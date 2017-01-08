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13 فكرة لوجهات مودرن من الخشب والحجارة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify منازل
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مثل أي طراز فإن الطراز المودرن له خامات متميزة يمكنها إظهار محدداته بشكل أنيق ومتميز. الخشب والحجارة هي خامات متميزة جداً وخاصة مع وجود الملمس، والألوان الطبيعية وبساطتهم على الرغم من قدرتهم على خلق جو من الأناقة والفخامة.

تخيل دمج هاتين الخامتين في تصميم واحد في تصميم واجهات المنازل، ليكون هو أول ما يراه الزوار والمارين، والذي يعطي إنطباع رائع. نتيجة مزج هاتين الخامتين ستكون رائعة ومبهرة، والليل عي الأمثلة التي سنعرضها لك اليوم والتي تم فيها مزج خامتي الحجارة والخشب لأناقة لا مثيل لها.

1.توزيع الخامات

Residência A | S, Only Design de Interiores Only Design de Interiores منازل
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

من المهم توزيع الخانات وتحديد مكان استخدام الحجارة ومكان الخشب، لاستغلال أمثل في الشكل والوظيفة. فمثلاً لا يصح وضع الأخشاب في مكان يطوله المياة باستمرار على عكس الحجارة فهي تتحمل الرطوبة.

2.مزيج من الأشكال والألوان

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura منازل
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

لا يوجد ما يمنع استخدام الحجارة والخشب سوياً في نفس الجزء من الواجهة، فهنا تم تجليد الطبقة السفلية والعلوية من الحجارة من الخشب، أما الطبقتين الجانبتين فتم تكسيتهم من الحجارة ذات اللون البيج الفاتح، كما تم تكسية المنتصف من حجارة موزايك تأخذ درجات الرمادي.

3.لكل مقام مقال

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN منازل
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

طريقة أخرى لمزج الخشب والحجارة هي بتخصيص كل خامة في مكان معين، فالباب هنا من الخشب بينما الحوائط الفاصلة فهي مكسية بالحجارة والتي تتناسب مع الحديقة ومكوناتها الخارجية.

4.لإظهار الكتل

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA منازل
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

يمكنك أيضاً استغلال الارتفاعات وتداخل الكتل لمزج خامة الحجارة والخشب بشكل أفضل والحصول على نتيجة مبهرة كما نرى في هذا المثال.

5.الحجارة هي بطلة المشهد

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos منازل
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

لابئس من جعل أحد الخامتين يطغى ظهوره على الخامة الأخرى حسب التصميم.

6.تباين وتوازن

Casa JA Cholul, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

التصميم المثالي يحدث بخلق توازن بين خامتين متباينتين لتجمعا بين النعومة والخشونة، والألوان الفاتحة والداكنة.

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7.لمسات شخصية في واجهات عادية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

من مميزات هاتين الخامتين أنهما يخلقان ويبرزان جمال الواجهة للحصول على تصميم معاصر ومرحب.

8.عفوية الخامات

Casa Pich, Degetau Arquitectura y Diseño Degetau Arquitectura y Diseño منازل
Degetau Arquitectura y Diseño

Degetau Arquitectura y Diseño
Degetau Arquitectura y Diseño
Degetau Arquitectura y Diseño

أهم ما يميز هذه الخامات هو الشكل الطبيعي فهي خامات من الطبيعة ولذلك فهي تضيف حيوية عفوية للتصاميم بفضل اللون، الشكل والملمس.

9.بلاطات

Casa J+S ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos منازل
Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos

استخدام تبليطات من كل من الخشب والحجارة لخلق نوع من الإنسجام في الواجهة على الرغم من اختلاف الخامات.

​10.تنوع الأشكال والأنواع

Casa de descanso fl, IPALMA ARQUITECTOS IPALMA ARQUITECTOS منازل
IPALMA ARQUITECTOS

IPALMA ARQUITECTOS
IPALMA ARQUITECTOS
IPALMA ARQUITECTOS

هناك أنواع متعددة من الحجارة والأخشاب  ولا تقتصر على الأنواع الشهيرة والمعروفة فقط. فالتنوع في الخصائص يتيح المزج واللعب بين الخامات للحصول على نتائج مختلفة.

11.التخطيط اولاً

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto منازل
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

يجب أولاً تحديد مكان تكسية كلاً من الخشب والحجارة في الواجهة بناء على الوظيفة والشكل وتماشيها مع الخامات الأخرى والمكملة للواجهة.

12.لين وقوة

Casa Real de las Lomas 3, Boué Arquitectos Boué Arquitectos منازل
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
Boué Arquitectos

قوة وصلابة الحجارة تعطي دعم للأجزاء المكسية بها على عكس الخشب والذي يمكن استخدامه كخامة خفيفة باستخدام العروق. فهنا تم خلق انسجام وتباين بين الخامتين، باستخدام اللون والملمس والصلابة.

13.تصميم مرن ومتكامل

Residencia Olinalá, Local 10 Arquitectura Local 10 Arquitectura منازل الخرسانة
Local 10 Arquitectura

Local 10 Arquitectura
Local 10 Arquitectura
Local 10 Arquitectura

كلاً من خامتي الحجارة والخشب قادرتان على التكيف مع أي جزء من المنزل، مهما كان التصميم والشكل. فيمكنك الحصول على تصميم متكامل أياً كانت الظروف.

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