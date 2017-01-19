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8 غرف نوم مُفردة.. أيهم الأجمل!؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Dormitórios adolescentes!, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
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نعرض لكم اليوم 8 نماذج عملية لغرف نوم مفردة منها ما يناسب المراهقين والشباب ومنها ما يصلح للأطفال سواء للأولاد أو للفتيات.. السمة الرئيسية الجامعة بين تلك الغرف هي روعة التصميم والاهتمام بالترابط بين الديكورات والتناغم العام في أثاث الغرف.. لنبدأ جولتنا الآن! 

1- غرفة شبابية

Dormitórios adolescentes!, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

غرف الشباب دائمًا ما تعبر عنهم حتى ولو بأبسط اللمسات، فذلك الماسك الذي يتوسط الوسادة البيضاء كفيل بأن يؤكد أن تلك الغرفة لشاب مراهق ولاسيما تصميم المكتب الملحق بالسرير في بشكله العصري المذهل وألوانه الفاتحة المريحة التي تتناسب مع طبيعة الغرفة.

يميز الجدار الخلفي للسرير وخصوصًا فوق الجزء المخصص للمكتب الملتحم به مرآة مربعة الشكل ضخمة الحجم تعكس ما هو خارج الغرفة وتضفي لها مساحة تفوق مساحتها الحقيقية، فضلًا عن أنها تظهر أناقة وبساطة وحدات الإضاءة المتدلية بخط رفيع من السقف إلى المكتب.

2- غرفة ببساطة النمط البلدي

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte غرفة نوم الطوب Amber/Gold
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

ببساطة النمط البلدي صُمِمَت تلك الغرفة المُفرَدة والتي تتماشى ديكوراتها المشرقة وكذلك تصميماها الداخلي مع الطبيعة الأنثوية الحيوية المعروفة بانسجامها مع اللون الوردي أينما كان ياعتباره رمزًا لرقة الفتيات. الغرفة هادئة المعالم مكونة من سرير صغير مستند إلى الجدار بفرش نيلي فاتح متناغم مع الوردي الذي يكسي الجدران. 

تطل الغرفة على منظر طبيعي خلاب من خلال نافذة زجاجية كبيرة الجزء العلوي منها ثابت فيما يتكون الجزء السفلي منها من ضلفتين براقتين. أرضبة الغرفة مصممة من الحجر بتعرجاته وأشكاله المختلفة بدرجات لونية حائرة بين الرمادي الفاتح والوردي الفاتح، هذا إذا ما تطرقنا لأناقة ذلك المقعد الدامج بين الفخامة والبساطة ووحدة الأدراج المحتلين طرف الغرفة الأيسر.  

3- غرفة التوائم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تناسب هذه الغرفة توأمين أو طفلين بأعمار متقاربة بكل تأكيد.. أثاثها مكون من سرير بدورين يصلهما ببعض سلم حديدي بسيط. يرتبط السرير بالمكتب ارتباط وثيق فكلاهما مكمل للآخر وبنفس اللون تألقا. أما عن الأرضية فهي مكسية بموكيت مذهل بدرجات اللون البيج المتناغم كليًا مع ديكورات الغرفة بالكامل وخصوصًا تصميم السرير.  

4- بلمسات زرقاء

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الجدران.. الستائر.. فرش السرير.. جميعها لمسات لمعت بفضل اللون الأزرق الزاهي. الغرفة مكونة من  سرير خشبي ضخم بتصميم عمي يشمل سحارة للتخزين، فنجد من هذه الزاوية الجزء السفلي منه مكون من درجين كبيرين بمقابض نحاسية. على يسار السرير نجد مكتب أنيق بكرسي مريح لشخص بالغ.

5- سرير وكنبة ومكتب على خط واحد!

Tango, Resource Furniture Resource Furniture غرفة نوم
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture

على خط واحد صُمم كلًا من المكتب والذي يمتد بعرض الحائط بمساحة مفرغة تستوعب سرير معدني مطلي باللون الرمادي أسفله أريكة مبطنة ومريحة يمكنك سحبها بسلاسة لتخرج من أسفل السرير وتستغل كمقعد للمكتب أو بأي زاوية أخرى من الغرفة. يتكون المكتب من أرفف عدة منها ما هو مستغل في وضع الكتب والمراجع، ومنها ما هو مزين بالإكسسوارات الرفيعة.

6- غرفة مختلفة بسرير فريد

FOTORREALISMOS, A|H Decoración e interiorismo A|H Decoración e interiorismo غرفة نوم
A|H Decoración e interiorismo

A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo

غرفة مفردة مكون من سرير مبتكر خشبي الخامة مسنده يمتد للسقف وينحني ليتوازى مع المرتبة والوسائد. فرش الغرفة قمة في البساطة فلا تلمح سوى سجادة صغيرة مضلعة باللونين الأسود والأبيض في خطوط متوازية هي الأخرى، أما وحدات الإضاءة في بنفس الألوان ومركزة في جانب واحد فقط من الغرفة.

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7- تصميم مشابه بتفاصيل أكثر اندماجًا

6M2 Cuarto de Huéspedes + Escritorio, MinBai MinBai غرفة نوم خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

تصميم هذه الغرفة مشابه للغرفة السابقة من حيث تلاحم السرير مع الخزانة متعددة الأرفف ولكن الفرق هنا أن المكتب منفصل في الوقت الذي اندمجت فيه جميع عناصر الغرفة معًا فقطع الأثاث هنا قريبة من بعضها البعض ليس فقط في المسافة بل أيضًا في الوحدة اللونية والشكلية. مساحة الغرفة الصغيرة كانت سببًا واضحًا وراء ذلك الاندماج، وتوظيف المصمم لكل عنصر على حدة من العناصر المستخدمة في الغرفة ان أساس إطلالتها المرتبة والهادئة.

8- غرفة بلمسات مبتكرة!

MUEBLES JUVENILES ABATIBLES, Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles. Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles. غرفة نوم
Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.

Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.
Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.
Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.

في المساحات الصغيرة عادة ما تظهر الحلول المبتكرة وتتفجر الإبداعات وهو ما حدث هنا في تصميم هذه الغرفة المفردة المندمجة مع بقية غرف المنزل لأن عنصرها الرئيسي وهو السرير في الأساس مكتبة متعددة الأرفف والأدراج تنقلب تارة لتصبح سريرًا هادئ المعالم وتلتصق بالجدار وببقية أجزاءها لتعود مكتبة مرة أخرى فلا يظهر منها إلا الأرفف.   

تصميم ذكي لشقة صغيرة مساحتها 60 متر مربع
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