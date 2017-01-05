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12 مسند للسرير مناسب لكافة الأذواق

Marwa Hasan Marwa Hasan
Теплый модерн с очаровательной детской, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio غرفة نوم
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مسند السررير دائماً ما يضيف أناقة للغرف مهما كان شكله وطرازه، مهما كان صغيرأو كبير. يأتى بعدد من الخامات مثل الخشب، القماش أو الجلد. لا يمكن أن نستثني المساند ذات الطرز المختلفة مثل الطراز الكلاسيكي أو الطراز المينمال البسيط، فيمكنها أن تكون من خامات متعددة وألوان كثيرة للحصول على اختيارات لا نهائية.

يحدد مسند السرير موقع السرير أو العكس، فيمكن لتصميم المسند أن يتأثر بموقع السرير فلا يمكن مثلاً عمله بحجم كبير إذا كان فوقة نافذة أو وحدة إضاءة. يمكن للمسند أن يكون جزء من السرير أو يمكنه أن يكون منفصل مع تعليقه كقطعة اكسسوار وتغيرها حسب الرغبة. لذلك سنعرض لكم 12 تصميم مختلف لمساند السرير لعلها تكون ملهمة لكم في تصميم مساند أسرتكم.

1.ألوان ترابية

Departamento Jomap, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

هذا المسند مشرق في وسط الغرفة بتصميم مكسيكي دافئ بألوان ترابية  أنيقة لنتيجة مذهلة.

2.دفئ وبساطة الأخشاب

Estilo Pilar 2015, Azora Estudio Azora Estudio غرفة نوم
Azora Estudio

Azora Estudio
Azora Estudio
Azora Estudio

هذا المسند يمثل عنصراً مكملاً لشكل الأرضية ولكن على الحائط. كما ينسجم بأناقة مع الألوان الهادئة واللمسات العتيقة.

3.طراز تقليدي أنيق

Francuski zakątek, DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl غرفة نوم
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

اللون الأبيض هو أكثر الألوان استخداماً في غرف النوم، فهذا التصميم التقليدي ذو الحرف المنحني يعطي أناقة لا مثيل لها للتصميم.

4.منجد لراحة إضافية

Теплый модерн с очаровательной детской, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio غرفة نوم
Tatiana Zaitseva Design Studio

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

إذا كنت تقرأ في السرير فإن هذا التصميم للمسند الذي يشبه الوسائد سيعطيك راحة واسترخاء. فكرة بسيطة وألوان هادئة ممزوجة بالألوان صريحة من كل إتجاه.

5.سرير رومانسي

Master bed by WN Interiors homify غرفة نوم
homify

Master bed by WN Interiors

homify
homify
homify

إذا كنت تفضل الشكل الرومانسي للسرير فهذا التصميم من الحديد المطوع بالتصميم الكلاسيكي والطابع المودرن سيناسبك.

6.المسند يتماشى مع التصميم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بعض الأسرة تأتي بمسند مدمج، فإذا لم يكن سريرك واحد منهم يمكنك إضافة الطراز المحبب لديك طالما يتناسب مع طراز السرير.

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7.معاد استخدامه

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

يمكنك استخدام عناصر قديمة كمسند للسرير، فهنا تم استخدام مقسم للغرف خشبي ذو زينات أنيقة كمسند للسرير بعد طلاؤه بلون منعش للحصول على غرفة نوم ذات شخصية.

8.من القطيفة

Moderne villa Noord Holland: strak van buiten, warm van binnen!, choc studio interieur choc studio interieur غرفة نوم
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

في الصورة السابقة يمكننا أن نرى الأثر الرائع للقطيفة كمسند للسرير بحجمه الهائل ولونه الداكن الفاخر.

9.مسند للسرير مع رف

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة نوم
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

هذا التصميم مناسب للغرف الصغيرة لتوفير مساحة لوضع الأغراض على السرير. يمكن عمله من الخشب، الأسمنت أو أي خامة أخرى.

10.خامات مختلفة

Greene Street Loft, Slade Architecture Slade Architecture غرفة نوم
Slade Architecture

Greene Street Loft

Slade Architecture
Slade Architecture
Slade Architecture

إذا كنت في شك من أمرك من أي الخامات يمكنك صنع مسند سريرك، أي الألوان أو الخامات فيمكنك دائماّ خلق تباين باستخدام خامة ولون يتباين مع الحائط الموضوع عليه السرير. فهنا تم استخدام الخشب ذو الملمس الدافئ والمسند تم اختيار خامة الجلد البيضاء لتكون بمثابة إختيار مثالي في الشكل والعملية أيضاً. فهو سهل التنظيف ويناسب أغلب الخامات.

11.مسند السرير ومقسم للغرفة في آن واحد

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura غرفة نوم
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

في المساحات المفتوحة، شقق الاستوديو أوإذا أردت عمل فصل لمساحة النوم وباقي الغرفة يمكنك عمل مسند السرير بحيث يصل للسقف مع استغلال الجزء العلوي كأرفف مثلاُ أو خزانات. ليكون مسند للسرير ومساحة عملية بكل ما تحمله الكلمات.

12.إصنعه بنفسك

homify غرفة نوم خشب رقائقي Grey
homify

homify
homify
homify

وأخيراً يمكنك دائماً عمل مسند سريرك بنفسك أو تجديده ليناسب احتياجتك المتجددة. فيمكنك تغير لونه، تصميمه من جديد أو استخدام قماش بنقشة مختلفة.

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