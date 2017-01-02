9 أفكار لمطابخ حديثة رائعة

يعد المطبخ من أكثر الفراغات أهمية في منازلنا، ,والتى إن حصلت على القدر الكافي من الاهتمام عند تصميمها داخليا من حيث تأثيثها وألوانها، ستحصل على تصميم لمنزلك بأكمله مريح وناجح، لإن المطبخ هي المنطقة الأكثر استخداما والتى نقضي فيها معظم أوقاتنا إما في إعداد الطعام او التنظيف والترتيب، ومن اجمل الأنماط المستخدمة في تصميم المطابخ هو الطراز العصري الحديث، ولمحبي الأناقة والبساطة سنقدم لك اليوم 8 أفكار رائعة لمطابخ حديثة..
ولأن الطراز الحديث يتميز بقلة تفاصيله وبساطة تصاميمه، فستجد أنك أمام وحدات تخزين ناعمة بدون بروز أو تفاصيلة معقد كالنمط الكلاسيكي، ومن اكثر الألوان استخداما في المطابخ الحديثة الألوان المحايدة كالأبيض والرمادي والبيج، هنا المصمم أضاف جدار حجري مع تصميم إضاءة غير مباشرة لتعزيز الركن الخاص بالتخزين ..
الأسود ملك الألوان واكثرهم أناقة على الإطلاق، استخدم المصمم هنا الخشب كمادة أساسية في المطبخ، مع بار أنيق لامع من اللون الأسود مع مقاعد عملية لتتناول وجباتك السريعة ..
ولمحبي الألوان المبهجة يمكنك ان تترك لمسة منها في مطبخك سواء كان في الجدران او المقاعد أو بار أنيق بلون المفضل أو وحدات التخزين، كالبنفسج في هذا التصميم ومن الملفت للنظر تصميم المطبخ ذو المساحة الصغيرة بطريقة ناجحة واستغلال أمثل لكل ركن في الفراغ مع الاستغناء عن الحائط الرابع للمطبخ لنواجه مشكلة صغر المساحة بأسهل الطرق..
لا تتردد في ان تجعل احلامك حقيقة وواقع في منزلك، كمطبخ بألوان زاهية ومبهجة ونقوش وزخارف رقيقة ملائكية مع طاولة لتناول وجبة الإفطار مع عائلتك الصغيرة..
اكثر سمات التصميم الناجح هو الاستغلال الأمثل لكل ركن في الفراغ ووحدة أثاث، كبار أنيق يتحول إلى مكتبة خاصة بمطبخك، وتخصيص جزء كأرفف أو أدراج عملية..
اختياراتك لجدران مطبخك هو من أجمل اللمسات التى يمكن ان تضيفها له، كلمسة من الذهب أنيقة تجذب الانتباه وتجعل من مطبخك لفراغ أنيق ومميزمع اللون الأبيض والبساطة في كل تفاصيه..
ألوان محايدة مع الخشب يكفى لتصميم غاية في الروعة، استخدم المصمم لون البيج الأنيق في وحدات التخزين العليا مع لمسات منه في باقي أركان المطبخ، والأسود يتألق في الاكسسوارات، مع زخارف ونقوش جميلة في الأرضيات لنج في النهاية تصميم متكامل ولوحة فنية مليئة بالتفاصيل المتميزة والجاذبة للانتباه..
إن كان في إمكانك استغلال الجدار الرابع للمطبخ وتحويله لفاصل من وحدات التخزين، لتنجح في استغلال وتوفير أماكن تخزين متعددة واحتواء كل احتياجاتك بداخل المطبخ، مع الحفاظ على الخصوصية المطلوبة ..
من منا لا يتمنى ان يمتلك مطبخ كما نراه في الأفلام السينمائية والتى نقع في حبها من أول لحظة، تصميم أنيق استخدم الخشب كمادة أساسية مع تأثيراته الرائعة والساحرة، بتفاصيل أقل وأسطح ناعمة، ويتوسط الفراغ بار أنيق متميز..
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