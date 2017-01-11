8 أفكار جديدة لدمج المطابخ مع غرف الطعام بطريقة مميزة

المطابخ المعاصرة في الوقت الحالي لم تعد غرفة مستقلة كما كانت من قبل، ولم تعد غرفة لإعداد الطعام فحسب، لكنها أهم الغرف الموجودة في المنزل لأنها الغرفة التي تقضي فيها ربة المنزل معظم أوقاتها.
المطبخ في الوقت الحالي، يأخذ في تصميمه شكل واتجاه مختلف تمامًا، فيتم تصميمه من خلال دمجه مع غرفة الطعام بطريقة مميزة ليكون بمثابة المقصد الأول لإعداد الطعام وكذا اجتماع العائلة لتناول الوجبات السريعة والمشروبات. الجدير بالذكر أن هذه التصميمات المدمجة للمطابخ تتناسب بشكل كبير مع مختلف المساحات وكذلك مع مختلف الأنماط سواء النمط الكلاسيكي، المودرن، الاستوائي، الاسكندنافي أو غير ذلك. في هذا المحتوى، سنقوم بعرض مجموعة من التصميمات المميزة لعدد من المطابخ المدمجة مع غرف الطعام، فإذا كنت في حاجة لإدخال بعض التحسينات إلى تصميم منزلك، ودمج المطبخ مع غرفة الطعام، ليكون منزلك متكاملًا في غاية الأناقة يمكنك اقتباس أي من هذه الأفكار التي قد نالت إعجابك ومحاولة تصميمها حسب مساحة المنزل ونمط الديكور المُتبع.
عند النظر لأول مرة لهذا التصميم، يمكننا أن نرى تصميمه على هيئة مطعم، فقد تم تصميم بار كبير يمكن تناول الوجبات السريعة عليه، كما تم استخدام طاولة أخرى مربعة تتبع النمط المودرن البسيط المميز، ومن الملاحظ أنه تم التنوع في استخدام مقاعد الطاولة، حيث تم استخدام مقاعد مُلونة بلون مختلف مما أضاف لمسة ساحرة على المكان.
في هذا التصميم المميز لمطبخ مودرن، نجد أنه قد دمج المطبخ مع غرفة الطعام. فكما نلاحظ أن مساحة المطبخ مفتوحة تسمح بإضافة طاولة مستطيلة تم وضعها في منتصف المطبخ، كما أن اللون الأحمر يتناسب بشكل كبير مع النمط المودرن، لذا فتم استخدام مقاعد الطاولة باللون الأسود الذي يتناسب مع اللون الأحمر المشرق. نلاحظ أيضًا أن المطبخ مفتوح على شرفة ليتم إدخال الإضاءة الطبيعية مما أضاف لمسة مميزة على المطبخ للشعور بأجواء الطبيعة أثناء تناول الطعام أو التواجد في المطبخ بشكل عام.
نلاحظ في هذا النموذج، أنه تم الاتجاه لتعزيز أجواء النمط المعاصر من خلال استخدام الحائط الحجري بالإضافة إلى استخدام وحدات الإضاءة المنخفضة، كما تم دمج طاولة طعام مستطيلة من الرخام مزودة بمقاعد منجدة أنيقة تعطيك شعور بالراحة والاسترخاء.
يُعد هذا التصميم هو النموذج المميز للمنزل المفتوح، فكما نلاحظ أنه قد تم دمج غرفة الجلوس، المطبخ وغرفة الطعام في مكان واحد بطريقة مبتكرة ومميزة، فكما نلاحظ أنه قد تم وضع الطاولة الزجاجية المستديرة في نهاية المطبخ، والجدير بالذكر أيضًا أن استخدام الزجاج تناسب بدرجة كبيرة أجواء المنزل الهادئة.
في هذا التصميم المميز لمطبخ مساحته صغيرة، نلاحظ أنه تم استخدام عنصر الخشب في تصميم الخزانات، لذلك تم وضع طاولة خشبية مستطيلة مميزة، والجدير بالذكر أيضًا أنه تم استخدام مقاعد مختلفة عن بعضها لكنها تتناسب إلى حد كبير مع أجواء المنزل الاسكندنافي.
نموذج مثالي لطريقة استغلال المساحات في المطابخ الكبيرة، فنجد في هذا التصميم أن عنصر الرخام هو عنصر الجذب الأول، فتم تصميم طاولات المطبخ من الرخام وكذلك الأرضية. نلاحظ أيضًا أنه لم يتم وضع طاولة لتناول الطعام فحسب لكن تم استخدام بار صغير في الجزء الداخلي من المطبخ وتم تصميم الجزء السفلي منه ليكون على هيئة أرفف خشبية تُستخدم في أغراض التخزين.
في هذا النموذج الرائع للمساحات المفتوحة، تم تصميم المطبخ بطريقة مبتكرة على الرغم أنها بسيطة للغاية، ألوان الأرضية مميزة تتناسب مع لون أحد الجدران بطريقة مميزة، تم استخدام طاولة بيضاوية من الرخام مزودة بمقاعد خشبية منجدة بأقمشة أنيقة.
كما نعلم، الزجاج يتناسب إلى حد كبير مع المساحات الصغيرة ويعزز الشعور باتساع المساحة، ففي هذا التصميم المميز تم استخدام الطاولة الزجاجية لتناول الوجبات السريعة. وكما نلاحظ أيضًا أنه تم استغلال الكثير من مساحات الخزانات لوضع الأجهزة.
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