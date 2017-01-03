7 خامات ستجعل جدران منزلك تحفة فنية

إن كنت تفكر في تصميم جدران منزلك بشكل مختلف، فعليك في البداية التعرف على أنواع الخامات والتصاميم المختلفة للجدران في الديكور الداخلي، لذا اليون سنقدم لك مجموعة من الأفكار الرائعة والتى يجب أن تختار من بينهم الاختيار المفضل لك وأن تكون على معرفة بها كلها حتى لا تحتار ..
من أكثر الخامات شيوعا في الحمامات والمطابخ أو المنزل بشكل عام هي وحدات وتكوينات السيراميك المتميزة والمختلفة سواء في الشكل أو الملمس أو اللون، ومع تطور عالم الديكور ظهرت اختيارات متعددة وتدخلت التكنولوجيا بشكل كبير والتى ستساعدك بالتأكيد بترك لمسة تصميمية رائعة في منزلك..
من أهم الخامات وأقلها تكلفة وأكثرها شيوعا على الإطلاق هي الدهانات، ولكن من المهم اختيار الدهان الملائم لتصميم منزلك، واختيار لكل حائط ما يناسبه حسب موقعه وطبيعته..
وأولى خطوات تصميم الديكور الداخلي هو تحديد وتيرة واحدة لمنزلك واختيار ألوان متجانسة مع توزيع كل لون وفقا لطبيعة كل فراغ.. ليس سهلا ولكن هناك محددات عليك الإلمام بها لتنجح في اختيار كل لون ستسخدمه من أهمها مساحة الفراغ والتصميم والإضاءة ..
من أجمل صيحات الديكور في عالم الدهانات ظهور الخامات ذو مؤثرات
ملمس مختلف أو رؤية بصرية مميزة، هذا الاختيار كافي لترك لمسة من الفخامة في منزلك..
مع تطور عالم الديكور بشكل كبير ظهر كم هائل في الأسواق من ورق الحائط مختلفة من حيث الأشكال والأفكار ، ستجد أن عملية الاختيار صعبة للغاية وستقع في حيرة شديدة، ذا عليك تحديد الشكل والألوان والتصميم المطلوب أولا قبل البدء في الاختيار..
وعلى الطراز العصري الأنيق ستجد التصميمات الخاصة والتى غالبا من الجبس الخام أو ألواح الجيبسوم بورد
ألواح جبسية مصنعة، وقد نلجأ لهذا الحل لتصميم مكتبة أو مجموعة أرفف لتخلق ركن مميز مع إضاءة مناسبة ولن تجد اجمل من هذه الإضافة لمنزلك..
من الأفضل تحديد نوع الفراغ قبل الاختيار، كما هو أمامنا في صالات الاستقبال استطاع المصمم أن يترك لمسة خاصة من الفخامة والأناقة، أما إذا كان الفراغ غرفة نوم أو غرفة أطفال أو حمام، فستجد ما يلائم كل فراغ ويناسب تصميمه..
أحيانا العودة إلى الطبيعة تكن هي الاختيار المناسب، وإحدى الطرق لذلك هو استخدام الخشب في تصميماتنا إما بألوانها الطبيعة أو بطلاء مناسب لطبيعة الخشب وبتكوينات مختلفة ..
يعمل الجدار الحجري على كسر الروتين والملل في تصميم منزلك .ويتميز هذا الجدار الحجري بمرونته فيمكنك اختيار اللون الذي تريده وكذلك يمكنك اختيار حجم الحجارة وشكلها و اختيار موقع الجدار ويمكنك وضعه اينما تريد وكل هذه الامور تنسجم مع عناصر تصميمك بشكل جميل دون ان تؤثر على منزلك فيمكنك اختيار الوان الطلاء للجدران واختيار الوان الفرش والاضاءة وكل ذلك ينسجم مع ديكور الجدار الحجري الذي اخترته بشكل رائع وجميل..
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دليلك لاختيار المرآة المناسبة لمنزلك