الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

18 تصميم مميز للدرابزين

Marwa Hasan Marwa Hasan
NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe Corridor, hallway & stairsStairs
Loading admin actions …

إعتدنا على اعتبار السلالم جزء وظيفي من أجزاء المنزل يربط بين الأدوارفحسب، ولكن مالا ندركه هو امكانية استغلال هذا السلم كعنصر جمالي وبؤرة بصرية داخل المنزل باستخدام عدد من التصاميم  والعناصر. أحد هذه العناصر الأساسية والمكونة للسلالم هو الدرابزين فهو يساهم بشكل كبير في تصميم السلم، فبإمكانه أن يغير تصميمه تماماً والحصول على أفكار لا متناهية من تصاميم السلالم .

الدرابزين لا يستخدم فقط كعنصر أمان، ولكن يمكن استغلاله وعناصر في عمل تشكيل رائع. فهو مكون من أكثر من عنصر، أولهم هو الكوبستة وهي المساحة التي يستند عليها. أما الهيكل فهو الجزء الأساسي والمتواجد بين السلم والكوبستة . جئنا لكم اليوم بـ 18 تصميم من تصاميم الدرابزين والذي سيثبت لكم بالدليل القاطع أهميته الشديدة في تصميم السلم.

1.تصميم تقليدي للدرابزين من وحدات الخشب المخروطة والمدهونة بلون أبيض مع استخدام كوبستة من الخشب برتقالي اللون

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

2.هذا تصميم أنيق وحالم، فهو مكون من تشابيك حلزونية من الخشب والتي تنسجم بشكل رائع مع تصميم المنزل المودرن

Leather Handrail in Marylebone refurbishment Hide and Stitch Corridor, hallway & stairsStairs
Hide and Stitch

Leather Handrail in Marylebone refurbishment

Hide and Stitch
Hide and Stitch
Hide and Stitch

3.نموذج آخر لدرابزين من الخشب يشبه في تصميمه القفص، تصميم أنيق ومميز

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

4.من مميزات الأخشاب أنها خامة مرنة ويسهل تشكيلها، والذي يتيح عمل تصاميم مجنونة تشبه سفن الفضاء، مثل هذا المثال

homify Corridor, hallway & stairsStairs
homify

homify
homify
homify

5.هذا التصميم عبارة عن عروق خشبية متجاورة مناسبة للطابع الصناعي المسيطر على هذا المنزل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

6.أحد أشهر البدائل المستحدمة في تصميم الدرابزين وخاصة في المنازل الكلاسيكية هو الحديد المطوع. في هذا التصميم نلاحظ أن الكوبستة والجسم كلاهما من المعدن ولكن تم خلق تباين في الألوان

Mayfair Project, London, The Iron Age Metalworks Ltd The Iron Age Metalworks Ltd
The Iron Age Metalworks Ltd

Mayfair Project, London

The Iron Age Metalworks Ltd
The Iron Age Metalworks Ltd
The Iron Age Metalworks Ltd

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.لتصميم أكثر شبابية ومناسب للمنازل المودرن يمكن عمل الدرابزين من الحديد بتصميم بسيط

Natuurstenen RVS spiraaltrap met vrijdragende natuursteen treden, Allstairs Trappenshowroom Allstairs Trappenshowroom Corridor, hallway & stairsStairs
Allstairs Trappenshowroom

Allstairs Trappenshowroom
Allstairs Trappenshowroom
Allstairs Trappenshowroom

8.في هذا المثال تم فصل الكوبستة لتكون من الخشب، مثل درجات السلم بينما تم عمل الهيكل الرئيسي للسلم والدرابزين من الحديد الأسود

Schmalwangentreppe Loft, Treppenmeister Bickelmann GmbH Treppenmeister Bickelmann GmbH Corridor, hallway & stairsStairs
Treppenmeister Bickelmann GmbH

Treppenmeister Bickelmann GmbH
Treppenmeister Bickelmann GmbH
Treppenmeister Bickelmann GmbH

9.تصميم آخر لدرابزين من الحديد، مكون من أعواد حديدية مموجة تأخذ شكل مميز ولون معدني أنيق

Poole Zigzag Design Studio (Sculptural Structures) الممر الحديث، المدخل و الدرج
Zigzag Design Studio (Sculptural Structures)

Poole

Zigzag Design Studio (Sculptural Structures)
Zigzag Design Studio (Sculptural Structures)
Zigzag Design Studio (Sculptural Structures)

اقرأ أيضاً: 20 تصميم متميز لأفضل السلالم الداخلية لمنزلك

10.أما هنا فقد تم ملئ الفراغ المحصور بين السلم والدور العلوي بعروق معدنية رفيعة لتبدو أنيقة بدون أن تتسبب في حدوث إزدحام بصري، كما تناسب الطراز المينمال

Maison Noire, ar-quo ar-quo الممر والمدخل
ar-quo

ar-quo
ar-quo
ar-quo

11.هذا تصميم معدني آخر يعتبر عكس التصميم السابق، فهو عبارة عن لوحة مصمتة إلا من بعض الفتحات الأفقية البسيطة

Lámparas-Fotoambientes, Class Iluminación Class Iluminación غرفة المعيشة
Class Iluminación

Class Iluminación
Class Iluminación
Class Iluminación

12.ننتقل للتصاميم الزجاجية للدرابزين وهي مناسبة في مساحات السلالم والتي تتكون من أكثر من خامة وملمس بحيث تعطي عامل الأمان بدون خلق إزدحام بصري

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe Corridor, hallway & stairsStairs
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

13.يمكنه أيضاً أن يستخدم مع السلالم الزجاجية لتصميم أكثر بساطة

All glass stairs, Siller Treppen/Stairs/Scale Siller Treppen/Stairs/Scale Corridor, hallway & stairsStairs زجاج Transparent
Siller Treppen/Stairs/Scale

All glass stairs

Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale

14.أوبعمل إطار لها من المعدن الأسود للمسة أناقة

LOFT, Barbara Sterkers , architecte d'intérieur Barbara Sterkers , architecte d'intérieur الممر الحديث، المدخل و الدرج
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur

Barbara Sterkers , architecte d'intérieur
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur
Barbara Sterkers , architecte d'intérieur

15.هذا التصميم مكون من وحدات دائرية بمقاسات مختلفة ليكون الدرابزين هو بطل هذا المشهد

Casa unifamiliare, Studio di Urbanistica ed Architettura Studio di Urbanistica ed Architettura Corridor, hallway & stairsStairs
Studio di Urbanistica ed Architettura

Studio di Urbanistica ed Architettura
Studio di Urbanistica ed Architettura
Studio di Urbanistica ed Architettura

16.أما هنا فقد تم عمل درابزين بسيط من جهه أما الجهه الأخرى فقد تم تعليق كوبستة على الحائط لتنتصف جدارية الجيتار في تصميم شبابي متألق

Guitar Staircase, Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer الممر الحديث، المدخل و الدرج
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

17.أما هذا الدرابزين فهو مصمت وملون باللون الأبيض مع دهان الكوبستة بلون داكن. تصميم الدرابزين بشكل انسيابي متميز يتناسب مع الطراز الكلاسيكي الفارهه

Wendeltreppe Ingelheim, Nautilus Treppen GmbH&Co.KG Nautilus Treppen GmbH&Co.KG راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Nautilus Treppen GmbH&amp;Co.KG

Nautilus Treppen GmbH&Co.KG
Nautilus Treppen GmbH&amp;Co.KG
Nautilus Treppen GmbH&Co.KG

18.ونختتم جولتنا بدرابزين الأوتار، وهو مصمم بطريقة هندسية يطلق عليها الشد باستخدام أحبال مشدودة بطريقة معينة للحصول على متانة، حماية وأناقة في التصميم

GARDE-CORPS ACIER., ATELIER MACHLINE ATELIER MACHLINE درج
ATELIER MACHLINE

ATELIER MACHLINE
ATELIER MACHLINE
ATELIER MACHLINE
10 نصائح يجب أن تعرفها عند تنظيف منزلك
أي الخامات أعجبتك أكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً