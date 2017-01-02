7 طرق مبتكرة لفصل غرفة الطعام عن المطبخ

في هذا المقال سنعرض لكم 7 أفكار ذكية للفصل بين غرفتي المطبخ والسفرة مع الحفاظ على تكامل وتناسق تصميم الغرفتين وتكاملهم مع بعضهم البعض.
فقد أصبحت الغرف الموحدة والمفتوحة على بعضها من أشهر أشكال التصميم الحالية لمجموعة من الأسباب:
1- توسيع المساحات بسبب عدم وجود حواجز كثيرة.
2- توفير إضاءة واسعة وجيدة في المنزل ومتكاملة بشكل كبير.
3- تسهيل التواصل بين الغرف المختلفة وإتاحة الفرصة بشكل أكبر لأفراد الأسرة بالتواصل وعدم العزلة.
هذه الطاولة الجانبية أو ما يطلق عليها
البار فكرة رائعة للفصل بين المطبخ وغرفة الطعام، كما ان لها استخدامات أخرى عند تناول الفطور السريع أو وجبة بينية سريعة أو الجلوس عليها والتسامر مع الأم أثناء تحضير الطعام.
الأبواب المنزلقة هي فكرة رائعة للفصل عند وجود غرف متصلة ببعضها وللحصول على خصوصية في نفس الوقت، كما أنها تتناسب للغاية مع المطبخ في حالة وجود روائح نفّاذة يغلق الباب حتى لا تتسرب الروائح لغرفة الطعام، أو وجود ضيوف وعندها تريد الزوجة الحصول على خصوصية في المطبخ.
الجزيرة هي أيضا فكرة عملية لفصل المطبخ عن غرفة الطعام وجعلهم مكانين منفصلين تماما، كما أنها تستخدم أيضا في التخزين وزيادة عدد الخزن الموجودة بالمطبخ يعطي راحة وتنظيم بشكل أكبر.
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للحصول على ديكور جميل وحاجز للفصل في نفس الوقت فحوض الأسماك داخل الجدار هو فكرة مبتكرة للغاية، أعطت جانبا جماليا للغرفة واللون الازرق مبهج جدا في غرفة الطعام ويساعد على فتح الشهية.
استخدام الجدار الفاصل بين الغرفتين بشكل مبتكر وجميل فوضع هنا المصمم مكتبة أنيقة يظهر جانبها في الصورة، كما يمكن وضع لوحات جدارية أو رسومات كبيرة، كلها أفكار تصلح على الجدران تعطي تعزز من جمال الديكور ولا تجعل الحاجز بين الغرفتين مصمتا وغير جذاب.
المدفأة أو الموقد ليس غرضها التدفئة فقط، بل يمكن استخدامها في مجتمعاتنا العربية من أجل الديكور الجميل للمكان، مثل هذا الموقد العصري بلونه الأسود الجذاب الذي استخدم لفصل الغرفتين كما أنه أضاف إلى ديكور المكان.
السجاد من الطرق المبتكرة والسهلة في خلق فاصل وهمي بين الغرف دون الحاجة لوجود حدود صلبة، كما أن اختيارها بشكل سليم يعزز من جمال المكان وجاذبيته.