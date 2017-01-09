10 شوايات مثالية للشواء في عطلة الأسبوع

ما رأيك في حفلة باربيكيو خاصة مع عائلتك وأصدقائك في منزلك، نعتقد أن لا شئ يضاهي بهجتها وسعادتها، فإن كنت تمتلك مساحة خارجية أو حديقة خاصة أوسطح منزلك فإن لك ركن خاص يحتاج إلى بعض التحضيرات فقط لتجهيزه لتجمع عائلي رائع، ومن أهم عناصر هذا الركن الخاص وجود شواية مناسبة، لذلك اليوم سنقدم لك 10 تصميمات أنيقة ومناسبة للشوايات والتى قد تو امتلاكها في منزلك، مع بعض النصائح لإقامة وتجهيز حفلة شواء رائعة ..
إذا كنت من محبي الطراز الريفي، فستقع بالتأكيد في غرام تلك التصميم المتميز، شواية على النمط الريفي من خامات بسيطة، ستجدها جزء من مطبخ في الهواء الطلق..
شواية على الطراز العصري الحديث لمطبخ رائع متميز بمزيج من الأبيض والأسود، مع لمسات من المعدن اللامع لتجد إطلالة حديثة وجذابة للتصميم، هذا التصميم يناسب منزلك سواء كان مطبخ خارجي أو داخلي مفتوح أو فراغ مستقل..
وللحجر دائما لمسة خاصة في كل شئ وفي أي تصميم، فله من الأناقة والرقي نصيب كبير، فأمامنا الآن تصميم مبتكر لشواية من الحجر مما زاد الفراغ ككل فخامة وتميز، ومن الممكن استخدامها فيما بعد كمدفأة..
اذا كان منزلك وتصميمه لا يسمح بوجود مطبخ فى الهواء طلق، يمكنك ببساطة جلب الطبيعة والهواء الطلق وعمل حفلة شواء وسط الطبيعة، فمن خلال هذا التصميم المتميز جداً لمطبخ وشواية داخلية، ولكن محاط بالطبيعة والنباتات ستشعر انك في حفلة شواء فى الهواء الطلق.
فى تصميم جمع بين نمطين مختلفين العصرى والريفي، جاء تصميم تلك الشواية المفعمة بالأناقة والجمال، ومنطقة شواء فى الهواء الطلق واسقف عالية لنقع في حب تلك التفاصيل الريفية التقليدية والعصرية معاً وتفاجئك بجمالها وجمال لحظاتك التى ستقضيها مع اصدقائك.
هذا التصميم جمع بين الفرن والشواية معاً بشكل جميل، وتصميم مبتكر جمع بين عناصر مختلفة كالطوب و الحجر والخشب.
شرفة واسعة بتصميم أنيق ومثالى جداً، مع تلك الشواية التقليدية المتميزة لحفلات الشواء العائلية.
لا بأس اذا لم يكن لديك مساحات خارجية لأقامة منطقة شواء، يمكنك تصميم شواية ومدخنة مثل هذه فى مطبخك وستمتلك في النهاية منطقة شواء داخلية في مطبخك متميزة جداً.
من الأفكار الجميلة أيضاً اذا كنت تريد مطبخ وشواية فى الهواء الطلق ولكن في نفس الوقت تبحث عن قليل من الخصوصية، يمكنك عمل تسقيفة خشبية مثل هذا التصميم ووبذلك ستحصل على مطبخ حديث وشواية مغطاة فى الهواء الطلق.
لا تنس أن تهتم بإضاءة مطبخك الخارجي ولمسات رومانسية لعشاء خاص مع عائلتك، وسنلاحظ استخدام الخشب بشكل أساسيفي التصميم مع مصابيح معلقة بسيطة وموزعة بشكل مناسب..
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