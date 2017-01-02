دليلك لاستخدام الأحجار بمنزلك في 10 تصميمات فريدة

10 تصميمات فريدة من نوعها تجسد لك الاستخدام الأمثل للأحجار بمنزلك وأفضل الأماكن المرجح الاستعانة فيها بتلك اللمسة الأنيقة والراقية.. لنكتشف معًا هذه البقع الهامة من خلال النماذج المعروضة بهذا المقال!
تعتبر الواجهة الخارجية أحد أهم الأماكن التي يمكنك فيها الاستعانة بأحجار الديكور، فهي قادرة بشكلها المذهل والراقي على إمداد هيئة المنزل بمزيد من الأناقة والفخامة. يتوفر ألوان محدودة من الأحجار منها الرمادي المستخدم هنا بإطلالته المميزة ومنها البني الفاتح والداكن ومنها الأبيض ومنها الملون أي الدامج بين درجات البني والرمادي معًا.
من المعروف أن اللمسات الحجرية باتت -ومنذ فترة ليست بقليلة- شائعة الاستخدام في بارات المطابخ! ليس هذا بغريب لأنها ببساطة تُمَثِل واجهته، فهيئة المطبخ تتحول تحول جذري بعد إضافة الأحجار لها، والمثال المواضح أمامنا خير دليل على ذلك، فمظهره بالتأكيد كان سيختلف كثيرًا إن لم يستعن المصمم بتلك الأحجار الذهبية الدائرية بأحجامها المختلفة المتراصة بجانب بعضها البعض.
بدلًا من أن يكون رواق منزلك باهتًا مجرد كتلة خرسانية مطلية بألوان محايدة فاترة، يمكنك بإضافة بعض الأحجار الملونة أن تمنحه قليل من الحيوية والدفء. النموذج الواضح أمامنا يؤكد قدرة الأحجار على تزيين وتجميل أروقة المنازل بمنتهى السلاسة. إن أردت الحصول على أفضل مظهر للأحجار، لا تتردد في تدعيمها بعنصر الإضاءة من خلال سبوتات ثابتة بالسقف أو بالأرضية أو حتى مصممة في زوايا جانبية.
عادة ما يكون استخدام الأحجار أكثر شيوعًا في المنطقة السفلية للدَرَج أو الجدار المستند إليه بالكامل خصوصًا في الفيلات أو المنازل كبيرة المساحة. تختلف نوعية الأحجار وتتنوع تصميماتها بشكل يحير مستخدميها في عملية الاختيار، فهناك من يلجأ للأحجار البركانية رمادية اللون ببروزها الحادة، وهناك من يلجأ للأحجار الملونة مختلفة الأحجام والأشكال وهذا النوع يتطلب مجهود جبار في تنسيقه ودقة غير متناهية أثناء عمليات التركيب، فيما يلجأ فريق آخر للحجر الأملس أي الناعم وهو ما لجأ إليه المصمم هنا في هذا النموذج الهادئ مما جعل الجدار يبدو بشكل فريد ومميز.
إن لم تُفَضِل الاستعانة بالأحجار البركانية أو الملساء في البقاع السابقة من منزلك، يمكنك أن تكتفي باستخدام الأحجار البيضاء الصغيرة المختلطة بمجموعة أخرى ملونة لتزين جدران الحمام أو حتى جدار واحد فقط ربما يكون ذلك الذي يعتلي الحوض كما في النموذج المطروح هنا.
جدار واحد حجري فقط يكفي في غرفة المعيشة.. هذه الغرفة جمعت بين الأناقة والبساطة فالأولى بفضل الأحجار البنية المغلفة للجدار والثانية بفضل التصميم العصري هادئ المعالم والتفاصيل. ظهرت مؤخرًا العديد من تصميمات ورق الحائط المجسم التي تتشابه مع شكل حجر الديكور المستخدم هنا، فبات يمكنك الاستغناء عن الاستعانة بالحجر الحقيقي في مقابل التوفير واللجوء لورق الحائط المجسم.
تعتبر باحة المنزل أحد الأماكن الحيوية والهامة التي تستخدم فيها الأحجار بكثرة سواء في الأرضيات أو الجدران وهذا النموذج يجسد الاستخدام الأمثل للأحجار في الحدائق المنزلية. هنا تألق الحجر بألوانه الجامعة بين درجات الأسود والرمادي في ذلك العمود الضخم فجعله يتسم بالفخامة وكأنه منارة لأحد القصور الملكية.
في زاوية مميزة من المنزل تطل على منزل طبيعي ساحر استخدم المصمم نخبة كبيرة من الأحجار البيضاء المتداخلة مع بعضها البعض ليكمل جمال المنظر المعتمد كليًا في الأساس على مكونات الطبيعة الحقيقية.
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يُفَضِل كثير من المصممين تطعيم الأعمدة الداخلية للمنازل بالأحجار لتعزيز هيئتها لما لها من أثر سحري وأخاذ على مظهرها وهو ما تجلى هنا بوضوح. فكما هو ملاحظ أن استخدام الأحجار بالنموذج المعروض كان له كل الفضل في تجميل تلك البقعة من المنزل.
ربما لم يكن مألوفًا علينا استخدام أحجار الديكور في غرف النوم نظرًا لأنها غالبًا ما تتمتع بتصميم بسيط وهادئ بعيد كل البعد عن التكلف يتماشى مع طبيعتها المستكينة والمريحة، إلا أن مصمم هذه الغرفة خرج عن المألوف بتغليف الجدار الخلفي للأسره بنخبة كبيرة من الأحجار الرمادية الداكنة مذهلة الشكل.