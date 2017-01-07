الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 أخطاء قد تقع فيها تجعل منزلك يبدو أصغر

آية منير آية منير
Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loading admin actions …

كما تعودنا من هوميفاي تقدم لنا أفكار جديدة ومبدعة للمنازل الصغيرة والمساحات الضيقة، هناك العديد من الأخطاء والتى قد نقع فيها وتجعل منزلك يبدو أصغر، لذا اليوم ستقدم لنا هوميفاي 9 أخطاء شائعة وسنجد حل بسيط معا ..

1 – بدون إضاءة طبيعية..

projecte virreina, degoma degoma غرفة السفرة
degoma

degoma
degoma
degoma

في أغلب الأوقات نقع في خطأ اختيار ستائر كبيرة وقاتمة لا تسمح لمرور الأضاءة الطبيعية وأشعة الشمس للمنزل، وهذا يجعل منازلنا فيما بعد بيوت مظلمة بدون حيوية وإشراق .. فالضوء الطبيعي غير مهم فقط للرؤية الجيدة ولكن له تأثير إيجابي وعظيم على نفسية أصحاب المنزل والراحة والبهجة والإشراق لكل فراغ .

2 – لا تنس المرآة

Reforma Hostel Palermo, DX ARQ - DisegnoX Arquitectos DX ARQ - DisegnoX Arquitectos غرفة المعيشة
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos

DX ARQ - DisegnoX Arquitectos
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos
DX ARQ - DisegnoX Arquitectos

حين تكون المساحة المتاحة صغيرة، لن تج أفضل وأسهل من حل المرآة والذي أثبت نجاحا في كل استخداماته، فهي تُزيد المساحة البصرية وتعطي انطباع بأن الفراغ أوسع وأكبر، بجانب أنها تساعد على انتشار الإضاءة في كل أركان الفراغ فيصبح مشرق وأكثر بهجة في كل الأوقات..

3 – البساطة هي الحل..

Panaget, Rochene Floors Rochene Floors جدران خشب
Rochene Floors

Rochene Floors
Rochene Floors
Rochene Floors

على الرغم أن هناك من يفضل كثرة التفاصيل والخامات والمواد التشطيبة والألوان المتناسقة والمتناغمة في أي تصميم، إلا أن يظل الطرق الأقرب لأذواق الكثير منا هو البساطة والاستمرارية والتطابق في التصميم وقلة الألوان المستخدمة سواء في الجدران أو الأرضيات أو حتى قطع الأثاث..

4 – الألوان المناسبة..

Loft en Martinez, Fainzilber Arqts. Fainzilber Arqts. مطبخ White
Fainzilber Arqts.

Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.

الألوان الجريئة اختيار غير مناسب للمساحات الصغيرة، لذا عليك اختيار لون رئيسي يتكرر بشكل أساسي في كل الفراغات وركن في المنزل، لتخلق نغمة كلاسيكية هادئة وبسهولة تستطيع دمج معها ألوان اخري على شكل لمسات جريئة ..

5 – أرضيات لامعة ..

INTERIORES_ Cocinas by Escalaveinte, Estudio Arqt Estudio Arqt KitchenStorage
Estudio Arqt

Estudio Arqt
Estudio Arqt
Estudio Arqt

على عكس ما نعتقد أن الأرضيات اللامعة فقط هي الاختيار المفضل، ولكن لك تصميم طبيعته الخاصة، فقط اختار جيدا ما يناسب الفراغ وستجد أمامك اختيارات عديدة كاالسيراميك أو الرخام أو البورسلين اللامع .. الأرضيات الخشبية .. الأرضيات الخرسانية .. وغيرها ..

6 – استغلال خاطئ..

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

حين تختار قطع الأثاث أو التصميم الخاص بمنزلك، عليك بجانب اختيارك المفضل لك اختيار ما هو أنسب للمساحة الخاصة وما يسمح باستغلال أمثل لكل ركن بشكل أو أكثر، عن طريق دمج قطع الأثاث أو التصميمات متعددة الاستخدامات، كتصميم مساحة الدرج على شكل مكتبة أو أرفف عملية لقطع ديكورية لتزيين منزلك..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7 – فراغات بدون تخطيط..

ARMARIOS, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU Dressing roomWardrobes & drawers
PRIBURGOS SLU

PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU

في الأغلب نقع في خطأ تصميم كل فراغات المنزل بدون وعي أو تفكير لأهمية أو نوعية استخدام الفراغ نفسه، لذا علينا التخطيط جيدا للتصميم أولا واختيار الحل الأمثل له ، لنجد أفضل النتائج في النهاية، وستجد بالتأكيد فراغات كالأروقة والطرقات لا تحتاج لكثير من التفاصيل والتى بتصميمها بطريقة سليمة ستضيف مساحة وشعور بالراحة على المنزل بأكمله..

8 – ألوان مناسبة ..

Reforma integral de una villa situada en Mallorca, ISLABAU constructora ISLABAU constructora مطبخ White
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

إن كنت تعتقد أن الألوان الدافئة فقط هي من تخلق جو مريح وملئ بالدفء الأسري، ولكن على عكس ذلك يأتي الأبيض كخيار ممتاز لخق جو خاص من الفخامة مع لمسة من الخشب والحصول على مزيج مثالي من التقليدية والحداثة ..

9 – تفاصيل أقل..

Living, Buru Buru Buru Buru Walls & flooringCarpets & rugs
Buru Buru

Buru Buru
Buru Buru
Buru Buru

ومن أفضل الحلول للمساحات الصغيرة هو اختيار قطع أثاث أساسية ومحاولة لتقليل التفاصيل وعددها، فقط مقعد مع مكتبة صغيرة ومزهرية وسجادة أنيقة هو كل ما تحتاجه لتصميم مختلف وجذاب..

يمكنك قراءة أيضا كيف تختار ألوان بيتك

أحدث صيحات الديكور للعام الجديد
شاركنا هل صادفت هذه الاخطاء من قبل..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً