6 أشياء تجعل أي منزل مرتب وجميل

من منا لا يحب أن يكون بيته جاهزاً لزيارات الضيوف المفاجئة. فبدلاً من ترك منزلك للتنظيم والترتيب في آخر لحظة يمكنك إتباع بعض الأفكار والتي ستوفر لك الوقت كما أنها ستجعل منزلك يبدو في أحسن حال دائماً وجاهز لزيارات العائلة والأصدقاء.
فتعالوا بنا لنراجع بعض الحيل والتي ستجعل منزلك يظهر بشكل أنيق ومنظم.
نظم مدخل منزلك بدءاً من المساحة الخارجية مثل التراس أو الفناء ومروراً بالصالله الخارجية إلى غرفة الاستقبال والتي غالباً ما تحتوي على مجلس أوغرفة معيشة. فالمدخل هو أول ما يؤل إليه الزائر وأول ما يراه. ولذلك فيجب عليك تصميم وتزين المساحة الخارجية والداخلية بأفضل الزينات، من مزهريات، كراسي، أو أي شئ يناسب المساحة وظيفياً وعملياً.
أهم ما يجب مراعاته هو عدم خلق إزدحام باستخدام هذه العناصر وترك مساحة مناسبة للحركة.
تجديد وصيانة منزلك باستمرار، وخاصة عند عمل هذه التجديدات في الوقت المناسب قد يكلفك مبالغ أقل وسيساهم في جعل منزلك يبدو منظم ونظيف دائماً. مثلاً إزالة بقع الحوائط ومعالجتها سواء كانت عيوب في الطلاء أو رطوبة. فإن الاهتمام بها يعطي انطباع جيد لمنزلك. هذا ينطبق أيضاً على تسريبات المياة، غلق الوصلات وأي عيوب في الأثاث.
قم بدهان منزلك كل عام لتجعله يبدو مثل الجديد دائماً.
أحياناً وعند زيادة عنصر التزين، يمكن أن يتحول منزلك إلى متحف للمعروضات، من ذكريات للسفر، صور عائلية، أو لوحات فنية، مزهريات فخارية، إلى آخره. يجب عليك أن تراجع زينات منزلك من حين لآخر لجرد ما يستحق أن يبقى في المنزل وما يجب أن يخزن أو تتخلص منه حتى تكون هذه الاكسسوارات والزينات في صالحك وتعزز شكل المنزل النهائي وتجعله يبدو منظم وأنيق.
تنظيم مطبخك يحتاج بعض العناية، بتخصيص أماكن التخزين في الخزانات، الأرفف ووضع كل شئ في مكانه الصحيح. عندما يتم وضع كل شئ في مكانه فإنه يسهل عليك الوصول إلى ما تحتاجه وبسرعة. كما أنه يجعل عملية الطهي واعداد الطعام أسهل والتنظيم اليومي فيما بعد أكثر سلاسة. مطبخك سيبدو دائماً منتعش .
تذكر أنك عندما تضع أرفف أو خزانات جديدة أن تكون بنفس باليتة الألوان والخامات المستخدمة لتجنب أن تكون مختلفة وأن قد تبدو غير ملائمة
وضع نباتات داخل منزلك تجعله يبدو أكثر انتعاشاً وحيوية بلمسات طبيعية جميلة. ولكن قم باختيار نباتات يسهل العناية بها إذا كنت ممن لا يستطيعوا العناية بالنباتات وقم باستشارة الخبراء في كيفية العناية بها والحفاظ عليها.
بلاطات السيرميك الفاتحة أو من الألوان المحايدة دائماً ما تجعل حمامك يبدو كبير ومتسع بالاضافة لكونه أكثر نظافة. أيضاً المرايات تعمل على عمل انعكاس للضوء وتظهر الحوائط بشكل لامع وأنيق.
يمكنك إضافة نبتة صغيرة لتقليل الرطوبة في الحمام كما أنها ستظهره بمظهر أنيق وحيوي.