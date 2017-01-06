30 حمام عصري يدفعك لتجديد حمامك

جولة فريدة من نوعها بين 30 تصميم مذهل لحمامات مودرن كلٍ منهم بديكورات مختلفة ولمسات ساحرة تدفعك بكل تأكيد لتجديد حمامك أو تسهل عليك مهمة اختيار تصميم مناسب لحمامك الجديد.. لنبدأ الآن!
حمام كبير بمساحة مستغلة لا تشوبها شائبة، فالجزء البعيد من تصميم الحمام مخصص للاستحمام ومغلف بلوح زجاجي يفصله عن بقية الحمام، فيما قُسِم الجزء الأقرب ما بين كلًا من الحوض بخامته الخشبية وحجمه الكبير والبانيو. بشكل عام اللون الرمادي كان اختيار موفق لجدران وأرضية الحمام وساعد في تعزيز مساحة الحمام بفضل كونه لون محايد لا يختلف كثيرًا عن الأبيض والبيج وغيرها من الألوان الفاتحة.
يُعد الخشب إضافة مميزة لأي حمام فهو موضع ترحيب في جميع أنماط الديكور وخصوصًا في النمط العصري، يمكن أن يكون بطل الرواية كما هو في النموذج الموضح هنا حيث تألق في العديد من اللمسات، أولها المرآة بإطارها العريض وما تضفيه من مساحة مضاعفة بانعكاساتها وكذلك الحوض المذهل المطعم برقائق الخشب بإحدى جوانبه وأخيرًا الباب الفاصل بين مقعد الحمام وبقية الساحة.
إن كنت ترغب في الحصول على حمام مميز لا تتردد في الاستعانة بالسيراميك المنقوش أو الموازييك أو اللاصفات الفينيل الحديثة مثلًا وغيرهم، فتلك التصاميم تجلب الحركة بحمامك وتكسر فكرة السكون مما يجعله جذابًا يسر الناظرين!
من أول وهلة تشعر بالحيوية والإشراقة في هذا الحمام فهي جزء لا يتجزأ منه وذلك بفضل اللمسات الخضراء المزينة للركن الأيسر للحمام بأشكالها المتنوعة وأنواعها المختلفة وكذلك الزهور التي تعتلي الحوض الرخامي الكبير وتصنع الفارق بإطلالته، ولا يمكن أن نعفل دور المناشف الحمراء وكذلك الفرش الأحمر المتناغمين مع بعضهم البعض.
تصميم حداثي مُذهل للحمام يتمتع بإطلالة ساحرة نابعة من استخدام الزجاج في الكابينة الخاصة بالاستحمام. الخشب الذي يدنو الحوض انسجم بشده مع اللمسة الزجاجية.. أما المرايا فزينت الجزء العلوي للحوض وجعلته غير عادي!
الألوان الجديدة والزاهية في سيراميك الحمامات تعتبر إحدى صيحات عالم الديكور في عام 2017، فرغم أن الألوان المحايدة لها محبيها ومفضليها إلا أن هذا لا يمنع كون الألوان الزاهية لها سحرها فهي مطلوبة حاليًا بشدة والإقبال على استخدامها في تزايد مستمر.
الموازييك في الجدران بدرجات البني اللونية المختلفة.. الرخام المحيط بالحوض من كل جانب.. الوحدة الخشبية داكنة اللون.. والمرايا المتألقة… لمسات فارقة جعلت الحمام ساحرًا.
حمام عصري بروح كلاسيكية أساسها النقوش المتداخلة بلونها البني الداكن والبيج الفاتح على الجدار الرئيسي الخلفي للمقعد. الحوض أنيق إلى أبعد الحدود وكذلك المرآة التي تتوجه بإضاءتها المذهلة المغلفة لها بالكامل.
ديكور الحمام مذهل بكل المقاييس وكإنه جزء من فندق فاخر. التناقض الواقع بين الأسود والأبيض أكسب الحمام فخامة ورقي.