10 إضاءات مميزة للمطابخ المودرن!

نعرض لكم اليوم 10 نماذج رائعة لمطابخ تمتعت بطرق مختلفة ومتنوعة في إضاءتها منها ما هو مصمم بشكل عملي هدفه توفير قدر كافي من الإنارة يساعد مستخدمي المطبخ على رؤية أغراضه بوضوح وإنجاز الأعمال المنزلية بسلاسة، ومنها ما هو جمالي بهدف تزيين هيئة المطبخ وتجميل إطلالته فقط ومنها ما هو دامج بين كليهما.. لنبدأ جولتنا الآن!
مطبخ مذهل على خط واحد مستقيم يُزيد إطلالته جمالًا ذلك اللون الأزرق بسحره اللامنتهي، أرففه مضاءة بشكل عملي بحيث توفر لمستخدميه كم كافي من الإنارة تساعدهم في إنجاز ما لديهم من أعمال منزلية بسرعة ومرونة.
يتمتع المطبخ بإضاءة مزدوجة، فلم يعتمد المصمم على الإضاءة المتوفرة بالأرفف التخزينية فقط، وإنما دعمها بوحدة الإضاءة الساحرة المزينة لسقف السفرة المندمجة مع المطبخ. وأخيرًا، كان لانعكاسات الإضاءة على الجدران والمطبخ أكبر الأثر في مظهره الرائع الخارج عن المألوف!
أما هذا النموذج، فهو يختلف عن سابقه فيما تمتع به بأجواء شاعرية نتجت عن الإضاءة الخافتة في أرففه التخزينية المتعددة. الخروج عن المألوف مطلوب، ومن هذا المنطلق أصَرّ المصمم على تمييز هذا المطبخ عن غيره من المطابخ بأشكالها المعتادة ليس فقط في تصميمه وإنما أيضًا في عنصر الإضاءة.
للخروج عن النمطية في إضاءة مطبخك، يمكنك الاستعانة بالسبوتات في السقف كما هو في النموذج الواضح أمامنا هنا، فهي تكسي السقف بالكامل بشكل منمق زاده أناقة ورقي، ولا بأس في تعزيز إضاءة السبوتات بوحدتي إضاءة أخرتين وتُبَدِل استخدام كلًاهما.
ينعم هذا المطبخ العصري بإضاءة مميزة أساسها الإنارة المزدوجة ما بين المستخدمة في الجزء السفلي من الوحدات التخزينية العلوية التي تضئ بدورها منطقة الحوض والأرفف السفلية وكذلك المستخدمة أعلى الجدار المقابل للوحدات بتصميمها المبتكر!
أما هنا.. فالإضاءة متعددة الاتجاهات بالوحدات التخزينية المقامة على خط واحد، فتألقت تارة بالجزء العلوي منها لتصل بأضواءها إلى السقف كما هو واضح هنا، فيما تلألأت تارة أخرى في إضاءة الجزء السفلي من الوحدات لتصل إلى الأرضية وتكسبها جمال من نوع خاص.
لم يعتمد هنا المصمم إلا على السبوتات في إضاءة الجزء السفلي من الوحدات كما رأينا في النموذج رقم 4 ولكن المميز في هذا المطبخ هو الالوان المستخدمة في تصميم الوحدات والتي جعلت المطبخ يبدو أجمل بكل تأكيد.
الإضاءة الطبيعية لها سحر خاص ينعكس على أي بقعة من بقاع المنزل فهي تزوده من ناحية بمنظر جمالي آخاذ إلى جانب أنها تجعله صحي بشكل أكبر وهو ما تحقق هنا في المطبخ الواضح أمامنا نتيجة تحالف كلا العنصرين معًا ألا وهما الإضاءة الطبيعية والإضاءة الصناعية.
إضاءة هذا المطبخ ساحرة وبسيطة في الوقت ذاته كتصميمه الهادئ تمامًا. لم يلجأ هنا المصمم إلا لمجموعة سبوتات في خط واحد مستقيم صغيرة الحجم عددها يصل لـ 10 سبوتات تتلألأ في السقف كالنجوم بإطلالتها الأخاذة!
باتت الأسقف المعلقة صيحة جديدة في عالم الديكور خصوصًا في الآونة الأخيرة ولكنها في الغالب ما يتم الاستعانة بها في غرف المعيشة أو غرف النوم أو غرف الاستقبال، الأمر الذي جعل اللجوء لها في المطبخ هنا أمرًا غير مألوفًا علينا إلى حد كبير ومع ذلك أصبح مذهلًا بفضلها وبفضل الإضاءة التي غلفت المساحة المجوفة منها.
نموذج مُذهل أخير تألقت فيه الإضاءة وأكملت أناقة المطبخ تؤكد لنا أن تفاصيل صغيرة تصنع الفارق!
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