شقة على هيئة كابينة.. عملية واقتصادية!

من الخارج لا يبدو أن هذا المنزل في منطقة حيوية بها أبسط وسائل الراحة، بل على النقيض تمامًا نجده وسط مساحة خضراء واسعة تملأوها الأعشاب وتحاوطها الأشجار خالية من البشر كليًا. المنزل مقام من هيكل متين أساسه الخشب بسيط الشكل لا تكلف فيه ولا تعقيد يحظى ببابٍ أحمر اللون يزيد هيئته حيوية وجمالًا.

في قاعدة هذا البيت صغير الحجم -من الخارج- نلمح مجموعة عجلات من الجهتين اليمنى واليسرى تسمح له بالتحرك بمرونة للانتقال به من مكان لآخر بسهولة! ليس هذا بغريب وهو أشبه ببيوت الرحالة، مما يؤكد عمليته وذكاء تصميمه.