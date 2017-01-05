منزل برازيلي مصمم على مساحة واسعة.. ما أروعه!

نأخذكم اليوم في جولة داخل هذا المنزل الفخم والعصري الموجود بعاصمة البرازيل ريو دي جانيرو، صمم بشكل عصري على مساحة واسعة في جميع الغرف الموجودة به سنلاحظ اتساع المساحات وتناغم قطع الأثاث والديكور المتوازن بين الفخامة والعصرية.
يا لها من بداية رائعة مع هذا المدخل الخشبي الأنيق، مع إضافة لمسة من الزجاج أعلى للدور العلوي من المنزل لدخول إضاءة طبيعية ووجود طلة على مدخل المنزل.
أيضا التفاصيل الصغيرة الموجودة بالمدخل كالعمود الحجري ووحدات الإضاءة الصغيرة على جانبي الباب والاكسسورات الخشبية لها عامل عظيم في ظهوره بهذا الشكل الأنيق والجذّاب.
قبل الدخول إلى منطقة الترفيه الخاصة بالمنزل والمحتوية على عناصر ترفيهية نستعرضها في الصور القادمة، يجب أن نمر على هذه المساحة الواسعة والرائعة، لا يوجد بها إلا إصيص زرع كبير الحجم أعطى الديكور ما يحتاجه وأكثر، الإرضية الخشبية والجدار الحجري كلها عناصر بسيطة لا تحتاج إلى قطع أثاث لإبراز جمالها.
المنطقة الترفيهية لا يمكن أن تكتمل دون وجود مسبح أنيق وبسيط كهذا المسبح المصمم على شكل مربع بمساحة متوسطة وكراسي مريحة للاستجمام تحت الشمس في ساعات الصباح، ياله من إحساس رائع!
هناك أنماط متعددة من تصميمات الحدائق، اختار المصمم هذا النوع لكي يوفر أكبر مساحة للمسبح وفي نفس الوقت لا يهمل وجود حديقة جميلة بهذا الشكل، صممت الحديقة بشكل طولي على أحد الجدران المحيطة بالمسبح ما جعل المنطقة أكثر ودية وأضاف عنصر الطبيعة واللون الأخضر الجميل للمعادلة فنقل المكان بالزمن إلى الغابات والمياه والطبيعة الساحرة التي تتمتع بها البرازيل.
الترفيه يعني الألعاب والتجمع مع العائلة والأصدقاء، وطاولة البلياردو اختيار رائع خصوصا في حالة وجود أولاد في عمر الشباب سيحبون الفكرة وستجذب أصدقائهم كذلك.
لا بد من وجود طاولة طعام في هذا المكان المفتوح أمام المسبح والحديقة لتناول الفطور أو التجمع بصحبة العائلة في العطلات الأسبوعية، كما أنها مفيدة في حفلات الشواء نظرا لوجود شواية في خلفية الصورة كما نرى.
هذه الطاولة الأنيقة من الزجاج والخشب بسيطة للغاية ومتناسبة مع الجو الخارجي فلا يجب أن تحتوي الكراسي والطاولات الموجودة خارج المنزل على قماش او أي مواد تتأثر برطوبة الجو أو المطر أو الشمس والأتربة.
المنزل من الداخل يحتوي على دور أرضي وعلوي دعونا نبدأ بغرفة الاستقبال الموجودة بالدور الأرضي، واستخدم فيها المصمم اللون البيج وهو لون حيادي يتناسب مع النمط العصري لتصميم المنزل، كما أضاف لمسة من اللون الأحمر الأنيق في الوسادات الصغيرة والاكسسوارات الموجودة على الطاولة.
لا يمكن تجاهل السجادة الرائعة الموجود في منتصف الصالون، وسنلاحظ في جميع الغرف استخدام المصمم سجاد بألوان متناسقة مع الأثاث أعطته جاذبية أكبر وأظهرته بشكل أفضل.
اعتمد المصمم في الدور الأرضي على عدم وضع حواجز بين الغرف وبعضها، فكما نلاحظ غرفة الاستقبال بجوار غرفة المعيشة والحدود الموجودة هي حدود وهمية صنعها باستخدام سجاد مختلف وألوان مختلفة للأثاث الموجود في كل ركن من أركان الدور الأرضي.
غرفة المعيشة هنا تحتوي على ركنة باللون البني مع وسادات برتقالية كلمسة مختلفة مشابهة للمسة الأحمر الموجودة بغرفة الاستقبال، ومواجهة لجدار مفرّغ من اجل شاشة تلفاز كبيرة تتناسب مع المساحة الواسعة للمكان.
اعتمد الخبراء أيضا في هذا التصميم على استخدام انواع متعددة من الجدران فيوجد خلف الكنبة هنا جدار مفرغ يحتوي على إضاءة رائعة، وهناك بجانب غرفة الاستقبال جدار حجري من نفس النوع الموجود في مدخل المنزل، فكما نرى هناك تناسق وتكامل ملحوظ في جميع أرجاء المنزل.
البساطة والأناقة هو عنوان هذه الغرفة!
طاولة بيضاء وملساء، وكراسي باللون البيج، مع نجفة طولية مركزّة الإضاءة على الطاولة أثناء تناول الطعام، وأخيرا مرآة كبيرة على الحائط المقابل للطاولة، كلها عناصر مثالية لغرفة سفرة فخمة ورائعة.
كما نلاحظ وجود الغرفة بجانب الحديقة ما يتيح للجالسين النظر إلى الطبيعة الساحرة، وغرفة السفرة أيضا موجودة بالطابق الأرضي وغير منعزلة عن باقي الغرف الموجودة بنفس الطابق.
في نهاية الدور الأرضي يوجد هذا المطبخ الرائع المصمم بنفس النمط الموجود بالمنزل، متخذا الأسود والأحمر كلونين أساسيين مع لمسة دافئة من الخشب في الطاولة الجانبية لتناول الطعام.
الإضاءة الدافئة الموجودة بالمطبخ في كل الزوايا رائعة وساحرة وأعطته شكلا راقيا للغاية وخاصة المصباح الموجود أعلى الطاولة الخشبية، ووحدات الإضاءة الطولية الموجودة بالسقف.
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ننتقل الآن إلى الدور العلوي الأكثر خصوصية من المنزل والذي يفصله عن الدور الأرضي زجاج يوضح بشدة تمسك المصمم بالنمط العصري الجذّاب في التصميم.
لا تزال الألوان الحيادية هي سيدة التصميم الأولى في هذا المنزل، غرفة النوم مصممة باللون البيج مع سرير بمسند بني ووسادات تأخذ نفس الألوان بدرجات مختلفة، إلى جانب إضاءات خفيفة وصغيرة على جانبي السرير وأعلاه لإضافة جو رومانسي على المكان.
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هل توجد فخامة ورفاهية دون وجود مكان للبانيو سبا والساونا؟!
غرفة كاملة ملحقة بغرفة النوم الرئيسية تحتوي على حوضين بانيو سبا وغرفة زجاجية للساونا وبها مكان الاستحمام، مع لمسة خضراء لمزيد من الاسترخاء، في الحقيقة هذا المكان نرغب جميعنا بالتواجد به على الفور!
يوجد أكثر من حمام في أرجاء المنزل، اخترنا لكم منها هذا الحمام، بسيط وصغير وعملي والمرآة الموجودة على جدار كامل في مواجهة الباب جعلته يبدو أكثر اتساعا عما هو عليه في الحقيقة وهذا هو عمل المرايا في المنزل!
يجب أن تتميز غرفة الملابس بالبساطة والمساحات الفارغة من الأثاث لسهولة الحركة واستبدال الملابس، وهذا ما حققته هذه الغرفة الطولية، دولاب رائع ومقسّم بشكل عملي وسهل مع وجود أكثر من مرآة تسمح برؤية واضحة قبل الخروج.
من الواضح وجود طفلة صغيرة في هذه العائلة مع وجود هذه الغرفة الأنيقة والجميلة المتناسبة مع ذوق وألوان البنات الفاتنة.
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أخيرا، لم ينسى المصمم تخصيص غرفة للمكتب من أجل العمل والتركيز، استخدم فيها مكتب مزدوج يسمح بجلوس شخصين مع مكتبة أنيقة وشاشة تلفاز وأريكة من أجل أوقات الراحة.
اللونين الرمادي والأسود ألوان عملية للغاية ومتناسبة مع جو العمل.