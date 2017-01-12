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10 أفكار رائعة لوضع شاشات التليفزيون في غرف المعيشة الصغيرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
VIVVIENDA UNIFAMILIAR, BB INTERIORISMO BB INTERIORISMO غرفة المعيشة
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بالتأكيد، تُعد مساحة المنزل من أهم العوامل التي يبنى عليها الكثير من الاختيارات، لكن في هذه الآونة ومع التطور الكبير في مجال الديكور والتصميم، فنلاحظ أن المساحة لا تشكل أي عائق أمامنا وليس لها تأثير على اختياراتنا.

غرفة المعيشة تعتبر من أهم الغرف الموجودة في المنزل، لأنها مكان الراحة والاسترخاء وكذلك مكان الترفيه واجتماع العائلة، لذا فعند تصميمها يجب الاهتمام بعدد من التفاصيل الهامة التي تجعلها تظهر بتصميم مميز. كما نعلم أن شاشات التلفزيون من أهم عناصر غرفة المعيشة، يمكن دمجه في غرفة المعيشة بالعديد من الطرق المبتكرة حتى وإن كانت مساحة الغرفة صغيرة. في هذا المحتوى المميز، سنقوم بعرض عدد من الأفكار الرائعة التي توضح كيفية وضع شاشات التليفزيون في غرف المعيشة صغيرة المساحة بطرق مبتكرة.

1. تصميم غرفة على النمط الاسكندنافي ووضع شاشة التلفاز بطريقة مبتكرة

Departamento Club de Golf, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

كما نعلم أن النمط الاسكندنافي يتميز بالاتجاه لاستخدام الألوان المحايدة وعنصر الخشب، وكذلك استخدام النباتات الطبيعية لإضافة أجواء الطبيعة الساحرة. ففي هذا التصميم تم جعل النافذة عبارة عن نصف حائط، وكما نرى أنه لا توجد أي مساحة قريبة من مكان الجلوي سوى هذا الحائط، فتم تنفيذ هذه الفكرة المبتكرة لوضع الشاشات في منطقة المنتصف بين النافذة والحائط السفلي.

2. استخدام طاولات شاشات التليفزيون المنخفضة

VIVVIENDA UNIFAMILIAR, BB INTERIORISMO BB INTERIORISMO غرفة المعيشة
BB INTERIORISMO

BB INTERIORISMO
BB INTERIORISMO
BB INTERIORISMO

بدلًا من أن يتم تعليق الشاشة على الحائط، تم وضعها على طاولة تلفاز منخفضة متعددة الأرفف، وتم استغلال المساحة الموجودة أعلى التلفاز في وضع لوحة فنية مميزة تتناسب مع نمط الغرفة المعاصر و أضاف لمسة ساحرة على المكان.

3. دمج التلفزيون في حائط خشبي متعدد الوظائف

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة المعيشة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

في هذا التصميم المبتكر، تم تصميم حائط الغرفة الخشبي بطريقة مميزة، حيث تم استغلال هذا الحائط في وضع شاشة التلفزيون، وكذلك تم تزويد هذا الحائط بعدد من الأرفف الخشبية لوضع الكتب وكذلك العديد من الاكسسوارات الأخرى. هذا التصميم يعتبر هو النموذج الأمثل لاستغلال مساحات غرف المعيشة الصغيرة.

4. تصميم شاشة تليفزيون بعيدة عن مكان الجلوس

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos غرفة المعيشة
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

ابتعد هذا التصميم كثيرًا عن الطابع التقليدي، فبدلًا أن يتم وضع الشاشة على الحائط المقابل أريكة الجلوس على ارتفاع منخفض، تم وضعه على مسافة بعيدة لمنع التعرض المباشر للصورة وإرهاق العين خاصة للأطفال.، كما تم استغلال الحائط الفارغ من خلال إضافة بعض وحدات الإضاءة التي أضافت لمسة مميزة عليها.

5. تخصيص حائط كامل لتثبيت والتليفزيون وتصميم أرفف خشبية رائعة

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos غرفة المعيشة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

نموذج مميز لغرفة على النمط الاسكندنافي، تم تخصيص حائط كامل لتثبيت شاشة التليفزيون في الأعلى، وتصميم باقي الحائط ليكون عبارة عن أرفف خشبية لوضع وتخزين الكتب.

6. تصميم منزل تقليدي لوضع شاشة التليفزيون في زاوية مُهملة

Casa de la Luz, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos غرفة المعيشة
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

في هذا التصميم نلاحظ أن الغرفة لا تحتوي على مكان مناسب لوضع شاشة التلفاز لأنها تحتوي على أكثر من مدخل، لكن قد تم وضعها في أحد الزوايا المنسية مما أضاف لمسة مميزة على هذه الغرفة، بدلًا من ترك هذه المساحة فارغة.

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7. وضع شاشة التلفاز بطريقة أكثر بروزًا عن الحائط

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

هذا التصميم المميز الحائط الحجري الذي يعتبر لمسة جمالية في هذه الغرفة الأنيقة. تم وضع شاشة التليفزيون بطريقة بارزة قليلًا عن المكان المخصص لها على الحائط، مما أضاف لمسة مميزة ومبتكرة على الغرفة وأجوائها الأنيقة.

8. تصميم يوضح تثبيت شاشة التليفزيون على الجدار الفاصل للغرفة

Départamento Vidalta, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة المعيشة
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

لا تحتوي هذه الغرفة على حائط كامل أمام ركنة الجلوس، فتم تثبيت الشاشة على الحائط الفاصل بين الغرفة وبين غرفة الطعام، هذا التصميم المميز بالتأكيد سيضيف جمال ولمسة إضافية لمنزلك الذي يتبع النمط المودرن.

9. وضع شاشة التليفزيون في المساحات المفتوحة

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos غرفة المعيشة
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

من الواضح أن تصميم هذا المنزل مفتوح، فقد تم وضع شاشة التلفاز في منطقة محايدة بين مكان الجلوس ومكان تناول الطعام، وكما نلاحظ أن شاشة التليفزيون تم وضعها على ارتفاع مناسب لتكون مناسبة لوضع الجلوس.

10. تثبيت شاشة التليفزيون داخل الحائط

Departamento KL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة المعيشة
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

نلاحظ في هذا التصميم أن شاشة التليفزيون ليست بارزة عن الحائط على الإطلاق، لكن تم تصميمها لتكون موجودة داخل إطار في الحائط، وتناسب هذا التصميم المبتكر مع نمط الغرفة وأجواء الغرفة وتصميمها الرائع.

في النهاية، يمكنك اقتباس أي من هذه الأفكار لوضع التلفزيون في غرفة معيشتك الصغيرة بطرق غير تقليدية وفريدة من نوعها.

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