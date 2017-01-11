6 أشياء تجعل أي منزل مرتب وجميل

نظم مدخل منزلك بدءاً من المساحة الخارجية مثل التراس أو الفناء ومروراً بالصالله الخارجية إلى غرفة الاستقبال والتي غالباً ما تحتوي على مجلس أوغرفة معيشة. فالمدخل هو أول ما يؤل إليه الزائر وأول ما يراه. ولذلك فيجب عليك تصميم وتزين المساحة الخارجية والداخلية بأفضل الزينات، من مزهريات، كراسي، أو أي شئ يناسب المساحة وظيفياً وعملياً.

أهم ما يجب مراعاته هو عدم خلق إزدحام باستخدام هذه العناصر وترك مساحة مناسبة للحركة.