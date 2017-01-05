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منزل برازيلي مصمم على مساحة واسعة.. ما أروعه!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores مطبخ
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نأخذكم اليوم في جولة داخل هذا المنزل الفخم والعصري الموجود بعاصمة البرازيل ريو دي جانيرو، صمم بشكل عصري على مساحة واسعة في جميع الغرف الموجودة به سنلاحظ اتساع المساحات وتناغم قطع الأثاث والديكور المتوازن بين الفخامة والعصرية. 

مدخل المنزل

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores أبواب رئيسية
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

يا لها من بداية رائعة مع هذا المدخل الخشبي الأنيق، مع إضافة لمسة من الزجاج أعلى للدور العلوي من المنزل لدخول إضاءة طبيعية ووجود طلة على مدخل المنزل. 

أيضا التفاصيل الصغيرة الموجودة بالمدخل كالعمود الحجري ووحدات الإضاءة الصغيرة على جانبي الباب والاكسسورات الخشبية لها عامل عظيم في ظهوره بهذا الشكل الأنيق والجذّاب.

البساطة عنوان الجمال

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores منتجع
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

قبل الدخول إلى منطقة الترفيه الخاصة بالمنزل والمحتوية على عناصر ترفيهية نستعرضها في الصور القادمة، يجب أن نمر على هذه المساحة الواسعة والرائعة، لا يوجد بها إلا إصيص زرع كبير الحجم أعطى الديكور ما يحتاجه وأكثر، الإرضية الخشبية والجدار الحجري كلها عناصر بسيطة لا تحتاج إلى قطع أثاث لإبراز جمالها. 

المسبح

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores حديقة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

المنطقة الترفيهية لا يمكن أن تكتمل دون وجود مسبح أنيق وبسيط كهذا المسبح المصمم على شكل مربع بمساحة متوسطة وكراسي مريحة للاستجمام تحت الشمس في ساعات الصباح، ياله من إحساس رائع! 

حديقة على الجدار

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores حديقة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

هناك أنماط متعددة من تصميمات الحدائق، اختار المصمم هذا النوع لكي يوفر أكبر مساحة للمسبح وفي نفس الوقت لا يهمل وجود حديقة جميلة بهذا الشكل، صممت الحديقة بشكل طولي على أحد الجدران المحيطة بالمسبح ما جعل المنطقة أكثر ودية وأضاف عنصر الطبيعة واللون الأخضر الجميل للمعادلة فنقل المكان بالزمن إلى الغابات والمياه والطبيعة الساحرة التي تتمتع بها البرازيل. 

طاولة بلياردو

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores بلكونة أو شرفة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

الترفيه يعني الألعاب والتجمع مع العائلة والأصدقاء، وطاولة البلياردو اختيار رائع خصوصا في حالة وجود أولاد في عمر الشباب سيحبون الفكرة وستجذب أصدقائهم كذلك. 

طاولة طعام خارجية

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores بلكونة أو شرفة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

لا بد من وجود طاولة طعام في هذا المكان المفتوح أمام المسبح والحديقة لتناول الفطور أو التجمع بصحبة العائلة في العطلات الأسبوعية، كما أنها مفيدة في حفلات الشواء نظرا لوجود شواية في خلفية الصورة كما نرى. 

هذه الطاولة الأنيقة من الزجاج والخشب بسيطة للغاية ومتناسبة مع الجو الخارجي فلا يجب أن تحتوي الكراسي والطاولات الموجودة خارج المنزل على قماش او أي مواد تتأثر برطوبة الجو أو المطر أو الشمس والأتربة.

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غرفة الاستقبال

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة المعيشة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

المنزل من الداخل يحتوي على دور أرضي وعلوي دعونا نبدأ بغرفة الاستقبال الموجودة بالدور الأرضي، واستخدم فيها المصمم اللون البيج وهو لون حيادي يتناسب مع النمط العصري لتصميم المنزل، كما أضاف لمسة من اللون الأحمر الأنيق في الوسادات الصغيرة والاكسسوارات الموجودة على الطاولة. 

لا يمكن تجاهل السجادة الرائعة الموجود في منتصف الصالون، وسنلاحظ في جميع الغرف استخدام المصمم سجاد بألوان متناسقة مع الأثاث أعطته جاذبية أكبر وأظهرته بشكل أفضل. 

غرفة المعيشة

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة المعيشة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

اعتمد المصمم في الدور الأرضي على عدم وضع حواجز بين الغرف وبعضها، فكما نلاحظ غرفة الاستقبال بجوار غرفة المعيشة والحدود الموجودة هي حدود وهمية صنعها باستخدام سجاد مختلف وألوان مختلفة للأثاث الموجود في كل ركن من أركان الدور الأرضي. 

غرفة المعيشة هنا تحتوي على ركنة باللون البني مع وسادات برتقالية كلمسة مختلفة مشابهة للمسة الأحمر الموجودة بغرفة الاستقبال، ومواجهة لجدار مفرّغ من اجل شاشة تلفاز كبيرة تتناسب مع المساحة الواسعة للمكان. 

اعتمد الخبراء أيضا في هذا التصميم على استخدام انواع متعددة من الجدران فيوجد خلف الكنبة هنا جدار مفرغ يحتوي على إضاءة رائعة، وهناك بجانب غرفة الاستقبال جدار حجري من نفس النوع الموجود في مدخل المنزل، فكما نرى هناك تناسق وتكامل ملحوظ في جميع أرجاء المنزل. 

غرفة السفرة

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة السفرة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

البساطة والأناقة هو عنوان هذه الغرفة! 

طاولة بيضاء وملساء، وكراسي باللون البيج، مع نجفة طولية مركزّة الإضاءة على الطاولة أثناء تناول الطعام، وأخيرا مرآة كبيرة على الحائط المقابل للطاولة، كلها عناصر مثالية لغرفة سفرة فخمة ورائعة. 

كما نلاحظ وجود الغرفة بجانب الحديقة ما يتيح للجالسين النظر إلى الطبيعة الساحرة، وغرفة السفرة أيضا موجودة بالطابق الأرضي وغير منعزلة عن باقي الغرف الموجودة بنفس الطابق.

المطبخ

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores مطبخ
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

في نهاية الدور الأرضي يوجد هذا المطبخ الرائع المصمم بنفس النمط الموجود بالمنزل، متخذا الأسود والأحمر كلونين أساسيين مع لمسة دافئة من الخشب في الطاولة الجانبية لتناول الطعام.

إضاءة ساحرة

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores مطبخ
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

الإضاءة الدافئة الموجودة بالمطبخ في كل الزوايا رائعة وساحرة وأعطته شكلا راقيا للغاية وخاصة المصباح الموجود أعلى الطاولة الخشبية، ووحدات الإضاءة الطولية الموجودة بالسقف. 

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الدور العلوي

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

ننتقل الآن إلى الدور العلوي الأكثر خصوصية من المنزل والذي يفصله عن الدور الأرضي زجاج يوضح بشدة تمسك المصمم بالنمط العصري الجذّاب في التصميم.

غرفة النوم

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة نوم
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

لا تزال الألوان الحيادية هي سيدة التصميم الأولى في هذا المنزل، غرفة النوم مصممة باللون البيج مع سرير بمسند بني ووسادات تأخذ نفس الألوان بدرجات مختلفة، إلى جانب إضاءات خفيفة وصغيرة على جانبي السرير وأعلاه لإضافة جو رومانسي على المكان. 

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بانيو سبا من أجل الرفاهية

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores حمام
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

هل توجد فخامة ورفاهية دون وجود مكان للبانيو سبا والساونا؟!

غرفة كاملة ملحقة بغرفة النوم الرئيسية تحتوي على حوضين بانيو سبا وغرفة زجاجية للساونا وبها مكان الاستحمام، مع لمسة خضراء لمزيد من الاسترخاء، في الحقيقة هذا المكان نرغب جميعنا بالتواجد به على الفور! 

الحمام

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores حمام
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

يوجد أكثر من حمام في أرجاء المنزل، اخترنا لكم منها هذا الحمام، بسيط وصغير وعملي والمرآة الموجودة على جدار كامل في مواجهة الباب جعلته يبدو أكثر اتساعا عما هو عليه في الحقيقة وهذا هو عمل المرايا في المنزل!

غرفة الملابس

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة الملابس
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

يجب أن تتميز غرفة الملابس بالبساطة والمساحات الفارغة من الأثاث لسهولة الحركة واستبدال الملابس، وهذا ما حققته هذه الغرفة الطولية، دولاب رائع ومقسّم بشكل عملي وسهل مع وجود أكثر من مرآة تسمح برؤية واضحة قبل الخروج. 

غرفة الأطفال

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة الاطفال
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

من الواضح وجود طفلة صغيرة في هذه العائلة مع وجود هذه الغرفة الأنيقة والجميلة المتناسبة مع ذوق وألوان البنات الفاتنة. 

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غرفة المكتب

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores مكتب عمل أو دراسة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

أخيرا، لم ينسى المصمم تخصيص غرفة للمكتب من أجل العمل والتركيز، استخدم فيها مكتب مزدوج يسمح بجلوس شخصين مع مكتبة أنيقة وشاشة تلفاز وأريكة من أجل أوقات الراحة.

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores مكتب عمل أو دراسة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

اللونين الرمادي والأسود ألوان عملية للغاية ومتناسبة مع جو العمل.

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة المعيشة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة المعيشة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores مطبخ
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores مطبخ
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة نوم
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores حمام
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة الاطفال
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
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