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10 نصائح يجب أن تعرفها عند تنظيف منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores Living roomCupboards & sideboards Wood effect
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بالتأكيد كل شخص يرغب أن يكون منزله مرتب وأنيق، ويبحث باستمرار على الطرق والوسائل التي تحافظ عليه نظيفًا وأنيقًا مما يوفر له الشعور بالرضا أثناء التواجد به. تعد نظافة المنزل من أهم الأمور التي يجب الحفاظ عليها بصفة مستمرة للحفاظ على رونق المنزل وأناقته.

عملية تنظيف وترتيب المنزل تعتبر عملية شاقة لدى الكثيرين لأنها تتطلب وقت وجهد مقارنة بأي مهمة أخرى، لكن هذا الاعتقاد ليس صحيح، لأن هناك عدد من الحيل التي يمكن القيام بها للحفاظ على منزل نظيف دون الحاجة للتعرض لعميات التنظيف التقليدية الشاقة التي تتم بصفة يومية. في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من النصائح والأفكار التي يجب الاهتمام بها قبل البدء في عملية تنظيف منزلك وذلك للتخلص من عناء الطرق التقليدية.

1. تصميم مميز للمطبخ يشير إلى ضرورة الاهتمام بتنظيف خزانات المطبخ الفاتحة

Kitchen & Dining, Gracious Luxury Interiors Gracious Luxury Interiors مطبخ Pink Modern,Traditional,Country,Kitchen,Pink,White,white painted wood,wood flooring
Gracious Luxury Interiors

Kitchen & Dining

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

نلاحظ أنه تم تصميم هذا المطبخ بالكامل باللون الأبيض الذي بالتأكيد في حاجة إلى تنظيف مستمر، فإذا كانت غرفة المطبخ الخاصة بمنزلك مصممة على غرر هذا النمط يجب الاهتمام بتنظيف الخزانات وكذلك الأسطح الرخامية باستخدام الماء أكثر من مرة في اليوم الواحد لمنع تراكم الأبخرة.

2. تصميم يوضح ضرورة الحفاظ على أي قطعة اكسسوار أو أثاث باللون الأبيض

Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores Living roomCupboards & sideboards Wood effect
Movelvivo Interiores

Sala Tropical Chic

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

كما ذكرنا أن اللون الأبيض من الألوان المعرضة لتراكم الغبار فيمكن أن يتغير لونها بكل سهولة، فكما هو موضح في هذا التصميم أنه تم استخدام أريكة مميزة من الجلد اللامع الذي يسهل تنظيفه، كما تم الاهتمام أيضًا بالحفاظ على نظافة بعض الاكسسوارات البيضاء الأخرى الموجودة في نهاية الغرفة، بالإضافة أيضًا إلى ضرورة الاعتناء بالنباتات وإزالة الغبار من عليها بصفة مستمرة يعتبر من أهم الأشياء الذي يجب أخذها في الاعتبار عند التنظيف.

كما يتضح من هذا التصميم أيضًا أن المرآة المركزية في أي منزل يجب أن يتم تنظيفها بصفة يومية للحفاظ على رونق منزلك.

3. تصميم مميز يبرز أهمية الحفاظ على نظافة الحمام وكافة مقتنياته

Mobiliario Fondo Baño, Salgar Salgar BathroomToilets
Salgar

Salgar
Salgar
Salgar

كما يتضح في هذا التصميم أن عملية تنظيف الحمام يجب أن تكون يومية، ويجب الاهتمام بتنظيف وتجفيف كافة المقتنيات فيه، فكما نرى في هذا النموذج أن ترتيب المنظفات في مكانها الصحيح يعتبر من أهم الأشياء التي تبرز أناقة حمامك، وكذلك أيضًا تم تنظيف المرآة المركزية التي أضافت للتصميم مزيد من الرقي والجمال.

4. تصميم يوضح الاهتمام بترتيب أدق مقتنيات الغرفة في مكانها الصحيح

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

نموذج مثالي لغرفة معيشة، تم ترتيب كافة المقتنيات في مكانها الصحيح ابتداءً من وسائد الأريكة وانتهاءً بترتيب الكتب على الطاولة، وكما نرى في هذا التصميم أن المقاعد المستخدمة لونها أبيض مما يتطلب الحصول على منظفات معينة للحفاظ عليها نظيفة طوال الوقت، وكما نرى أيضًا في هذه الغرفة أن النافذة تعتبر عنصر جذب أساسي فإذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك كذلك، يجب الحفاظ على زجاج النافذة نظيفًا طوال الوقت.

5. تصميم يوضح فكرة مبتكرة للتخلص من فوضى الصحف

Robot Side table &New BedroomBedside tables
&amp;New

Robot Side table

&New
&amp;New
&New

فوضى الصحف تعتبر من أكثر الأشياء التي بإمكانها تغيير مظهر منزلك المرتب، ففي هذا التصميم المميز تم استغلال الطاولة التي تتبع النمط الحديث لترتيب وحفظ الصحف بها، ويجدر الإشارة أن عملية ترتيب الصحف والاكسسوارات هامة جدًا للحفاظ على نظافة منزلك وإبراز أناقته.

6. تصميم مميز لتوضيح أهمية الحفاظ على نظافة النوافذ

Window Bay Seat homify غرفة المعيشة
homify

Window Bay Seat

homify
homify
homify

كما ذكرنا أن النوافذ تعتبر عنصر هام في الكثير من الغرف، ففي هذا التصميم تم تصميم النافذة بطريقة هندسية مميزة، لكن لم يتم إهمالها أثناء التنظيف، فتبدو لامعة أثناء دخول ضوء الشمس إلى الغرفة.

من الأفضل أن يتم تنظيف زجاج النوافذ كل يومين تقريبًا باستخدام المنظفات المخصصة لذلك.

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7. تصميم مميز يوضح ضرورة تنظيف الطاولات والأجزاء الزجاجية

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira غرفة المعيشة
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

من الواضح في هذا التصميم أنه تم الاتجاه لجعل الأجزاء الزجاجية من أهم عوامل الجذب في الغرفة، وتم الحفاظ على هذه الأجزاء نظيفة لتظهر بهذا المظهر اللامع، كما أن الطاولة ذات الشكل الهندسي الرائع تعد منطقة مركزية في الغرفة مما يشير إلى ضرورة الحفاظ عليها نظيفة خالية من الأتربة.

يجدر الإشارة هنا أن أي مسطح لامع في المنزل يجب أن يبقى لامعًا لمنع تراكم الأتربة عليه وليظهر بمظهره الأنيق المميز على غرار هذا التصميم الرائع.

8. تصميم يوضح أهمية استخدام قطع أثاث صغيرة قابلة للتحرك لتنظيفها بسهولة

AGNESE 2 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani KitchenBench tops
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

في هذا التصميم الرائع نلاحظ أنه تم استخدام قطع أثاث صغيرة في الحجم لا تستغرق مساحة كبيرة خاصة على الأرضية ليتم التنظيف أسفلها بكل سهولة.

9. تصميم رائع يوضح أهمية الحفاظ على نظافة سجاد المنزل

Olympia Sisal & Seagrass Walls & flooringCarpets & rugs
Sisal &amp; Seagrass

Olympia

Sisal & Seagrass
Sisal &amp; Seagrass
Sisal & Seagrass

سجاد المنزل يعد من العناصر الأساسية المكونة لأي غرفة، ففي هذا التصميم نجد أنه قد تم استخدام سجادة بلون فاتح، مما يجعلها دائمًا تحتاج إلى تنظيف ليس بالضرورة الغسل المستمر ولكن على الأقل تنظيفها باستخدام المكنسة الكهربائية وبعض المنظفات.

10. تصميم يبرز أهمية الاعتناء بنظافة أرضيات الغرف

Connect (UHD), Loewe Technologies GmbH Loewe Technologies GmbH Multimedia roomElectronics
Loewe Technologies GmbH

Loewe Technologies GmbH
Loewe Technologies GmbH
Loewe Technologies GmbH

في هذا النموذج الرائع لغرفة المعيشة التي تتبع النمط الاسكندنافي الهادئ في تصميمها، تم استخدام الأرضية الخشبية، فنلاحظ في هذه الصورة أن الأرضية نظيفة بعيدة عن أي تراكم للأتربة عليها. فإذا كانت غرفتك تحتوي على أرضية خشبية أو غير ذلك يجب الاهتمام بأن تكون نظيفة حتى لا يتم تشويه مظهر وتصميم الغرفة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 7 طرق مختلفة لاستغلال اللون الأبيض في منزلك.

7 لمسات فنية لتصميم حمامك كالمحترفين!
10 نصائح يجب أن تعرفها عند تنظيف منزلك

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