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جولة بين 13 تصميم مذهل لأرفف ومكتبات منزلية!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة المعيشة
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جولة اليوم خاطفة بين 13 تصميم مذهل لأرفف ومكتبات منزلية ستريد نسخها كما هي في بيت الحلم.. تصميماتها عملية وعصرية تناسب جميع الأذواق بلمساتها المبتكرة وتطبيقها الرائع! لنبدأ معًا الآن جولة انبهار لن تنتهي إلا برغبة عارمة لتنفيذ إحدى هذه النماذج ببيتك..

1- مكتبة عملية وذكية

Appartamento a Verona, Pierangelo Laterza Pierangelo Laterza غرفة المعيشة
Pierangelo Laterza

Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza

مكتبة ووحدة تلفاز في آنٍ واحد مصممة بشكل عملي وذكي في المساحة السفلية للسلم بشكل متدرج فصمم الجزء المخصص للتلفاز عند درجات السلم الأخيرة الأقرب للأرضية فيما صُمِمَت أرفف المكتبة مع الدرجات العلوية.   

2- مكتبة أم جدار غير عادي

Casa T, MAT architettura e design MAT architettura e design غرفة المعيشة
MAT architettura e design

MAT architettura e design
MAT architettura e design
MAT architettura e design

مكتبة خارجة عن المألوف بـتصميم غير عادي مصممة في هيئة أرفف خشبية مفتوحة من الجانبين ومثبتة في أرضية غرفة المعيشة الباركية من خلال مجموعة ألواح خشبية بنية داكنة. تعمد خبير الديكور المصمم لتلك المكتبة استغلالها كجدار يفصل بين غرفة المعيشة وبقية أجزاء المنزل فباتت بمثابة جدار جميل وجذاب دون أن تشعر!  

3- أرفف مستطيلية بقلب جدار المعيشة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة المعيشة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

بقلب جدار غرفة المعيشة صُمِمَت مجموعة من الأرفف مستطيلية الشكل بيضاء اللون ولكنها بأحجام مختلفة. لم يكن استخدام الأرفف هنا مخصصًا للكتب والمراجع وإنما لتزيين الغرفة بمجموعة إكسسوارات مختلفة زادت الغرفة جمالًا وتألقًا. 

4- أرفف خشبية تشبه تصميم الجدار تمامًا

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة المعيشة
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

بنفس تصميم الجدار صممت أرفف تلك المكتبة الخشبية فكلاهما مائل ومدبب من الطرف الأيمن! تصميم الأرفف بسيط وعملي لا يتطلب الكثير من الخامات والمجهود لتنفيذه على أرض الواقع، فقط اجلب مجموعة ألواح خشبية بأحجام مختلفة وثبتها على الجدار ثم الحم مجموعة شرائح خشبية أخرى بها بشكل متعامد على الأولى لتحصل على هذا الشكل بكل بساطة!  

5- عمود أم مكتبة أم كلاهما معًا؟

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO غرفة المعيشة
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

هو في واقع الأمر عمود بمدخل المنزل ولكن عبقرية المصمم جعلته أكثر قيمة من ذلك بكثير! فحاوطه بمجموعة أرفف مختلفة الأحجام من كل جانب لتستخدم في وضع أكبر قدر من الكتب فيما ترك مساحة خالية من الأرفف ليستغلها في وضع التلفاز.  

6- أرفف خشبية تصل إلى السقف!

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة المعيشة
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

بجانب إحدى نوافذ غرفة المعيشة الزجاجية نلمح أرفف خشبية برتقالية اللون تصل إلى السقف مصممة بأشكال متعامدة على بعضها البعض عليها توضع الكتب والإكسسوارات من تحف وكريستالات حيث أنها بعيدة عن متناول الأطفال مما يضمن عدم تلفها بسهولة. استغل المصمم إحدى الأرفف الكبيرة ووضع فيها التلفاز الذي هو عنصر بالغ الأهمية بغرفة المعيشة. 

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7- مكتبة في ركن خاص تطل على منظر مُلهم

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة المعيشة
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

عشاق القراءة ومحبي الإطلاع دائمًا ما يخصصون مساحة منفصلة للمكاتب بمنازلهم وهذا النموذج الموضح هنا دليل على أن قاطن المنزل من هؤلاء الأشخاص. المكتبة مصممة وحدها في ركن بعيد هادئ في مساحة مرتفعة عن الأرض تزينها سجادة بسيطة في حال إن أراد المطلع الجلوس لبعض الوقت، تطل تلك المكتبة الأخاذة على منظر خلاب ملهم حيث أنها مفتوحة على شرفة عريضة ذات أبواب زجاجية.

8- عمود آخر ولكن.. بتصميم مختلف

E+P HOME, enrico massaro architetto enrico massaro architetto غرفة المعيشة
enrico massaro architetto

enrico massaro architetto
enrico massaro architetto
enrico massaro architetto

هذا النموذج يجسد الاستخدام الأمثل لأعمدة المنزل الداخلية، فعلى جانبي العمود صممت أرفف خشبية مذهلة تختلف في أحجامها بكل تأكيد منها ما هو صغير فيستوعب الإكسسوارات الرفيعة فقط ومنها ما هو كبير يستوعب الكتب. نلمح هنا خيوط رفيعة تصل بعض الأرفف بالسقف وهو ما زاد التصميم تميزًا.

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9- المكتبة الطائرة!

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

ربما هو رف واحد فقط ولكنه يشعرك وكأنه طائر بتمويجاته وانحناءاته العديدة والمتكررة. تصميم فريد للمكتبات يحتضن الكتب ببراعة ويضيف الكثير لغرفة المعيشة الهادئة بتفاصيلها البسطية.

10- مكتبة ضخمة في مساحة صغيرة!

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey غرفة المعيشة
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

رغم أن غرفة المعيشة كما تبدو لنا صغيرة المساحة، إلا أن المُصَمِم استطاع أن يستغل جزء كبير منها في تصميم مكتبة ضخمة! نعم هي وراء الأريكة ولكنها بأرفف علوية تصل إلى السقف وتضم مئات الكتب داخل تصميمها البسيط. 

11- فاترينة عرض!

Home Office | SUSTENTABILIZANDO EL DEBER Y EL PLACER, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo غرفة المعيشة خشب Wood effect
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

تصميم هذه المكتبة فريد بكل المقاييس ليس فقط بسبب خامة الخشب ولونه الغريب أو الإضاءة الداخلية لكل رف على حدة ولكن شكلها الأقرب لـفاترينة العرض الذي جعلها تبدو كجزء من إحدى المحلات التجارية هو الأكثر غرابة وجاذبية في الوقت ذاته!

12- مكتبة مُتدَرِجَة تتماشى مع السقف المائل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مكتبة كبيرة متعددة الأرفف لونها ناصع البياض تشمل مئات الكتب بحجمها الضخم، مُتدَرِجَة في تصميمها من جهة اليسار حيث تتماشى مع السقف المائل الخاص بهذه الغرفة. الأرفف الأقرب إلى الأرض أكبر حجمًا ومع ذلك لا تضم نفس القدر من الكتب الموضوعة بالجزء العلوي من المكتبة.

13- مكتبة في جوف الجدار!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم أخاذ جمع بين البساطة والأناقة فيه المكتبة ما هي إلا أرفف صغيرة مائلة بقلب الجدار تكمل بجمال مظهرها إطلالة الغرفة المذهلة وتمنحها مزيد من التألق والجاذبية. 

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