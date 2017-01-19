8 غرف نوم مُفردة.. أيهم الأجمل!؟

غرف الشباب دائمًا ما تعبر عنهم حتى ولو بأبسط اللمسات، فذلك الماسك الذي يتوسط الوسادة البيضاء كفيل بأن يؤكد أن تلك الغرفة لشاب مراهق ولاسيما تصميم المكتب الملحق بالسرير في بشكله العصري المذهل وألوانه الفاتحة المريحة التي تتناسب مع طبيعة الغرفة.

يميز الجدار الخلفي للسرير وخصوصًا فوق الجزء المخصص للمكتب الملتحم به مرآة مربعة الشكل ضخمة الحجم تعكس ما هو خارج الغرفة وتضفي لها مساحة تفوق مساحتها الحقيقية، فضلًا عن أنها تظهر أناقة وبساطة وحدات الإضاءة المتدلية بخط رفيع من السقف إلى المكتب.