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9 أفكار مختلفة لحمامات مصنوعة من الخشب والأحجار

Mai Elkholy Mai Elkholy
Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño حمام
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عادةً ما تُشكل الحمامات صغيرة الحجم مشكلة للكثيرين في اختيار الديكور والتصاميم المناسبة. ومن المعروف أن الحمامات من أكثر الأماكن التي يهتم بها الناس في الآونة الأخيرة، خصوصًا مع ظهور التصميمات والديكورات الحديثة التي توفر المزيد من الراحة والخصوصية. بالإضافة إلى أنها تساعد على إبراز التصميم الداخلي للمنزل. ودائمًا ما يختار الناس النمط الذي يعكس ذوقها الشخصي، ويحافظ على الراحة داخل المكان. وفيما يلي سنعرض لك بعض الأفكار المختلفة الحمامات مصنوعة من الخشب والأحجار من شأنها إضافة لمسة جمالية خاصة بمنزلك.

1. التصميم البراق

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من أهم مميزات استخدام الحجر هو إضفاء لمسة جمالية ساحرة، وتجديد المساحات كليًا. كل هذا من شأنه توفير الراحة والاسترخاء مع الاهتمام بالشكل الجمالي الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، يضيف الخشب لمسة مميزة تعطي نظرة مختلفة للتصميم. مع مراعاة حسن التنسيق بين استخدام الحجر والخشب اختيار قطع الأثاث الصغيرة التي لا تتطلب مساحة كبيرة.

2. الأناقة والبساطة

residencia, bello diseño! bello diseño! حمام
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

يجمع التصميم بين الحجر والخشب ليعطي ظلال من الضوء والظلام، مما يسمح لك خلق بيئة أنيقة وبسيطة مع الألوان المحايدة والمتناقضة لإضافة بعض التفاصيل المميزة و المتناغمة داخل المساحة الصغيرة. التصميم يعبر بشكلٍ كبيرٍ عن الأناقة والبساطة. ويُعد اختيار الألوان الغامقة من أهم العناصر التي تضفي شكلًا جماليًا انيقًا ومميزًا.

3. الإضاءة القوية

residencia, bello diseño! bello diseño! حمام
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

استخدام الخشب والحجر والدمج بينهم، مع استخدام ظلال الضوء المميزة يبعث على الشعور بالاسترخاء. كما أن اختيار الإضاءة القوية وتسليط الضوء على بعض الأماكن المنتقاة بعناية يُعطي جوًا مختلفًا ومميزًا داخل الحمام. لا تنسى مراعاة اختيار ألوان الديكور الغامقة مع دمجها بالإضاءات المميزة.

4. المزج بين الصخور والخشب

Cosy bathroom Hart Design and Construction حمام
Hart Design and Construction

Cosy bathroom

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

يتكون التصميم الداخلي لهذا الحمام من خلال المزج بين المواد المختلفة، والتي ساعدت بشكلٍ كبير على إبراز عنصر جمالي فريد من نوعه. الجدار مصنوع من الأحجار مع طلاء الأثاث الخشبي و الرفوف المعدنية، التي تعكس التناغم والتناسق والأناقة في اختيار الديكور.

5. الأناقة

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño حمام
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

يمتاز هذا التصميم بالأناقة، والبساطة المتمثلة في استخدام الأسطح الملساء والمزج بين الخشب ذو اللون الفاتح والأحجار، فضلًا عن استخدام الألوان الفاتحة الجميلة والمميزة، التي تُعطي إحساس بالراحة والاتساع داخل الحمام. ولا ننسى استخدام الإضاءة المميزة والكافية.

6. الإضاءة المفتوحة

Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

استخدام الإضاءة المفتوحة داخل المساحات الضيقة من أنسب وأفضل الأفكار التي تعطي اتساع مساحة وهمية داخل الحمام. كما أن الإضاءة الطبيعية، تعطي إحساس بالراحة والاسترخاء خصوصًا مع المساحات الضيقة التي تتطلب وجود إضاءة قوية ومميزة. كما أن الحمام يمتاز بالتصميم الفريد ووجود مرآة معلقة على الحائط، مع بعض التشطيبات الخشبية، ومصابيح الإنارة التي تُضفي رونق خاص.

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7. الإطارات الخشبية

Restauración de masia guardando la esencia de los años, Puigdesens fusteria interiorisme Puigdesens fusteria interiorisme حمام
Puigdesens fusteria interiorisme

Puigdesens fusteria interiorisme
Puigdesens fusteria interiorisme
Puigdesens fusteria interiorisme

يبرز استخدام الخشب في هذا التصميم، فنجد الباب الخشبي بالكامل الذي يُعد من أكثر العناصر المميزة داخل المكان، فضلًا عن استخدام الخشب في بعض العناصر الأخرى مثل إطارات النوافذ والخزانات، الممزوجة بين الخشب والزجاج. كما نلاحظ استخدام الحائط المصنوع من الحجر لإضفاء روح مميزة وأنيقة.

8. التصميم الحيوي

Gäste-WC, Boddenberg Boddenberg حمام
Boddenberg

Boddenberg
Boddenberg
Boddenberg

يمتاز هذا التصميم باستخدام السيراميك المميز الذي يعطي نظرة أنيقة، مع خطوط وألوان حيوية وبأسعار في متناول الجميع. يُعد هذا النمط من أكثر الأنماط شيوعًا واستخدامًا لما يعكسه من جمال خاص، فضلًا عن بساطة وأناقة العناصر المستخدمة والتي يفضلها العديدون.

9. الأسطح الملساء

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione حمام
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

استخدام الأسطح الملساء ذات الألوان الفاتحة يجعل الحمام يبدو أجمل وأكثر تميزًا، كما أنه يبدو أنيق ومريح. يتميز التصميم بالبساطة واختيار عناصر محددة وصغيرة الحجم للتغلب على مشكلة المساحة الصغيرة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، أناقة الابتكار في تصميم هذا المنزل الرائع.

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