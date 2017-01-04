منزل كلاسيكي بفخامة القصور!

بمزيج الذهبي والأبيض تألقت غرفة المعيشة المصممة على النمط الكلاسيكي كبقية أجزاء المنزل. الغرفة مكونة من أريكة تسع ثلاثة أشخاص وكرسيين في مقابل بعضهم البعض لا يفصلهما سوى سجادة كثيرة النقوش جمعت بين اللونين البيج والبني الداكن.

استغل المصمم الركن الواقع بين الكنبة والكرسي الضخم في وضع مكتب خشبي كلاسيكي التصميم أيضًا بكرسي يشبه في ألوانه وتصميمه بقية عناصر الغرفة. الستائر الكلاسيكية المنسدلة من السقف إلى الأرض بلونها الذهبي كان لها الفضل في تجميل هيئة الغرفة وذلك تلك الثريا المحلقة في سمائها.. كلاهما ترك بصمته المميزة!