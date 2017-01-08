13 فكرة لوجهات مودرن من الخشب والحجارة

مثل أي طراز فإن الطراز المودرن له خامات متميزة يمكنها إظهار محدداته بشكل أنيق ومتميز. الخشب والحجارة هي خامات متميزة جداً وخاصة مع وجود الملمس، والألوان الطبيعية وبساطتهم على الرغم من قدرتهم على خلق جو من الأناقة والفخامة.
تخيل دمج هاتين الخامتين في تصميم واحد في تصميم واجهات المنازل، ليكون هو أول ما يراه الزوار والمارين، والذي يعطي إنطباع رائع. نتيجة مزج هاتين الخامتين ستكون رائعة ومبهرة، والليل عي الأمثلة التي سنعرضها لك اليوم والتي تم فيها مزج خامتي الحجارة والخشب لأناقة لا مثيل لها.
من المهم توزيع الخانات وتحديد مكان استخدام الحجارة ومكان الخشب، لاستغلال أمثل في الشكل والوظيفة. فمثلاً لا يصح وضع الأخشاب في مكان يطوله المياة باستمرار على عكس الحجارة فهي تتحمل الرطوبة.
لا يوجد ما يمنع استخدام الحجارة والخشب سوياً في نفس الجزء من الواجهة، فهنا تم تجليد الطبقة السفلية والعلوية من الحجارة من الخشب، أما الطبقتين الجانبتين فتم تكسيتهم من الحجارة ذات اللون البيج الفاتح، كما تم تكسية المنتصف من حجارة موزايك تأخذ درجات الرمادي.
طريقة أخرى لمزج الخشب والحجارة هي بتخصيص كل خامة في مكان معين، فالباب هنا من الخشب بينما الحوائط الفاصلة فهي مكسية بالحجارة والتي تتناسب مع الحديقة ومكوناتها الخارجية.
يمكنك أيضاً استغلال الارتفاعات وتداخل الكتل لمزج خامة الحجارة والخشب بشكل أفضل والحصول على نتيجة مبهرة كما نرى في هذا المثال.
لابئس من جعل أحد الخامتين يطغى ظهوره على الخامة الأخرى حسب التصميم.
التصميم المثالي يحدث بخلق توازن بين خامتين متباينتين لتجمعا بين النعومة والخشونة، والألوان الفاتحة والداكنة.
من مميزات هاتين الخامتين أنهما يخلقان ويبرزان جمال الواجهة للحصول على تصميم معاصر ومرحب.
أهم ما يميز هذه الخامات هو الشكل الطبيعي فهي خامات من الطبيعة ولذلك فهي تضيف حيوية عفوية للتصاميم بفضل اللون، الشكل والملمس.
استخدام تبليطات من كل من الخشب والحجارة لخلق نوع من الإنسجام في الواجهة على الرغم من اختلاف الخامات.
هناك أنواع متعددة من الحجارة والأخشاب ولا تقتصر على الأنواع الشهيرة والمعروفة فقط. فالتنوع في الخصائص يتيح المزج واللعب بين الخامات للحصول على نتائج مختلفة.
يجب أولاً تحديد مكان تكسية كلاً من الخشب والحجارة في الواجهة بناء على الوظيفة والشكل وتماشيها مع الخامات الأخرى والمكملة للواجهة.
قوة وصلابة الحجارة تعطي دعم للأجزاء المكسية بها على عكس الخشب والذي يمكن استخدامه كخامة خفيفة باستخدام العروق. فهنا تم خلق انسجام وتباين بين الخامتين، باستخدام اللون والملمس والصلابة.
كلاً من خامتي الحجارة والخشب قادرتان على التكيف مع أي جزء من المنزل، مهما كان التصميم والشكل. فيمكنك الحصول على تصميم متكامل أياً كانت الظروف.