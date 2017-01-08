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28 نموذج لأريكة على شكل حرف L

آية منير آية منير
Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek غرفة المعيشة
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اختيار أثاث منزلك ليست بالمهمة السهلة، وعليك التفكير جيدا والتخطيط لهذه الخطوة من قبل مع تصميم المنزل حتى تنجح في استغلال كل ركن في المنزل، بشكل متميز ومريح لك ولباقي أفراد الأسرة وضيوفك أيضا، وخاصة إن كان هناك عقبات كالمساحة صغيرة أو التصميم الهندسي غير منتظم، عليك أن تعلم أن الخبراء والمصممين دائما في محاولات لتوفير أجمل وأكثر قطع الأثاث راحة وعملية لك، ومع هوميفاي جمعنا لك 28 نموذج لقطعة أثاث سحرية وهي أريكة على شكل حرف L لتختار من بينهم ما يناسبك..

1. تصميم راقي.

Silecia, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración Multimedia roomAccessories & decoration
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

ولأننا دائما نبحث عن الرقي والأناقة، سنقدم لك هذا التصميم كنموذج راقي يحتذى به مع اختيار لون محايد يتناغم مع لون الحائط الأزرق المشرق .

2. ألوان زاهية

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

الألوان الزاهية هي الحل الأمثل للمساحات الصغيرة والمحدودة، فقط لمسات رقيقة مع الأبيض والتى تكسر الملل والروتين وتخلق جو من الإشراق والبهجة..

3. البساطة

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

وهنا استخدم المصمم نموذج لأريكة بسيطة جدا ولم يبحث عن التفاصيل واكتفى باللون الأبيض ومساحة مفتوحة لمحبي الحرية والاتساع.

4. تصميم دافئ

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

إن كنت من محبي الشتاء وشعور الدفء على أريكة ناعمة ذات تصميم أنيق بلون القهوة المدهش، فإليك هذا التصميم مع كتابك المفضل ومشروبك الساخن وجسلة ممتعة..

5. درجات الرمادي..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لمحبي الحيادية والتصميمات التقليدية، إليك تصميم حديث بدرجات الرمادي الناعم، مع سجادة ذات نقوش تقليدية رائعة..

6. الأبيض الملكي

Villa bifamiliare in Forlimpopoli, Studio di Architettura e Ingegneria Brasina-Rubino Studio di Architettura e Ingegneria Brasina-Rubino غرفة المعيشة
Studio di Architettura e Ingegneria Brasina-Rubino

Studio di Architettura e Ingegneria Brasina-Rubino
Studio di Architettura e Ingegneria Brasina-Rubino
Studio di Architettura e Ingegneria Brasina-Rubino

مع الأبيض دائما الأمور على ما يرام فهو ملك الألوان ورفيق الجميع، بدرجاته المختلفة ..

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7. تصميم ساحر..

Mostra de decoração, dsgnduo dsgnduo غرفة الميديا
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

فقط بلمسات من الإضاءة واختيار دقيق للألوان، ستخللق جو ساحر لا مثيل له مع أريكتك المفضلة ذات اللون الحيادي الأنيق..

8. سحر الخشب..

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة الميديا
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

مع أجود أنواع الخشب نجد هذا التصميم، مع أريكة بلونين متباينين البيج والبني مزيج رائع له من الفخامة نصيب كبير..

9. تصميم مشرق..

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

التفاصيل الملونة لها سحر قوىي خاصة مع الخلفية الحيادية، كما في هذا النموذج أريكة ذات لون كريمي ناعم مع تفاصيل ملونة ونوش رائعة واختيار مقاعد من لون متباين لنجد في النهاية أنفسنا أمام تصميم مشرق ومبهج..

10. اللوحة الفنية..

Casa PN, ZD+A ZD+A غرفة المعيشة
ZD+A

ZD+A
ZD+A
ZD+A

لوحة من الألوان المحايدة والتى اختيرت بدقة لا مثيل لها، لتخلق تباين رائع وواضح على الطراز الاسكندنافي، وتفاصيل تحتاج إلى تأمل وقراءة ..

11. على الطراز العصري..

Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek غرفة المعيشة
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

على الطراز العصري الحديث نجد تصميم رائع لأريكة على شكل حرف L ، باللونين الرمادي والأسود مع طاولة خشبية بسيطة للغاية لوحة عصرية متميزة..

12. إشراق وبهجة..

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة المعيشة
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

بالتاكيد إن كنت من محبي الحيوية والإشراق، لن تتردد في تنفيذ مثل هذا التصميم في منزلك، الأبيض بطل المشهد وملك الألوان..

13. لمسة مفضلة

Apartamento torres de chico , Davecube Design Davecube Design غرفة المعيشة
Davecube Design

Davecube Design
Davecube Design
Davecube Design

إن كنت من محبي لون جرئ كالفيروزي وتخشى أن تصمم أريكتك بهذا اللون، فاختار لون محايد كالرمادي واترك لمستك بلونك المفضل في مقعد صغير .. وبالتأكيد ستقع في غرام التصميم بالتأكيد..

14. إضاءة طبيعية..

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

الضوء الطبيعي هي منحة ربانية وله سحر خاص في أي تصميم، كما هو أمامنا في هذا النموذج أريكة بتصميم بسيط بلون رمادي محايد ومع أشعة الشمس ستلمس قلبك بالتأكيد..

15. البساطة المطلقة..

Proyecto Sala, Monica Saravia Monica Saravia غرفة المعيشة
Monica Saravia

Monica Saravia
Monica Saravia
Monica Saravia

ولمحبي البساطة المطلقة ولباحثي عن الراحة النفسية، مع هذا التصميم ستجد ما تريد مع ألوان زاهية ناعمة..

16. الكلاسيكة الحديثة..

Proyecto Interiorismo, Decoespacios Decoespacios غرفة المعيشة
Decoespacios

Decoespacios
Decoespacios
Decoespacios

أناقة الكلاسيكية الحديثة والتى تجمع بين التقليدية والعصرية ، أتى المصمم بأريكة على شكل حرف L باللون الأبيض مع أرضية خشبية ..

17. اللون الأحمر..

光と遊ぶ家, 本田建築設計事務所 本田建築設計事務所 غرفة المعيشة
本田建築設計事務所

本田建築設計事務所
本田建築設計事務所
本田建築設計事務所

لمحبي اللون الأحمر إليك هذا التصميم الجرئ..

18. أزرق حالم

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT غرفة المعيشة
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

الأزرق الحالم هو بطل الرواية في هذا التصميم ليتحلى بالسلام والاسترخاء والراحة..

19. مسات محايدة..

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

في المساحات المفتوحة عليك اختيار الألوان المحايدة حتى لا تقع في مشكلة تنسيق الألوان وتتعارض مع غرف أخرى..

20. تصميم متكامل..

Nuevo Catálogo 2015, Lola Glamour Lola Glamour Study/officeStorage
Lola Glamour

Lola Glamour
Lola Glamour
Lola Glamour

في الأغلب ستجد ما يرافق أريكتك من قطع اثاث أخرى كمكتبة صغيرة لكتبك المفضلة، هنا المصمم اختار شكل مكتبة مختلف ومبتكر..

21. طراز البحر المتوسط..

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. غرفة المعيشة
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

تصميم على أسس طراز البحر المتسوط يجمع ما بين العقود التقليدية والحجر الطبيعي والأوان المحايدة والوسائد الجميلة..

22. الإضاءة المناسبة

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

الاهتمام بالإضاءة هو الحل الخفي لنجاح أي تصميم حتى وإن كانت الإضاءة الطبيعية صعب توفرها، هنا مثلا المصمم اهتم بالإضاءة الغير مباشرة ونجح في ذلك ليظهر جمال الأريكة ذات التصميم البسيط..

23. الجلد الأسود..

Showroom, The Blue House The Blue House غرفة المعيشة
The Blue House

The Blue House
The Blue House
The Blue House

الأسود لون الفخامة والأناقة، وله تأثير قوي على أي تصميم وخاصة إن كانت الخامة جريئة كالجلد الطبيعي، وحده فقط كفيل بأن يجعل تصميمك لوحة فنية..

24. منزل الأحلام..

Casa estudio de madera, dom arquitectura dom arquitectura
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

كل منا يحلم بمنزل بتصميمه الخاص يشبه منازل الشواطئ، مع هذا التصميم الخشبي والمدفأة الحديثة نجد أريكة من الجلد الأسود مع سجادة ذات نقوش متميزة .. تصميم على الطراز الريفي..

25. تصميم أنيق..

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN غرفة المعيشة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

ارتفاع مزدوج لغرفة المعيشة وأريكة ذات لون محايدة مطعمة بوسائد أنية، وضوء الشمس يزينها مع أباجورات غاية في الروعة..

26. الرقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الرقة هي عنوان هذا التصميم..

27. النمط الاسكندينافي..

PROYECTO DE INTERIORISMO EN VIVIENDA EN JUAN PABLO II ZARAGOZA, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

لوحة نابضة بالحياة ترحب بك وبضيوفك مع اريكة على شكل حرف L .

28. لمحبي الراحة والأناقة

homify Living roomSofas & armchairs
homify

homify
homify
homify

أريكة ناعمة ومريحة مع وسائد أنيقة، تصميم متين وقوي لمحبي الراحة والأناقة..

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