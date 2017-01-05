منزل برازيلي مصمم على مساحة واسعة.. ما أروعه!

يا لها من بداية رائعة مع هذا المدخل الخشبي الأنيق، مع إضافة لمسة من الزجاج أعلى للدور العلوي من المنزل لدخول إضاءة طبيعية ووجود طلة على مدخل المنزل.

أيضا التفاصيل الصغيرة الموجودة بالمدخل كالعمود الحجري ووحدات الإضاءة الصغيرة على جانبي الباب والاكسسورات الخشبية لها عامل عظيم في ظهوره بهذا الشكل الأنيق والجذّاب.