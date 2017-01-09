10 شوايات مثالية للشواء في عطلة الأسبوع

ما رأيك في حفلة باربيكيو خاصة مع عائلتك وأصدقائك في منزلك، نعتقد أن لا شئ يضاهي بهجتها وسعادتها، فإن كنت تمتلك مساحة خارجية أو حديقة خاصة أوسطح منزلك فإن لك ركن خاص يحتاج إلى بعض التحضيرات فقط لتجهيزه لتجمع عائلي رائع، ومن أهم عناصر هذا الركن الخاص وجود شواية مناسبة، لذلك اليوم سنقدم لك 10 تصميمات أنيقة ومناسبة للشوايات والتى قد تو امتلاكها في منزلك، مع بعض النصائح لإقامة وتجهيز حفلة شواء رائعة ..