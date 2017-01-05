شقة على هيئة كابينة.. عملية واقتصادية!

جولتنا اليوم مع هوميفاي 360 ولكن مشروعنا هذه المرة مختلف بكل المقاييس فهو شديد العملية وشديد الترتيب من الداخل والخارج وفي الوقت ذاته اقتصادي للغاية حيث لا يتطلب ميزانية ضخمة لتنفيذه.. بل على النقيض تمامًا! يمكنك تطبيقه على أرض الواقع بأبسط الخامات على رأسها الخشب الذي هو المكون الرئيسي له والسر الحقيقي وراء مظهره الأنيق الأخاذ… لنبدأ جولتنا الآن التصميم الداخلي سيبهرك!
من الخارج لا يبدو أن هذا المنزل في منطقة حيوية بها أبسط وسائل الراحة، بل على النقيض تمامًا نجده وسط مساحة خضراء واسعة تملأوها الأعشاب وتحاوطها الأشجار خالية من البشر كليًا. المنزل مقام من هيكل متين أساسه الخشب بسيط الشكل لا تكلف فيه ولا تعقيد يحظى ببابٍ أحمر اللون يزيد هيئته حيوية وجمالًا.
في قاعدة هذا البيت صغير الحجم -من الخارج- نلمح مجموعة عجلات من الجهتين اليمنى واليسرى تسمح له بالتحرك بمرونة للانتقال به من مكان لآخر بسهولة! ليس هذا بغريب وهو أشبه ببيوت الرحالة، مما يؤكد عمليته وذكاء تصميمه.
يبدو المنزل أكثر أمانًا في ظل وجود الشمس نهارًا على عكس إطلالته ومنظر المكان المحيط به ليلًا! فبمجرد غياب الشمس العتمة تعم الساحة ويبات المكان خارجًا مخيفًا لا يخترقه سوى الجلسة الرومانسية الهادئة التي صممها مهندس هذا المشروع في المربع الخشبي البسيط الخارج عن تصميم المنزل ليلتحم بالأعشاب والذي يُطبق بسهولة عند رغبة القاطن في التحرك من مكان لآخر.
في الداخل لا يوجد أية تقسيمات أي فواصل أو جدران بين الغرف المختلفة، فغرفة المعيشة مفتوحة على المطبخ، والحمام على بعد خطوات قليلة منهم وكذلك غرفة النوم. على الرغم من صِغَر حجم المنزل إلا أن هناك مجالًا لكل شئ وهنا تكمن عبقرية المصمم.
نلاحظ أن المنزل متعدد النوافذ الزجاجية فـ نلمح النافذة الأولى جهة اليمين فيما نلمح النافذة الأخرى مقابة لها تمامًا مما يسمح لقاطنه بالاستفادة من الإضاءة الطبيعية الكامنة في الشمس وكذلك التهوية السليمة اللذان يجعلا المنزل صحيًا لا تشوبه شائبة.
غرفة المعيشة عن قرب
هي أول ما يصادفك بمجرد دخولك من باب المنزل، تطل علينا بلونها الأحمر الدافئ الي
يمد المنزل بمزيد من البهجة والإشراقة. تتكون المعيشة من أريكة خشبية على شكل حرف
إل يعلوها جزء مبطن باللون
الأحمر ويزينها وسائد متعددة الألوان.
أمام أريكة غرفة المعيشة وما يعلوها من نافذة زجاجية نجد مكتبة متعددة الأرفف بخامة خشبية تصل إلى السقف وتجمع الكثير من أغراض قاطن المنزل كما تضم التلفاز أيضًا، والغريب في الأمر أن هناك مكتبة أخرى بتصميم مشابه إلى جانب الأريكة تقابل هي الأخرى نافذة زجاجية ثانية.
على امتداد غرفة المعيشة نجد كلًا من المطبخ والحمام، المطبخ يصادفنا أولًا بتصميمه العصري الأخاذ رغم المساحة المحدودة التي صُمِمَ بها حيث تكَوّن من وحدات تخزينية خشبية بالمنطقة السفلية جمعت بين اللونين الأبيض والبني كلًا منهم يطل على مشهد أخضر رائع بفضل النوافذ الزجاجية التي تعتليهم. لم يغفل المصمم توفير مساحة بالمطبخ للأجهزة الكهربائية المخصصة للطهي وحفظ الطعام فنلمح بجانب الوحدات موقد الكتروني وثلاجة أنيقة بلون أسود داكن.
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بالجهة المقابلة للمطبخ نجد سلم خشبي بتصميم مثالي يصلنا بالطابقة العلوي حيث غرفة النوم والانعزال عن العالم لنتفاجئ باحتوائه على الثلاجة وضمه لمجموعة من الأرفف الخشبية المستخدمة في تخزين أغراض المطبخ المختلفة ليكون بذلك مكملًا لوحدات المطبخ التخزينية السابق الإشارة إليها.
يزين أرضية المطبخ البنية سجادة صغيرة مستطيلة الشكل بخيوط ملونة بألوان مبهجة ما بين الأصفر والأحمر والأخضر والأزرق!
بين سقف خشبي مكون من نخبة كبيرة من الألواح الخشبية بنية اللون وأرضية بنفس الخامة وضعت قطع الأثاث الخاصة بغرفة النوم. الجدران مغلفة بالخشب أيضًا ولكنها مطلية باللون الأبيض الذي كسر حدة الألوان الداكنة، فيما نجحت الإضاءة المثبتة بالسقف في إضافة الكثير لأجواء الغرفة فمدتها بأحاسيس شاعرية.
الغرفة مكون من سرير كبير يسع فردين بلا مساند خلفه نافذة زجاجية أفقية تسمح بالتطلع إلى ما هو خارج المنزل. على يسار الغرفة نجد صندوق خشبي عتيق يبدو أنه يستخدم كخزانة ملابس!