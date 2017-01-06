هل من أحلامك أن تمتلك منزل مستقل بديكورات متميزة على الطراز الحديث؟ اليوم مع هوميفاي سنقدم لك نموذج رائع لفيلا متميزة بديكورات حديثة، بالتأكيد ستلهمك كثيرا وستفتح أمامك الكثير من الاختيارات، يختلف كل تصميم عن الآخر حسب الذوق الخاص لأصحاب المنزل من حيث الألوان والتصميم الهندسي والأثاث واللمسات الديكورية، لذا قبل أن تبدأ في تصميم منزلك عليك أن تطوف بين التصميمات العالمية لتجمع بين أجمل التفاصيل وأكثرها أناقة على الإطلاق، هيا بنا نبدأ جولة اليوم مع فيلا رائعة بديكورات حديثة..