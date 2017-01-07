10 طرق رائعة لتخزين الملابس

صممت هذه الغرفة باستخدام اللون البني القاتم وهو لون الشيكولاته فزادها أناقة وجمالا، وفي الحقيقة فإن أبواب الدولاب بالكامل هي من الزجاج ولكن بعضه قاتم اللون ليتكامل مع نفس اللون البني للغرفة.

المرآة المستخدمة في الدولاب هي البطل في هذه الغرفة فقد أعطت شعورا باتساع المساحات، والجمع بين وجود المرايا بألوان داكنة تميل إلى لون الشيكولاته المتميز للغرفة ووجود الإضاءة الساحرة بجانبها في هذه المصابيح المتدلية جعلها غرفة راقية للغاية مع لمسة عصرية بديعة في التصميم.