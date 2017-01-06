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فيلا رائعة بديكورات حديثة

آية منير آية منير
Projetos, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
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هل من أحلامك أن تمتلك منزل مستقل بديكورات متميزة على الطراز الحديث؟ اليوم مع هوميفاي سنقدم لك نموذج رائع لفيلا متميزة بديكورات حديثة، بالتأكيد ستلهمك كثيرا وستفتح أمامك الكثير من الاختيارات، يختلف كل تصميم عن الآخر حسب الذوق الخاص لأصحاب المنزل من حيث الألوان والتصميم الهندسي والأثاث واللمسات الديكورية، لذا قبل أن تبدأ في تصميم منزلك عليك أن تطوف بين التصميمات العالمية لتجمع بين أجمل التفاصيل وأكثرها أناقة على الإطلاق، هيا بنا نبدأ جولة اليوم مع فيلا رائعة بديكورات حديثة..

واجهة رئيسية..

Projetos, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

تكوين مختلف وملفت للأنظار، جمع بين كتلتين بشكل هندسي رائع وبأكثر من مادة تشطيبية، حيثت استخدم المصمم الحجر الطبيعي ذو اللون المتميز في الكتلة العليا، مع كتلة أسمنتية في الدور الأرضي باللون الأبيض، وتم استغلال مساحة أمامية كجراج للسيارات الخاصة بأصحاب المنزل.. لم ينس المصمم دور النباتات في المشهد ككل..

حمام سباحة..

Projetos, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

وللمنزل وجه آخر حيث الواجهة الخلفية للمنزل كركن خاص للعائلة، حيث ستجد منطقة للاسترخاء مكونة من حمام سباحة وجلسات هادئة مع إضاءة بشكل مبتكر لتخلق مشهد رومانسي رائع ..

فخامة وأناقة لا مثيل لها..

Projetos, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra غرفة السفرة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

بنظرة عامة على فراغ الاستقبال لمنزلنا اليوم، لوحة متكاملة على الطراز العصري الحديث بلمسة من الأناقة والفخامة، وأكثر ما يميز الطراز الحديث قلة الفواصل ودمج الفراغات معا كما هو أمامنا فراغ واحد جمع بين المعيشة والطعام وركن خاص للموسيقى ..

جدار متميز..

Projetos, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra غرفة المعيشة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

وبلمسة متميزة أضاف المصمم لفراغ المعيشة جدار متميز بتصميم خاص، اللون الأبيض هو بطل المشهد حتى في اللمسات الخاصة وقطع الأثاث والأرضيات، ستقع في غرام هذا التصميم بالتأكيد وسيترك بداخلك شعور بالسلام والهدوء والراحة ..

طاولة طعام رائعة..

Projetos, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra غرفة السفرة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

طاولة طعام دائرية ذات تصميم خاص باللون الأبيض مع مقاعد خشبية أنيقة، ومع وحدة إضاءة ذهبية تُزيد من فخامة التصميم، وستلاحظ إضافة المرايات للفراغ وهذا قد يجعل من المساحة أكبر، وهو حل سحري للمساحات الصغيرة وإضافة رائعة للمساحات الكبيرة..

ركن الموسيقى..

Projetos, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra غرفة المعيشة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

وإن كنت من محبي الموسيقي لا تتردد في تصميم ركن خاص لعزف أجمل المقطوعات، بيانو أنيق ومقعد خاص وركن للاستمتاع بها، مع جدار لذكرياتك الخاصة..

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غرفة نوم رئيسية

Projetos, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra غرفة نوم
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

مع غرفة النوم الرئيسية للمنزل، سرير مزدوج لشخصين بتصميم خاص بلون القهوة للأغطية، مع سجادة أنيقة بألوان مبهجة..

غرفة نوم للأطفال..

Projetos, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra غرفة الاطفال
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

بتصميم مبهج وألوان جريئة يأتي تصميم خاص للأطفال، وقطع أثاث مبتكرة تربط بين السرير والمكتب الخاص بطفلك، بين اللون الأبيض والخشب ذو لون فاتح..

لوحة فنية..

Projetos, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra غرفة الاطفال
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

لا تتردد في أن تضيف لغرفة طفلك لوحة فنية من تصميمك.

حمام بتصميم فاخر..

Projetos, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra حمام
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

بألوان محايدة وتصميم بسيط وهادئ على الطراز العصري الحديث لحمام رئيسي فاخر ملكي، فضل المصمم استخدام غرفة الاستحمام بدلا من البانيو، ومرايا كبيرة لإضافة مساحة بصرية للحمام، مع نقوش خاصة عصرية بألوان رقيقة ..

حمام الضيوف..

Projetos, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra حمام
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

حمام آخر بتصميم متميز وبسيط ملئ بالتفاصيل المريحة، إضاءة مناسبة ومشرقة، وواستخدام الخشب كلمسات بسيطة وإضافة مميزة ..

حفلة شواء على حمام السباحة..

Projetos, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

تصميم مطبخ مفتوح مع بار أنيق وجلسة عائلية خاصة لتناول وجبة العشاء أو إقامة حفلة شواء خاصة متميزة في ليل صيف هادئ..

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Projetos, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra مطبخ
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Projetos, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra قبو النبيذ
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra
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