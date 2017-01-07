9 أخطاء قد تقع فيها تجعل منزلك يبدو أصغر

كما تعودنا من هوميفاي تقدم لنا أفكار جديدة ومبدعة للمنازل الصغيرة والمساحات الضيقة، هناك العديد من الأخطاء والتى قد نقع فيها وتجعل منزلك يبدو أصغر، لذا اليوم ستقدم لنا هوميفاي 9 أخطاء شائعة وسنجد حل بسيط معا ..
في أغلب الأوقات نقع في خطأ اختيار ستائر كبيرة وقاتمة لا تسمح لمرور الأضاءة الطبيعية وأشعة الشمس للمنزل، وهذا يجعل منازلنا فيما بعد بيوت مظلمة بدون حيوية وإشراق .. فالضوء الطبيعي غير مهم فقط للرؤية الجيدة ولكن له تأثير إيجابي وعظيم على نفسية أصحاب المنزل والراحة والبهجة والإشراق لكل فراغ .
حين تكون المساحة المتاحة صغيرة، لن تج أفضل وأسهل من حل المرآة والذي أثبت نجاحا في كل استخداماته، فهي تُزيد المساحة البصرية وتعطي انطباع بأن الفراغ أوسع وأكبر، بجانب أنها تساعد على انتشار الإضاءة في كل أركان الفراغ فيصبح مشرق وأكثر بهجة في كل الأوقات..
على الرغم أن هناك من يفضل كثرة التفاصيل والخامات والمواد التشطيبة والألوان المتناسقة والمتناغمة في أي تصميم، إلا أن يظل الطرق الأقرب لأذواق الكثير منا هو البساطة والاستمرارية والتطابق في التصميم وقلة الألوان المستخدمة سواء في الجدران أو الأرضيات أو حتى قطع الأثاث..
الألوان الجريئة اختيار غير مناسب للمساحات الصغيرة، لذا عليك اختيار لون رئيسي يتكرر بشكل أساسي في كل الفراغات وركن في المنزل، لتخلق نغمة كلاسيكية هادئة وبسهولة تستطيع دمج معها ألوان اخري على شكل لمسات جريئة ..
على عكس ما نعتقد أن الأرضيات اللامعة فقط هي الاختيار المفضل، ولكن لك تصميم طبيعته الخاصة، فقط اختار جيدا ما يناسب الفراغ وستجد أمامك اختيارات عديدة كاالسيراميك أو الرخام أو البورسلين اللامع .. الأرضيات الخشبية .. الأرضيات الخرسانية .. وغيرها ..
حين تختار قطع الأثاث أو التصميم الخاص بمنزلك، عليك بجانب اختيارك المفضل لك اختيار ما هو أنسب للمساحة الخاصة وما يسمح باستغلال أمثل لكل ركن بشكل أو أكثر، عن طريق دمج قطع الأثاث أو التصميمات متعددة الاستخدامات، كتصميم مساحة الدرج على شكل مكتبة أو أرفف عملية لقطع ديكورية لتزيين منزلك..
في الأغلب نقع في خطأ تصميم كل فراغات المنزل بدون وعي أو تفكير لأهمية أو نوعية استخدام الفراغ نفسه، لذا علينا التخطيط جيدا للتصميم أولا واختيار الحل الأمثل له ، لنجد أفضل النتائج في النهاية، وستجد بالتأكيد فراغات كالأروقة والطرقات لا تحتاج لكثير من التفاصيل والتى بتصميمها بطريقة سليمة ستضيف مساحة وشعور بالراحة على المنزل بأكمله..
إن كنت تعتقد أن الألوان الدافئة فقط هي من تخلق جو مريح وملئ بالدفء الأسري، ولكن على عكس ذلك يأتي الأبيض كخيار ممتاز لخق جو خاص من الفخامة مع لمسة من الخشب والحصول على مزيج مثالي من التقليدية والحداثة ..
ومن أفضل الحلول للمساحات الصغيرة هو اختيار قطع أثاث أساسية ومحاولة لتقليل التفاصيل وعددها، فقط مقعد مع مكتبة صغيرة ومزهرية وسجادة أنيقة هو كل ما تحتاجه لتصميم مختلف وجذاب..
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