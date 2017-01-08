10 إضاءات مميزة للمطابخ المودرن!

مطبخ مذهل على خط واحد مستقيم يُزيد إطلالته جمالًا ذلك اللون الأزرق بسحره اللامنتهي، أرففه مضاءة بشكل عملي بحيث توفر لمستخدميه كم كافي من الإنارة تساعدهم في إنجاز ما لديهم من أعمال منزلية بسرعة ومرونة.

يتمتع المطبخ بإضاءة مزدوجة، فلم يعتمد المصمم على الإضاءة المتوفرة بالأرفف التخزينية فقط، وإنما دعمها بوحدة الإضاءة الساحرة المزينة لسقف السفرة المندمجة مع المطبخ. وأخيرًا، كان لانعكاسات الإضاءة على الجدران والمطبخ أكبر الأثر في مظهره الرائع الخارج عن المألوف!