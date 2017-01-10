20 فكرة لخزانات مودرن ستنعش مطبخك

قد يظن البعض أن في تصميم المطابخ لا يوجد مجال كبير للإبداع ولكن هذا غير صحيح، فبين الأجهزة الكهربية من موقد، ثلاجة وغسالة أطباق يمكنك عمل إنتعاش في مطبخك بواسطة الخزانات والتي تمثل العنصر الأساسي في المطبخ، فيمكنك التنويع في الخامات والألوان، خلق تباين، سيميترية وملمس، لا سيما عمل موافقة بين خامات وألوان الخزانات مع خامات وألوان الحوائط والأرضية ولن ننسى الإضاءة!

الخزانات المودرن أيضاً يجب أن يتوافر بها عنصر العملية بحيث تتسع لكل العناصر مع سهولة تخزينها والوصول لها بشكل سريع وسهل ليوفر في الوقت والمجهود.

اليوم، سنتعرض لكم بعض التصاميم والسمات المميزة للخزانات المودرن والتي ستنعش مطابخكم وستجمل منازلكم..