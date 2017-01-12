10 أفكار رائعة لوضع شاشات التليفزيون في غرف المعيشة الصغيرة

بالتأكيد، تُعد مساحة المنزل من أهم العوامل التي يبنى عليها الكثير من الاختيارات، لكن في هذه الآونة ومع التطور الكبير في مجال الديكور والتصميم، فنلاحظ أن المساحة لا تشكل أي عائق أمامنا وليس لها تأثير على اختياراتنا.
غرفة المعيشة تعتبر من أهم الغرف الموجودة في المنزل، لأنها مكان الراحة والاسترخاء وكذلك مكان الترفيه واجتماع العائلة، لذا فعند تصميمها يجب الاهتمام بعدد من التفاصيل الهامة التي تجعلها تظهر بتصميم مميز. كما نعلم أن شاشات التلفزيون من أهم عناصر غرفة المعيشة، يمكن دمجه في غرفة المعيشة بالعديد من الطرق المبتكرة حتى وإن كانت مساحة الغرفة صغيرة. في هذا المحتوى المميز، سنقوم بعرض عدد من الأفكار الرائعة التي توضح كيفية وضع شاشات التليفزيون في غرف المعيشة صغيرة المساحة بطرق مبتكرة.
كما نعلم أن النمط الاسكندنافي يتميز بالاتجاه لاستخدام الألوان المحايدة وعنصر الخشب، وكذلك استخدام النباتات الطبيعية لإضافة أجواء الطبيعة الساحرة. ففي هذا التصميم تم جعل النافذة عبارة عن نصف حائط، وكما نرى أنه لا توجد أي مساحة قريبة من مكان الجلوي سوى هذا الحائط، فتم تنفيذ هذه الفكرة المبتكرة لوضع الشاشات في منطقة المنتصف بين النافذة والحائط السفلي.
بدلًا من أن يتم تعليق الشاشة على الحائط، تم وضعها على طاولة تلفاز منخفضة متعددة الأرفف، وتم استغلال المساحة الموجودة أعلى التلفاز في وضع لوحة فنية مميزة تتناسب مع نمط الغرفة المعاصر و أضاف لمسة ساحرة على المكان.
في هذا التصميم المبتكر، تم تصميم حائط الغرفة الخشبي بطريقة مميزة، حيث تم استغلال هذا الحائط في وضع شاشة التلفزيون، وكذلك تم تزويد هذا الحائط بعدد من الأرفف الخشبية لوضع الكتب وكذلك العديد من الاكسسوارات الأخرى. هذا التصميم يعتبر هو النموذج الأمثل لاستغلال مساحات غرف المعيشة الصغيرة.
ابتعد هذا التصميم كثيرًا عن الطابع التقليدي، فبدلًا أن يتم وضع الشاشة على الحائط المقابل أريكة الجلوس على ارتفاع منخفض، تم وضعه على مسافة بعيدة لمنع التعرض المباشر للصورة وإرهاق العين خاصة للأطفال.، كما تم استغلال الحائط الفارغ من خلال إضافة بعض وحدات الإضاءة التي أضافت لمسة مميزة عليها.
نموذج مميز لغرفة على النمط الاسكندنافي، تم تخصيص حائط كامل لتثبيت شاشة التليفزيون في الأعلى، وتصميم باقي الحائط ليكون عبارة عن أرفف خشبية لوضع وتخزين الكتب.
في هذا التصميم نلاحظ أن الغرفة لا تحتوي على مكان مناسب لوضع شاشة التلفاز لأنها تحتوي على أكثر من مدخل، لكن قد تم وضعها في أحد الزوايا المنسية مما أضاف لمسة مميزة على هذه الغرفة، بدلًا من ترك هذه المساحة فارغة.
هذا التصميم المميز الحائط الحجري الذي يعتبر لمسة جمالية في هذه الغرفة الأنيقة. تم وضع شاشة التليفزيون بطريقة بارزة قليلًا عن المكان المخصص لها على الحائط، مما أضاف لمسة مميزة ومبتكرة على الغرفة وأجوائها الأنيقة.
لا تحتوي هذه الغرفة على حائط كامل أمام ركنة الجلوس، فتم تثبيت الشاشة على الحائط الفاصل بين الغرفة وبين غرفة الطعام، هذا التصميم المميز بالتأكيد سيضيف جمال ولمسة إضافية لمنزلك الذي يتبع النمط المودرن.
من الواضح أن تصميم هذا المنزل مفتوح، فقد تم وضع شاشة التلفاز في منطقة محايدة بين مكان الجلوس ومكان تناول الطعام، وكما نلاحظ أن شاشة التليفزيون تم وضعها على ارتفاع مناسب لتكون مناسبة لوضع الجلوس.
نلاحظ في هذا التصميم أن شاشة التليفزيون ليست بارزة عن الحائط على الإطلاق، لكن تم تصميمها لتكون موجودة داخل إطار في الحائط، وتناسب هذا التصميم المبتكر مع نمط الغرفة وأجواء الغرفة وتصميمها الرائع.
في النهاية، يمكنك اقتباس أي من هذه الأفكار لوضع التلفزيون في غرفة معيشتك الصغيرة بطرق غير تقليدية وفريدة من نوعها.
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