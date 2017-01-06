باستخدام الألوان الحيادية.. 15 تصميم مختلف وفريد للمطبخ

عند تصميم المطابخ نحرص دائما على الحفاظ على التناغم والتجانس والتكامل بين أركانه المختلفة لذا باستخدام الألوان المحايدة مثل الرمادي والبيج والأبيض والعاجي والأسود يقدم لنا العديد من المزايا المتعلقة بفكرة التجانس في الديكور والألوان، كما أن الألوان المحايدة تساهم في خلق شعور باتساع المساحات وهو شيء مهم للغاية عندما نتحدث عن المطبخ كغرفة يجب الشعور فيها بالراحة والاتساع والبعد عن الإحساس بالضيق مهما كانت المساحة صغيرة.
سننتقل معا بين 15 تصميم عصري مختلف لمطابخ صممت باستخدام الألوان الحيادية تعطيك الكثير من الأفكار لتصميم مطبخك الخاص، الأثاث والجدران والأرضيات كلها تعطي نفس شعور الهدوء والنظافة والنظام الذي تبحث عنه عند تصميم مطبخك.
الألوان المحايدة في المطبخ مريحة بصريا وتشجع على العمل فيه، ودرجات الرمادي المختلفة يمكن دمجها مع عدد كبير من الاكسسوارات بألوان دافئة لخلق ديكور حيوي بعيدا عن الرتابة والملل، هذا التصميم الفريد لـ Rosana Painter Arquitetura and more.
اللون البيج هو أحد الألوان التقليدية المستخدمة في المطابخ، وعلى الرغم من ذلك يمكن الإبداع في استخدامه وجعله عصريا بامتياز كهذا المطبخ الرائع بتقسيمه ووجود الإضاءة الطبيعية والصفراء في أرجائه.
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لسنا معتادين على رؤية المطابخ باللونين الأبيض والأسود ولكن التصميم الحديث للمطابخ يميل إلى هذين اللونين بشكل كبير ينتشر مع الوقت، دمج البلاط الأسود مع الأثاث الأبيض في هذا المطبخ جعله تصميم ساحر للعين.
الألوان المحايدة لا تذهب موضتها على الإطلاق، فحتى إن كان مطبخك يأخذ نمطا فريدا في تصميمه كهذا المطبخ سيتناسب معه استخدام ألوان محايدة وفريدة في نفس الوقت كاللون الوردي الخفيف والرقيق، لون نظيف وهاديء وأعطي تميزا أكبر للديكور.
يجب الإشارة إلى أن استخدام هذا اللون الفيروزي غير مألوف في المطابخ، ولكن يمكن دمجه مع الألوان المحايدة بكل سهوله إن رغبتم في إضافة لمسة لون مميزة لمطابخكم، ومع استخدام الرمادي والأبيض ظهرت الألوان بشكل متناسق في النهاية.
هذا التصميم الرائع مبني على اللون الأبيض فقط، ولكي يتخلص المصمم من الرتابة أضاف بعض الخطوط الرمادية في الأثاث وبلاط الجدران، لا يمكن غض النظر عن وحدة الإضاءة الذهبية التي تجذب العين بمجرد رؤيتها، تفاصيل صغيرة ملهمة للغاية.
الجدران في هذا التصميم تتميز بلونها الأبيض المائل للرمادي كلون الطباشير، وهذا اللون جيد لاستخدامه في الجدران والأسقف ويسهل استخدام الأثاث الأبيض معه كما في هذا المطبخ دون حدوث حالة من الرتابة في الألوان ولإبراز الأثاث بشكل أكبر.
لا تحرم نفسك من استخدام الخشب بجاذبيته المطلقة عند تصميم مطبخك الخاص حتى مع وجود الألوان المحايدة، فاللمسة الدافئة التي يعطيها الخشب للألوان لا غنى عنها في تصميم المطابخ.
استخدم المصمم الخشب في طاولة الطعام الجانبية والجدار الخاص بها فأعطى المطبخ لمسة كلاسيكية ودافئة مع لونيه الأبيض والأسود.
في هذه الصورة نجد تركيبة رائعة بين أغلب الألوان المحايدة مع استخدام لمسة حيوية من النباتات الخضراء في جوانب هذا المطبخ الأنيق.
يمكن استخدام اللون الأبيض بشكل كامل في تصميم المطابخ وما يجعله يظهر بشكل أجمل هو إعطاء الجدران أو الأسقف لمسة ناعمة ومختلفة للون كهذا الجدار من الطوب الأبيض مع الإضاءة الصفراء الهادئة.
لجرانيت هو اختيار مثالي للمطابخ، فهو سهل التنظيف ولا يتغير شكله مع مرور الزمن ومقاوم للحرارة وبيئة المطبخ بشكل عام، وأخيرا فهو رائع في الاندماج مع تصميمات المطابخ المختلفة لتعدد أشكاله وتصميماته حتى بألوان حيادية كهذا التصميم.
مثال آخر للألوان الحيادية التي تبرز مع إضافة من لون مختلف كالأصفر هذه المرة الذي استخدمه المصمم بشكل بسيط وغير طاغي على باقي عناصر التصميم، مجرد لمسة انيقة أضافت إلى الديكور.
الأسود هو ملك الألوان ومعه ليست هناك حاجة لتغطية المساحات الواسعة فهو كاف بلونه أن يطغى على أي شيء، ولكي تظهر روعته وعظمته لا بد من وجود خطوط بيضاء من حوله تظهره بشكل أجمل.
طريقة أخرى لتصميم المطابخ باللونين الأبيض والأسود، وهي استخدام الأسود في تغطية سطح منضدة المطبخ على اختلاف خاماتها، مع إحاطته بالأثاث الأبيض من جميع الجوانب.
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