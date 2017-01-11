8 أفكار جديدة لدمج المطابخ مع غرف الطعام بطريقة مميزة

المطابخ المعاصرة في الوقت الحالي لم تعد غرفة مستقلة كما كانت من قبل، ولم تعد غرفة لإعداد الطعام فحسب، لكنها أهم الغرف الموجودة في المنزل لأنها الغرفة التي تقضي فيها ربة المنزل معظم أوقاتها.

المطبخ في الوقت الحالي، يأخذ في تصميمه شكل واتجاه مختلف تمامًا، فيتم تصميمه من خلال دمجه مع غرفة الطعام بطريقة مميزة ليكون بمثابة المقصد الأول لإعداد الطعام وكذا اجتماع العائلة لتناول الوجبات السريعة والمشروبات. الجدير بالذكر أن هذه التصميمات المدمجة للمطابخ تتناسب بشكل كبير مع مختلف المساحات وكذلك مع مختلف الأنماط سواء النمط الكلاسيكي، المودرن، الاستوائي، الاسكندنافي أو غير ذلك. في هذا المحتوى، سنقوم بعرض مجموعة من التصميمات المميزة لعدد من المطابخ المدمجة مع غرف الطعام، فإذا كنت في حاجة لإدخال بعض التحسينات إلى تصميم منزلك، ودمج المطبخ مع غرفة الطعام، ليكون منزلك متكاملًا في غاية الأناقة يمكنك اقتباس أي من هذه الأفكار التي قد نالت إعجابك ومحاولة تصميمها حسب مساحة المنزل ونمط الديكور المُتبع.