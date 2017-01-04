الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تصمم منزلك على الطراز المينمال

Marwa Hasan Marwa Hasan
Bad07, badconcepte badconcepte حمام
Loading admin actions …

عند سماعنا عن الطراز المينمال فإن أول ما يأتي لأذهننا هو الأثاث الأبيض والإضاءة الباردة. ولكن تنفيذ الطراز المينمال يكون عن طريق اتباع بعض الخطوات الأساسية، باعتبار الطراز المينمال أسلوب حياة.

يمكن لكل الغرف الحصول على الطراز المينمال من أول المطابخ إلى غرفة الأطفال، ببساطة الخطوط وتقليل الأثاث ومنع اية. ولا مانع من وضع لمساتك الشخصية من ألوان أو مقتنيات بشرط أن تحافظ على المحددات التصميمة للطراز المينمال والتي تجعل الفراغات أنيقة ومميزة بلمسات شخصية.

جئنا لكم اليوم بتصاميم مينمال لكل غرفة من غرف المنزل لتساعدكم في تخيل تصميم كل ركن من أركان منازلكم على الطراز المينمال بسهولة.

​غرفة معيشة ملونة

LOOK Kaminofen, RIKA Innovative Ofentechnik GmbH RIKA Innovative Ofentechnik GmbH غرفة المعيشة Black
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

كما ذكرنا فالطراز المينمال لا يشمل فقط الحوائط والأثاث الأبيض، فهو فقط عمل إختيارات أبسط، مع منع الفوضى والحصول على تصميم أبسط في النتيجة النهائية. فلا تجرد منزلك من اللمسات الشخصية الخاصة بك والتي تضيف لمسة مميزة لبيتك.

انظر لغرفة المعيشة المينمال في الصورة، فهو اختيار أنيق ومرحب، كما أنه يعبرعن شخصية ساكيني المنزل بخطوط بسيطة وغير مزدحمة. فالأرضية الخشبية هي أساس رائع وافئ للأثاث البسيط والجو لعام هو جو هادئ ومريح للأعصاب.

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة المعيشة
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

​مطبخ لذيذ

Fenster zur Natur, Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt مطبخ
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt

Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt

خطوط طولية وناعمة مع خزانات مدفونة تجعل المطبخ حلم أي عاشق للبساطة والطراز الميمنال. لا يتميز بالأناقة فقط بل بالعملية أيضاً. تم مزج اللون الأبيض بالخشب للحصول على دفئ مع غمر الفراغ بالإضاءة الطبيعية للحصول على فراغ طبيعي ومريح للأعصاب.

Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

​مكتب منظم

AP Home Office - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design مكتب عمل أو دراسة
MUDA Home Design

AP Home Office – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

تصميم مكتب على الطراز المينمال ربما يبدو مهمة صعبة، فهي غرفة يسهل تكدسها بالأوراق والكتب ولكن هنا تم تصميمها بحيث تكون منظمة. يمكنك عمل مساحة خاصة بالأوراق مع تنظيمها في مستندات خاصة ليسهل الوصول لها. وأهم ما يميز غرف المكتب على الطراز المينمال هو المكتب البسيط والأرفف الأنيقة والمنظمة والأدراج لتنسيق الأغراض الصغيرة ألوان فاتحة و إضاءة قوية. أيضاً عدم وجود أي أثاث لا حاجة له مع وجود خطوط أنيقة.

homify مكتب عمل أو دراسة خشب White
homify

homify
homify
homify

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

​حمام مفروش بالأساسيات

Bad07, badconcepte badconcepte حمام
badconcepte

badconcepte
badconcepte
badconcepte

أنظر للحوائط الداكنه والتي تجعل الحمام عكس ما توقعناه عن الطراز المينمال. فالحمام مزود بمساحات تخزينيه متعددة لمنع الفوضى، الحمام مضاء بشكل جيد وتم اضافة مرأة عريضة لتضيف أناقة و تعكس الإضاءة.

BADSANIERUNGEN IM FRANKFURTER NORDEND, Eva Lorey Innenarchitektur Eva Lorey Innenarchitektur حمام
Eva Lorey Innenarchitektur

Eva Lorey Innenarchitektur
Eva Lorey Innenarchitektur
Eva Lorey Innenarchitektur

​غرفة نوم ناعمة

Schlafzimmer Wandgestaltung mit 3D Effekt und Betonlook, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة نوم
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

لا يوجد شك أن هذه الغرفة تشمل كلاَ من الجمال والراحة والهدوء. كما أنها تتناسب مع الطراز المينمال بهدوء تفاصيلها واللون الأبيض الغالب عليها والأضاءة المتميزة. تم إضافة ورق حائط ذو ملمس خلف السرير للإبقاء على اللون المحدد مع خلق إثارة في الفراغ، كما أضيفت أباجورتين من اللون الرمادي الداكن الأنيق للحصول على تباين في الألوان ياستخدام الاكسسوارات.

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة نوم
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

​غرفة الأطفال أيضاً يمكنها أن تكون مينمال

Musterhaus "freelance", smartshack smartshack غرفة الاطفال
smartshack

smartshack
smartshack
smartshack

نعم، يمكنك عمل غرفة طفلك على الطراز المينمال، بعمل مساحات تخزينية متعددة لتحمل كل أغراض الطفل مع إضافة بعض اللمسات بسيطة على الحائط لتكون الغرفة مثيرة للطفل. يراعي تخصيص مساحات لكل نشاط، مساحة للنوم، وأخرى للاستذكار وأخرى للعب. مع الحرص على إختيار أثاث بسيط  في التصميم، موحد اللون. كلها محاولات للحصول على غرفة أنيقة ترحب بالطقل ومناسبة لنشاطاته، بدون أي مبالغة.

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify
منزل كلاسيكي بفخامة القصور!
أي الغرف حازت على اعجابك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً