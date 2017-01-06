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باستخدام الألوان الحيادية.. 15 تصميم مختلف وفريد للمطبخ

Eman Rifaat Eman Rifaat
Casa Bali, IE Arquitetura + Interiores IE Arquitetura + Interiores مطبخ
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عند تصميم المطابخ نحرص دائما على الحفاظ على التناغم والتجانس والتكامل بين أركانه المختلفة لذا باستخدام الألوان المحايدة مثل الرمادي والبيج والأبيض والعاجي والأسود يقدم لنا العديد من المزايا المتعلقة بفكرة التجانس في الديكور والألوان، كما أن الألوان المحايدة تساهم في خلق شعور باتساع المساحات وهو شيء مهم للغاية عندما نتحدث عن المطبخ كغرفة يجب الشعور فيها بالراحة والاتساع والبعد عن الإحساس بالضيق مهما كانت المساحة صغيرة. 

سننتقل معا بين 15 تصميم عصري مختلف لمطابخ صممت باستخدام الألوان الحيادية تعطيك الكثير من الأفكار لتصميم مطبخك الخاص، الأثاث والجدران والأرضيات كلها تعطي نفس شعور الهدوء والنظافة والنظام الذي تبحث عنه عند تصميم مطبخك.

1- الأبيض والرمادي

PZ- CAMPESTRE, Rosana Pintor Arquitetura e Interiores Rosana Pintor Arquitetura e Interiores مطبخ
Rosana Pintor Arquitetura e Interiores

Rosana Pintor Arquitetura e Interiores
Rosana Pintor Arquitetura e Interiores
Rosana Pintor Arquitetura e Interiores

الألوان المحايدة في المطبخ مريحة بصريا وتشجع على العمل فيه، ودرجات الرمادي المختلفة يمكن دمجها مع عدد كبير من الاكسسوارات بألوان دافئة لخلق ديكور حيوي بعيدا عن الرتابة والملل، هذا التصميم الفريد لـ Rosana Painter Arquitetura and more.

2- هدوء البيج

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

اللون البيج هو أحد الألوان التقليدية المستخدمة في المطابخ، وعلى الرغم من ذلك يمكن الإبداع في استخدامه وجعله عصريا بامتياز كهذا المطبخ الرائع بتقسيمه ووجود الإضاءة الطبيعية والصفراء في أرجائه.

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3- أبيض مع لمسة سوداء

APARTAMENTO 400m2 - AV BOA VIAGEM - RECIFE/PE, ROMERO DUARTE & ARQUITETOS ROMERO DUARTE & ARQUITETOS مطبخ
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS

ROMERO DUARTE & ARQUITETOS
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS
ROMERO DUARTE & ARQUITETOS

لسنا معتادين على رؤية المطابخ باللونين الأبيض والأسود ولكن التصميم الحديث للمطابخ يميل إلى هذين اللونين بشكل كبير ينتشر مع الوقت، دمج البلاط الأسود مع الأثاث الأبيض في هذا المطبخ جعله تصميم ساحر للعين. 

4- اللون الوردي

Загородный дом в стиле шале, Студия дизайна интерьера "SUN" Студия дизайна интерьера 'SUN' مطبخ
Студия дизайна интерьера <q>SUN</q>

Студия дизайна интерьера "SUN"
Студия дизайна интерьера <q>SUN</q>
Студия дизайна интерьера "SUN"

الألوان المحايدة لا تذهب موضتها على الإطلاق، فحتى إن كان مطبخك يأخذ نمطا فريدا في تصميمه كهذا المطبخ سيتناسب معه استخدام ألوان محايدة وفريدة في نفس الوقت كاللون الوردي الخفيف والرقيق، لون نظيف وهاديء وأعطي تميزا أكبر للديكور.

5- رمادي وأبيض مع فيروزي فاتح

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura مطبخ
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

يجب الإشارة إلى أن استخدام هذا اللون الفيروزي غير مألوف في المطابخ، ولكن يمكن دمجه مع الألوان المحايدة بكل سهوله إن رغبتم في إضافة لمسة لون مميزة لمطابخكم، ومع استخدام الرمادي والأبيض ظهرت الألوان بشكل متناسق في النهاية. 

6- أبيض مع تفاصيل رمادية ولمسة ذهبية

Sunny Isles - Florida - US, Infinity Spaces Infinity Spaces مطبخ
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

هذا التصميم الرائع مبني على اللون الأبيض فقط، ولكي يتخلص المصمم من الرتابة أضاف بعض الخطوط الرمادية في الأثاث وبلاط الجدران، لا يمكن غض النظر عن وحدة الإضاءة الذهبية التي تجذب العين بمجرد رؤيتها، تفاصيل صغيرة ملهمة للغاية.

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7- أثاث أبيض

nava 21 - milano, dadarch dadarch مطبخ ذو قطع مدمجة White
dadarch

dadarch
dadarch
dadarch

الجدران في هذا التصميم تتميز بلونها الأبيض المائل للرمادي كلون الطباشير، وهذا اللون جيد لاستخدامه في الجدران والأسقف ويسهل استخدام الأثاث الأبيض معه كما في هذا المطبخ دون حدوث حالة من الرتابة في الألوان ولإبراز الأثاث بشكل أكبر. 

8- أثاث أبيض ولمسة خشب دافئة

Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra مطبخ
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

لا تحرم نفسك من استخدام الخشب بجاذبيته المطلقة عند تصميم مطبخك الخاص حتى مع وجود الألوان المحايدة، فاللمسة الدافئة التي يعطيها الخشب للألوان لا غنى عنها في تصميم المطابخ.

9- تكامل الخشب مع الأبيض والأسود

Apartamento Brooklin - São Paulo, Luni Arquitetura Luni Arquitetura مطبخ
Luni Arquitetura

Luni Arquitetura
Luni Arquitetura
Luni Arquitetura

استخدم المصمم الخشب في طاولة الطعام الجانبية والجدار الخاص بها فأعطى المطبخ لمسة كلاسيكية ودافئة مع لونيه الأبيض والأسود. 

10- الأبيض والفضي اللامع والبيج مع الخشب والإضاءة الصفراء

Casa Bali, IE Arquitetura + Interiores IE Arquitetura + Interiores مطبخ
IE Arquitetura + Interiores

IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores

في هذه الصورة نجد تركيبة رائعة بين أغلب الألوان المحايدة مع استخدام لمسة حيوية من النباتات الخضراء في جوانب هذا المطبخ الأنيق.

11- أبيض تماما مع جدران مختلفة

homify مطبخ MDF White
homify

homify
homify
homify

يمكن استخدام اللون الأبيض بشكل كامل في تصميم المطابخ وما يجعله يظهر بشكل أجمل هو إعطاء الجدران أو الأسقف لمسة ناعمة ومختلفة للون كهذا الجدار من الطوب الأبيض مع الإضاءة الصفراء الهادئة. 

12- حيادية الجرانيت

Apartamento Holanda, Carmen Calixto Arquitetura Carmen Calixto Arquitetura مطبخ Wood effect
Carmen Calixto Arquitetura

Carmen Calixto Arquitetura
Carmen Calixto Arquitetura
Carmen Calixto Arquitetura

لجرانيت هو اختيار مثالي للمطابخ، فهو سهل التنظيف ولا يتغير شكله مع مرور الزمن ومقاوم للحرارة وبيئة المطبخ بشكل عام، وأخيرا فهو رائع في الاندماج مع تصميمات المطابخ المختلفة لتعدد أشكاله وتصميماته حتى بألوان حيادية كهذا التصميم. 

13- الأبيض والخشب مع لمسة صفراء

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

مثال آخر للألوان الحيادية التي تبرز مع إضافة من لون مختلف كالأصفر هذه المرة الذي استخدمه المصمم بشكل بسيط وغير طاغي على باقي عناصر التصميم، مجرد لمسة انيقة أضافت إلى الديكور. 

14- الأسود هو الأساس

The East Dulwich Kitchen by deVOL deVOL Kitchens مطبخ خشب Blue
deVOL Kitchens

The East Dulwich Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

الأسود هو ملك الألوان ومعه ليست هناك حاجة لتغطية المساحات الواسعة فهو كاف بلونه أن يطغى على أي شيء، ولكي تظهر روعته وعظمته لا بد من وجود خطوط بيضاء من حوله تظهره بشكل أجمل.

15- مربع أسود بإطار أبيض

homify مطبخ صوان Black
homify

homify
homify
homify

طريقة أخرى لتصميم المطابخ باللونين الأبيض والأسود، وهي استخدام الأسود في تغطية سطح منضدة المطبخ على اختلاف خاماتها، مع إحاطته بالأثاث الأبيض من جميع الجوانب. 

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