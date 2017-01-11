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6 أشياء تجعل أي منزل مرتب وجميل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Apartamento Tutóia, Alvorada Arquitetos Alvorada Arquitetos مطبخ
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من منا لا يحب أن يكون بيته جاهزاً لزيارات الضيوف المفاجئة. فبدلاً من ترك منزلك للتنظيم والترتيب في آخر لحظة يمكنك إتباع بعض الأفكار والتي ستوفر لك الوقت كما أنها ستجعل منزلك يبدو في أحسن حال دائماً وجاهز لزيارات العائلة والأصدقاء.

فتعالوا بنا لنراجع بعض الحيل والتي ستجعل منزلك يظهر بشكل أنيق ومنظم.

1.مدخل مرتب بعناية

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN الممر الحديث، المدخل و الدرج Multicolored
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

نظم مدخل منزلك بدءاً من المساحة الخارجية مثل التراس أو الفناء ومروراً بالصالله الخارجية إلى غرفة الاستقبال والتي غالباً ما تحتوي على مجلس أوغرفة معيشة. فالمدخل هو أول ما يؤل إليه الزائر وأول ما يراه. ولذلك فيجب عليك تصميم وتزين المساحة الخارجية والداخلية بأفضل الزينات، من مزهريات، كراسي، أو أي شئ يناسب المساحة وظيفياً وعملياً. 

أهم ما يجب مراعاته هو عدم خلق إزدحام باستخدام هذه العناصر  وترك مساحة مناسبة للحركة.

2.تجديد مستمر وصيانة لديكور منزلك الداخلي

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces الممر الحديث، المدخل و الدرج
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

تجديد وصيانة منزلك باستمرار، وخاصة عند عمل هذه التجديدات في الوقت المناسب قد يكلفك مبالغ أقل وسيساهم في جعل منزلك يبدو منظم ونظيف دائماً. مثلاً إزالة بقع الحوائط ومعالجتها سواء كانت عيوب في الطلاء أو رطوبة. فإن الاهتمام بها يعطي انطباع جيد لمنزلك. هذا ينطبق أيضاً على تسريبات المياة، غلق الوصلات وأي عيوب في الأثاث.

قم بدهان منزلك كل عام لتجعله يبدو مثل الجديد دائماً.

3.تجنب الاكسسوارات الكثيرة والتزين المبالغ فيه

Apartamento Edifício Brasil, Alvorada Arquitetos Alvorada Arquitetos مطبخ
Alvorada Arquitetos

Alvorada Arquitetos
Alvorada Arquitetos
Alvorada Arquitetos

أحياناً وعند زيادة عنصر التزين، يمكن أن يتحول منزلك إلى متحف للمعروضات، من ذكريات للسفر، صور عائلية، أو لوحات فنية، مزهريات فخارية، إلى آخره. يجب عليك أن تراجع زينات منزلك من حين لآخر لجرد ما يستحق أن يبقى في المنزل وما يجب أن يخزن  أو تتخلص منه حتى تكون هذه الاكسسوارات والزينات في صالحك وتعزز شكل المنزل النهائي  وتجعله يبدو منظم وأنيق.

4.العناية بتنظيم المطبخ

Apartamento Tutóia, Alvorada Arquitetos Alvorada Arquitetos مطبخ
Alvorada Arquitetos

Alvorada Arquitetos
Alvorada Arquitetos
Alvorada Arquitetos

تنظيم مطبخك يحتاج بعض العناية، بتخصيص أماكن التخزين في الخزانات، الأرفف ووضع كل شئ في مكانه الصحيح. عندما يتم وضع كل شئ في مكانه  فإنه يسهل عليك الوصول إلى ما تحتاجه وبسرعة. كما أنه يجعل عملية الطهي واعداد الطعام أسهل والتنظيم اليومي فيما بعد أكثر سلاسة. مطبخك سيبدو دائماً منتعش .

تذكر أنك عندما تضع أرفف أو خزانات جديدة  أن تكون بنفس باليتة الألوان والخامات المستخدمة لتجنب أن تكون مختلفة وأن قد تبدو غير ملائمة

5.نباتات منزلية داخل منزلك

homify غرفة المعيشة رخام Beige
homify

homify
homify
homify

وضع نباتات داخل منزلك تجعله يبدو أكثر انتعاشاً وحيوية بلمسات طبيعية جميلة. ولكن قم باختيار نباتات يسهل العناية بها إذا كنت ممن لا يستطيعوا العناية بالنباتات وقم باستشارة الخبراء في كيفية العناية بها والحفاظ عليها.

6.أن يكون حمامك نظيف ومنتعش دائماً

Higienópolis, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores حمام
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

بلاطات السيرميك الفاتحة أو من الألوان المحايدة دائماً ما تجعل حمامك يبدو كبير ومتسع بالاضافة لكونه أكثر نظافة. أيضاً المرايات تعمل على عمل انعكاس للضوء  وتظهر الحوائط بشكل لامع وأنيق. 

يمكنك إضافة نبتة صغيرة لتقليل الرطوبة في الحمام كما أنها ستظهره بمظهر أنيق وحيوي.

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