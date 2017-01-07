أحدث صيحات الديكور للعام الجديد

تتغير صيحات الموضة بسرعة وكل عام يأتي عالم الديكور بكل ما هو جديد، لذلك فقد جئنا لكم ببعض الأفكار الجديدة والتي ستجعل منزلك مواكب لأحدث الصيحات.
أول الأفكار معنا لا تعد بفكرة جديدة فالمساحات المفتوحة والتي يحدث فيها تداخل للمطبخ، غرفة المعيشة وغرفة الطعام في غرفة واحدة تم تطبيقها منذ مدة ومازالت مستمرة. أحياناً يكون تصميم الشقة مستدعياً لوجود غرفة النوم في هذه المساحة الكبيرة وهنا تتجلى براعة المصمم في خلق خصوصية بدون غلق الغرفة بالحوائط أو تضيق المساحات.
بعد انتشار اللون الأخضر والأرجواني في الأعوام السابقة يأتي اللون الأصفر ليتربع على عرش الألوان هذا العام. اللون الأصفر، هو لون منعش وبديع ويناسب كل الخامات والعناصر من مفروشات، اكسسوارات، أو حتى أثاث أو سجاد. وما يجعله مميز هو الاشراق والبهجة والدفئ المنبعث منه والذي يحسن دائماً من الجو العام للغرف والديكور.
بدأت خامة القطيفة في الرجوع إلى ساحة الديكور العام الماضي. ما يميزها هو ملمسها الرائع وألوانها المبهرة مثل الأخضر، البرتقالي والارجواني. فهي خامة يمكنك استخدامها في التصاميم الكلاسيكية و لمودرن سواء كما يمكن الاستعانه بها في خلق ملمس في الطراز الصناعي أو الأسيوي.
لاحظنا ظهور الكثير من الأفكار السهلة التنفيذ العام الماضى والتي ستستمر معنا أيضاً هذا العام فنلاحظ إنتشار أفكار يدوية في كل مكان والتي تجعلنا نود تقليدها وإقتباس أفكار أنيقة ورائعة لمنازلنا. فلا يوجد أكثر مما قد تصنعه بنفسك ليعبر عن شخصيتك ولمستك الخاصة والشخصية في منزلك.
سواء كان في المطبخ أو الحمام، وعلى عكس المعتاد في السنوات الماضية فإن التصميم الجديد للبلاطات يحتم أن تكون أحجامها صغيرة، فهي تعطي للغرف أثر رائع، يميل للشكل الكلاسيكي، كما أنها غير مكلفة.
النباتات ذات الأحجام الصغيرة هي أفضل الاكسسوارات للعام الجديد، يمكنك وضع نبات صبار صغير أو أية نبتة صغيرة لتعطي لغرفتك أو منزلك لمسة حيوية.
تصاميم الزهور والنقاشات سواء على ورق الحائط أو القماش كانت صيحة قديمة ولكنها ترجع على الساحة بقوة. مناسب للذين يوريدون الحصول على تصاميم ملونة وأنيقة ذات طابع خاص.
اللونان الذهبي والنحاسي يكتسحون الساحة هذا العام، سواء كان في وحدات الاضاءة، الاكسسوارات المختلفة من مزهريات وسلال أو في المقابض، الخ. فهي أنيقة كما أنها تتماشى مع كل الألوان والخامات المختلفة.
خامة الطوب هي خامة ناعمة ومريحة وخاصة إذا تم تنسيقها ومزجها مع ألوان هادئة وفاتحة. يعد الحائط الطوبي في المنزل بؤرة بصرية لذا يجب الإهتمام بموقع الحائط المكسي به.
يأتي مسند السرير بتصاميم مختلفة ومتعددة ولكن يحتل التصميم المنجد بالقماش أعلى المراكز هذا العام من حيث الأناقة التي يضيفها للغرفة والدفئ والراحة.