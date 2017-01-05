12 مسند للسرير مناسب لكافة الأذواق

مسند السررير دائماً ما يضيف أناقة للغرف مهما كان شكله وطرازه، مهما كان صغيرأو كبير. يأتى بعدد من الخامات مثل الخشب، القماش أو الجلد. لا يمكن أن نستثني المساند ذات الطرز المختلفة مثل الطراز الكلاسيكي أو الطراز المينمال البسيط، فيمكنها أن تكون من خامات متعددة وألوان كثيرة للحصول على اختيارات لا نهائية.
يحدد مسند السرير موقع السرير أو العكس، فيمكن لتصميم المسند أن يتأثر بموقع السرير فلا يمكن مثلاً عمله بحجم كبير إذا كان فوقة نافذة أو وحدة إضاءة. يمكن للمسند أن يكون جزء من السرير أو يمكنه أن يكون منفصل مع تعليقه كقطعة اكسسوار وتغيرها حسب الرغبة. لذلك سنعرض لكم 12 تصميم مختلف لمساند السرير لعلها تكون ملهمة لكم في تصميم مساند أسرتكم.
هذا المسند مشرق في وسط الغرفة بتصميم مكسيكي دافئ بألوان ترابية أنيقة لنتيجة مذهلة.
هذا المسند يمثل عنصراً مكملاً لشكل الأرضية ولكن على الحائط. كما ينسجم بأناقة مع الألوان الهادئة واللمسات العتيقة.
اللون الأبيض هو أكثر الألوان استخداماً في غرف النوم، فهذا التصميم التقليدي ذو الحرف المنحني يعطي أناقة لا مثيل لها للتصميم.
إذا كنت تقرأ في السرير فإن هذا التصميم للمسند الذي يشبه الوسائد سيعطيك راحة واسترخاء. فكرة بسيطة وألوان هادئة ممزوجة بالألوان صريحة من كل إتجاه.
إذا كنت تفضل الشكل الرومانسي للسرير فهذا التصميم من الحديد المطوع بالتصميم الكلاسيكي والطابع المودرن سيناسبك.
بعض الأسرة تأتي بمسند مدمج، فإذا لم يكن سريرك واحد منهم يمكنك إضافة الطراز المحبب لديك طالما يتناسب مع طراز السرير.
يمكنك استخدام عناصر قديمة كمسند للسرير، فهنا تم استخدام مقسم للغرف خشبي ذو زينات أنيقة كمسند للسرير بعد طلاؤه بلون منعش للحصول على غرفة نوم ذات شخصية.
في الصورة السابقة يمكننا أن نرى الأثر الرائع للقطيفة كمسند للسرير بحجمه الهائل ولونه الداكن الفاخر.
هذا التصميم مناسب للغرف الصغيرة لتوفير مساحة لوضع الأغراض على السرير. يمكن عمله من الخشب، الأسمنت أو أي خامة أخرى.
إذا كنت في شك من أمرك من أي الخامات يمكنك صنع مسند سريرك، أي الألوان أو الخامات فيمكنك دائماّ خلق تباين باستخدام خامة ولون يتباين مع الحائط الموضوع عليه السرير. فهنا تم استخدام الخشب ذو الملمس الدافئ والمسند تم اختيار خامة الجلد البيضاء لتكون بمثابة إختيار مثالي في الشكل والعملية أيضاً. فهو سهل التنظيف ويناسب أغلب الخامات.
في المساحات المفتوحة، شقق الاستوديو أوإذا أردت عمل فصل لمساحة النوم وباقي الغرفة يمكنك عمل مسند السرير بحيث يصل للسقف مع استغلال الجزء العلوي كأرفف مثلاُ أو خزانات. ليكون مسند للسرير ومساحة عملية بكل ما تحمله الكلمات.