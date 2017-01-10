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20 فكرة لخزانات مودرن ستنعش مطبخك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مطبخ
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قد يظن البعض أن في تصميم المطابخ لا يوجد مجال كبير للإبداع ولكن هذا غير صحيح، فبين الأجهزة الكهربية من موقد، ثلاجة وغسالة أطباق يمكنك عمل إنتعاش في مطبخك بواسطة الخزانات والتي تمثل العنصر الأساسي في المطبخ، فيمكنك التنويع في الخامات والألوان، خلق تباين، سيميترية وملمس، لا سيما عمل موافقة بين خامات وألوان الخزانات مع خامات وألوان الحوائط والأرضية ولن ننسى الإضاءة!

الخزانات المودرن أيضاً يجب أن يتوافر بها عنصر العملية بحيث تتسع لكل العناصر مع سهولة تخزينها والوصول لها بشكل سريع وسهل ليوفر في الوقت والمجهود.

اليوم، سنتعرض لكم بعض التصاميم والسمات المميزة للخزانات المودرن والتي ستنعش مطابخكم وستجمل منازلكم..

1.لا يجب اتباع الشكل التقليدي في وضع الخزانات في المطابخ، فيمكنك الإكتفاء بالخزانات السفلية مع استغلال مساحة الحائط العلوية في خلق مساحة جمالية أنيقة مع فتح نافذة لغمر المساحة بالإضاءة الطبيعية

Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

2.هنا تم تصميم المطبخ باستخدام الملمس، فالخزانات مكونة من خامة بيضاء لامعة وزجاج مع الخشب وموضوعة على حائط من الحجارة لتكون النتيجة مذهلة

Singh Residence, Space Interface Space Interface مطبخ
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

3.إذا كان مطبخك عادي من حيث اللون والتصميم يمكنك طلاء الحوائط المعلق عليها الخزانات للحصول على تصميم فريد من نوعه لمطبخك

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

4.اللون الأصفر هو أحد الإختيارات الناجحة في المطابخ، فهو ليس منظر جميل فحسب ولكنه أيضاً لون مريح للأعصاب ومشرق، فيؤثر على عملية اعداد الطعام

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

5.يتناسب اللون الأصفر بشكل رائع مع الخشب الفاتح واللون الأبيض ولاسيما الأجهزة الكهربية ذات اللون المعدني

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

6.اللون الرمادي أحد الإختيارات الشائع استخدامها في المطابخ المودرن أيضاً ولكن يجب الحرص على إختيار ألوان متباينه معه ودافئة لتجنب الملل

Квартира для души, Polovets design studio Polovets design studio مطبخ
Polovets design studio

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

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7.قم باختيار بلاطات ذات تصميم متميز لتكون نقطة بصرية في حوائط مطبخك إذا كان تصميم خزاناتك بسيط وتقليدي

Depa // Studio , DOSA STUDIO DOSA STUDIO مطبخ خشب White
DOSA STUDIO

DOSA STUDIO
DOSA STUDIO
DOSA STUDIO

8.أو على الأرضيات!

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

9.اللعب بالألوان والنقشات هي أحد الحيل التي يستخدمها المصممين في المطابخ مع وجود خزانات ذات تصميم بسيط وألوان محايدة

Apartamento Tangerina, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados مطبخ
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

10.إحرص على تخطيط واختيار باليتة الألوان بشكل صحيح، فتكرار اللون الأساسي بشكل ذكي سيعطي في النهاية تصميم مدهش

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA مطبخ
YOUSUPOVA

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

11.اللون الأبيض أيضاً هو أحد الإختيارات الشائعة في المطابخ المودرن وخاصة المتبعة لاسلوب المينمال أو الاسكندينافي، فهو لون أنيق ويساهم في الحصول على مطابخ متسعة

A-778, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS مطبخ
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

12.استغل الارتفاعات، فإذا كان سقف مطبخك مرتفع فقم بعمل خزانة عالية لتخزين الحبوب والمعلبات المختلفة لتجنب الفوضى في مطبخك

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

13.لا تنسى عامل الإضاءة وتوزيعها بشكل جيد أسفل الخزانات لتسهيل عمليات إعداد الطعام ولاسيما إظهار خزانات مطبخك بشكل جيد

FUENTES / TRENDO, Idea Cubica Idea Cubica مطبخ Grey
Idea Cubica

Idea Cubica
Idea Cubica
Idea Cubica

14.من قال ان الخزانات يجب أن تكون مغلقة بباب، يمكنك دائماً عمل أرفف مفتوحة مع توزيع أغراضك في سلال لسهولة التخزين والحصول عليها

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

15.من أهم مميزات خزانات المطبخ المودرن هي العملية، فيجب عليك تقسيم الخزانات بشكل جيد لتسهيل التخزين وتوفير الوقت

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts KitchenCabinets & shelves
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

16.ألوان الخزانات لا يجب أن تكون متشابهة، فللحصول على تصميم معاصر للخزانات يمكنك عمل الخزانات العلوية ذات لون مختلف عن الخزانات السفلية

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L مطبخ
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

17.أو بتصميم مختلف أيضاً لخلق جو من الإثارة في المطبخ

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI مطبخ
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

18.أما إذا كان مطبخك مفتوح فإحرص على جعله يبدو كقطعة فنية لتعزز تصميمك للمساحات الخارجية ولا يقلل منها

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

19.لا يجب أن ننسى خامة الالومنيوم كإختيار متميز لتصميم خزانات المطبخ، فلا يوجد أفضل منه للتعبير عن المطابخ المودرن

renovation in North Italy, Vegni Design Vegni Design مطبخ
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

20.مطبخ على الطراز الألترا مودرن باختيار خزانات بين المفتوحة والمغلقة بخامة الزجاج المشبر والأرفف المعدنية مع كراسي ذات تصميم مستقبلي واكسسوارات صارخة الألوان

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

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