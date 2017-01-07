أحدث صيحات الديكور للعام الجديد

بعد انتشار اللون الأخضر والأرجواني في الأعوام السابقة يأتي اللون الأصفر ليتربع على عرش الألوان هذا العام. اللون الأصفر، هو لون منعش وبديع ويناسب كل الخامات والعناصر من مفروشات، اكسسوارات، أو حتى أثاث أو سجاد. وما يجعله مميز هو الاشراق والبهجة والدفئ المنبعث منه والذي يحسن دائماً من الجو العام للغرف والديكور.