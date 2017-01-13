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6 تصميمات لغرف نوم أطفال مودرن في غاية الأناقة والتميز

Mai Elkholy Mai Elkholy
Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
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في كل منزل، توجد غرف مميزة تكون مقصد كل شخص للتخلص من إجهاد تعب اليوم، بالتأكيد غرف النوم هي المكان المقصود، لأنها المكان الذي نشعر فيه بالراحة والدفء، ونفس القاعدة تُطبق على غرف نوم الأطفال التي أصبحت في الآونة الأخيرة من الغرف الأساسية في كل منزل معاصر.

لم تُعد غرف نوم الأطفال مكان للنوم فقط، ولكنها أيضًا مكان للعب وممارسة مختلف الأنشطة سواء التعليمية أو الأنشطة الحياتية التقليدية. فتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة الاهتمام بتفاصيل تصميم غرف الأطفال وتزويدها بعناصر الأمن وأيضًا الإشراق لتوفير جو مناسب للعب والاستمتاع وكذلك لمساعدتهم على النمو السليم في أجواء تتميز بالدفء . في هذا المحتوى، سنقوم بعرض مجموعة من تصميمات غرف الأطفال على النمط المودرن البسيط يمكنك الاستعانة بأي منها والحصول على أفكار لتصميم غرف أطفالك بطريقة مميزة ومبتكرة.

1. غرفة نوم أطفال مودرن خشبية مميزة وبعيدة عن النمط التقليدي

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

يتميز النمط المودرن أنه يجمع بين البساطة والأناقة، ففي هذا التصميم الرائع لغرفة نوم الأطفال تم تصميم الغرفة بالكامل باستخدام خامة الخشب الذي يعطي لمسة أنيقة ومميزة لأي مكان، كما أنه يعد عنصر هام من عناصر الأمان في غرف الأطفال، من الملاحظ أن هذه الغرفة لا تحتوي على الكثير من الأثاث، لكنها فقط تحتوي على سرير مكون من طابقين لتوفير مساحة إضافية في الغرفة تسمح للأطفال بحرية الحركة واللعب في بقية أرجاء الغرفة، كما تم تصميم خزانة الغرفة لتكون مدمجة في السرير بطريقة مبتكرة ومميزة.

2. تصميم غرفة نوم للأطفال تحتوي على الكثير من عناصر الجذب التي يفضلها الأطفال

Cliente F, Link Interiores Link Interiores غرفة الاطفال
Link Interiores

Link Interiores
Link Interiores
Link Interiores

كما نعلم، الأطفال تستهويهم الألوان المشرقة والرسوم المتحركة، فتصميم غرفة لنوم الأطفال على غرار هذا التصميم هو الحل الأمثل للفت انتباه الطفل وتشجيعه على اللعب المفيد. تم تصميم الأرضية من الخشب الآمن الذي يقلل من حدوث أية إصابات للأطفال. كما تم تصميم سرير مكون من طابقين يتم الصعود إلى الطابق الثاني بطريقة ممتعة للطفل. الرسوم المتحركة التي تم إضافتها على الجدران أضافت لمسة مميزة تتناسب مع الأطفال وما يستهويهم.

3. غرفة نوم أطفال تتميز بألوانها المشرقة التي تجمع بين الأبيض والأزرق

Mieszkanie 2+2, 68m2, A+A A+A غرفة الاطفال
A+A

A+A
A+A
A+A

تم الاتجاه في هذا التصميم لتوفير مساحة آمنة للعب الأطفال، فبدلًا من يتم الاتجاه لتصميم سرير مكون من طابقين، تم استغلال المنطقة السفلى لتكون مكان لجلوس ولعب الأطفال، والطابق العلوي هو سرير النوم. الجمع بين اللونين الأزرق القاتم والأبيض أضاف لمسة مميزة على أجواء الغرفة المميزة البسيطة.

4. غرفة نوم أطفال بألوان محايدة غاية في الأناقة

CAMAS TREN, imuebles Online imuebles Online Nursery/kid's roomBeds & cribs
imuebles Online

imuebles Online
imuebles Online
imuebles Online

في هذا التصميم المميز، نلاحظ أنه قد تم استغلال المساحات بطريقة هندسية مميزة، فقد تم الاستغناء عن الخزانة الكبيرة واستبدالها بأدراج تخزين صغيرة لاستيعاب أغراض الأطفال. الجمع بين اللونين الأحمر والأبيض أضاف لمسة مميزة على تصميم الغرفة وأعطاها طابع محايد متناسق وفريد من نوعه، كما تم وضع سجادة مميزة وأنيقة تتناسب زخارفها مع ألوان الجدران والأثاث.

5. غرفة نوم للأطفال متكاملة بألوان هادئة للبنات

Dormitorio juvenil lineas modernas , Toca Fusta Toca Fusta غرفة الاطفال
Toca Fusta

Toca Fusta
Toca Fusta
Toca Fusta

من الواضح أن هذا التصميم لغرفة نوم الأطفال مخصص للبنات، لأنه تم استخدام الألوان التي يفضلها البنات من الفئة العمرية الصغيرة، فقد تم الجمع بين اللونين الزهري والأبيض، وتم الاتجاه أيضًا لاستخدام السرير المكون من طابقين. على الرغم من أن مساحة هذه الغرفة صغيرة، إلا أنه قد تم استغلال المسلاحات فيها بطريقة مميزة لتعزيز الشعور باتساع المساحة.

6. تصميم غرفة نوم أطفال مودرن لغرفة صغيرة في المساحة

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Mueblalia

Mueblalia
Mueblalia
Mueblalia

في هذه الغرفة نلاحظ عدم توافر المساحة الكافية للعب أو حرية الحركة، لذا فقد تم استغلال جزء من الحائط لتصميم أريكة مبتكرة يصعد إليها الطفل عبر درج معلق، نلاحظ أن ألوان الغرفة المستخدمة في غاية التناسق، حيث تم الجمع بين عدد من الألوان المشرقة التي تنال إعجاب واستحسان الأطفال.

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