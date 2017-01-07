10 طرق رائعة لتخزين الملابس

تخزين الملابس في غرفة النوم هو تحدي كبير يواجهنا جميعا بسبب المساحات وصعوبة التحكم فيها، وعلى الرغم من ذلك فهناك عدة حلول لهذه المشكلة على اختلاف المساحات ابتداء من تخصيص غرفة كاملة للملابس أو دولاب كبير أو مجموعة من الخزن او حتى تعليقها بأشكال مختلفة، فهناك الكثير من التصميمات الجميلة والراقية للتغلب على مشكلة تخزين الملابس، نأتيكم ببعض منها في كتاب الأفكار هذا لتمنحكم إلهاما عند تصميم منازلكم، منها أفكار غير اعتيادية ومنها أفكار عادية مع لمسات فنية، وفي النهاية تختارون ما يناسب مساحتكم واحتياجاتكم..
صممت هذه الغرفة باستخدام اللون البني القاتم وهو لون الشيكولاته فزادها أناقة وجمالا، وفي الحقيقة فإن أبواب الدولاب بالكامل هي من الزجاج ولكن بعضه قاتم اللون ليتكامل مع نفس اللون البني للغرفة.
المرآة المستخدمة في الدولاب هي البطل في هذه الغرفة فقد أعطت شعورا باتساع المساحات، والجمع بين وجود المرايا بألوان داكنة تميل إلى لون الشيكولاته المتميز للغرفة ووجود الإضاءة الساحرة بجانبها في هذه المصابيح المتدلية جعلها غرفة راقية للغاية مع لمسة عصرية بديعة في التصميم.
عند وجود مساحة صغيرة بحانب أي غرفة يمكنك استغلالها لصنع غرفة للملابس كهذه الغرفة، فعلى الرغم من ضيق المساحة وطولها كان الحل هو تغطية الجدران واستخدامها كخزانات من الأرض وحتى السقف.
وللمرة الثانية كانت المرآة هي الحل للتغلب على الشعور بالضيق، فتغطية الجدران بالمرايا هو ما جعلك تشعر الآن أنها ليست مساحة ضيقة، ولاستكمال التصميم الرائع وضع هذا الكرسي الأنيق في نهاية الغرفة لاستخدامه عند تبديل الأحذية.
عند تصميم منزل على الطراز المينمالي أو التبسيطي يمكن تحقيق أقصى استفادة من القطع البسيطة في المنزل ووضعها بشكل راقي، في هذا التصميم المعاصر استخدم الخشب الخفيف الخالي من التعقيدات في تعليق الملابس المستخدمة لليوم التالي بشكل أنيق وعملي، ومكان الأحذية أيضا فكرة ممتازة لجعلها كخزانة ملابس صغيرة.
استخدام الجزء الموجود أسفل السلم الداخلي للمنزل في أغراض الديكور المختلفة هو أمر متعارف عليه، وفي حالة عدم وجود غرفة للملابس فما المانع من جعل هذا الجزء مخصص لذلك؟
الجزء الأعلى من السلم خصصت المساحة الموجودة تحته لتعليق الملابس بأنواعها، أما الجزء الأسفل منه للأحذية والأرفف، وبالطبع يمكن التحكم في تصميم الأبواب بالشكل المناسب لديكور باقي المنزل كهذا الباب الزجاجي والآخر المصنوع من الخشب.
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هذه الشماعة النحاسية المتدلية من السقف تصلح في غرف النوم الصغيرة وخصوصا للشباب وصغار السن الذين لا يبالون كثيرا بالتنظيم ولا يريدون إهدار كثير من الوقت في تنظيم غرفتهم، يمكنهم بسهولة تعليق ملابسهم على هذه الشماعة البسيطة بدلا من تركها بالغرفة، طريقة سهلة للغاية للحفاظ على الملابس بشكل جيد.
في حالة عدم وجود خزانة ملابس كبيرة فالشمّاعة الموضوعة على الأرض حل سهل وغير مكلف لهذه المشكلة، يمكن استخدام واحدة كبيرة الحجم أو اثنان كما في هذا التصميم وتخصيص الجزء السفلي منها للأحذية والقبعات، وفي هذه الحالة يمكنكم وضع اللمسات الخاصة بكم عليها كهذا اللون الأبيض الممزوج مع الخشب نتج عنه تصميم أنيق ومعاصر!
غرفة الملابس بها عنصران أساسيان هما الخزن والإضاءة، الإضاءة عنصر مهم للغاية في تصميم غرفة الملابس ويجب إعطائها اهتماما كبيرا خصوصا إذا كانت الغرفة بلون داكن كهذه الغرفة بلونها البني الداكن الذي يحتاج لإضاءة جيدة للتخلص من الظلام الناتج عن اللون.
يمكن في هذه الحالة الاستفادة من الزوايا ووضع إضاءة بشكل متساوي فيها، والصورة الموجودة لغرفة ملابس خالية من أي منفذ خارجي يسمح للإضاءة الطبيعية بدخول المكان لذا استخدم المصمم حيلة ووضع مصابيح الإضاءة بشكل متساوي جنبا إلى جنب فوق المرآة لتعكس النور الناتج منها في أرجاء الغرفة بالكامل.
أحيانا يكون الحل لإيجاد غرفة ملابس هو تخصيص مساحة كبيرة بأرفف كثيرة لكل ما يتعلق بالملابس ابتداء من الأحذية والحقائب وكل شيء يتعلق بالملابس الشخصية، وفي بعض الأحيان يتم دمج الغسالة وغرفة الغسيل في نفس المساحة كهذا التصميم، وعلى الرغم من وجود عناصر كثيرة في غرفة واحدة إلا أن المساحة الكبيرة والإضاءة الطبيعية أظهرها بشكل جميل ومشرق.
يمكن دمج خزانة الملابس مع غرف أخرى في حالة تواجد مساحة كبيرة وغير مستغلة بها كغرفة المكتب الخشبية والأنيقة الموجودة بالصورة، تم تخصيص جزء منها في الخلفية لخزانة ملابس وفصلها عن غرفة المكتب بألواح زجاجية أنيقة للغاية فأصبحت في بيئة منعزلة تماما، مع وجود نافذة تتوسط الجزء الخاص بخزانة الملابس تسمح للإضاءة الطبيعية بدخول المكان لمنحه لمسة مشرقة.
هذه الخزانة مصممة بشكل منتظم وخطي، يميل هذا النوع من التصميمات للكلاسيكية ولا نشعر بوجوده في الغرفة نظرا لعدم احتوائه على تفاصيل كثيرة مثل هذه الخزانة البيضاء الخالية من التفاصيل فيما عدا المقابض الخشبية الموجودة بشكل طولي والتي منحت التصميم توازنا مع الإضاءة وباقي ديكور الغرفة.