع بين بين اللونين الأبيض والأزرق كذلك لخلق شعور من التناسق والتناغم في ألوان الغرفة.
كما نرى في هذا التصميم أن اللون الأبيض في المساحات الفارغة يضيف مزيد من أجواء الراحة. وكما نرى أنه تم استخدام بعض النباتات المعلقة لإضافة لمسة جمالية مميزة.
التدرج في استخدام درجات اللون الأبيض في تصميم المطبخ أضاف طابع وأجواء تنظيمية مميزة على هذا النموذج، فقد تم استخدام طاولة الرخام باللون الكريمي الرائع، والحائط بلون أفتح قليلًا، أما بالنسبة للخزانة العلوية فقد كان استخدام الزجاج رائعًا أضاف لمسة ورونق مختلف.
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