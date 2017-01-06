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30 حمام عصري يدفعك لتجديد حمامك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa LA 356, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura حمام زجاج
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جولة فريدة من نوعها بين 30 تصميم مذهل لحمامات مودرن كلٍ منهم بديكورات مختلفة ولمسات ساحرة تدفعك بكل تأكيد لتجديد حمامك أو تسهل عليك مهمة اختيار تصميم مناسب لحمامك الجديد.. لنبدأ الآن!

1- الاستخدام الأمثل للمساحة!

IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu حمام
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

حمام كبير بمساحة مستغلة لا تشوبها شائبة، فالجزء البعيد من تصميم الحمام مخصص للاستحمام ومغلف بلوح زجاجي يفصله عن بقية الحمام، فيما قُسِم الجزء الأقرب ما بين كلًا من الحوض بخامته الخشبية وحجمه الكبير والبانيو. بشكل عام اللون الرمادي كان اختيار موفق لجدران وأرضية الحمام وساعد في تعزيز مساحة الحمام بفضل كونه لون محايد لا يختلف كثيرًا عن الأبيض والبيج وغيرها من الألوان الفاتحة.

2- الخشب إضافة مميزة لأي حمام

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos حمام
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

يُعد الخشب إضافة مميزة لأي حمام فهو موضع ترحيب في جميع أنماط الديكور وخصوصًا في النمط العصري، يمكن أن يكون بطل الرواية كما هو في النموذج الموضح هنا حيث تألق في العديد من اللمسات، أولها المرآة بإطارها العريض وما تضفيه من مساحة مضاعفة بانعكاساتها وكذلك الحوض المذهل المطعم برقائق الخشب بإحدى جوانبه وأخيرًا الباب الفاصل بين مقعد الحمام وبقية الساحة.

3- اكسر سكون حمامك بالجدران المنقوشة

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura حمام
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

إن كنت ترغب في الحصول على حمام مميز لا تتردد في الاستعانة بالسيراميك المنقوش أو الموازييك أو اللاصفات الفينيل الحديثة مثلًا وغيرهم، فتلك التصاميم تجلب الحركة بحمامك وتكسر فكرة السكون مما يجعله جذابًا يسر الناظرين!

​4- حمام بروح حيوية

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام Red
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

من أول وهلة تشعر بالحيوية والإشراقة في هذا الحمام فهي جزء لا يتجزأ منه وذلك بفضل اللمسات الخضراء المزينة للركن الأيسر للحمام بأشكالها المتنوعة وأنواعها المختلفة وكذلك الزهور التي تعتلي الحوض الرخامي الكبير وتصنع الفارق بإطلالته، ولا يمكن أن نعفل دور المناشف الحمراء وكذلك الفرش الأحمر المتناغمين مع بعضهم البعض.

5- برقة الزجاج وسحره اللامنتهي!

Casa LA 356, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura حمام زجاج
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

تصميم حداثي مُذهل للحمام يتمتع بإطلالة ساحرة نابعة من استخدام الزجاج في الكابينة الخاصة بالاستحمام. الخشب الذي يدنو الحوض انسجم بشده مع اللمسة الزجاجية.. أما المرايا فزينت الجزء العلوي للحوض وجعلته غير عادي!

​6- الألوان الزاهية تغلف الجدران

Departamento Roma Oaxaca , Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos حمام
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

الألوان الجديدة والزاهية في سيراميك الحمامات تعتبر إحدى صيحات عالم الديكور في عام 2017، فرغم أن الألوان المحايدة لها محبيها ومفضليها إلا أن هذا لا يمنع كون الألوان الزاهية لها سحرها فهي مطلوبة حاليًا بشدة والإقبال على استخدامها في تزايد مستمر.

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​7- لمسات فارقة!

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura حمام رخام Beige
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

الموازييك في الجدران بدرجات البني اللونية المختلفة.. الرخام المحيط بالحوض من كل جانب.. الوحدة الخشبية داكنة اللون.. والمرايا المتألقة… لمسات فارقة جعلت الحمام ساحرًا.

​8- الأناقة في أبهى صورها

Restaurant Artesanal , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea حمام
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

حمام عصري بروح كلاسيكية أساسها النقوش المتداخلة بلونها البني الداكن والبيج الفاتح على الجدار الرئيسي الخلفي للمقعد. الحوض أنيق إلى أبعد الحدود وكذلك المرآة التي تتوجه بإضاءتها المذهلة المغلفة لها بالكامل.

9- حمام غير عادي

Departamento Tabachines , Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura حمام
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

ديكور الحمام مذهل بكل المقاييس وكإنه جزء من فندق فاخر. التناقض الواقع بين الأسود والأبيض أكسب الحمام فخامة ورقي.

10- مرايات ضخمة وإضاءة أخاذة ضاعفت مساحة الحمام

Casa Koz, Tacher Arquitectos Tacher Arquitectos حمام
Tacher Arquitectos

Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos

11- نقوش ملونة بطول الجدار تغنيك عن صغر المساحة

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

12- الأسود والفخامة

Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG حمام
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

13- حمام منمق تحلى بالألوان المحايدة

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

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14- الموازييك يحتل ساحة الاستحمام

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores حمام
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

15- النقوش تكسي الأرض وتتسلق الجدران

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

16- مزيج بين عناصر بسيطة ومبهجة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

17- لا تصدق أنه ديكور حمام؟!

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

18- التقسيم الأمثل والترتيب الشديد

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos حمام
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

19- مساحة مضاعفة بفضل المرآة ومزيج من اللمسات المذهلة

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

20- لمزيد من الاسترخاء والتدليك

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design حمام
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

21- حمام مستوحى من الطبيعة وجمال عناصرها

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG حمام
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

22- حمام هادئ والسر: السيراميك الأبيض البارز

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci حمام
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

23- حمام صغير لكن أنيق

65sqm Appartment, MADG Architect MADG Architect حمام
MADG Architect

MADG Architect
MADG Architect
MADG Architect

24- حمام مدمج مع غرفة النوم

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory حمام
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

25- حمام فندقي من الطراز الأول

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

26- الأخضر والخشب مزيج رائع

homify حمام
homify

homify
homify
homify

27- لون جديد لحمام مميز

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design حمام Blue
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

28- أبيضX أسود

homify حمام
homify

homify
homify
homify

29- الإضاءة الساحرة لها الفضل في إطلالة الحمام الرائعة

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

30- حمام بأجواء شاعرية

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive حمام
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
باستخدام الألوان الحيادية.. 15 تصميم مختلف وفريد للمطبخ
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