الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

دليلك لاستخدام الأحجار بمنزلك في 10 تصميمات فريدة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify جدران اللوح Brown
Loading admin actions …

10 تصميمات فريدة من نوعها تجسد لك الاستخدام الأمثل للأحجار بمنزلك وأفضل الأماكن المرجح الاستعانة فيها بتلك اللمسة الأنيقة والراقية.. لنكتشف معًا هذه البقع الهامة من خلال النماذج المعروضة بهذا المقال!

1- الأحجار البركانية لواجهة فضية

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH جدران
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

تعتبر الواجهة الخارجية أحد أهم الأماكن التي يمكنك فيها الاستعانة بأحجار الديكور، فهي قادرة بشكلها المذهل والراقي على إمداد هيئة المنزل بمزيد من الأناقة والفخامة. يتوفر ألوان محدودة من الأحجار منها الرمادي المستخدم هنا بإطلالته المميزة ومنها البني الفاتح والداكن ومنها الأبيض ومنها الملون أي الدامج بين درجات البني والرمادي معًا. 

2- أحجار ذهبية تغلف بار المطبخ

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

من المعروف أن اللمسات الحجرية باتت -ومنذ فترة ليست بقليلة- شائعة الاستخدام في بارات المطابخ! ليس هذا بغريب لأنها ببساطة تُمَثِل واجهته، فهيئة المطبخ تتحول تحول جذري بعد إضافة الأحجار لها، والمثال المواضح أمامنا خير دليل على ذلك، فمظهره بالتأكيد كان سيختلف كثيرًا إن لم يستعن المصمم بتلك الأحجار الذهبية الدائرية بأحجامها المختلفة المتراصة بجانب بعضها البعض. 

3- بطول الكوريدور مع إضاءة ساحرة

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS جدران
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

بدلًا من أن يكون رواق منزلك باهتًا مجرد كتلة خرسانية مطلية بألوان محايدة فاترة، يمكنك بإضافة بعض الأحجار الملونة أن تمنحه قليل من الحيوية والدفء. النموذج الواضح أمامنا يؤكد قدرة الأحجار على تزيين وتجميل أروقة المنازل بمنتهى السلاسة. إن أردت الحصول على أفضل مظهر للأحجار، لا تتردد في تدعيمها بعنصر الإضاءة من خلال سبوتات ثابتة بالسقف أو بالأرضية أو حتى مصممة في زوايا جانبية. 

4- الحجر الأملس أسفل الدَرَج

Hain Parkett Landhausdielen , Hain Parkett Hain Parkett جدران
Hain Parkett

Hain Parkett
Hain Parkett
Hain Parkett

عادة ما يكون استخدام الأحجار أكثر شيوعًا في المنطقة السفلية للدَرَج أو الجدار المستند إليه بالكامل خصوصًا في الفيلات أو المنازل كبيرة المساحة. تختلف نوعية الأحجار وتتنوع تصميماتها بشكل يحير مستخدميها في عملية الاختيار، فهناك من يلجأ للأحجار البركانية رمادية اللون ببروزها الحادة، وهناك من يلجأ للأحجار الملونة مختلفة الأحجام والأشكال وهذا النوع يتطلب مجهود جبار في تنسيقه ودقة غير متناهية أثناء عمليات التركيب، فيما يلجأ فريق آخر للحجر الأملس أي الناعم وهو ما لجأ إليه المصمم هنا في هذا النموذج الهادئ مما جعل الجدار يبدو بشكل فريد ومميز.

5- جدران الحمام من تجمعات الأحجار الصغيرة

homify جدران اللوح Beige
homify

homify
homify
homify

إن لم تُفَضِل الاستعانة بالأحجار البركانية أو الملساء في البقاع السابقة من منزلك، يمكنك أن تكتفي باستخدام الأحجار البيضاء الصغيرة المختلطة بمجموعة أخرى ملونة لتزين جدران الحمام أو حتى جدار واحد فقط ربما يكون ذلك الذي يعتلي الحوض كما في النموذج المطروح هنا.

6- جدار واحد حجري يكفي بالمعيشة

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

جدار واحد حجري فقط يكفي في غرفة المعيشة.. هذه الغرفة جمعت بين الأناقة والبساطة فالأولى بفضل الأحجار البنية المغلفة للجدار والثانية بفضل التصميم العصري هادئ المعالم والتفاصيل. ظهرت مؤخرًا العديد من تصميمات ورق الحائط المجسم التي تتشابه مع شكل حجر الديكور المستخدم هنا، فبات يمكنك الاستغناء عن الاستعانة بالحجر الحقيقي في مقابل التوفير واللجوء لورق الحائط المجسم. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- باحة المنزل والاستخدام الأمثل للأحجار

CASA PAROTA, LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO جدران حجر Grey
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

تعتبر باحة المنزل أحد الأماكن الحيوية والهامة التي تستخدم فيها الأحجار بكثرة سواء في الأرضيات أو الجدران وهذا النموذج يجسد الاستخدام الأمثل للأحجار في الحدائق المنزلية. هنا تألق الحجر بألوانه الجامعة بين درجات الأسود والرمادي في ذلك العمود الضخم فجعله يتسم بالفخامة وكأنه منارة لأحد القصور الملكية.

8- في زاوية مميزة

New Build House, London, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd جدران
Nic Antony Architects Ltd

New Build House, London

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

في زاوية مميزة من المنزل تطل على منزل طبيعي ساحر استخدم المصمم نخبة كبيرة من الأحجار البيضاء المتداخلة مع بعضها البعض ليكمل جمال المنظر المعتمد كليًا في الأساس على مكونات الطبيعة الحقيقية. 

اقرأ أيضًا: 8 نماذج لمنازل بتكلفة منخفضة

9- الأحجار تحتل عمود كامل

Un Quincho Especial, Arq Andrea Mei - C O M E I - Arq Andrea Mei - C O M E I - جدران
Arq Andrea Mei – C O M E I -

Arq Andrea Mei - C O M E I -
Arq Andrea Mei – C O M E I -
Arq Andrea Mei - C O M E I -

يُفَضِل كثير من المصممين تطعيم الأعمدة الداخلية للمنازل بالأحجار لتعزيز هيئتها لما لها من أثر سحري وأخاذ على مظهرها وهو ما تجلى هنا بوضوح. فكما هو ملاحظ أن استخدام الأحجار بالنموذج المعروض كان له كل الفضل في تجميل تلك البقعة من المنزل. 

10- خلفية مذهلة لغرفة النوم

homify جدران اللوح Black
homify

homify
homify
homify

ربما لم يكن مألوفًا علينا استخدام أحجار الديكور في غرف النوم نظرًا لأنها غالبًا ما تتمتع بتصميم بسيط وهادئ بعيد كل البعد عن التكلف يتماشى مع طبيعتها المستكينة والمريحة، إلا أن مصمم هذه الغرفة خرج عن المألوف بتغليف الجدار الخلفي للأسره بنخبة كبيرة من الأحجار الرمادية الداكنة مذهلة الشكل. 

9 أفكار لمطابخ حديثة رائعة
بأي الأماكن في بيتك تحب الاستعانة بالأحجار؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً