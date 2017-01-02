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9 أفكار لمطابخ حديثة رائعة

آية منير آية منير
MI-SA, jordivayreda projectteam jordivayreda projectteam مطبخ
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يعد المطبخ من أكثر الفراغات أهمية في منازلنا، ,والتى إن حصلت على القدر الكافي من الاهتمام عند تصميمها داخليا من حيث تأثيثها وألوانها، ستحصل على تصميم لمنزلك بأكمله مريح وناجح، لإن المطبخ هي المنطقة الأكثر استخداما والتى نقضي فيها معظم أوقاتنا إما في إعداد الطعام او التنظيف والترتيب، ومن اجمل الأنماط المستخدمة في تصميم المطابخ هو الطراز العصري الحديث، ولمحبي الأناقة والبساطة سنقدم لك اليوم 8 أفكار رائعة لمطابخ حديثة..

1 – تفاصيل أقل..

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

ولأن الطراز الحديث يتميز بقلة تفاصيله وبساطة تصاميمه، فستجد أنك أمام وحدات تخزين ناعمة بدون بروز أو تفاصيلة معقد كالنمط الكلاسيكي، ومن اكثر الألوان استخداما في المطابخ الحديثة الألوان المحايدة كالأبيض والرمادي والبيج، هنا المصمم أضاف جدار حجري مع تصميم إضاءة غير مباشرة لتعزيز الركن الخاص بالتخزين ..

2 – الخشب مع الأسود مزيج رائع..

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos مطبخ
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

الأسود ملك الألوان واكثرهم أناقة على الإطلاق، استخدم المصمم هنا الخشب كمادة أساسية في المطبخ، مع بار أنيق لامع من اللون الأسود مع مقاعد عملية لتتناول وجباتك السريعة ..

3 – البنفسج المتميز..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ولمحبي الألوان المبهجة يمكنك ان تترك لمسة منها في مطبخك سواء كان في الجدران او المقاعد أو بار أنيق بلون المفضل أو وحدات التخزين، كالبنفسج في هذا التصميم ومن الملفت للنظر تصميم المطبخ ذو المساحة الصغيرة بطريقة ناجحة واستغلال أمثل لكل ركن في الفراغ مع الاستغناء عن الحائط الرابع للمطبخ لنواجه مشكلة صغر المساحة بأسهل الطرق..

4 – تصميم كالأحلام..

Kitchen, olivia Sciuto olivia Sciuto مطبخ Turquoise
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

لا تتردد في ان تجعل احلامك حقيقة وواقع في منزلك، كمطبخ بألوان زاهية ومبهجة ونقوش وزخارف رقيقة ملائكية مع طاولة لتناول وجبة الإفطار مع عائلتك الصغيرة..

5 – مكتبة انيقة..

Old-Meets-New Krantz Designs مطبخ
Krantz Designs

Old-Meets-New

Krantz Designs
Krantz Designs
Krantz Designs

اكثر سمات التصميم الناجح هو الاستغلال الأمثل لكل ركن في الفراغ ووحدة أثاث، كبار أنيق يتحول إلى مكتبة خاصة بمطبخك، وتخصيص جزء كأرفف أو أدراج عملية..

6 – لمسة من الذهب..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اختياراتك لجدران مطبخك هو من أجمل اللمسات التى يمكن ان تضيفها له، كلمسة من الذهب أنيقة تجذب الانتباه وتجعل من مطبخك لفراغ أنيق ومميزمع اللون الأبيض والبساطة في كل تفاصيه..

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7 – تصميم غاية في الروعة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ألوان محايدة مع الخشب يكفى لتصميم غاية في الروعة، استخدم المصمم لون البيج الأنيق في وحدات التخزين العليا مع لمسات منه في باقي أركان المطبخ، والأسود يتألق في الاكسسوارات، مع زخارف ونقوش جميلة في الأرضيات لنج في النهاية تصميم متكامل ولوحة فنية مليئة بالتفاصيل المتميزة والجاذبة للانتباه..

8 – فاصل عملي..

GIĘTA LINIA, Anchal Anna Kuk-Dutka Anchal Anna Kuk-Dutka مطبخ
Anchal Anna Kuk-Dutka

Anchal Anna Kuk-Dutka
Anchal Anna Kuk-Dutka
Anchal Anna Kuk-Dutka

إن كان في إمكانك استغلال الجدار الرابع للمطبخ وتحويله لفاصل من وحدات التخزين، لتنجح في استغلال وتوفير أماكن تخزين متعددة واحتواء كل احتياجاتك بداخل المطبخ، مع الحفاظ على الخصوصية المطلوبة ..

9 – مشهد سينمائي..

Designer Küchen von Team 7, Eckhart Bald Naturmöbel Eckhart Bald Naturmöbel مطبخ
Eckhart Bald Naturmöbel

Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel

من منا لا يتمنى ان يمتلك مطبخ كما نراه في الأفلام السينمائية والتى نقع في حبها من أول لحظة، تصميم أنيق استخدم الخشب كمادة أساسية مع تأثيراته الرائعة والساحرة، بتفاصيل أقل وأسطح ناعمة، ويتوسط الفراغ بار أنيق متميز..

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