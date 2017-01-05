10 تصميمات رائعة لبار مطبخ أنيق حتما ستحبهم

مطبخ أنيق يحمل لنا مزيج بين الأبيض والأسود اللامع مع الخشب ولا أروع من ذلك، تصميم مبتكر على الطراز العصري لبار أنيق يتصدر المشهد، أجمل ما في هذا التصميم هي التفاصيل المتناغمة مع الألوان والتى تلفت انتباهك من بداية وجودك داخل المطبخ..

استطاع المصمم أن يبرز المزيج الرائع عن طريق التكوينات المبتكرة للبار مع الحفاظ على اللمعان ليعكس ضوء الشمس ويضيف لمسة براقة للتصميم..