7 طرق مبتكرة لفصل غرفة الطعام عن المطبخ

في هذا المقال سنعرض لكم 7 أفكار ذكية للفصل بين غرفتي المطبخ والسفرة مع الحفاظ على تكامل وتناسق تصميم الغرفتين وتكاملهم مع بعضهم البعض.

فقد أصبحت الغرف الموحدة والمفتوحة على بعضها من أشهر أشكال التصميم الحالية لمجموعة من الأسباب:

1- توسيع المساحات بسبب عدم وجود حواجز كثيرة.

2- توفير إضاءة واسعة وجيدة في المنزل ومتكاملة بشكل كبير.

3- تسهيل التواصل بين الغرف المختلفة وإتاحة الفرصة بشكل أكبر لأفراد الأسرة بالتواصل وعدم العزلة.