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7 طرق مبتكرة لفصل غرفة الطعام عن المطبخ

Eman Rifaat Eman Rifaat
Uma casa para receber a família, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura مطبخ
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في هذا المقال سنعرض لكم 7 أفكار ذكية للفصل بين غرفتي المطبخ والسفرة مع الحفاظ على تكامل وتناسق تصميم الغرفتين وتكاملهم مع بعضهم البعض.

فقد أصبحت الغرف الموحدة والمفتوحة على بعضها من أشهر أشكال التصميم الحالية لمجموعة من الأسباب: 

1- توسيع المساحات بسبب عدم وجود حواجز كثيرة. 

2- توفير إضاءة واسعة وجيدة في المنزل ومتكاملة بشكل كبير. 

3- تسهيل التواصل بين الغرف المختلفة وإتاحة الفرصة بشكل أكبر لأفراد الأسرة بالتواصل وعدم العزلة.

باستخدام بار جانبي

rehabilitación casa en Barcelona, GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® مطبخ
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

هذه الطاولة الجانبية أو ما يطلق عليها البار فكرة رائعة للفصل بين المطبخ وغرفة الطعام، كما ان لها استخدامات أخرى عند تناول الفطور السريع أو وجبة بينية سريعة أو الجلوس عليها والتسامر مع الأم أثناء تحضير الطعام. 

باستخدام الأبواب

Proyecto de Vivienda en Vigo, Modesto Crespo Modesto Crespo غرفة السفرة
Modesto Crespo

Modesto Crespo
Modesto Crespo
Modesto Crespo

الأبواب المنزلقة هي فكرة رائعة للفصل عند وجود غرف متصلة ببعضها وللحصول على خصوصية في نفس الوقت، كما أنها تتناسب للغاية مع المطبخ في حالة وجود روائح نفّاذة يغلق الباب حتى لا تتسرب الروائح لغرفة الطعام، أو وجود ضيوف وعندها تريد الزوجة الحصول على خصوصية في المطبخ. 

باستخدام الجزيرة

Uma casa para receber a família, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura مطبخ
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

الجزيرة هي أيضا فكرة عملية لفصل المطبخ عن غرفة الطعام وجعلهم مكانين منفصلين تماما، كما أنها تستخدم أيضا في التخزين وزيادة عدد الخزن الموجودة بالمطبخ يعطي راحة وتنظيم بشكل أكبر. 

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باستخدام حوض الأسماك

1500 litre bespoke through wall aquarium in a Surrey home Aquarium Services الممر الحديث، المدخل و الدرج
Aquarium Services

1500 litre bespoke through wall aquarium in a Surrey home

Aquarium Services
Aquarium Services
Aquarium Services

للحصول على ديكور جميل وحاجز للفصل في نفس الوقت فحوض الأسماك داخل الجدار هو فكرة مبتكرة للغاية، أعطت جانبا جماليا للغرفة واللون الازرق مبهج جدا في غرفة الطعام ويساعد على فتح الشهية. 

جدار من الكتب

MIESZKANIE DLA SINGLA, 1852M 1852M مطبخ
1852M

1852M
1852M
1852M

استخدام الجدار الفاصل بين الغرفتين بشكل مبتكر وجميل فوضع هنا المصمم مكتبة أنيقة يظهر جانبها في الصورة، كما يمكن وضع لوحات جدارية أو رسومات كبيرة، كلها أفكار تصلح على الجدران تعطي تعزز من جمال الديكور ولا تجعل الحاجز بين الغرفتين مصمتا وغير جذاب.

باستخدام موقد

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects مطبخ
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

المدفأة أو الموقد ليس غرضها التدفئة فقط، بل يمكن استخدامها في مجتمعاتنا العربية من أجل الديكور الجميل للمكان، مثل هذا الموقد العصري بلونه الأسود الجذاب الذي استخدم لفصل الغرفتين كما أنه أضاف إلى ديكور المكان.

باستخدام السجاد

Appartamento a Verona, Pierangelo Laterza Pierangelo Laterza غرفة المعيشة
Pierangelo Laterza

Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza

السجاد من الطرق المبتكرة والسهلة في خلق فاصل وهمي بين الغرف دون الحاجة لوجود حدود صلبة، كما أن اختيارها بشكل سليم يعزز من جمال المكان وجاذبيته. 

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ما رأيكم في هذه الأفكار المبتكرة؟ 

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