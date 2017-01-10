11 فكرة مميزة لاختيار سجاد غرف النوم

كما نعلم، غرف النوم هي مكان الراحة والاستجمام في المنزل، وهي المقصد الأول للتخلص من ضغط العمل طوال اليوم، لذلك فإن الاهتمام بتصميم غرفة النوم والعناية باختيار أدق تفاصيل الديكور ابتداءً من اختيار ألوان الطلاء، الأثاث، تصميم الأرضية، اختيار الستائر، السجاد وانتهاءً بالاكسسوارات الصغيرة التي تعطي اللمسات الأخيرة من أهم الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم المنزل.

عند تصميم منزلك، بالتأكيد هناك عدة لمسات بسيطة أو ما يطلق عليها العناصر المكملة للتصميم وهذه الأشياء تعزز المظهر المثالي التي يجب أن يكون عليه المنزل المعاصر، من هذه العناصر المكملة الستائر، السجاد وغير ذلك من اللوحات والاكسسوارات الفنية. السجاد من أهم العناصر المكملة لأي غرفة، ليس فقط لأنه يضيف لمسة مميزة على الغرف لكنه أيضًا وسيلة لربط كافة أجزاء ومكونات الغرفة وإحداث جو من التناسق والتناغم في التصميم. اختيار السجاد ليس بمهمة سهلة على الإطلاق، لذا فيجب التأني عند اختيار سجاد منزلك للحصول على أجود الخامات وكذلك أفضل التصميمات، وفي هذا المحتوى الرائع سنقوم بعرض عدد من النصائح الهامة لاختيار سجاد غرف النوم بمختلف التصميمات.