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10 شوايات مثالية للشواء في عطلة الأسبوع

آية منير آية منير
CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
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ما رأيك في حفلة باربيكيو خاصة مع عائلتك وأصدقائك في منزلك، نعتقد أن لا شئ يضاهي بهجتها وسعادتها، فإن كنت تمتلك مساحة خارجية أو حديقة خاصة أوسطح منزلك فإن لك ركن خاص يحتاج إلى بعض التحضيرات فقط لتجهيزه لتجمع عائلي رائع، ومن أهم عناصر هذا الركن الخاص وجود شواية مناسبة، لذلك اليوم سنقدم لك 10 تصميمات أنيقة ومناسبة للشوايات والتى قد تو امتلاكها في منزلك، مع بعض النصائح لإقامة وتجهيز حفلة شواء رائعة ..

1 -على الطراز الريفي..

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

إذا كنت من محبي الطراز الريفي، فستقع بالتأكيد في غرام تلك التصميم المتميز، شواية على النمط الريفي من خامات بسيطة، ستجدها جزء من مطبخ في الهواء الطلق..

2 – تصميم حديث..

Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design

Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design
Progetti d'Interni e Design

شواية على الطراز العصري الحديث لمطبخ رائع متميز بمزيج من الأبيض والأسود، مع لمسات من المعدن اللامع  لتجد إطلالة حديثة وجذابة للتصميم، هذا التصميم يناسب منزلك سواء كان مطبخ خارجي أو داخلي مفتوح أو فراغ مستقل..

3 – شواية من الحجر

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel GardenFire pits & barbecues
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

وللحجر دائما لمسة خاصة في كل شئ وفي أي تصميم، فله من الأناقة والرقي نصيب كبير، فأمامنا الآن تصميم مبتكر لشواية من الحجر مما زاد الفراغ ككل فخامة وتميز، ومن الممكن استخدامها فيما بعد كمدفأة..

4 – شواية داخلية

Un nuovo spazio per tutte le stagioni, Odue Modena - Concept Store Odue Modena - Concept Store KitchenBench tops
Odue Modena – Concept Store

Odue Modena - Concept Store
Odue Modena – Concept Store
Odue Modena - Concept Store

اذا كان منزلك وتصميمه لا يسمح بوجود مطبخ فى الهواء طلق، يمكنك ببساطة جلب الطبيعة والهواء الطلق وعمل حفلة شواء وسط الطبيعة، فمن خلال هذا التصميم المتميز جداً لمطبخ وشواية داخلية، ولكن محاط بالطبيعة والنباتات ستشعر انك في حفلة شواء فى الهواء الطلق.

5 – مزيج رائع..

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

فى تصميم جمع بين نمطين مختلفين العصرى والريفي، جاء تصميم تلك الشواية المفعمة بالأناقة والجمال، ومنطقة شواء فى الهواء الطلق واسقف عالية لنقع في حب تلك التفاصيل الريفية التقليدية والعصرية معاً وتفاجئك بجمالها وجمال لحظاتك التى ستقضيها مع اصدقائك.

6 – شواية وفرن معاً

Fazzone camini, Fazzone camini Fazzone camini حديقة
Fazzone camini

Fazzone camini
Fazzone camini
Fazzone camini

هذا التصميم جمع بين الفرن والشواية معاً  بشكل جميل، وتصميم مبتكر جمع بين عناصر مختلفة كالطوب و الحجر والخشب.

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7 – شرفة مميزة

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool GardenAccessories & decoration
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

شرفة واسعة بتصميم أنيق ومثالى جداً، مع تلك الشواية التقليدية المتميزة لحفلات الشواء العائلية.

8 – شواية لمطبخ داخلى

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira بلكونة أو شرفة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

لا بأس اذا لم يكن لديك مساحات خارجية لأقامة منطقة شواء، يمكنك تصميم شواية ومدخنة مثل هذه فى مطبخك وستمتلك في النهاية منطقة شواء داخلية في مطبخك متميزة جداً.

9 – شواية خارجية مغطاة

Casa Caiçara, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

من الأفكار الجميلة أيضاً اذا كنت تريد مطبخ وشواية فى الهواء الطلق ولكن في نفس الوقت تبحث عن قليل من الخصوصية، يمكنك عمل تسقيفة خشبية مثل هذا التصميم ووبذلك ستحصل على مطبخ حديث وشواية مغطاة فى الهواء الطلق.

10 – عشاء رومانسي..

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لا تنس أن تهتم بإضاءة مطبخك الخارجي ولمسات رومانسية لعشاء خاص مع عائلتك، وسنلاحظ استخدام الخشب بشكل أساسيفي التصميم مع مصابيح معلقة بسيطة وموزعة بشكل مناسب..

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