10 مطابخ رائعة ستلهمك لتصميم مطبخك الصغير

تصميم المطبخ وترتيب مكوناته يكون محدد بمثلث الحركة ويتحقق هذا بوضع أهم 3 عناصر وهم الحوض، الموقد والثلاجة على زوايا المثلث لسهولة الحركة والراحة داخل المطبخ.

من أجل الحصول على أفضل التصاميم العملية وأيضاً الجمالية فيجب عليك تخطيط أماكن الأثاث والأجهزة في البداية، والذي سيسهل عليك تركيبات السباكة وطرق الصرف، الكهرباء من المقابس ومفاتيح الكهرباء، وأخيراً النوافذ والأبواب.

جئنا لكم اليوم ب 10 أفكار لتساعدكم في تصميم مطابخكم الخاصة، فتابعونا.