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10 مطابخ رائعة ستلهمك لتصميم مطبخك الصغير

Marwa Hasan Marwa Hasan
APARTMENT/3, ONE STUDIO ONE STUDIO مطبخ
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تصميم المطبخ وترتيب مكوناته يكون محدد بمثلث الحركة ويتحقق هذا بوضع أهم 3 عناصر وهم الحوض، الموقد والثلاجة على زوايا المثلث لسهولة الحركة والراحة داخل المطبخ.

من أجل الحصول على أفضل التصاميم العملية وأيضاً الجمالية فيجب عليك تخطيط أماكن الأثاث والأجهزة في البداية، والذي سيسهل عليك تركيبات السباكة وطرق الصرف، الكهرباء من المقابس ومفاتيح الكهرباء، وأخيراً النوافذ والأبواب. 

جئنا لكم اليوم ب 10 أفكار لتساعدكم في تصميم مطابخكم الخاصة، فتابعونا.

1.بار مطبخ امريكي

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

إذا كانت مساحة بيتك صغيرة فيمكنك استخدام سطح العمل ذو الطابع الامريكي والذي يتيح استبدال طاولة الطعام بالبار ومقاعد عالية. في حالة عدم استخدام سطح العمل لإعداد الطعام يمكنك استخدامه كطاولة للطعام، للاستذكار أو للقراءة.

2-تصميم أوروبي كلاسيكي

Landhausküche nach Maß, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH مطبخ خشب Wood effect
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

هذا التصميم مستوحى من التصاميم الأوروبية الصغيرة والأنيقة، بالحرص على وجود بعض الزينات والنقاشات والتماثيل على سطح العمل. هذه الزينات تعد البؤرة البصرية لتصميم المطبخ، ويساهم أيضاً في التصميم المتميز البلاطات المجمعة للرسمة اليدوية ومقابض الأدراج والتصميم الخشبي.

3. كل المكونات في مساحة صغيرة

Rationalism in Japanese​, Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko مطبخ
Yurii Hrytsenko

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

هذا المطبخ يعد فريد من نوعه بتصميمه الأسيوي، يحتوي على جزيرة متوسطة تأخذ الطابع الامريكي. وتم الإستفادة من العمود، بعمل جزء منه من الخشب. نلاحظ ظهور الخشب في العروق الطويلية والذي يعمل على خلق أثر بصري رائع.

4. مطبخ مفتوح بدون أي حواجز

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS مطبخ
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

إذا تم فتح مساحة المطبخ على غرفة المعيشة أوعلى الشرفة فهذه ميزة رائعة لأنها تضيف مساحة لمطبخك وتجعله يبدو أكثر اتساعاً كما أنه ينغمر بالإضاءة الطبيعية. هذا مثال على تصميم مودرن وبسيط في المساحات المفتوحة.

5.جزيرة متوسطة لمساحة أكبر

APARTMENT/3, ONE STUDIO ONE STUDIO مطبخ
ONE STUDIO

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

الجزيرة المتوسطة تسهل الكثير من الأنشطه في المطابخ، فهي تعد قطعه أثاث متعددة الاستخدامات. فهي عملية لأنها تضيف مساحة لاعداد الطعام، كما أنها تخلق مساحات تخزينية في الجزء السفلي والذي يساهم في عمليات التخزين وخاصة في المطابخ الصغيرة.

6.مساحة مفتوحة

Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

في هذا التصميم فقد قدم المصمم موقع مميز للمطبخ في ركن الشقة. فالتصميم على حرف U أحد أضلاعها مستغل كبار. وعلى الرغم من صغر حجمه إلا أنه يبدو حجمه أكبر بكثير.

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7.خزانات على إرتفاع عالي

Remodelação de Apartamento, Braço de Prata , Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores مطبخ
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

المطابخ الصغيرة عادة ما تفتقر إلى مساحات تخزينية كافية فأحد الطرق لتوفير مساحة تخزينية هي بعمل خزانات مرتفعة تصل للسقف.

8.مطبخ يشبه الطرقات

Apartamento CT, involve arquitectos involve arquitectos مطبخ
involve arquitectos

involve arquitectos
involve arquitectos
involve arquitectos

إذا كان مطبخك طويل وذو عرض بسيط فهناك بعض النماذج المناسبة لهذه المساحة والتي تسمح بوجود عناصر المطبخ على الجانبين. لاحظ أن الخطوط هنا ناعمة وبسيطة والتي تساهم في الحصول على تصميم أنيق و مودرن.

9.مطبخ وسفرة

Appartamento Residenziale - Brianza 2014, Galleria del Vento Galleria del Vento مطبخ
Galleria del Vento

Galleria del Vento
Galleria del Vento
Galleria del Vento

دمج المطبخ مع غرفة الطعام يعد أحد الحلول الرائعة والموفرة للمساحة في المنازل الصغيرة. ولكن يجب الحرص على مزجهم بشكل رائع من حيث التصميم والألوان.

10.تصميم وألوان مدهشة

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

تم عمل طاولة مكملة لمساحة العمل لتصميم عملى ومناسب للمساحات الصغيرة بدون أخذ الكثير من المساحة. في هذا المطبخ فأهم ما يميزه هو مزج الألوان الأبيض والأزرق والذي يخلق تباين رائع وخاصة مع الأرضية المشبحة، فهو حقاً مزيج رائع.

12 مسند للسرير مناسب لكافة الأذواق
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