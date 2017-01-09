18 تصميم مميز للدرابزين

إعتدنا على اعتبار السلالم جزء وظيفي من أجزاء المنزل يربط بين الأدوارفحسب، ولكن مالا ندركه هو امكانية استغلال هذا السلم كعنصر جمالي وبؤرة بصرية داخل المنزل باستخدام عدد من التصاميم والعناصر. أحد هذه العناصر الأساسية والمكونة للسلالم هو الدرابزين فهو يساهم بشكل كبير في تصميم السلم، فبإمكانه أن يغير تصميمه تماماً والحصول على أفكار لا متناهية من تصاميم السلالم .

الدرابزين لا يستخدم فقط كعنصر أمان، ولكن يمكن استغلاله وعناصر في عمل تشكيل رائع. فهو مكون من أكثر من عنصر، أولهم هو الكوبستة وهي المساحة التي يستند عليها. أما الهيكل فهو الجزء الأساسي والمتواجد بين السلم والكوبستة . جئنا لكم اليوم بـ 18 تصميم من تصاميم الدرابزين والذي سيثبت لكم بالدليل القاطع أهميته الشديدة في تصميم السلم.