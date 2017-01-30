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10 أفكار للرخام والجرانيت، تناسب أسطح مطبخك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مطبخ
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الرخام والجرانيت هي أشهر الخامات وأكثرها استخداماً لمطابخ أكثر أناقة. فهي تعمل على خلق إشراقة في المطبخ بنقشاتها، لمعتها وتصميمها المميزة. فمهما كانت تصميمها فهي تعطي لمسة مميزة وطابع خاص. وعلى الرغم من تكلفتها العالية فهي استثمار يستحق كل الأموال المبذولة فيه. بالإضافة لذلك فإنها صالحة للاستخدام في كل الغرف، من المطابخ في أسطح العمل، الحمامات، وأيضاً كخامات لأرضيات الغرف أو الصالات. فإذا كنت تريد معرفة معلومات أكثر عن خصائصها واستخدامتها فتابعنا.

أول ما قد تريد معرفته عن الرخام هو أنه نوع من أنواع الصخور يمكن بلورته والحصول على ألوان مختلفة حسب مكان استخراجه.أما الجرانيت، فعلى صعيد آخر فهو عبارة عن صخور صلبة مكونة من صخور مكبوسة داخلها مثل الكوارتز والميكا. كلاهما مستخدمتان في البناء والديكور لأنهما _وعلى الرغم من تكلفتهم العالية_ لكنهم يعتبروا من أقوى الخامات في العالم. ولإقناعك بهذا فقد قمنا بتجميع أفكار مختلفة لاستخدامهم في المطابخ  كأسطح عمل مع عرض لبعض المميزات لكلا الخامتين.

​1.أختر لوناً

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D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

كلاً من الخامتين يمدانا بمدى كبير من الألوان والملمس والتي تجعل من السهل مزج سطح العمل مع أي باليتة لونية، أو طراز. الألوان النقشات  والتصميم الخاص بالجرانيب يختلف بإختلاف التركيبات المختلفة والأحجام المتنوعة للكريستالات المكونة لها في عملية التصنيع. أما الرخام فتختلف نقشته تباعاً لمكان تكونه. 

الخلاصة أنك لا تستطيع الحصول على شكلين مكررين لنفس النقشة سواء كان في حالة الجرانيت أو الرخام.

​2.استغله كبؤرة بصرية لمطبخك

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto مطبخ
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

عندما تختار أن يكون الرخام أو الجرانيت جزءاً من مطبخك فلا يجب أن تخفيه في أركان مظلمة مثلاً، بل يجب عليك استغلاله بشكل يسمح بجعله بطل مطبخك وبؤرته البصريه.

​3.تمتع باشراقة في مطبخك

VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos مطبخ
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

إشراقة الرخام أو الجرانيت هي أحد مميزاتهم  فهي تغير الجو العام لمطبخك الداكن وتحوله إلى شكل مختلف ومتسع بفضل النقشات المتنوعة وخاصة مع وجود إضاءة طبيعة ومنعكسة في كل الأرجاء.

​4.يحسن من الصحة العامة

Cocina en Privanzas del Campestre, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores مطبخ خشب Wood effect
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

في خامتي الرخام والجرانيت لا يوجد أية مسامية تقريباً، ولذلك فلا يوجد فرصة لتكون أو تكاثر البكتريا أوتكون بقايا الطعام ولذلك فهي خامات صحية ولا تشكل خطر على صحة أسرتك.

​5.مقاومة للحرارة

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS مطبخ
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

ربما قد تبدو الأسطح لامعة وملساء ولكنها أيضاً تعتبر خامات متينة. فالأسطح يمكنها أن تبقى مصمتة بدون أية خدوش أو شقوق لمدة طويلة بالرغم من تعرضها للحرارة.

​6.تصميم طبيعي

Cocina en Villas de Sayavedra, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores مطبخ خشب رقائقي White
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

الرخام والجرانيبت لا يعتبرا خامات أنيقة ومتينة فحسب بل أيضاً خامات صديقة للبيئة، و قد تم صناعتها مع إحترام العمليات الطبيعية ومنع إحداث ضرر للبيئة. وبدون أية تدخلات لمواد صناعية.

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​7.سهل الصيانة

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مطبخ
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

بعض الخامات تحتاج الكثير من العناية، ولكن الرخام والجرانيت يعتبروا خامات قوية ولا تحتاج صيانة مستمرة، ربما قد تحتاج لطلاء الأسطح بمادة ملمعة ولكن بعد مدة طويلة.

​8.سهل التنظيف

Kitchens, Clean Design Clean Design مطبخ
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

لإبقاء أسطح الرخام والجرانيت نظيفة لا يجب تركها مبللة، فإحرص على تجفيف الأسطح بفوطة جافة وحمايتها من أية بلل وتنظيفها يومياً باستخدام المياة والصابون للحصول أفضل النتائج نظافة.

​9.يحي تصميم مطبخك

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

لا نعتبر التصاميم الفاتحة من الرخام والجرانيت أكثرهم أناقة، بل والتصاميم الداكنة أيضاً  فهي لها لمعة خاصة والتي تحول أبسط المطابخ لتصاميم أنيقة للغاية.

​10.تصاميم كلاسيكية مبهرة

Polo Club Residence and Kitchen , Studio Design LLC Studio Design LLC مطبخ
Studio Design LLC

Studio Design LLC
Studio Design LLC
Studio Design LLC

هذه الخامات تعتبر رمز للأناقة والذي يتناسب مع الطراز الكلاسيكي، فهي تستطيع تحويل أي فراغ إلى بيئة أنيقة ذات هيئة مثالية.

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