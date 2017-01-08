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10 إضاءات مميزة للمطابخ المودرن!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
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نعرض لكم اليوم 10 نماذج رائعة لمطابخ تمتعت بطرق مختلفة ومتنوعة في إضاءتها منها ما هو مصمم بشكل عملي هدفه توفير قدر كافي من الإنارة يساعد مستخدمي المطبخ على رؤية أغراضه بوضوح وإنجاز الأعمال المنزلية بسلاسة، ومنها ما هو جمالي بهدف تزيين هيئة المطبخ وتجميل إطلالته فقط ومنها ما هو دامج بين كليهما.. لنبدأ جولتنا الآن! 

1- إضاءة مذهلة بانعكاسات ساحرة

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

مطبخ مذهل على خط واحد مستقيم يُزيد إطلالته جمالًا ذلك اللون الأزرق بسحره اللامنتهي، أرففه مضاءة بشكل عملي بحيث توفر لمستخدميه كم كافي من الإنارة تساعدهم في إنجاز ما لديهم من أعمال منزلية بسرعة ومرونة.

يتمتع المطبخ بإضاءة مزدوجة، فلم يعتمد المصمم على الإضاءة المتوفرة بالأرفف التخزينية فقط، وإنما دعمها بوحدة الإضاءة الساحرة المزينة لسقف السفرة المندمجة مع المطبخ. وأخيرًا، كان لانعكاسات الإضاءة على الجدران والمطبخ أكبر الأثر في مظهره الرائع الخارج عن المألوف!

2- إضاءة خافتة بأجواء شاعرية في كافة أرفف المطبخ

Paris apartment, Виталий Юров Виталий Юров مطبخ
Виталий Юров

Виталий Юров
Виталий Юров
Виталий Юров

أما هذا النموذج، فهو يختلف عن سابقه فيما تمتع به بأجواء شاعرية نتجت عن الإضاءة الخافتة في أرففه التخزينية المتعددة. الخروج عن المألوف مطلوب، ومن هذا المنطلق أصَرّ المصمم على تمييز هذا المطبخ عن غيره من المطابخ بأشكالها المعتادة ليس فقط في تصميمه وإنما أيضًا في عنصر الإضاءة.

3- السبوتات تكسي السقف بالكامل

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos مطبخ
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

للخروج عن النمطية في إضاءة مطبخك، يمكنك الاستعانة بالسبوتات في السقف كما هو في النموذج الواضح أمامنا هنا، فهي تكسي السقف بالكامل بشكل منمق زاده أناقة ورقي، ولا بأس في تعزيز إضاءة السبوتات بوحدتي إضاءة أخرتين وتُبَدِل استخدام كلًاهما.

4- إضاءة مزدوجة

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory مطبخ
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

ينعم هذا المطبخ العصري بإضاءة مميزة أساسها الإنارة المزدوجة ما بين المستخدمة في الجزء السفلي من الوحدات التخزينية العلوية التي تضئ بدورها منطقة الحوض والأرفف السفلية وكذلك المستخدمة أعلى الجدار المقابل للوحدات بتصميمها المبتكر!

5- إضاءة متعددة الاتجاهات بالوحدات التخزينية

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

أما هنا.. فالإضاءة متعددة الاتجاهات بالوحدات التخزينية المقامة على خط واحد، فتألقت تارة بالجزء العلوي منها لتصل بأضواءها إلى السقف كما هو واضح هنا، فيما تلألأت تارة أخرى في إضاءة الجزء السفلي من الوحدات لتصل إلى الأرضية وتكسبها جمال من نوع خاص.

6- إضاءة عملية تساعد في إنجاز أعمال المطبخ اليومية

Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras مطبخ
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

لم يعتمد هنا المصمم إلا على السبوتات في إضاءة الجزء السفلي من الوحدات كما رأينا في النموذج رقم 4 ولكن المميز في هذا المطبخ هو الالوان المستخدمة في تصميم الوحدات والتي جعلت المطبخ يبدو أجمل بكل تأكيد.

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7- الإضاءة الطبيعية تتحالف مع نظيرتها الصناعية في إنارة المطبخ!

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. مطبخ
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

الإضاءة الطبيعية لها سحر خاص ينعكس على أي بقعة من بقاع المنزل فهي تزوده من ناحية بمنظر جمالي آخاذ إلى جانب أنها تجعله صحي بشكل أكبر وهو ما تحقق هنا في المطبخ الواضح أمامنا نتيجة تحالف كلا العنصرين معًا ألا وهما الإضاءة الطبيعية والإضاءة الصناعية.

8- نجوم صغيرة في خط مستقيم تزين سقف المطبخ وتضيئه

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS مطبخ
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

إضاءة هذا المطبخ ساحرة وبسيطة في الوقت ذاته كتصميمه الهادئ تمامًا. لم يلجأ هنا المصمم إلا لمجموعة سبوتات في خط واحد مستقيم صغيرة الحجم عددها يصل لـ 10 سبوتات تتلألأ في السقف كالنجوم بإطلالتها الأخاذة!

9- سقف مُجَوَف مُطَعَم بالإضاءة يضيئ المطبخ

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA مطبخ
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

باتت الأسقف المعلقة صيحة جديدة في عالم الديكور خصوصًا في الآونة الأخيرة ولكنها في الغالب ما يتم الاستعانة بها في غرف المعيشة أو غرف النوم أو غرف الاستقبال، الأمر الذي جعل اللجوء لها في المطبخ هنا أمرًا غير مألوفًا علينا إلى حد كبير ومع ذلك أصبح مذهلًا بفضلها وبفضل الإضاءة التي غلفت المساحة المجوفة منها.

10- إضاءة مميزة تليق بمطبخ أنيق

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos مطبخ
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

نموذج مُذهل أخير تألقت فيه الإضاءة وأكملت أناقة المطبخ تؤكد لنا أن تفاصيل صغيرة تصنع الفارق!

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