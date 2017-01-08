13 فكرة لوجهات مودرن من الخشب والحجارة

مثل أي طراز فإن الطراز المودرن له خامات متميزة يمكنها إظهار محدداته بشكل أنيق ومتميز. الخشب والحجارة هي خامات متميزة جداً وخاصة مع وجود الملمس، والألوان الطبيعية وبساطتهم على الرغم من قدرتهم على خلق جو من الأناقة والفخامة.

تخيل دمج هاتين الخامتين في تصميم واحد في تصميم واجهات المنازل، ليكون هو أول ما يراه الزوار والمارين، والذي يعطي إنطباع رائع. نتيجة مزج هاتين الخامتين ستكون رائعة ومبهرة، والليل عي الأمثلة التي سنعرضها لك اليوم والتي تم فيها مزج خامتي الحجارة والخشب لأناقة لا مثيل لها.