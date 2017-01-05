12 مسند للسرير مناسب لكافة الأذواق

مسند السررير دائماً ما يضيف أناقة للغرف مهما كان شكله وطرازه، مهما كان صغيرأو كبير. يأتى بعدد من الخامات مثل الخشب، القماش أو الجلد. لا يمكن أن نستثني المساند ذات الطرز المختلفة مثل الطراز الكلاسيكي أو الطراز المينمال البسيط، فيمكنها أن تكون من خامات متعددة وألوان كثيرة للحصول على اختيارات لا نهائية.

يحدد مسند السرير موقع السرير أو العكس، فيمكن لتصميم المسند أن يتأثر بموقع السرير فلا يمكن مثلاً عمله بحجم كبير إذا كان فوقة نافذة أو وحدة إضاءة. يمكن للمسند أن يكون جزء من السرير أو يمكنه أن يكون منفصل مع تعليقه كقطعة اكسسوار وتغيرها حسب الرغبة. لذلك سنعرض لكم 12 تصميم مختلف لمساند السرير لعلها تكون ملهمة لكم في تصميم مساند أسرتكم.