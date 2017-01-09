10 نصائح يجب أن تعرفها عند تنظيف منزلك

بالتأكيد كل شخص يرغب أن يكون منزله مرتب وأنيق، ويبحث باستمرار على الطرق والوسائل التي تحافظ عليه نظيفًا وأنيقًا مما يوفر له الشعور بالرضا أثناء التواجد به. تعد نظافة المنزل من أهم الأمور التي يجب الحفاظ عليها بصفة مستمرة للحفاظ على رونق المنزل وأناقته.
عملية تنظيف وترتيب المنزل تعتبر عملية شاقة لدى الكثيرين لأنها تتطلب وقت وجهد مقارنة بأي مهمة أخرى، لكن هذا الاعتقاد ليس صحيح، لأن هناك عدد من الحيل التي يمكن القيام بها للحفاظ على منزل نظيف دون الحاجة للتعرض لعميات التنظيف التقليدية الشاقة التي تتم بصفة يومية. في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من النصائح والأفكار التي يجب الاهتمام بها قبل البدء في عملية تنظيف منزلك وذلك للتخلص من عناء الطرق التقليدية.
نلاحظ أنه تم تصميم هذا المطبخ بالكامل باللون الأبيض الذي بالتأكيد في حاجة إلى تنظيف مستمر، فإذا كانت غرفة المطبخ الخاصة بمنزلك مصممة على غرر هذا النمط يجب الاهتمام بتنظيف الخزانات وكذلك الأسطح الرخامية باستخدام الماء أكثر من مرة في اليوم الواحد لمنع تراكم الأبخرة.
كما ذكرنا أن اللون الأبيض من الألوان المعرضة لتراكم الغبار فيمكن أن يتغير لونها بكل سهولة، فكما هو موضح في هذا التصميم أنه تم استخدام أريكة مميزة من الجلد اللامع الذي يسهل تنظيفه، كما تم الاهتمام أيضًا بالحفاظ على نظافة بعض الاكسسوارات البيضاء الأخرى الموجودة في نهاية الغرفة، بالإضافة أيضًا إلى ضرورة الاعتناء بالنباتات وإزالة الغبار من عليها بصفة مستمرة يعتبر من أهم الأشياء الذي يجب أخذها في الاعتبار عند التنظيف.
كما يتضح من هذا التصميم أيضًا أن المرآة المركزية في أي منزل يجب أن يتم تنظيفها بصفة يومية للحفاظ على رونق منزلك.
كما يتضح في هذا التصميم أن عملية تنظيف الحمام يجب أن تكون يومية، ويجب الاهتمام بتنظيف وتجفيف كافة المقتنيات فيه، فكما نرى في هذا النموذج أن ترتيب المنظفات في مكانها الصحيح يعتبر من أهم الأشياء التي تبرز أناقة حمامك، وكذلك أيضًا تم تنظيف المرآة المركزية التي أضافت للتصميم مزيد من الرقي والجمال.
نموذج مثالي لغرفة معيشة، تم ترتيب كافة المقتنيات في مكانها الصحيح ابتداءً من وسائد الأريكة وانتهاءً بترتيب الكتب على الطاولة، وكما نرى في هذا التصميم أن المقاعد المستخدمة لونها أبيض مما يتطلب الحصول على منظفات معينة للحفاظ عليها نظيفة طوال الوقت، وكما نرى أيضًا في هذه الغرفة أن النافذة تعتبر عنصر جذب أساسي فإذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك كذلك، يجب الحفاظ على زجاج النافذة نظيفًا طوال الوقت.
فوضى الصحف تعتبر من أكثر الأشياء التي بإمكانها تغيير مظهر منزلك المرتب، ففي هذا التصميم المميز تم استغلال الطاولة التي تتبع النمط الحديث لترتيب وحفظ الصحف بها، ويجدر الإشارة أن عملية ترتيب الصحف والاكسسوارات هامة جدًا للحفاظ على نظافة منزلك وإبراز أناقته.
كما ذكرنا أن النوافذ تعتبر عنصر هام في الكثير من الغرف، ففي هذا التصميم تم تصميم النافذة بطريقة هندسية مميزة، لكن لم يتم إهمالها أثناء التنظيف، فتبدو لامعة أثناء دخول ضوء الشمس إلى الغرفة.
من الأفضل أن يتم تنظيف زجاج النوافذ كل يومين تقريبًا باستخدام المنظفات المخصصة لذلك.
من الواضح في هذا التصميم أنه تم الاتجاه لجعل الأجزاء الزجاجية من أهم عوامل الجذب في الغرفة، وتم الحفاظ على هذه الأجزاء نظيفة لتظهر بهذا المظهر اللامع، كما أن الطاولة ذات الشكل الهندسي الرائع تعد منطقة مركزية في الغرفة مما يشير إلى ضرورة الحفاظ عليها نظيفة خالية من الأتربة.
يجدر الإشارة هنا أن أي مسطح لامع في المنزل يجب أن يبقى لامعًا لمنع تراكم الأتربة عليه وليظهر بمظهره الأنيق المميز على غرار هذا التصميم الرائع.
في هذا التصميم الرائع نلاحظ أنه تم استخدام قطع أثاث صغيرة في الحجم لا تستغرق مساحة كبيرة خاصة على الأرضية ليتم التنظيف أسفلها بكل سهولة.
سجاد المنزل يعد من العناصر الأساسية المكونة لأي غرفة، ففي هذا التصميم نجد أنه قد تم استخدام سجادة بلون فاتح، مما يجعلها دائمًا تحتاج إلى تنظيف ليس بالضرورة الغسل المستمر ولكن على الأقل تنظيفها باستخدام المكنسة الكهربائية وبعض المنظفات.
في هذا النموذج الرائع لغرفة المعيشة التي تتبع النمط الاسكندنافي الهادئ في تصميمها، تم استخدام الأرضية الخشبية، فنلاحظ في هذه الصورة أن الأرضية نظيفة بعيدة عن أي تراكم للأتربة عليها. فإذا كانت غرفتك تحتوي على أرضية خشبية أو غير ذلك يجب الاهتمام بأن تكون نظيفة حتى لا يتم تشويه مظهر وتصميم الغرفة.
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