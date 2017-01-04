منزل كلاسيكي بفخامة القصور غرفه جميعها بتفاصيل ثرية وقيمة في الوقت الذي تتناغم ديكوراته بالكامل مع بعضها البعض فتألقت بسحر اللونين البيج والبني الداكن. لنتجول معًا بين أروقته المختلفة ونشاهد عن قرب تصميمه الداخلي ما تمتع به من أناقة ورقي لا توصفهما كلمات ..
بمزيج الذهبي والأبيض تألقت غرفة المعيشة المصممة على النمط الكلاسيكي كبقية أجزاء المنزل. الغرفة مكونة من أريكة تسع ثلاثة أشخاص وكرسيين في مقابل بعضهم البعض لا يفصلهما سوى سجادة كثيرة النقوش جمعت بين اللونين البيج والبني الداكن.
استغل المصمم الركن الواقع بين الكنبة والكرسي الضخم في وضع مكتب خشبي كلاسيكي التصميم أيضًا بكرسي يشبه في ألوانه وتصميمه بقية عناصر الغرفة. الستائر الكلاسيكية المنسدلة من السقف إلى الأرض بلونها الذهبي كان لها الفضل في تجميل هيئة الغرفة وذلك تلك الثريا المحلقة في سمائها.. كلاهما ترك بصمته المميزة!
على بُعد خطوات قليلة من غرفة المعيشة نجد غرفة السفرة بنفس اللمسات الكلاسيكية وبنفس الألوان أي البيج والذهبي والبني والأبيض.. مزيج رائع من الألوان كلًا منهم كان له أكبر الاثر في الإطلالة المذهلة للغرفتين معًا كما هو واضح أمامنا.
من هذه الزاوية يبدو لنا كيف أصر المصمم على إظهار الغرفتين بنفس الطابع وبذات السمات، فالستائر واحدة من حيث الخامة والشكل وطريقة التركيب وكذلك مقاعد السفرة بنفس الأقمشة البيج والإطار البني الداكن، أما الأرضية فقد تميزت عن نظيرتها الأولى بكثير حيث أنها مصممة بنخبة كبيرة من البلاطات المزركشة التي زادت السفرة سحرًا وجاذبية.
من هذه الزاوية نرى السفرة بوضوح وبمظهر أجمل وبمجرد أن نقترب أكثر نكتشف المفاجأة الكبرى! وهي أن هذا الهيكل الأبيض الضخم بمساحته الكبيرة ليس البوفيه وإنما هو وحدات المطبخ التخزينية المفتوحة على غرفة تناول الطعام.
باقترابنا من المطبخ نجد وحداته التخزينية مصممة بتفاصيل قمة في الأناقة ناتجة بكل تأكيد عن نقاء اللون الأبيض ونصاعته. الوحدات من الداخل مطعمة بوحدات إضاءة
سبوتات داخلية تظهر لنا بوضوح بفضل الضلف الزجاجية المغلفة لها. ولا يمكن أن ننسى الإضافة الساحرة للجزء العلوي من جدار المطبخ والتي يزينها مرآة عريضة بعرض الوحدات بتصميم راقي أكسب الغرفة جمالًا من نوع خاص.
هذه الصورة توضح لنا كيف اندمج المطبخ مع غرفتي المعيشة وتناول الطعام في ساحة واحدة باتت مشتركة بفضل التقاءهم سويًا. نلمح من هنا سلم خرساني مطلي باللون الأبيض على بعد خطوات من السفرة مُطَعَّم بدرابزين خشبي يتناسق مع ديكورات المنزل بالكامل.
بمجرد اجتيازنا للسلم، أول ما يصادفنا بالطابق العلوي ذلك الكوريديور والمُوَصِل لغرف النوم وكذلك الحمام. الكوريدور أخاذ بكل ما تحمله الكلمة من معاني يزينه مرآتين طويلتين متوازيتين كلًا منهما يعكس أناقة وحدات الإضاءة المتدلية من السقف، يدنو تلك المرآتان طاولتين مطليتين باللون الأبيض بتصميم كلاسيكي عتيق زينهما باقات ورود بيضاء صنعتا الفارق.
رواق آخر ولكنه أطول قليلًا من سابقه تجمع جدرانه بين الدرجات اللونية المختلفة للون البيج كبقية أجزاء المنزل، فيما التزمت الأرضية باللون البني الداكن. يزين الجدران وحدات إضاءة ذهبية ولوحات فنية بنفس لمسات المنزل الكلاسيكية.
بنفس الروح وبنفس السمات الكلاسيكية تطبع الحمام.. فتلك الستارة الذهبية تشبه كثيرًا نظيرتها المستخدمة في غرفتي المعيشة والسفرة بالطابق السفلي من المنزل، أما الثريا فهي بحبيباتها الكريستالية تزيد الحمام فخامة ورقي رغم أن وجودها هنا غير عملي على الإطلاق!
تصميم السرير الملوكي.. الجدار المنقوش.. وحدات الإضاءة قديمة الطراز.. وخزانة الملابس العتيقة بلونها الأبيض الهادئ.. جميعها لمسات كلاسيكية تركت بصمتها الراقية في كل ركن من أركان هذه الغرفة. استخدام اللون البنفسجي في جدران الغرفة زودها بإيحاء رومانسي كفيل بأن يأخذ قاطنها لعالم آخر مفعم بالسكينة والهدوء.
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تصميم غرفة المعيشة الثانية يختلف كثيرًا عن المعيشة الأولى.. فهي بتصميم أقرب للتصميمات العصرية ولكن الروح المسيطرة عليها تظل كلاسيكية. الألوان متناسقة لأبعد الحدود ومريحة للعين والنفس بلا أدنى شك!