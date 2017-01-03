جولة بين 13 تصميم مذهل لأرفف ومكتبات منزلية!

جولة اليوم خاطفة بين 13 تصميم مذهل لأرفف ومكتبات منزلية ستريد نسخها كما هي في بيت الحلم.. تصميماتها عملية وعصرية تناسب جميع الأذواق بلمساتها المبتكرة وتطبيقها الرائع! لنبدأ معًا الآن جولة انبهار لن تنتهي إلا برغبة عارمة لتنفيذ إحدى هذه النماذج ببيتك..
مكتبة ووحدة تلفاز في آنٍ واحد مصممة بشكل عملي وذكي في المساحة السفلية للسلم بشكل متدرج فصمم الجزء المخصص للتلفاز عند درجات السلم الأخيرة الأقرب للأرضية فيما صُمِمَت أرفف المكتبة مع الدرجات العلوية.
مكتبة خارجة عن المألوف بـتصميم غير عادي مصممة في هيئة أرفف خشبية مفتوحة من الجانبين ومثبتة في أرضية غرفة المعيشة الباركية من خلال مجموعة ألواح خشبية بنية داكنة. تعمد خبير الديكور المصمم لتلك المكتبة استغلالها كجدار يفصل بين غرفة المعيشة وبقية أجزاء المنزل فباتت بمثابة جدار جميل وجذاب دون أن تشعر!
بقلب جدار غرفة المعيشة صُمِمَت مجموعة من الأرفف مستطيلية الشكل بيضاء اللون ولكنها بأحجام مختلفة. لم يكن استخدام الأرفف هنا مخصصًا للكتب والمراجع وإنما لتزيين الغرفة بمجموعة إكسسوارات مختلفة زادت الغرفة جمالًا وتألقًا.
بنفس تصميم الجدار صممت أرفف تلك المكتبة الخشبية فكلاهما مائل ومدبب من الطرف الأيمن! تصميم الأرفف بسيط وعملي لا يتطلب الكثير من الخامات والمجهود لتنفيذه على أرض الواقع، فقط اجلب مجموعة ألواح خشبية بأحجام مختلفة وثبتها على الجدار ثم الحم مجموعة شرائح خشبية أخرى بها بشكل متعامد على الأولى لتحصل على هذا الشكل بكل بساطة!
هو في واقع الأمر عمود بمدخل المنزل ولكن عبقرية المصمم جعلته أكثر قيمة من ذلك بكثير! فحاوطه بمجموعة أرفف مختلفة الأحجام من كل جانب لتستخدم في وضع أكبر قدر من الكتب فيما ترك مساحة خالية من الأرفف ليستغلها في وضع التلفاز.
بجانب إحدى نوافذ غرفة المعيشة الزجاجية نلمح أرفف خشبية برتقالية اللون تصل إلى السقف مصممة بأشكال متعامدة على بعضها البعض عليها توضع الكتب والإكسسوارات من تحف وكريستالات حيث أنها بعيدة عن متناول الأطفال مما يضمن عدم تلفها بسهولة. استغل المصمم إحدى الأرفف الكبيرة ووضع فيها التلفاز الذي هو عنصر بالغ الأهمية بغرفة المعيشة.
عشاق القراءة ومحبي الإطلاع دائمًا ما يخصصون مساحة منفصلة للمكاتب بمنازلهم وهذا النموذج الموضح هنا دليل على أن قاطن المنزل من هؤلاء الأشخاص. المكتبة مصممة وحدها في ركن بعيد هادئ في مساحة مرتفعة عن الأرض تزينها سجادة بسيطة في حال إن أراد المطلع الجلوس لبعض الوقت، تطل تلك المكتبة الأخاذة على منظر خلاب ملهم حيث أنها مفتوحة على شرفة عريضة ذات أبواب زجاجية.
هذا النموذج يجسد الاستخدام الأمثل لأعمدة المنزل الداخلية، فعلى جانبي العمود صممت أرفف خشبية مذهلة تختلف في أحجامها بكل تأكيد منها ما هو صغير فيستوعب الإكسسوارات الرفيعة فقط ومنها ما هو كبير يستوعب الكتب. نلمح هنا خيوط رفيعة تصل بعض الأرفف بالسقف وهو ما زاد التصميم تميزًا.
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ربما هو رف واحد فقط ولكنه يشعرك وكأنه طائر بتمويجاته وانحناءاته العديدة والمتكررة. تصميم فريد للمكتبات يحتضن الكتب ببراعة ويضيف الكثير لغرفة المعيشة الهادئة بتفاصيلها البسطية.
رغم أن غرفة المعيشة كما تبدو لنا صغيرة المساحة، إلا أن المُصَمِم استطاع أن يستغل جزء كبير منها في تصميم مكتبة ضخمة! نعم هي وراء الأريكة ولكنها بأرفف علوية تصل إلى السقف وتضم مئات الكتب داخل تصميمها البسيط.
تصميم هذه المكتبة فريد بكل المقاييس ليس فقط بسبب خامة الخشب ولونه الغريب أو الإضاءة الداخلية لكل رف على حدة ولكن شكلها الأقرب لـ
فاترينة العرض الذي جعلها تبدو كجزء من إحدى المحلات التجارية هو الأكثر غرابة وجاذبية في الوقت ذاته!
مكتبة كبيرة متعددة الأرفف لونها ناصع البياض تشمل مئات الكتب بحجمها الضخم، مُتدَرِجَة في تصميمها من جهة اليسار حيث تتماشى مع السقف المائل الخاص بهذه الغرفة. الأرفف الأقرب إلى الأرض أكبر حجمًا ومع ذلك لا تضم نفس القدر من الكتب الموضوعة بالجزء العلوي من المكتبة.