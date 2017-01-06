30 حمام عصري يدفعك لتجديد حمامك

يُعد الخشب إضافة مميزة لأي حمام فهو موضع ترحيب في جميع أنماط الديكور وخصوصًا في النمط العصري، يمكن أن يكون بطل الرواية كما هو في النموذج الموضح هنا حيث تألق في العديد من اللمسات، أولها المرآة بإطارها العريض وما تضفيه من مساحة مضاعفة بانعكاساتها وكذلك الحوض المذهل المطعم برقائق الخشب بإحدى جوانبه وأخيرًا الباب الفاصل بين مقعد الحمام وبقية الساحة.