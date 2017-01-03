١٨ قطعة أثاث متعددة الاستخدامات، مثالية للمنازل الصغيرة

تميل المنازل ذات الطراز المودرن إلى قلة عدد الأثاث وغالباً بصغر المساحات، ولذلك فمن المهم تجهيزها بما يتناسب مع المساحة. بإختيار الأثاث الذي يوفر أكثر من وظيفة واستخدام وبالتالي يوفر أفضل استغلال للمساحات.
اليوم سنعرض لكم ١٨ مثال حي لأثاث متعدد الاستخدامات مناسب لمنازلكم المودرن والتي ستثير إعجابك بعمليتها، فيمكن لسرير أن يكون مكان للتخزين بوجود أدراج أو أرفف أو مقسمات. فهناك عدد من الافكار والتي تناسب كل الإحتياجات، الاستخدامات والميزانيات.
لا ينبغي للفراغ المتواجد أسفل السرير أن يكون فارغ ليجمع الأتربة والحشرات ولكن ببعض اللمسات العملية بإضافة أدراج، تم توفير مساحة تخزينية مناسبة، والتي يمكن استغلالها في وضع الأحذية، المفروشات، او الملابس الموسمية.
هذه الفكرة مثالية للاستذكار او للعمل. والتي يتم فيها توحيد الأرفف مع المكتبة والمكتب، لاستغلال مثالي المساحات.
الكثير من شقق الاستوديو تستخدم هذه الخاصية العملية والتي تشمل تصميم مطبخ صغير داخل خزانة مخبئة وراء باب، يمكن غلقه عند الإنتهاء من استخدام المطبخ.
باستخدام باليتة نقل البضائع يمكنك عمل هذا التصميم للمكتب، مع توفير حامل ثنائي، يحتوي على مساحتين تخزينيتين عمليتين.
هذه الطاولة المودرن من موزايك الخشب بها درج منزلق ينفتح من جهة واحدة. كونها طويلة وعميقة يتيح لك تخزين عدد من الأغراض، مثل اللعب، ألبومات الصور أو أي شي قد يسبب الفوضى في غرفة المعيشة.
الأثاث القابل للطي يعتبر بديل عملي وفعال. فهذا المكتب يطو فور انتهاءك من استخدامه، كما أنه يشغل مساحة بسيطة جداً. على جانب واحد يوجد باب صغير مع مساحة تخزينية إضافية.
يمكنك الاستفادة من الأثاث لتقسيم المساحات المفتوحة، مثل استخدام مكتبة، مكتب، أريكة أو طاولة، اي قطعة أثاث تناسب احتياجاتك والمساحة الخاصة بك.
هذا المكتب ذو الطراز الاسكندينافي يفاجئنا بالمساحة التخزينة التي تقع تحته. ففيها يمكنك تخزين الادوات المكتبية، الأوراق والكتب. فهو حل عملي ويوفر لك كل ما تحتاجه.
لاستغلال كل شبر من المساحات الصغيره، فهذه الطاولة تعتبر مثالية، فهي تحتوي على أسطح يمكنها اتحول والضم لتخدم الأسطح استخدامات مختلفة الارتفاعات. ولكن عند طيها تبدو أقل في الإرتفاع.
مثال آخر لاستغلال مساحة ما تحت السرير، تم عمل مكتبة لاستغلال أفضل للمساحة.
تبدو هذه الوحدة مثل صندوق معلق ولكن بمجرد انزال الطبقة المطوية سيكون هناك مساحة كافية للقرأة، أو استخدام لاب توب، فهي فكرة عملية وتحتوي على مساحة تخزينية ومصدر إضاءة مدمج.
قطعة الأثاث الخاصة بالأطفال التي معنا في المثال تحتوي على سرير مع أرفف، أدراج لتخزين الألعاب، الكتب والمفروشات. اما في الاعلى فهناك مساحة مفتوحة للأحذية، أو تخزين ألعاب أخرى. أما على الجانب فتأتى طاولة بمساحة تخزينية صعيرة، لتكون مساحة مثالية للقراءة، استخدام الكمبيوتر او عمل الواجبات المنزلية.
لا حاجه لاستخدام أحجام كبيرة لوحدات الميديا لتأخذ مساحة الحائط بأكمله. فهذا التصميم يسمح لك بترك مسافة للإضاءة الطبيعية مع توفير مساحة للأرفف لتخزين الاليكترونات، الزينات والاكسسوارات.
في هذا المنزل تم وضع مكتبه موديولية متدرجة لتخزين الأحذية والتي يمكن وضعها في المدخل المنزل، أو في طرقه أو صالة. والتي لا توفر مساحة تخزينية للأحذية فحسب ولكن أيضاً يمكن استخدامها للاكسسوار، المفاتيح والمحافظ، أو أية متعلقات شخصية أخرى.
المطبخ ذو الجزيرة أو طاولة إعداد الطعام يعتبر مرن أكثر في الحركة عند الحاجة. فهي مهمة في المطبخ حيث يوفر مساحة للعمل واخري في الأسفل للتخزين.
في غرفة النوم الأطفال يمكنك استغلال المساحة واستخدام أثاث ذو تصميم ذكي. ففي هذه الصورة يمكننا أن نرى هيكل يشمل سريرين مع وجود أدراج تحتهما. و في نهاية هذه الوحدة تم إضافة مكتبة بمكتب مدمج فيها.
للحصول على مساحة إضافية في غرفة الطعام لا يوجد أفضل من الطاولة المتمددة. مع الحرص على إلحاق بعض الأدراج لتخزين الملاعق والاكسسوارات.
إذا لم يكن هناك مساحة كافية للغسالة فيمكنك استغلال المساحات الصغيرة حتى في الحمام، فهنا تم استغلال مساحة ما تحت الحوض لوضع الغسالة.