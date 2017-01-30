10 أفكار للرخام والجرانيت، تناسب أسطح مطبخك

الرخام والجرانيت هي أشهر الخامات وأكثرها استخداماً لمطابخ أكثر أناقة. فهي تعمل على خلق إشراقة في المطبخ بنقشاتها، لمعتها وتصميمها المميزة. فمهما كانت تصميمها فهي تعطي لمسة مميزة وطابع خاص. وعلى الرغم من تكلفتها العالية فهي استثمار يستحق كل الأموال المبذولة فيه. بالإضافة لذلك فإنها صالحة للاستخدام في كل الغرف، من المطابخ في أسطح العمل، الحمامات، وأيضاً كخامات لأرضيات الغرف أو الصالات. فإذا كنت تريد معرفة معلومات أكثر عن خصائصها واستخدامتها فتابعنا.
أول ما قد تريد معرفته عن الرخام هو أنه نوع من أنواع الصخور يمكن بلورته والحصول على ألوان مختلفة حسب مكان استخراجه.أما الجرانيت، فعلى صعيد آخر فهو عبارة عن صخور صلبة مكونة من صخور مكبوسة داخلها مثل الكوارتز والميكا. كلاهما مستخدمتان في البناء والديكور لأنهما _وعلى الرغم من تكلفتهم العالية_ لكنهم يعتبروا من أقوى الخامات في العالم. ولإقناعك بهذا فقد قمنا بتجميع أفكار مختلفة لاستخدامهم في المطابخ كأسطح عمل مع عرض لبعض المميزات لكلا الخامتين.
كلاً من الخامتين يمدانا بمدى كبير من الألوان والملمس والتي تجعل من السهل مزج سطح العمل مع أي باليتة لونية، أو طراز. الألوان النقشات والتصميم الخاص بالجرانيب يختلف بإختلاف التركيبات المختلفة والأحجام المتنوعة للكريستالات المكونة لها في عملية التصنيع. أما الرخام فتختلف نقشته تباعاً لمكان تكونه.
الخلاصة أنك لا تستطيع الحصول على شكلين مكررين لنفس النقشة سواء كان في حالة الجرانيت أو الرخام.
عندما تختار أن يكون الرخام أو الجرانيت جزءاً من مطبخك فلا يجب أن تخفيه في أركان مظلمة مثلاً، بل يجب عليك استغلاله بشكل يسمح بجعله بطل مطبخك وبؤرته البصريه.
إشراقة الرخام أو الجرانيت هي أحد مميزاتهم فهي تغير الجو العام لمطبخك الداكن وتحوله إلى شكل مختلف ومتسع بفضل النقشات المتنوعة وخاصة مع وجود إضاءة طبيعة ومنعكسة في كل الأرجاء.
في خامتي الرخام والجرانيت لا يوجد أية مسامية تقريباً، ولذلك فلا يوجد فرصة لتكون أو تكاثر البكتريا أوتكون بقايا الطعام ولذلك فهي خامات صحية ولا تشكل خطر على صحة أسرتك.
ربما قد تبدو الأسطح لامعة وملساء ولكنها أيضاً تعتبر خامات متينة. فالأسطح يمكنها أن تبقى مصمتة بدون أية خدوش أو شقوق لمدة طويلة بالرغم من تعرضها للحرارة.
الرخام والجرانيبت لا يعتبرا خامات أنيقة ومتينة فحسب بل أيضاً خامات صديقة للبيئة، و قد تم صناعتها مع إحترام العمليات الطبيعية ومنع إحداث ضرر للبيئة. وبدون أية تدخلات لمواد صناعية.
بعض الخامات تحتاج الكثير من العناية، ولكن الرخام والجرانيت يعتبروا خامات قوية ولا تحتاج صيانة مستمرة، ربما قد تحتاج لطلاء الأسطح بمادة ملمعة ولكن بعد مدة طويلة.
لإبقاء أسطح الرخام والجرانيت نظيفة لا يجب تركها مبللة، فإحرص على تجفيف الأسطح بفوطة جافة وحمايتها من أية بلل وتنظيفها يومياً باستخدام المياة والصابون للحصول أفضل النتائج نظافة.
لا نعتبر التصاميم الفاتحة من الرخام والجرانيت أكثرهم أناقة، بل والتصاميم الداكنة أيضاً فهي لها لمعة خاصة والتي تحول أبسط المطابخ لتصاميم أنيقة للغاية.
هذه الخامات تعتبر رمز للأناقة والذي يتناسب مع الطراز الكلاسيكي، فهي تستطيع تحويل أي فراغ إلى بيئة أنيقة ذات هيئة مثالية.