جولة بين 13 تصميم مذهل لأرفف ومكتبات منزلية!

عشاق القراءة ومحبي الإطلاع دائمًا ما يخصصون مساحة منفصلة للمكاتب بمنازلهم وهذا النموذج الموضح هنا دليل على أن قاطن المنزل من هؤلاء الأشخاص. المكتبة مصممة وحدها في ركن بعيد هادئ في مساحة مرتفعة عن الأرض تزينها سجادة بسيطة في حال إن أراد المطلع الجلوس لبعض الوقت، تطل تلك المكتبة الأخاذة على منظر خلاب ملهم حيث أنها مفتوحة على شرفة عريضة ذات أبواب زجاجية.