8 غرف نوم مُفردة.. أيهم الأجمل!؟

نعرض لكم اليوم 8 نماذج عملية لغرف نوم مفردة منها ما يناسب المراهقين والشباب ومنها ما يصلح للأطفال سواء للأولاد أو للفتيات.. السمة الرئيسية الجامعة بين تلك الغرف هي روعة التصميم والاهتمام بالترابط بين الديكورات والتناغم العام في أثاث الغرف.. لنبدأ جولتنا الآن!
غرف الشباب دائمًا ما تعبر عنهم حتى ولو بأبسط اللمسات، فذلك الماسك الذي يتوسط الوسادة البيضاء كفيل بأن يؤكد أن تلك الغرفة لشاب مراهق ولاسيما تصميم المكتب الملحق بالسرير في بشكله العصري المذهل وألوانه الفاتحة المريحة التي تتناسب مع طبيعة الغرفة.
يميز الجدار الخلفي للسرير وخصوصًا فوق الجزء المخصص للمكتب الملتحم به مرآة مربعة الشكل ضخمة الحجم تعكس ما هو خارج الغرفة وتضفي لها مساحة تفوق مساحتها الحقيقية، فضلًا عن أنها تظهر أناقة وبساطة وحدات الإضاءة المتدلية بخط رفيع من السقف إلى المكتب.
ببساطة النمط البلدي صُمِمَت تلك الغرفة المُفرَدة والتي تتماشى ديكوراتها المشرقة وكذلك تصميماها الداخلي مع الطبيعة الأنثوية الحيوية المعروفة بانسجامها مع اللون الوردي أينما كان ياعتباره رمزًا لرقة الفتيات. الغرفة هادئة المعالم مكونة من سرير صغير مستند إلى الجدار بفرش نيلي فاتح متناغم مع الوردي الذي يكسي الجدران.
تطل الغرفة على منظر طبيعي خلاب من خلال نافذة زجاجية كبيرة الجزء العلوي منها ثابت فيما يتكون الجزء السفلي منها من ضلفتين براقتين. أرضبة الغرفة مصممة من الحجر بتعرجاته وأشكاله المختلفة بدرجات لونية حائرة بين الرمادي الفاتح والوردي الفاتح، هذا إذا ما تطرقنا لأناقة ذلك المقعد الدامج بين الفخامة والبساطة ووحدة الأدراج المحتلين طرف الغرفة الأيسر.
تناسب هذه الغرفة توأمين أو طفلين بأعمار متقاربة بكل تأكيد.. أثاثها مكون من سرير بدورين يصلهما ببعض سلم حديدي بسيط. يرتبط السرير بالمكتب ارتباط وثيق فكلاهما مكمل للآخر وبنفس اللون تألقا. أما عن الأرضية فهي مكسية بموكيت مذهل بدرجات اللون البيج المتناغم كليًا مع ديكورات الغرفة بالكامل وخصوصًا تصميم السرير.
الجدران.. الستائر.. فرش السرير.. جميعها لمسات لمعت بفضل اللون الأزرق الزاهي. الغرفة مكونة من سرير خشبي ضخم بتصميم عمي يشمل سحارة للتخزين، فنجد من هذه الزاوية الجزء السفلي منه مكون من درجين كبيرين بمقابض نحاسية. على يسار السرير نجد مكتب أنيق بكرسي مريح لشخص بالغ.
على خط واحد صُمم كلًا من المكتب والذي يمتد بعرض الحائط بمساحة مفرغة تستوعب سرير معدني مطلي باللون الرمادي أسفله أريكة مبطنة ومريحة يمكنك سحبها بسلاسة لتخرج من أسفل السرير وتستغل كمقعد للمكتب أو بأي زاوية أخرى من الغرفة. يتكون المكتب من أرفف عدة منها ما هو مستغل في وضع الكتب والمراجع، ومنها ما هو مزين بالإكسسوارات الرفيعة.
غرفة مفردة مكون من سرير مبتكر خشبي الخامة مسنده يمتد للسقف وينحني ليتوازى مع المرتبة والوسائد. فرش الغرفة قمة في البساطة فلا تلمح سوى سجادة صغيرة مضلعة باللونين الأسود والأبيض في خطوط متوازية هي الأخرى، أما وحدات الإضاءة في بنفس الألوان ومركزة في جانب واحد فقط من الغرفة.
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تصميم هذه الغرفة مشابه للغرفة السابقة من حيث تلاحم السرير مع الخزانة متعددة الأرفف ولكن الفرق هنا أن المكتب منفصل في الوقت الذي اندمجت فيه جميع عناصر الغرفة معًا فقطع الأثاث هنا قريبة من بعضها البعض ليس فقط في المسافة بل أيضًا في الوحدة اللونية والشكلية. مساحة الغرفة الصغيرة كانت سببًا واضحًا وراء ذلك الاندماج، وتوظيف المصمم لكل عنصر على حدة من العناصر المستخدمة في الغرفة ان أساس إطلالتها المرتبة والهادئة.
في المساحات الصغيرة عادة ما تظهر الحلول المبتكرة وتتفجر الإبداعات وهو ما حدث هنا في تصميم هذه الغرفة المفردة المندمجة مع بقية غرف المنزل لأن عنصرها الرئيسي وهو السرير في الأساس مكتبة متعددة الأرفف والأدراج تنقلب تارة لتصبح سريرًا هادئ المعالم وتلتصق بالجدار وببقية أجزاءها لتعود مكتبة مرة أخرى فلا يظهر منها إلا الأرفف.