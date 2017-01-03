١٨ قطعة أثاث متعددة الاستخدامات، مثالية للمنازل الصغيرة

تميل المنازل ذات الطراز المودرن إلى قلة عدد الأثاث وغالباً بصغر المساحات، ولذلك فمن المهم تجهيزها بما يتناسب مع المساحة. بإختيار الأثاث الذي يوفر أكثر من وظيفة واستخدام وبالتالي يوفر أفضل استغلال للمساحات.

اليوم سنعرض لكم ١٨ مثال حي لأثاث متعدد الاستخدامات مناسب لمنازلكم المودرن والتي ستثير إعجابك بعمليتها، فيمكن لسرير أن يكون مكان للتخزين بوجود أدراج أو أرفف أو مقسمات. فهناك عدد من الافكار والتي تناسب كل الإحتياجات، الاستخدامات والميزانيات.