10 أفكار للرخام والجرانيت، تناسب أسطح مطبخك

الرخام والجرانيت هي أشهر الخامات وأكثرها استخداماً لمطابخ أكثر أناقة. فهي تعمل على خلق إشراقة في المطبخ بنقشاتها، لمعتها وتصميمها المميزة. فمهما كانت تصميمها فهي تعطي لمسة مميزة وطابع خاص. وعلى الرغم من تكلفتها العالية فهي استثمار يستحق كل الأموال المبذولة فيه. بالإضافة لذلك فإنها صالحة للاستخدام في كل الغرف، من المطابخ في أسطح العمل، الحمامات، وأيضاً كخامات لأرضيات الغرف أو الصالات. فإذا كنت تريد معرفة معلومات أكثر عن خصائصها واستخدامتها فتابعنا.

أول ما قد تريد معرفته عن الرخام هو أنه نوع من أنواع الصخور يمكن بلورته والحصول على ألوان مختلفة حسب مكان استخراجه.أما الجرانيت، فعلى صعيد آخر فهو عبارة عن صخور صلبة مكونة من صخور مكبوسة داخلها مثل الكوارتز والميكا. كلاهما مستخدمتان في البناء والديكور لأنهما _وعلى الرغم من تكلفتهم العالية_ لكنهم يعتبروا من أقوى الخامات في العالم. ولإقناعك بهذا فقد قمنا بتجميع أفكار مختلفة لاستخدامهم في المطابخ كأسطح عمل مع عرض لبعض المميزات لكلا الخامتين.