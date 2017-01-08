28 نموذج لأريكة على شكل حرف L

اختيار أثاث منزلك ليست بالمهمة السهلة، وعليك التفكير جيدا والتخطيط لهذه الخطوة من قبل مع تصميم المنزل حتى تنجح في استغلال كل ركن في المنزل، بشكل متميز ومريح لك ولباقي أفراد الأسرة وضيوفك أيضا، وخاصة إن كان هناك عقبات كالمساحة صغيرة أو التصميم الهندسي غير منتظم، عليك أن تعلم أن الخبراء والمصممين دائما في محاولات لتوفير أجمل وأكثر قطع الأثاث راحة وعملية لك، ومع هوميفاي جمعنا لك 28 نموذج لقطعة أثاث سحرية وهي أريكة على شكل حرف L لتختار من بينهم ما يناسبك..
ولأننا دائما نبحث عن الرقي والأناقة، سنقدم لك هذا التصميم كنموذج راقي يحتذى به مع اختيار لون محايد يتناغم مع لون الحائط
الأزرق المشرق .
الألوان الزاهية هي الحل الأمثل للمساحات الصغيرة والمحدودة، فقط لمسات رقيقة مع الأبيض والتى تكسر الملل والروتين وتخلق جو من الإشراق والبهجة..
وهنا استخدم المصمم نموذج لأريكة بسيطة جدا ولم يبحث عن التفاصيل واكتفى باللون الأبيض ومساحة مفتوحة لمحبي الحرية والاتساع.
إن كنت من محبي الشتاء وشعور الدفء على أريكة ناعمة ذات تصميم أنيق بلون القهوة المدهش، فإليك هذا التصميم مع كتابك المفضل ومشروبك الساخن وجسلة ممتعة..
لمحبي الحيادية والتصميمات التقليدية، إليك تصميم حديث بدرجات الرمادي الناعم، مع سجادة ذات نقوش تقليدية رائعة..
مع الأبيض دائما الأمور على ما يرام فهو ملك الألوان ورفيق الجميع، بدرجاته المختلفة ..
فقط بلمسات من الإضاءة واختيار دقيق للألوان، ستخللق جو ساحر لا مثيل له مع أريكتك المفضلة ذات اللون الحيادي الأنيق..
مع أجود أنواع الخشب نجد هذا التصميم، مع أريكة بلونين متباينين
البيج والبني مزيج رائع له من الفخامة نصيب كبير..
التفاصيل الملونة لها سحر قوىي خاصة مع الخلفية الحيادية، كما في هذا النموذج أريكة ذات لون كريمي ناعم مع تفاصيل ملونة ونوش رائعة واختيار مقاعد من لون متباين لنجد في النهاية أنفسنا أمام تصميم مشرق ومبهج..
لوحة من الألوان المحايدة والتى اختيرت بدقة لا مثيل لها، لتخلق تباين رائع وواضح على الطراز الاسكندنافي، وتفاصيل تحتاج إلى تأمل وقراءة ..
على الطراز العصري الحديث نجد تصميم رائع لأريكة على شكل حرف L ، باللونين الرمادي والأسود مع طاولة خشبية بسيطة للغاية لوحة عصرية متميزة..
بالتاكيد إن كنت من محبي الحيوية والإشراق، لن تتردد في تنفيذ مثل هذا التصميم في منزلك، الأبيض بطل المشهد وملك الألوان..
إن كنت من محبي لون جرئ كالفيروزي وتخشى أن تصمم أريكتك بهذا اللون، فاختار لون محايد كالرمادي واترك لمستك بلونك المفضل في مقعد صغير .. وبالتأكيد ستقع في غرام التصميم بالتأكيد..
الضوء الطبيعي هي منحة ربانية وله سحر خاص في أي تصميم، كما هو أمامنا في هذا النموذج أريكة بتصميم بسيط بلون رمادي محايد ومع أشعة الشمس ستلمس قلبك بالتأكيد..
ولمحبي البساطة المطلقة ولباحثي عن الراحة النفسية، مع هذا التصميم ستجد ما تريد مع ألوان زاهية ناعمة..
أناقة الكلاسيكية الحديثة والتى تجمع بين التقليدية والعصرية ، أتى المصمم بأريكة على شكل حرف L باللون الأبيض مع أرضية خشبية ..
الأزرق الحالم هو بطل الرواية في هذا التصميم ليتحلى بالسلام والاسترخاء والراحة..
في المساحات المفتوحة عليك اختيار الألوان المحايدة حتى لا تقع في مشكلة تنسيق الألوان وتتعارض مع غرف أخرى..
في الأغلب ستجد ما يرافق أريكتك من قطع اثاث أخرى كمكتبة صغيرة لكتبك المفضلة، هنا المصمم اختار شكل مكتبة مختلف ومبتكر..
تصميم على أسس طراز البحر المتسوط يجمع ما بين العقود التقليدية والحجر الطبيعي والأوان المحايدة والوسائد الجميلة..
الاهتمام بالإضاءة هو الحل الخفي لنجاح أي تصميم حتى وإن كانت الإضاءة الطبيعية صعب توفرها، هنا مثلا المصمم اهتم بالإضاءة الغير مباشرة ونجح في ذلك ليظهر جمال الأريكة ذات التصميم البسيط..
الأسود لون الفخامة والأناقة، وله تأثير قوي على أي تصميم وخاصة إن كانت الخامة جريئة كالجلد الطبيعي، وحده فقط كفيل بأن يجعل تصميمك لوحة فنية..
كل منا يحلم بمنزل بتصميمه الخاص يشبه منازل الشواطئ، مع هذا التصميم الخشبي والمدفأة الحديثة نجد أريكة من الجلد الأسود مع سجادة ذات نقوش متميزة .. تصميم على الطراز الريفي..
ارتفاع مزدوج لغرفة المعيشة وأريكة ذات لون محايدة مطعمة بوسائد أنية، وضوء الشمس يزينها مع أباجورات غاية في الروعة..
لوحة نابضة بالحياة ترحب بك وبضيوفك مع اريكة على شكل حرف L .
أريكة ناعمة ومريحة مع وسائد أنيقة، تصميم متين وقوي لمحبي الراحة والأناقة..
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