دليلك لاستخدام الأحجار بمنزلك في 10 تصميمات فريدة

عادة ما يكون استخدام الأحجار أكثر شيوعًا في المنطقة السفلية للدَرَج أو الجدار المستند إليه بالكامل خصوصًا في الفيلات أو المنازل كبيرة المساحة. تختلف نوعية الأحجار وتتنوع تصميماتها بشكل يحير مستخدميها في عملية الاختيار، فهناك من يلجأ للأحجار البركانية رمادية اللون ببروزها الحادة، وهناك من يلجأ للأحجار الملونة مختلفة الأحجام والأشكال وهذا النوع يتطلب مجهود جبار في تنسيقه ودقة غير متناهية أثناء عمليات التركيب، فيما يلجأ فريق آخر للحجر الأملس أي الناعم وهو ما لجأ إليه المصمم هنا في هذا النموذج الهادئ مما جعل الجدار يبدو بشكل فريد ومميز.