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10 تصميمات رائعة لبار مطبخ أنيق حتما ستحبهم

آية منير آية منير
Casa em Sao Francisco - Potrero Hill, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc مطبخ
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هل تمتلك مطبخا مفتوحا؟ هل تود أن تصمم بار أنيق يزين مطبخك؟ هذا هو حلم الكثير منا لتضيف لمنزلك من الأناقة والجمال ما يكفى أن تجعل مطبخك إضافة مميزة، يستخدم البار في المساحات الصغيرة أو في الأماكن المفتوحة أو حتى في المطابخ ذات الأفكار الغير تقليدية، فهو يناسب كل الأنماط والتصميمات ويتكيف مع أي منزل وينجح في تحقيق وظيفته بنسبة كبيرة، إليكم اليوم 10 تصميمات رائعة من أجمل الأفكار والتى قد تود امتلاكها في مطبخك..

1 – الأبيض والأسود..

Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design مطبخ الخرسانة White
Cecyn Arquitetura + Design

Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design

مطبخ أنيق يحمل لنا مزيج بين الأبيض والأسود اللامع مع الخشب ولا أروع من ذلك، تصميم مبتكر على الطراز العصري لبار أنيق يتصدر المشهد، أجمل ما في هذا التصميم هي التفاصيل المتناغمة مع الألوان والتى تلفت انتباهك من بداية وجودك داخل المطبخ.. 

استطاع المصمم أن يبرز المزيج الرائع عن طريق التكوينات المبتكرة  للبار مع الحفاظ على اللمعان ليعكس ضوء الشمس ويضيف لمسة براقة للتصميم..

2 – على الطراز الريفي..

Casa em Sao Francisco - Potrero Hill, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc مطبخ
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

على الطراز الريفي ستجد أصالة وفخامة التصميم لمطبخك، حيث بار أنيق بسيط من خشب طبيعي بلون زاهي ومحايد ليتناسق مع أرضية ذات لون أسود وتصميم أغلبه باللون الأبيض، هنا البار يقتصر فقط على طاولة عملية لتناول وجبة الإفطار سريعا مع قهوة الصباح..

3 – تصميم عملي..

nuova cucina a Verona, moovdesign moovdesign مطبخ
moovdesign

moovdesign
moovdesign
moovdesign

بتصميم عملي لبار بسيط ستقوم بربط مطبخك مع غرفة المعيشة، ليصبح المنزل بأكمله فراغ واحد دون فواصل، قد يكون هذا التصميم الأقرب والأسهل في تنفيذه والتى ستلهمك كثيرا لتصميم مطبخك، فقط طاولة بسيط مع مقاعد عملية ولا تنس ورودك المفضلة..

4 – لوحة فنية ..

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos مطبخ
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

تصميم خشبي بسيط للغاية لبار عملي لمطبخك لتناول وجباتك السريعة، وفي نهايته يتعامد على بار من الحجر ورخام أسود لتجد في النهاية منطقة صالحة لإعداد الطعام بجانب الموقد الكهربائي الحديث، أهم ما يميز هذا التصميم تناسق الألوان المختلفة للخامات المستخدمة في كل ركن في المطبخ لنجد في النهاية لوحة فنية مليئة بالتفاصيل المبهرة ..

5 – فراغ واحد..

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport مطبخ خشب
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

وفي احدث صيحات الموضة ستجد أن منزلك قد يتحول إلى فراغ واحد متكامل بدون فواصل، مطبخ كبير مع غرفة طعام وغرفة معيشة، لتشعر بالراحة والاتساع بألوان فاتحة وأهمها الأبيض والألوان المحايدة مع لمسات جريئة ولا تنس الخشب كمادة أساسية في أي تصميم..

6 – تصميم جرئ..

Hillside Farm Kitchen Two DUA Architecture LLP مطبخ
DUA Architecture LLP

Hillside Farm Kitchen Two

DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP

إن كنت تملك مساحة كبيرة في مطبخك، فلا تتردد في أن تختار تصميم جرئ كالذي أمامك، سواء كان دائري أو ذو شكل عشوائي، الأهم استغلال المساحة بشكل جمالي وعلى النحو الأمثل، في كل الأنماط الديكورية ستجد مثل هذه التصاميم وبألوان وخامات مختلفة فلن تجد صعوبة في ذلك..

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7 – رخام أبيض ولا أروع..

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مطبخ
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

الرخام هو أكثر الخامات استخداما في المطابخ، وأكثرها قيمة وسعرا، وهنا يبدو على التصميم التكلفة الزائدة، حيث استخدم المصمم الرخام في اكثر من عنصر كالجدران والأرضيات بجانب تصميم بار عملاق متميز لامع وملفت للأنظار..

8 – مكتبة أنيقة..

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

أكثر ما يميز أي تصميم ويجعله ناجح وظيفيا هو الاستغلال الأمثل لكل ركن في الفراغ ولكل وحدة، هنا استغل المصمم البار الأنيق كمكتبة عملية لمحبي القراءة وفنون الطهي جنبا إلى جنب أدوات المطبخ ..

9 – تصميم متكامل..

DPTO GRNT, Najmias Oficina de Arquitectura [NOA] Najmias Oficina de Arquitectura [NOA] مطبخ
Najmias Oficina de Arquitectura [NOA]

Najmias Oficina de Arquitectura [NOA]
Najmias Oficina de Arquitectura [NOA]
Najmias Oficina de Arquitectura [NOA]

قد يكن البار هو نفسه المطبخ بأكمله، ولا نحتاج لغيره بداخل المطبخ، فأمامنا اعتمد المصمم على البار في توفير كل احتياجاتك وليجعل مهمتك بداخل المطبخ أسهل..

10 – مستويات وتكوينات مختلفة..

Zencity, victorialosada victorialosada مطبخ
victorialosada

Zencity

victorialosada
victorialosada
victorialosada

كما رأينا من قبل تصميمات مبتكرة ولكن بأفكار بسيطة غير مكلفة قد تستطع تصميم بار مختلف عن طريق تعدد المستويات وتخصيص لكل مستوى استخدام مختلف..

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