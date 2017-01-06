هل من أحلامك أن تمتلك منزل مستقل بديكورات متميزة على الطراز الحديث؟ اليوم مع هوميفاي سنقدم لك نموذج رائع لفيلا متميزة بديكورات حديثة، بالتأكيد ستلهمك كثيرا وستفتح أمامك الكثير من الاختيارات، يختلف كل تصميم عن الآخر حسب الذوق الخاص لأصحاب المنزل من حيث الألوان والتصميم الهندسي والأثاث واللمسات الديكورية، لذا قبل أن تبدأ في تصميم منزلك عليك أن تطوف بين التصميمات العالمية لتجمع بين أجمل التفاصيل وأكثرها أناقة على الإطلاق، هيا بنا نبدأ جولة اليوم مع فيلا رائعة بديكورات حديثة..
تكوين مختلف وملفت للأنظار، جمع بين كتلتين بشكل هندسي رائع وبأكثر من مادة تشطيبية، حيثت استخدم المصمم الحجر الطبيعي ذو اللون المتميز في الكتلة العليا، مع كتلة أسمنتية في الدور الأرضي باللون الأبيض، وتم استغلال مساحة أمامية كجراج للسيارات الخاصة بأصحاب المنزل.. لم ينس المصمم دور النباتات في المشهد ككل..
وللمنزل وجه آخر حيث الواجهة الخلفية للمنزل كركن خاص للعائلة، حيث ستجد منطقة للاسترخاء مكونة من حمام سباحة وجلسات هادئة مع إضاءة بشكل مبتكر لتخلق مشهد رومانسي رائع ..
بنظرة عامة على فراغ الاستقبال لمنزلنا اليوم، لوحة متكاملة على الطراز العصري الحديث بلمسة من الأناقة والفخامة، وأكثر ما يميز الطراز الحديث قلة الفواصل ودمج الفراغات معا كما هو أمامنا فراغ واحد جمع بين المعيشة والطعام وركن خاص للموسيقى ..
وبلمسة متميزة أضاف المصمم لفراغ المعيشة جدار متميز بتصميم خاص، اللون الأبيض هو بطل المشهد حتى في اللمسات الخاصة وقطع الأثاث والأرضيات، ستقع في غرام هذا التصميم بالتأكيد وسيترك بداخلك شعور بالسلام والهدوء والراحة ..
طاولة طعام دائرية ذات تصميم خاص باللون الأبيض مع مقاعد خشبية أنيقة، ومع وحدة إضاءة ذهبية تُزيد من فخامة التصميم، وستلاحظ إضافة المرايات للفراغ وهذا قد يجعل من المساحة أكبر، وهو حل سحري للمساحات الصغيرة وإضافة رائعة للمساحات الكبيرة..
وإن كنت من محبي الموسيقي لا تتردد في تصميم ركن خاص لعزف أجمل المقطوعات، بيانو أنيق ومقعد خاص وركن للاستمتاع بها، مع جدار لذكرياتك الخاصة..
مع غرفة النوم الرئيسية للمنزل، سرير مزدوج لشخصين بتصميم خاص بلون القهوة للأغطية، مع سجادة أنيقة بألوان مبهجة..
بتصميم مبهج وألوان جريئة يأتي تصميم خاص للأطفال، وقطع أثاث مبتكرة تربط بين السرير والمكتب الخاص بطفلك، بين اللون الأبيض والخشب ذو لون فاتح..
لا تتردد في أن تضيف لغرفة طفلك لوحة فنية من تصميمك.
بألوان محايدة وتصميم بسيط وهادئ على الطراز العصري الحديث لحمام رئيسي فاخر ملكي، فضل المصمم استخدام غرفة الاستحمام بدلا من البانيو، ومرايا كبيرة لإضافة مساحة بصرية للحمام، مع نقوش خاصة عصرية بألوان رقيقة ..
حمام آخر بتصميم متميز وبسيط ملئ بالتفاصيل المريحة، إضاءة مناسبة ومشرقة، وواستخدام الخشب كلمسات بسيطة وإضافة مميزة ..
تصميم مطبخ مفتوح مع بار أنيق وجلسة عائلية خاصة لتناول وجبة العشاء أو إقامة حفلة شواء خاصة متميزة في ليل صيف هادئ..
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