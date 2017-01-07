9 أخطاء قد تقع فيها تجعل منزلك يبدو أصغر

على الرغم أن هناك من يفضل كثرة التفاصيل والخامات والمواد التشطيبة والألوان المتناسقة والمتناغمة في أي تصميم، إلا أن يظل الطرق الأقرب لأذواق الكثير منا هو البساطة والاستمرارية والتطابق في التصميم وقلة الألوان المستخدمة سواء في الجدران أو الأرضيات أو حتى قطع الأثاث..