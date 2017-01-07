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10 طرق رائعة لتخزين الملابس

Eman Rifaat Eman Rifaat
微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 غرفة الملابس
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تخزين الملابس في غرفة النوم هو تحدي كبير يواجهنا جميعا بسبب المساحات وصعوبة التحكم فيها، وعلى الرغم من ذلك فهناك عدة حلول لهذه المشكلة على اختلاف المساحات ابتداء من تخصيص غرفة كاملة للملابس أو دولاب كبير أو مجموعة من الخزن او حتى تعليقها بأشكال مختلفة، فهناك الكثير من التصميمات الجميلة والراقية للتغلب على مشكلة تخزين الملابس، نأتيكم ببعض منها في كتاب الأفكار هذا لتمنحكم إلهاما عند تصميم منازلكم، منها أفكار غير اعتيادية ومنها أفكار عادية مع لمسات فنية، وفي النهاية تختارون ما يناسب مساحتكم واحتياجاتكم..

1- المرآة السحرية

Ultra gloss chocolate bedroom suite Urban Myth غرفة نوم
Urban Myth

Ultra gloss chocolate bedroom suite

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

صممت هذه الغرفة باستخدام اللون البني القاتم وهو لون الشيكولاته فزادها أناقة وجمالا، وفي الحقيقة فإن أبواب الدولاب بالكامل هي من الزجاج ولكن بعضه قاتم اللون ليتكامل مع نفس اللون البني للغرفة. 

المرآة المستخدمة في الدولاب هي البطل في هذه الغرفة فقد أعطت شعورا باتساع المساحات، والجمع بين وجود المرايا بألوان داكنة تميل إلى لون الشيكولاته المتميز للغرفة ووجود الإضاءة الساحرة بجانبها في هذه المصابيح المتدلية جعلها غرفة راقية للغاية مع لمسة عصرية بديعة في التصميم. 

2- لمسة راقية

Master Dressing Room homify غرفة الملابس
homify

Master Dressing Room

homify
homify
homify

عند وجود مساحة صغيرة بحانب أي غرفة يمكنك استغلالها لصنع غرفة للملابس كهذه الغرفة، فعلى الرغم من ضيق المساحة وطولها كان الحل هو تغطية الجدران واستخدامها كخزانات من الأرض وحتى السقف. 

وللمرة الثانية كانت المرآة هي الحل للتغلب على الشعور بالضيق، فتغطية الجدران بالمرايا هو ما جعلك تشعر الآن أنها ليست مساحة ضيقة، ولاستكمال التصميم الرائع وضع هذا الكرسي الأنيق في نهاية الغرفة لاستخدامه عند تبديل الأحذية.

3- بسيط وراقي

Clapham Common Flat 2 YAM Studios غرفة نوم
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

عند تصميم منزل على الطراز المينمالي أو التبسيطي يمكن تحقيق أقصى استفادة من القطع البسيطة في المنزل ووضعها بشكل راقي، في هذا التصميم المعاصر استخدم الخشب الخفيف الخالي من التعقيدات في تعليق الملابس المستخدمة لليوم التالي بشكل أنيق وعملي، ومكان الأحذية أيضا فكرة ممتازة لجعلها كخزانة ملابس صغيرة.

4- خزانة على السلم

Trüggelmann, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen Dressing roomStorage الخشب هندسيا Multicolored
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

استخدام الجزء الموجود أسفل السلم الداخلي للمنزل في أغراض الديكور المختلفة هو أمر متعارف عليه، وفي حالة عدم وجود غرفة للملابس فما المانع من جعل هذا الجزء مخصص لذلك؟

الجزء الأعلى من السلم خصصت المساحة الموجودة تحته لتعليق الملابس بأنواعها، أما الجزء الأسفل منه للأحذية والأرفف، وبالطبع يمكن التحكم في تصميم الأبواب بالشكل المناسب لديكور باقي المنزل كهذا الباب الزجاجي والآخر المصنوع من الخشب.

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5- شماعة معلّقة

Möbel, Calvill Calvill Dressing roomStorage النحاس / برونزية / نحاس
Calvill

Calvill
Calvill
Calvill

هذه الشماعة النحاسية المتدلية من السقف تصلح في غرف النوم الصغيرة وخصوصا للشباب وصغار السن الذين لا يبالون كثيرا بالتنظيم ولا يريدون إهدار كثير من الوقت في تنظيم غرفتهم، يمكنهم بسهولة تعليق ملابسهم على هذه الشماعة البسيطة بدلا من تركها بالغرفة، طريقة سهلة للغاية للحفاظ على الملابس بشكل جيد.

6- شمّاعة أنيقة

homify BedroomWardrobes & closets
homify

homify
homify
homify

في حالة عدم وجود خزانة ملابس كبيرة فالشمّاعة الموضوعة على الأرض حل سهل وغير مكلف لهذه المشكلة، يمكن استخدام واحدة كبيرة الحجم أو اثنان كما في هذا التصميم وتخصيص الجزء السفلي منها للأحذية والقبعات، وفي هذه الحالة يمكنكم وضع اللمسات الخاصة بكم عليها كهذا اللون الأبيض الممزوج مع الخشب نتج عنه تصميم أنيق ومعاصر!

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7- إضاءة مثالية

пос. Вартемяги, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров غرفة الملابس
HOMEFORM Студия интерьеров

HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров

غرفة الملابس بها عنصران أساسيان هما الخزن والإضاءة، الإضاءة عنصر مهم للغاية في تصميم غرفة الملابس ويجب إعطائها اهتماما كبيرا خصوصا إذا كانت الغرفة بلون داكن كهذه الغرفة بلونها البني الداكن الذي يحتاج لإضاءة جيدة للتخلص من الظلام الناتج عن اللون. 

يمكن في هذه الحالة الاستفادة من الزوايا ووضع إضاءة بشكل متساوي فيها، والصورة الموجودة لغرفة ملابس خالية من أي منفذ خارجي يسمح للإضاءة الطبيعية بدخول المكان لذا استخدم المصمم حيلة ووضع مصابيح الإضاءة بشكل متساوي جنبا إلى جنب فوق المرآة لتعكس النور الناتج منها في أرجاء الغرفة بالكامل.

8- مساحة كبيرة

微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 غرفة الملابس
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

أحيانا يكون الحل لإيجاد غرفة ملابس هو تخصيص مساحة كبيرة بأرفف كثيرة لكل ما يتعلق بالملابس ابتداء من الأحذية والحقائب وكل شيء يتعلق بالملابس الشخصية، وفي بعض الأحيان يتم دمج الغسالة وغرفة الغسيل في نفس المساحة كهذا التصميم، وعلى الرغم من وجود عناصر كثيرة في غرفة واحدة إلا أن المساحة الكبيرة والإضاءة الطبيعية أظهرها بشكل جميل ومشرق.

9- دمجها مع الغرف

Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio غرفة الملابس
ZE|Workroom studio

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

يمكن دمج خزانة الملابس مع غرف أخرى في حالة تواجد مساحة كبيرة وغير مستغلة بها كغرفة المكتب الخشبية والأنيقة الموجودة بالصورة، تم تخصيص جزء منها في الخلفية لخزانة ملابس وفصلها عن غرفة المكتب بألواح زجاجية أنيقة للغاية فأصبحت في بيئة منعزلة تماما، مع وجود نافذة تتوسط الجزء الخاص بخزانة الملابس تسمح للإضاءة الطبيعية بدخول المكان لمنحه لمسة مشرقة. 

10- التصميمات الخطية

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit غرفة الملابس
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

هذه الخزانة مصممة بشكل منتظم وخطي، يميل هذا النوع من التصميمات للكلاسيكية ولا نشعر بوجوده في الغرفة نظرا لعدم احتوائه على تفاصيل كثيرة مثل هذه الخزانة البيضاء الخالية من التفاصيل فيما عدا المقابض الخشبية الموجودة بشكل طولي والتي منحت التصميم توازنا مع الإضاءة وباقي ديكور الغرفة. 

فيلا رائعة بديكورات حديثة
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