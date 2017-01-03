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١٨ قطعة أثاث متعددة الاستخدامات، مثالية للمنازل الصغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Linea Reciclato, Semillero Muebles Semillero Muebles Living roomSide tables & trays
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تميل المنازل ذات الطراز المودرن إلى قلة عدد الأثاث وغالباً بصغر المساحات، ولذلك فمن المهم تجهيزها بما يتناسب مع المساحة. بإختيار الأثاث الذي يوفر أكثر من وظيفة واستخدام وبالتالي يوفر أفضل استغلال للمساحات. 

اليوم سنعرض لكم ١٨ مثال حي لأثاث متعدد الاستخدامات مناسب لمنازلكم المودرن والتي ستثير إعجابك بعمليتها، فيمكن لسرير أن يكون مكان للتخزين بوجود أدراج أو أرفف أو مقسمات. فهناك عدد من الافكار والتي تناسب كل الإحتياجات، الاستخدامات والميزانيات.

1.سرير مع الأدراج

Main space homify غرفة نوم
homify

Main space

homify
homify
homify

لا ينبغي للفراغ المتواجد أسفل السرير أن يكون فارغ ليجمع الأتربة والحشرات ولكن ببعض اللمسات العملية بإضافة أدراج، تم توفير مساحة تخزينية مناسبة، والتي يمكن استغلالها في وضع الأحذية، المفروشات، او الملابس الموسمية.

2.رف ومكتب

Sala estudio Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior Study/officeDesks
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

هذه الفكرة مثالية للاستذكار او للعمل. والتي يتم فيها توحيد الأرفف مع المكتبة والمكتب، لاستغلال مثالي المساحات.

2.مطبخ خفي

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

الكثير من شقق الاستوديو تستخدم هذه الخاصية العملية والتي تشمل تصميم مطبخ صغير داخل خزانة مخبئة وراء باب، يمكن غلقه عند الإنتهاء من استخدام المطبخ.

4.مكتب ومساحة تخزين

Escritorios de Madera, Biogibson Biogibson Study/officeDesks خشب
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

باستخدام باليتة نقل البضائع يمكنك عمل هذا التصميم للمكتب، مع توفير  حامل ثنائي، يحتوي على مساحتين تخزينيتين عمليتين.

5.طاولة قهوة تخبئ مفاجأة

Linea Reciclato, Semillero Muebles Semillero Muebles Living roomSide tables & trays
Semillero Muebles

Semillero Muebles
Semillero Muebles
Semillero Muebles

هذه الطاولة المودرن من موزايك الخشب بها درج منزلق ينفتح من جهة واحدة. كونها طويلة وعميقة يتيح لك تخزين عدد من الأغراض، مثل اللعب، ألبومات الصور أو أي شي قد يسبب الفوضى في غرفة المعيشة.

6.مكتب قابل للطي

FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers Study/officeDesks
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

الأثاث القابل للطي يعتبر بديل عملي وفعال. فهذا المكتب يطو فور انتهاءك من استخدامه، كما أنه يشغل مساحة بسيطة جداً. على جانب واحد يوجد باب صغير مع مساحة تخزينية إضافية.

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7.أثاث مقسم للفراغ

setup: Der Wohnbaukasten , studio michael hilgers studio michael hilgers Study/officeDesks
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

 يمكنك الاستفادة من الأثاث لتقسيم المساحات المفتوحة، مثل استخدام مكتبة، مكتب، أريكة أو طاولة، اي قطعة أثاث تناسب احتياجاتك والمساحة الخاصة بك.

8.طاولة أم شئ آخر

Escritorio H1, PUNCH TAD PUNCH TAD Study/officeDesks MDF Grey
PUNCH TAD

PUNCH TAD
PUNCH TAD
PUNCH TAD

هذا المكتب ذو الطراز الاسكندينافي يفاجئنا بالمساحة التخزينة التي تقع تحته. ففيها يمكنك تخزين الادوات المكتبية، الأوراق والكتب. فهو حل عملي ويوفر لك كل ما تحتاجه.

9.طاولة قهوة ذات سطح متحول

Muebles sobre diseño, Weld Weld Living roomSide tables & trays
Weld

Weld
Weld
Weld

 لاستغلال كل شبر من المساحات الصغيره، فهذه الطاولة تعتبر مثالية، فهي تحتوي على أسطح يمكنها اتحول والضم لتخدم الأسطح استخدامات مختلفة الارتفاعات. ولكن عند طيها تبدو أقل في الإرتفاع.

10.مكتبة تحت السرير

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

مثال آخر لاستغلال مساحة ما تحت السرير، تم عمل مكتبة لاستغلال أفضل للمساحة.

11.مكتب مينمال

office in a box, studio michael hilgers studio michael hilgers Study/officeCupboards & shelving
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

تبدو هذه الوحدة مثل صندوق معلق ولكن بمجرد انزال الطبقة المطوية سيكون هناك مساحة كافية للقرأة، أو استخدام لاب توب،  فهي فكرة عملية وتحتوي على مساحة تخزينية ومصدر إضاءة مدمج.

12.ادراج ملونة

homify Nursery/kid's roomBeds & cribs
homify

homify
homify
homify

قطعة الأثاث الخاصة بالأطفال التي معنا في المثال تحتوي على سرير مع أرفف، أدراج لتخزين الألعاب، الكتب والمفروشات. اما في الاعلى فهناك مساحة مفتوحة للأحذية، أو تخزين ألعاب أخرى. أما على الجانب فتأتى طاولة بمساحة تخزينية صعيرة، لتكون مساحة مثالية للقراءة، استخدام الكمبيوتر او عمل الواجبات المنزلية.

13.وحدة ميديا على الحائط

Muebles Multimedia, MADERISTA MADERISTA Multimedia roomFurniture خشب Wood effect
MADERISTA

MADERISTA
MADERISTA
MADERISTA

لا حاجه لاستخدام أحجام كبيرة لوحدات الميديا لتأخذ مساحة الحائط بأكمله. فهذا التصميم يسمح لك بترك مسافة للإضاءة الطبيعية مع توفير مساحة للأرفف لتخزين الاليكترونات، الزينات والاكسسوارات.

14.مكتبة متدرجة

Raumwunder, Connox Connox Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
Connox

Connox
Connox
Connox

في هذا المنزل تم وضع مكتبه موديولية متدرجة لتخزين الأحذية والتي يمكن وضعها في المدخل المنزل، أو في طرقه أو صالة. والتي لا توفر مساحة تخزينية للأحذية فحسب ولكن أيضاً يمكن استخدامها للاكسسوار، المفاتيح والمحافظ، أو أية متعلقات شخصية أخرى.

15.طاولة إعداد طعام

Muebles Reciclados Mallorca, Muebles Reciclados Mallorca Muebles Reciclados Mallorca KitchenStorage
Muebles Reciclados Mallorca

Muebles Reciclados Mallorca
Muebles Reciclados Mallorca
Muebles Reciclados Mallorca

المطبخ ذو الجزيرة أو طاولة إعداد الطعام يعتبر مرن أكثر في الحركة عند الحاجة. فهي مهمة في المطبخ حيث يوفر مساحة للعمل واخري في الأسفل للتخزين.

16.غرفة نوم عملية

Muebles Infantiles, KiKi Diseño y Decoración KiKi Diseño y Decoración Nursery/kid's roomBeds & cribs
KiKi Diseño y Decoración

KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración

في غرفة النوم الأطفال يمكنك استغلال المساحة واستخدام أثاث ذو تصميم ذكي. ففي هذه الصورة يمكننا أن نرى هيكل يشمل سريرين مع وجود أدراج تحتهما. و في نهاية هذه الوحدة تم إضافة مكتبة بمكتب مدمج فيها.

17.طاولة متمددة

Mesas de cocina extensibles, Furnet Furnet KitchenTables & chairs
Furnet

Furnet
Furnet
Furnet

للحصول على مساحة إضافية في غرفة الطعام لا يوجد أفضل من الطاولة المتمددة. مع الحرص على إلحاق بعض الأدراج لتخزين الملاعق والاكسسوارات.

18.غسالة مدمجة

Baños pequeños, Baños Rom Baños Rom حمام
Baños Rom

Baños Rom
Baños Rom
Baños Rom

إذا لم يكن هناك مساحة كافية للغسالة فيمكنك استغلال المساحات الصغيرة حتى في الحمام، فهنا تم استغلال مساحة ما تحت الحوض لوضع الغسالة.

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