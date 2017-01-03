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7 خامات ستجعل جدران منزلك تحفة فنية

آية منير آية منير
Parmigiana, Parmigiana Parmigiana جدران
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إن كنت تفكر في تصميم جدران منزلك بشكل مختلف، فعليك في البداية التعرف على أنواع الخامات والتصاميم المختلفة للجدران في الديكور الداخلي، لذا اليون سنقدم لك مجموعة من الأفكار الرائعة والتى يجب أن تختار من بينهم الاختيار المفضل لك وأن تكون على معرفة بها كلها حتى لا تحتار ..

1- تكوينات السيراميك الرائعة

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI جدران
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

من أكثر الخامات شيوعا في الحمامات والمطابخ أو المنزل بشكل عام هي وحدات وتكوينات السيراميك المتميزة والمختلفة سواء في الشكل أو الملمس أو اللون، ومع تطور عالم الديكور ظهرت اختيارات متعددة وتدخلت التكنولوجيا بشكل كبير والتى ستساعدك بالتأكيد بترك لمسة تصميمية رائعة في منزلك..

2- الدهانات..

Penthouse, CioMé CioMé جدران
CioMé

CioMé
CioMé
CioMé

من أهم الخامات وأقلها تكلفة وأكثرها شيوعا على الإطلاق هي الدهانات، ولكن من المهم اختيار الدهان الملائم لتصميم منزلك، واختيار لكل حائط ما يناسبه حسب موقعه وطبيعته..

وأولى خطوات تصميم الديكور الداخلي هو تحديد وتيرة واحدة لمنزلك واختيار ألوان متجانسة مع توزيع كل لون وفقا لطبيعة كل فراغ.. ليس سهلا ولكن هناك محددات عليك الإلمام بها لتنجح في اختيار كل لون ستسخدمه من أهمها مساحة الفراغ والتصميم والإضاءة ..

3- مؤثرات خاصة..

Piedra Spaccata, Pintur Arte Pintur Arte جدران
Pintur Arte

Pintur Arte
Pintur Arte
Pintur Arte

من أجمل صيحات الديكور في عالم الدهانات ظهور الخامات ذو مؤثرات  ملمس مختلف أو رؤية بصرية مميزة، هذا الاختيار كافي لترك لمسة من الفخامة في منزلك..

4- ورق جدران..

Dutch Dreams Wallpaper Collection, La Aurelia La Aurelia جدران Pink
La Aurelia

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

مع تطور عالم الديكور بشكل كبير ظهر كم هائل في الأسواق من ورق الحائط مختلفة من حيث الأشكال والأفكار ، ستجد أن عملية الاختيار صعبة للغاية وستقع في حيرة شديدة، ذا عليك تحديد الشكل والألوان والتصميم المطلوب أولا قبل البدء في الاختيار..

5- تصميم خاص بألواح جيبسوم بورد

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos جدران
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

وعلى الطراز العصري الأنيق ستجد التصميمات الخاصة والتى غالبا من الجبس الخام أو ألواح الجيبسوم بورد ألواح جبسية مصنعة، وقد نلجأ لهذا الحل لتصميم مكتبة أو مجموعة أرفف لتخلق ركن مميز مع إضاءة مناسبة ولن تجد اجمل من هذه الإضافة لمنزلك..

Marble, Fade Marble & Travertine Fade Marble & Travertine جدران
Fade Marble &amp; Travertine

Fade Marble & Travertine
Fade Marble &amp; Travertine
Fade Marble & Travertine

 من الأفضل تحديد نوع الفراغ قبل الاختيار، كما هو أمامنا في صالات الاستقبال استطاع المصمم أن يترك لمسة خاصة من الفخامة والأناقة، أما إذا كان الفراغ غرفة نوم أو غرفة أطفال أو حمام، فستجد ما يلائم كل فراغ ويناسب تصميمه..

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6- الخشب وروعته..

REVESTIMIENTOS EN LENGA Y DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. جدران خشب Wood effect
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

أحيانا العودة إلى الطبيعة تكن هي الاختيار المناسب، وإحدى الطرق لذلك هو استخدام الخشب في تصميماتنا إما بألوانها الطبيعة أو بطلاء مناسب لطبيعة الخشب وبتكوينات مختلفة .. 

7- جدار حجري..

Neue Stilrichtung: "FASZINATION", Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur جدران
Wagner Möbel Manufaktur

Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur

يعمل الجدار الحجري على كسر الروتين والملل في تصميم منزلك .ويتميز هذا الجدار الحجري بمرونته فيمكنك اختيار اللون الذي تريده وكذلك يمكنك اختيار حجم الحجارة وشكلها و اختيار موقع الجدار ويمكنك وضعه اينما تريد وكل هذه الامور تنسجم مع عناصر تصميمك بشكل جميل دون ان تؤثر على منزلك فيمكنك اختيار الوان الطلاء للجدران واختيار الوان الفرش والاضاءة وكل ذلك ينسجم مع ديكور الجدار الحجري الذي اخترته بشكل رائع وجميل.. 

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