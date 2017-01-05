10 تصميمات رائعة لبار مطبخ أنيق حتما ستحبهم

هل تمتلك مطبخا مفتوحا؟ هل تود أن تصمم بار أنيق يزين مطبخك؟ هذا هو حلم الكثير منا لتضيف لمنزلك من الأناقة والجمال ما يكفى أن تجعل مطبخك إضافة مميزة، يستخدم البار في المساحات الصغيرة أو في الأماكن المفتوحة أو حتى في المطابخ ذات الأفكار الغير تقليدية، فهو يناسب كل الأنماط والتصميمات ويتكيف مع أي منزل وينجح في تحقيق وظيفته بنسبة كبيرة، إليكم اليوم 10 تصميمات رائعة من أجمل الأفكار والتى قد تود امتلاكها في مطبخك..
مطبخ أنيق يحمل لنا مزيج بين الأبيض والأسود اللامع مع الخشب ولا أروع من ذلك، تصميم مبتكر على الطراز العصري لبار أنيق يتصدر المشهد، أجمل ما في هذا التصميم هي التفاصيل المتناغمة مع الألوان والتى تلفت انتباهك من بداية وجودك داخل المطبخ..
استطاع المصمم أن يبرز المزيج الرائع عن طريق التكوينات المبتكرة للبار مع الحفاظ على اللمعان ليعكس ضوء الشمس ويضيف لمسة براقة للتصميم..
على الطراز الريفي ستجد أصالة وفخامة التصميم لمطبخك، حيث بار أنيق بسيط من خشب طبيعي بلون زاهي ومحايد ليتناسق مع أرضية ذات لون أسود وتصميم أغلبه باللون الأبيض، هنا البار يقتصر فقط على طاولة عملية لتناول وجبة الإفطار سريعا مع قهوة الصباح..
بتصميم عملي لبار بسيط ستقوم بربط مطبخك مع غرفة المعيشة، ليصبح المنزل بأكمله فراغ واحد دون فواصل، قد يكون هذا التصميم الأقرب والأسهل في تنفيذه والتى ستلهمك كثيرا لتصميم مطبخك، فقط طاولة بسيط مع مقاعد عملية ولا تنس ورودك المفضلة..
تصميم خشبي بسيط للغاية لبار عملي لمطبخك لتناول وجباتك السريعة، وفي نهايته يتعامد على بار من الحجر ورخام أسود لتجد في النهاية منطقة صالحة لإعداد الطعام بجانب الموقد الكهربائي الحديث، أهم ما يميز هذا التصميم تناسق الألوان المختلفة للخامات المستخدمة في كل ركن في المطبخ لنجد في النهاية لوحة فنية مليئة بالتفاصيل المبهرة ..
وفي احدث صيحات الموضة ستجد أن منزلك قد يتحول إلى فراغ واحد متكامل بدون فواصل، مطبخ كبير مع غرفة طعام وغرفة معيشة، لتشعر بالراحة والاتساع بألوان فاتحة وأهمها الأبيض والألوان المحايدة مع لمسات جريئة ولا تنس الخشب كمادة أساسية في أي تصميم..
إن كنت تملك مساحة كبيرة في مطبخك، فلا تتردد في أن تختار تصميم جرئ كالذي أمامك، سواء كان دائري أو ذو شكل عشوائي، الأهم استغلال المساحة بشكل جمالي وعلى النحو الأمثل، في كل الأنماط الديكورية ستجد مثل هذه التصاميم وبألوان وخامات مختلفة فلن تجد صعوبة في ذلك..
الرخام هو أكثر الخامات استخداما في المطابخ، وأكثرها قيمة وسعرا، وهنا يبدو على التصميم التكلفة الزائدة، حيث استخدم المصمم الرخام في اكثر من عنصر كالجدران والأرضيات بجانب تصميم بار عملاق متميز لامع وملفت للأنظار..
أكثر ما يميز أي تصميم ويجعله ناجح وظيفيا هو الاستغلال الأمثل لكل ركن في الفراغ ولكل وحدة، هنا استغل المصمم البار الأنيق كمكتبة عملية لمحبي القراءة وفنون الطهي جنبا إلى جنب أدوات المطبخ ..
قد يكن البار هو نفسه المطبخ بأكمله، ولا نحتاج لغيره بداخل المطبخ، فأمامنا اعتمد المصمم على البار في توفير كل احتياجاتك وليجعل مهمتك بداخل المطبخ أسهل..
كما رأينا من قبل تصميمات مبتكرة ولكن بأفكار بسيطة غير مكلفة قد تستطع تصميم بار مختلف عن طريق تعدد المستويات وتخصيص لكل مستوى استخدام مختلف..
يمكنك قراءة منزل ذو ألوان مبهجة على مساحة 220 متر مربع