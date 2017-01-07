الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أحدث صيحات الديكور للعام الجديد

Marwa Hasan Marwa Hasan
Коллекция Mestre, Fratelli Barri Fratelli Barri غرفة نوم
Loading admin actions …

تتغير صيحات الموضة بسرعة وكل عام يأتي عالم الديكور بكل ما هو جديد، لذلك فقد جئنا لكم ببعض الأفكار الجديدة والتي ستجعل منزلك مواكب لأحدث الصيحات.

1.مساحة معيشة مفتوحة

s k a n d y n a w s k i b ł ę k i t, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz مطبخ
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

أول الأفكار معنا لا تعد بفكرة جديدة فالمساحات المفتوحة والتي يحدث فيها تداخل للمطبخ، غرفة المعيشة وغرفة الطعام  في غرفة واحدة تم تطبيقها منذ مدة ومازالت مستمرة. أحياناً يكون تصميم الشقة مستدعياً لوجود غرفة النوم في هذه المساحة الكبيرة وهنا تتجلى براعة المصمم في خلق خصوصية بدون غلق الغرفة بالحوائط أو تضيق المساحات.

2.اللون الأصفر

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة المعيشة
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

بعد انتشار اللون الأخضر والأرجواني في الأعوام السابقة يأتي اللون الأصفر ليتربع على عرش الألوان هذا العام. اللون الأصفر، هو لون منعش وبديع ويناسب كل الخامات والعناصر من مفروشات، اكسسوارات، أو حتى أثاث أو سجاد. وما يجعله مميز هو الاشراق والبهجة والدفئ المنبعث منه والذي يحسن دائماً من الجو العام للغرف والديكور.

3.القطيفة

homify Living roomSofas & armchairs
homify

homify
homify
homify

بدأت خامة القطيفة في الرجوع إلى ساحة الديكور العام الماضي. ما يميزها هو ملمسها الرائع وألوانها المبهرة مثل الأخضر، البرتقالي والارجواني. فهي خامة يمكنك استخدامها في التصاميم الكلاسيكية و لمودرن سواء كما يمكن الاستعانه بها في خلق ملمس في الطراز الصناعي أو الأسيوي.

4.اصنعها بنفسك

Chambre parentale, SO Design SO Design BedroomBeds & headboards
SO Design

SO Design
SO Design
SO Design

لاحظنا ظهور الكثير من الأفكار السهلة التنفيذ العام الماضى والتي ستستمر معنا أيضاً هذا العام فنلاحظ إنتشار أفكار يدوية في كل مكان والتي تجعلنا نود تقليدها وإقتباس أفكار أنيقة ورائعة لمنازلنا. فلا يوجد أكثر مما قد تصنعه بنفسك ليعبر عن شخصيتك ولمستك الخاصة والشخصية في منزلك.

5.البلاطات الصغيرة

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit مطبخ
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

سواء كان في المطبخ أو الحمام، وعلى عكس المعتاد في السنوات الماضية فإن التصميم الجديد للبلاطات يحتم أن تكون أحجامها صغيرة، فهي تعطي للغرف أثر رائع، يميل للشكل الكلاسيكي، كما أنها غير مكلفة.

6.نباتات بأحجام صغيرة

dclock big marble black&white, maketen maketen Walls & flooringWall tattoos
maketen

maketen
maketen
maketen

النباتات ذات الأحجام الصغيرة هي أفضل الاكسسوارات للعام الجديد، يمكنك وضع نبات صبار صغير أو أية نبتة صغيرة لتعطي لغرفتك أو منزلك لمسة حيوية.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.النقوشات المزهرة

Uygulamalar 2 , 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Walls & flooringWall & floor coverings
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

تصاميم الزهور والنقاشات سواء على ورق الحائط أو القماش كانت صيحة قديمة ولكنها ترجع على الساحة بقوة. مناسب للذين يوريدون الحصول على تصاميم ملونة وأنيقة ذات طابع خاص.

8.اللونين الذهبي والنحاسي

Appartement Paris, Meero Meero غرفة المعيشة
Meero

Meero
Meero
Meero

اللونان الذهبي والنحاسي يكتسحون الساحة هذا العام، سواء كان في وحدات الاضاءة، الاكسسوارات المختلفة من مزهريات وسلال أو في المقابض، الخ. فهي أنيقة كما أنها تتماشى مع كل الألوان والخامات المختلفة.

9.الطوب الأحمر المكشوف

wnetrza, Mocca Studio Mocca Studio الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Mocca Studio

Mocca Studio
Mocca Studio
Mocca Studio

خامة الطوب هي خامة ناعمة ومريحة وخاصة إذا تم تنسيقها ومزجها مع ألوان هادئة وفاتحة. يعد الحائط الطوبي في المنزل بؤرة بصرية لذا يجب الإهتمام بموقع الحائط المكسي به.

10.مسند السرير المنجد

Коллекция Mestre, Fratelli Barri Fratelli Barri غرفة نوم
Fratelli Barri

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

يأتي مسند السرير بتصاميم مختلفة ومتعددة ولكن يحتل التصميم المنجد بالقماش أعلى المراكز هذا العام من حيث الأناقة التي يضيفها للغرفة والدفئ والراحة.

7 أفكار مميزة لتصميم طاولات الرخام والجرانيت الخاصة بالمطبخ

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً