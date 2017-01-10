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11 فكرة مميزة لاختيار سجاد غرف النوم

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة نوم
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كما نعلم، غرف النوم هي مكان الراحة والاستجمام في المنزل، وهي المقصد الأول للتخلص من ضغط العمل طوال اليوم، لذلك فإن الاهتمام بتصميم غرفة النوم والعناية باختيار أدق تفاصيل الديكور ابتداءً من اختيار ألوان الطلاء، الأثاث، تصميم الأرضية، اختيار الستائر، السجاد وانتهاءً بالاكسسوارات الصغيرة التي تعطي اللمسات الأخيرة من أهم الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم المنزل.

عند تصميم منزلك، بالتأكيد هناك عدة لمسات بسيطة أو ما يطلق عليها العناصر المكملة للتصميم وهذه الأشياء تعزز المظهر المثالي التي يجب أن يكون عليه المنزل المعاصر، من هذه العناصر المكملة الستائر، السجاد وغير ذلك من اللوحات والاكسسوارات الفنية. السجاد من أهم العناصر المكملة لأي غرفة، ليس فقط لأنه يضيف لمسة مميزة على الغرف لكنه أيضًا وسيلة لربط كافة أجزاء ومكونات الغرفة وإحداث جو من التناسق والتناغم في التصميم. اختيار السجاد ليس بمهمة سهلة على الإطلاق، لذا فيجب التأني عند اختيار سجاد منزلك للحصول على أجود الخامات وكذلك أفضل التصميمات، وفي هذا المحتوى الرائع سنقوم بعرض عدد من النصائح الهامة لاختيار سجاد غرف النوم بمختلف التصميمات.

1. تصميم سجادة تقليدية أسفل أرضية السرير

Bedroom studioarte غرفة نوم Bedroom
studioarte

Bedroom

studioarte
studioarte
studioarte

تصميم مميز لغرفة نوم تقليدية، بسيطة لا تحتوي على الكثير من الأثاث، فهي تعد التصميم المثالي لغرف النوم الفندقية، وتم وضع السجادة أسفل السرير بشكل كامل لتعزيز الشعور بالدفء، وكان للونها الهادئ دور هام في إحداث لمسة جمالية في غاية التميز والهدوء.

2. تغطية الأرضية بشكل كامل بالسجاد يعزز أجواء الهدوء

I could curl up here forever! homify غرفة نوم bedroom,attic bedroom,guest bedroom
homify

I could curl up here forever!

homify
homify
homify

كما رأينا في التصميمات السابقة، أن الأغلبية العظمى من الأشخاص يفضلون استخدام السجاد الصغير داخل الغرفة، لكن بالتأكيد تغطية الأرضية بالكامل بالسجاد غير مزخرفة بأية نقوش لع فوائد ومميزات متعددة يفضلها البعض، وكما نرى في هذا التصميم المميز أن استخدام هذا النوع من السجاد أضاف مزيد من أجواء الهدوء والبعد عن ضوضاء الألوان المشرقة.

3. تصميم يوضح أن خامة السجاد المستخدم في غرفة المنزل يؤثر على أجواء الدفء في الغرفة

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة نوم
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

في هذا التصميم الرائع لغرفة غاية الأناقة والتنظيم، كان للسجادة تأثير كبير على خلق مزيد من أجواء الدفء على المكان فقد تم استخدام سجادة من الفراء باللون الأبيض في جزء الأرضية الموجود أسفل السرير.

4. تصميم مميز يوضح أناقة اللون الرمادي في النمط الاسكندنافي

House Renovation, Mexico. Bedroom Inspiria Interiors غرفة نوم bedroom interior,bedroom design,modern bedroom,contemporary bedroom,luxury bedroom,cozy bedroom,bedroom lounge,neutral colors,taupe colors,container house
Inspiria Interiors

House Renovation, Mexico. Bedroom

Inspiria Interiors
Inspiria Interiors
Inspiria Interiors

في هذا التصميم نلاحظ أنه تم الاعتماد بشكل كبير على اللون الرمادي والتنوع بين درجاته بشكل غاية في الإبداع، فنلاحظ أنه تم الاتجاه لتصميم الأرضية الخشبية باللون الرمادي، وتم وضع سجادة مميزة بأفتح درجة من اللون الرمادي لتتناسب لون الجدران الحجرية وكذلك لون السقف ووحدات الإضاءة.

5. سجادة بسيطة بتصميم مُقلم على غرفة النوم

Master Suite Moda Interiors غرفة نوم خشب Grey master bedroom,bedroom,wallpaper,bedhead,king size bedroom
Moda Interiors

Master Suite

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

في هذا التصميم الرائع لغرفة النوم، نلاحظ أن هذه السجادة تعد التصميم الأمثل لسجادة غرفة النوم، فقد تم الاعتماد على التصميم المقلم خطوط مستقيمة التي قامت بإحداث توازن واتساق في ألوان الغرفة ككل وأبعدت الغرفة بشكل كامل عن ضوضاء الألوان والزخارف الأخرى.

6. سجادة مميزة تتناسب مع ألوان الغرفة المميزة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

السجادة التي تم استخدامها في هذا التصميم المميز تعتبر عنصر الجذب الأول في هذه الغرفة، فقد تم استخدام سجادة باللون الأوف وايت الهادئ الذي يتناسب مع لون السقف وكذلك مع ألوان الأثاث. تصميم السجادة في هذا النموذج كان له دور كبير في تعزيز أجواء الغرفة الهادئة.

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7. اختيار سجادة مناسبة تتناسب مع نمط الغرفة الاسكندنافي

غرفة نوم homify غرفة نوم Grey
homify

غرفة نوم

homify
homify
homify

عند اختيار السجاد المخصص لغرف النوم، يجب الأخذ في الاعتبار نمط الغرفة الذي يتبع بالطبع نمط المنزل الكلي، ففي هذا النموذج المميز نلاحظ أن نمط الغرفة المتبع هو النمط الاسكندنافي الذي يجمع بين البساطة والأناقة، فنلاحظ أنه تم استخدام سجادة صغيرة أمام السرير مزينة بزخارف هادئة وألوانها تتناسب مع لون الأرضية الخشبية وكذلك مع لون الأثاث وكذلك الطلاء.

8. استخدام لون سجاد محايد والابتعاد عن الألوان المشرقة في غرفة النوم

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography غرفة نوم
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

في هذا التصميم المميز، نلاحظ أن عنصر الجذب الرئيسي هو السرير المميز ذات التصميم الرائع باللون الرمادي اللامع الذي له رونق ولمسة مميزة على أي تصميم، الجدير بالذكر هنا أنه ليس بالضرورة أن يغطي سجاد غرف النوم الأرضية بشكل كامل، ففي هذا التصميم نجد أن السجادة تم وضعها أسفل طاولة نهاية السرير.

9. تصميم يوضح ضرورة الاهتمام بمكان وضع السجادة بالنسبة لأماكن الأثاث

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

علينا الأخذ في الاعتبار أن مكان وضع السجادة في غرفة النوم يعد من الأشياء الهامة التي يجب الاهتمام بها، ففي بعض الأحيان يكون تصميم الغرفة أنيق وكذلك السجادة رائعة وتتناسق بدرجة كبيرة مع نمط الغرفة، لكن يتم وضعها في مكان غير مناسب على الإطلاق. في هذا التصميم المميز لغرفة نوم تتبع النمط الحديث تم وضع السجادة أمام السرير وتبتعد عن الجوانب بشكل كامل، ويجدر الإشارة هنا أيضًا أن الزخارف الموجودة على السجادة التي تم وضعها مميز للغاية يتناسب مع النمط الحديث.

10. تصميم يوضح سجادة بسيطة للنمط الريفي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

كما نلاحظ أن هذه الغرفة تجمع بين النمط الريفي التقليدي والنمط الاسكندنافي المميز، لكن بالإجماع فإن هذا التصميم يخلق أجواء متناهية من الشعور بالراحة، خاصةً أنها اعتمدت على الإضاءة الطبيعية لتعزيز الشعور بأجواء الطبيعة. عند الانتقال للحديث عن السجادة، نجد أنه قد تم استخدام سجادة غير تقليدية على الإطلاق مصنوعة من نسيخ الخيوط باللون الأبيض الهادئ الأنيق الذي يتناسب مع لون ستار السرير الرائع.

11. غرفة نوم كلاسيكية بسجادة هادئة مميزة

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

هذا النموذج يُعد التصميم المثالي لغرفة نوم كلاسيكية تتميز بالدفء والأناقة، وعند النظر لسجادة الغرفة نجد أنه تم وضع سجادة تغطي أرضية السرير بشكل كامل، ونلاحظ بشكل واضح تناسق الألوان الهادئة عمل على خلق أجواء مميزة في الغرفة الكلاسيكية.

بعد عرض هذه الصور لعدد من التصميمات المختلفة لسجاد غرف النوم التي تتبع أنماط مختلفة سواء النمط الكلاسيكي، المعاصر أو الاسكندنافي، يمكنك اقتباس بعض الأفكار للحصول سجادة مميزة تضيف لمسة ساحرة على تصميم غرفتك.

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