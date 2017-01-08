28 نموذج لأريكة على شكل حرف L

اختيار أثاث منزلك ليست بالمهمة السهلة، وعليك التفكير جيدا والتخطيط لهذه الخطوة من قبل مع تصميم المنزل حتى تنجح في استغلال كل ركن في المنزل، بشكل متميز ومريح لك ولباقي أفراد الأسرة وضيوفك أيضا، وخاصة إن كان هناك عقبات كالمساحة صغيرة أو التصميم الهندسي غير منتظم، عليك أن تعلم أن الخبراء والمصممين دائما في محاولات لتوفير أجمل وأكثر قطع الأثاث راحة وعملية لك، ومع هوميفاي جمعنا لك 28 نموذج لقطعة أثاث سحرية وهي أريكة على شكل حرف L لتختار من بينهم ما يناسبك..