7 خامات ستجعل جدران منزلك تحفة فنية

من أهم الخامات وأقلها تكلفة وأكثرها شيوعا على الإطلاق هي الدهانات، ولكن من المهم اختيار الدهان الملائم لتصميم منزلك، واختيار لكل حائط ما يناسبه حسب موقعه وطبيعته..

وأولى خطوات تصميم الديكور الداخلي هو تحديد وتيرة واحدة لمنزلك واختيار ألوان متجانسة مع توزيع كل لون وفقا لطبيعة كل فراغ.. ليس سهلا ولكن هناك محددات عليك الإلمام بها لتنجح في اختيار كل لون ستسخدمه من أهمها مساحة الفراغ والتصميم والإضاءة ..