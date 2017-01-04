كيف تصمم منزلك على الطراز المينمال

عند سماعنا عن الطراز المينمال فإن أول ما يأتي لأذهننا هو الأثاث الأبيض والإضاءة الباردة. ولكن تنفيذ الطراز المينمال يكون عن طريق اتباع بعض الخطوات الأساسية، باعتبار الطراز المينمال أسلوب حياة.

يمكن لكل الغرف الحصول على الطراز المينمال من أول المطابخ إلى غرفة الأطفال، ببساطة الخطوط وتقليل الأثاث ومنع اية. ولا مانع من وضع لمساتك الشخصية من ألوان أو مقتنيات بشرط أن تحافظ على المحددات التصميمة للطراز المينمال والتي تجعل الفراغات أنيقة ومميزة بلمسات شخصية.

جئنا لكم اليوم بتصاميم مينمال لكل غرفة من غرف المنزل لتساعدكم في تخيل تصميم كل ركن من أركان منازلكم على الطراز المينمال بسهولة.