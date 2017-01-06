باستخدام الألوان الحيادية.. 15 تصميم مختلف وفريد للمطبخ

عند تصميم المطابخ نحرص دائما على الحفاظ على التناغم والتجانس والتكامل بين أركانه المختلفة لذا باستخدام الألوان المحايدة مثل الرمادي والبيج والأبيض والعاجي والأسود يقدم لنا العديد من المزايا المتعلقة بفكرة التجانس في الديكور والألوان، كما أن الألوان المحايدة تساهم في خلق شعور باتساع المساحات وهو شيء مهم للغاية عندما نتحدث عن المطبخ كغرفة يجب الشعور فيها بالراحة والاتساع والبعد عن الإحساس بالضيق مهما كانت المساحة صغيرة.

سننتقل معا بين 15 تصميم عصري مختلف لمطابخ صممت باستخدام الألوان الحيادية تعطيك الكثير من الأفكار لتصميم مطبخك الخاص، الأثاث والجدران والأرضيات كلها تعطي نفس شعور الهدوء والنظافة والنظام الذي تبحث عنه عند تصميم مطبخك.