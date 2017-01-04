كيف تصمم منزلك على الطراز المينمال

عند سماعنا عن الطراز المينمال فإن أول ما يأتي لأذهننا هو الأثاث الأبيض والإضاءة الباردة. ولكن تنفيذ الطراز المينمال يكون عن طريق اتباع بعض الخطوات الأساسية، باعتبار الطراز المينمال أسلوب حياة.
يمكن لكل الغرف الحصول على الطراز المينمال من أول المطابخ إلى غرفة الأطفال، ببساطة الخطوط وتقليل الأثاث ومنع اية. ولا مانع من وضع لمساتك الشخصية من ألوان أو مقتنيات بشرط أن تحافظ على المحددات التصميمة للطراز المينمال والتي تجعل الفراغات أنيقة ومميزة بلمسات شخصية.
جئنا لكم اليوم بتصاميم مينمال لكل غرفة من غرف المنزل لتساعدكم في تخيل تصميم كل ركن من أركان منازلكم على الطراز المينمال بسهولة.
كما ذكرنا فالطراز المينمال لا يشمل فقط الحوائط والأثاث الأبيض، فهو فقط عمل إختيارات أبسط، مع منع الفوضى والحصول على تصميم أبسط في النتيجة النهائية. فلا تجرد منزلك من اللمسات الشخصية الخاصة بك والتي تضيف لمسة مميزة لبيتك.
انظر لغرفة المعيشة المينمال في الصورة، فهو اختيار أنيق ومرحب، كما أنه يعبرعن شخصية ساكيني المنزل بخطوط بسيطة وغير مزدحمة. فالأرضية الخشبية هي أساس رائع وافئ للأثاث البسيط والجو لعام هو جو هادئ ومريح للأعصاب.
خطوط طولية وناعمة مع خزانات مدفونة تجعل المطبخ حلم أي عاشق للبساطة والطراز الميمنال. لا يتميز بالأناقة فقط بل بالعملية أيضاً. تم مزج اللون الأبيض بالخشب للحصول على دفئ مع غمر الفراغ بالإضاءة الطبيعية للحصول على فراغ طبيعي ومريح للأعصاب.
تصميم مكتب على الطراز المينمال ربما يبدو مهمة صعبة، فهي غرفة يسهل تكدسها بالأوراق والكتب ولكن هنا تم تصميمها بحيث تكون منظمة. يمكنك عمل مساحة خاصة بالأوراق مع تنظيمها في مستندات خاصة ليسهل الوصول لها. وأهم ما يميز غرف المكتب على الطراز المينمال هو المكتب البسيط والأرفف الأنيقة والمنظمة والأدراج لتنسيق الأغراض الصغيرة ألوان فاتحة و إضاءة قوية. أيضاً عدم وجود أي أثاث لا حاجة له مع وجود خطوط أنيقة.
أنظر للحوائط الداكنه والتي تجعل الحمام عكس ما توقعناه عن الطراز المينمال. فالحمام مزود بمساحات تخزينيه متعددة لمنع الفوضى، الحمام مضاء بشكل جيد وتم اضافة مرأة عريضة لتضيف أناقة و تعكس الإضاءة.
لا يوجد شك أن هذه الغرفة تشمل كلاَ من الجمال والراحة والهدوء. كما أنها تتناسب مع الطراز المينمال بهدوء تفاصيلها واللون الأبيض الغالب عليها والأضاءة المتميزة. تم إضافة ورق حائط ذو ملمس خلف السرير للإبقاء على اللون المحدد مع خلق إثارة في الفراغ، كما أضيفت أباجورتين من اللون الرمادي الداكن الأنيق للحصول على تباين في الألوان ياستخدام الاكسسوارات.
نعم، يمكنك عمل غرفة طفلك على الطراز المينمال، بعمل مساحات تخزينية متعددة لتحمل كل أغراض الطفل مع إضافة بعض اللمسات بسيطة على الحائط لتكون الغرفة مثيرة للطفل. يراعي تخصيص مساحات لكل نشاط، مساحة للنوم، وأخرى للاستذكار وأخرى للعب. مع الحرص على إختيار أثاث بسيط في التصميم، موحد اللون. كلها محاولات للحصول على غرفة أنيقة ترحب بالطقل ومناسبة لنشاطاته، بدون أي مبالغة.