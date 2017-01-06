10 مطابخ رائعة ستلهمك لتصميم مطبخك الصغير

تصميم المطبخ وترتيب مكوناته يكون محدد بمثلث الحركة ويتحقق هذا بوضع أهم 3 عناصر وهم الحوض، الموقد والثلاجة على زوايا المثلث لسهولة الحركة والراحة داخل المطبخ.
من أجل الحصول على أفضل التصاميم العملية وأيضاً الجمالية فيجب عليك تخطيط أماكن الأثاث والأجهزة في البداية، والذي سيسهل عليك تركيبات السباكة وطرق الصرف، الكهرباء من المقابس ومفاتيح الكهرباء، وأخيراً النوافذ والأبواب.
جئنا لكم اليوم ب 10 أفكار لتساعدكم في تصميم مطابخكم الخاصة، فتابعونا.
إذا كانت مساحة بيتك صغيرة فيمكنك استخدام سطح العمل ذو الطابع الامريكي والذي يتيح استبدال طاولة الطعام بالبار ومقاعد عالية. في حالة عدم استخدام سطح العمل لإعداد الطعام يمكنك استخدامه كطاولة للطعام، للاستذكار أو للقراءة.
هذا التصميم مستوحى من التصاميم الأوروبية الصغيرة والأنيقة، بالحرص على وجود بعض الزينات والنقاشات والتماثيل على سطح العمل. هذه الزينات تعد البؤرة البصرية لتصميم المطبخ، ويساهم أيضاً في التصميم المتميز البلاطات المجمعة للرسمة اليدوية ومقابض الأدراج والتصميم الخشبي.
هذا المطبخ يعد فريد من نوعه بتصميمه الأسيوي، يحتوي على جزيرة متوسطة تأخذ الطابع الامريكي. وتم الإستفادة من العمود، بعمل جزء منه من الخشب. نلاحظ ظهور الخشب في العروق الطويلية والذي يعمل على خلق أثر بصري رائع.
إذا تم فتح مساحة المطبخ على غرفة المعيشة أوعلى الشرفة فهذه ميزة رائعة لأنها تضيف مساحة لمطبخك وتجعله يبدو أكثر اتساعاً كما أنه ينغمر بالإضاءة الطبيعية. هذا مثال على تصميم مودرن وبسيط في المساحات المفتوحة.
الجزيرة المتوسطة تسهل الكثير من الأنشطه في المطابخ، فهي تعد قطعه أثاث متعددة الاستخدامات. فهي عملية لأنها تضيف مساحة لاعداد الطعام، كما أنها تخلق مساحات تخزينية في الجزء السفلي والذي يساهم في عمليات التخزين وخاصة في المطابخ الصغيرة.
في هذا التصميم فقد قدم المصمم موقع مميز للمطبخ في ركن الشقة. فالتصميم على حرف U أحد أضلاعها مستغل كبار. وعلى الرغم من صغر حجمه إلا أنه يبدو حجمه أكبر بكثير.
المطابخ الصغيرة عادة ما تفتقر إلى مساحات تخزينية كافية فأحد الطرق لتوفير مساحة تخزينية هي بعمل خزانات مرتفعة تصل للسقف.
إذا كان مطبخك طويل وذو عرض بسيط فهناك بعض النماذج المناسبة لهذه المساحة والتي تسمح بوجود عناصر المطبخ على الجانبين. لاحظ أن الخطوط هنا ناعمة وبسيطة والتي تساهم في الحصول على تصميم أنيق و مودرن.
دمج المطبخ مع غرفة الطعام يعد أحد الحلول الرائعة والموفرة للمساحة في المنازل الصغيرة. ولكن يجب الحرص على مزجهم بشكل رائع من حيث التصميم والألوان.
تم عمل طاولة مكملة لمساحة العمل لتصميم عملى ومناسب للمساحات الصغيرة بدون أخذ الكثير من المساحة. في هذا المطبخ فأهم ما يميزه هو مزج الألوان الأبيض والأزرق والذي يخلق تباين رائع وخاصة مع الأرضية المشبحة، فهو حقاً مزيج رائع.