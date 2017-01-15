9 أفكار مختلفة لحمامات مصنوعة من الخشب والأحجار

عادةً ما تُشكل الحمامات صغيرة الحجم مشكلة للكثيرين في اختيار الديكور والتصاميم المناسبة. ومن المعروف أن الحمامات من أكثر الأماكن التي يهتم بها الناس في الآونة الأخيرة، خصوصًا مع ظهور التصميمات والديكورات الحديثة التي توفر المزيد من الراحة والخصوصية. بالإضافة إلى أنها تساعد على إبراز التصميم الداخلي للمنزل. ودائمًا ما يختار الناس النمط الذي يعكس ذوقها الشخصي، ويحافظ على الراحة داخل المكان. وفيما يلي سنعرض لك بعض الأفكار المختلفة الحمامات مصنوعة من الخشب والأحجار من شأنها إضافة لمسة جمالية خاصة بمنزلك.
من أهم مميزات استخدام الحجر هو إضفاء لمسة جمالية ساحرة، وتجديد المساحات كليًا. كل هذا من شأنه توفير الراحة والاسترخاء مع الاهتمام بالشكل الجمالي الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، يضيف الخشب لمسة مميزة تعطي نظرة مختلفة للتصميم. مع مراعاة حسن التنسيق بين استخدام الحجر والخشب اختيار قطع الأثاث الصغيرة التي لا تتطلب مساحة كبيرة.
يجمع التصميم بين الحجر والخشب ليعطي ظلال من الضوء والظلام، مما يسمح لك خلق بيئة أنيقة وبسيطة مع الألوان المحايدة والمتناقضة لإضافة بعض التفاصيل المميزة و المتناغمة داخل المساحة الصغيرة. التصميم يعبر بشكلٍ كبيرٍ عن الأناقة والبساطة. ويُعد اختيار الألوان الغامقة من أهم العناصر التي تضفي شكلًا جماليًا انيقًا ومميزًا.
استخدام الخشب والحجر والدمج بينهم، مع استخدام ظلال الضوء المميزة يبعث على الشعور بالاسترخاء. كما أن اختيار الإضاءة القوية وتسليط الضوء على بعض الأماكن المنتقاة بعناية يُعطي جوًا مختلفًا ومميزًا داخل الحمام. لا تنسى مراعاة اختيار ألوان الديكور الغامقة مع دمجها بالإضاءات المميزة.
يتكون التصميم الداخلي لهذا الحمام من خلال المزج بين المواد المختلفة، والتي ساعدت بشكلٍ كبير على إبراز عنصر جمالي فريد من نوعه. الجدار مصنوع من الأحجار مع طلاء الأثاث الخشبي و الرفوف المعدنية، التي تعكس التناغم والتناسق والأناقة في اختيار الديكور.
يمتاز هذا التصميم بالأناقة، والبساطة المتمثلة في استخدام الأسطح الملساء والمزج بين الخشب ذو اللون الفاتح والأحجار، فضلًا عن استخدام الألوان الفاتحة الجميلة والمميزة، التي تُعطي إحساس بالراحة والاتساع داخل الحمام. ولا ننسى استخدام الإضاءة المميزة والكافية.
استخدام الإضاءة المفتوحة داخل المساحات الضيقة من أنسب وأفضل الأفكار التي تعطي اتساع مساحة وهمية داخل الحمام. كما أن الإضاءة الطبيعية، تعطي إحساس بالراحة والاسترخاء خصوصًا مع المساحات الضيقة التي تتطلب وجود إضاءة قوية ومميزة. كما أن الحمام يمتاز بالتصميم الفريد ووجود مرآة معلقة على الحائط، مع بعض التشطيبات الخشبية، ومصابيح الإنارة التي تُضفي رونق خاص.
يبرز استخدام الخشب في هذا التصميم، فنجد الباب الخشبي بالكامل الذي يُعد من أكثر العناصر المميزة داخل المكان، فضلًا عن استخدام الخشب في بعض العناصر الأخرى مثل إطارات النوافذ والخزانات، الممزوجة بين الخشب والزجاج. كما نلاحظ استخدام الحائط المصنوع من الحجر لإضفاء روح مميزة وأنيقة.
يمتاز هذا التصميم باستخدام السيراميك المميز الذي يعطي نظرة أنيقة، مع خطوط وألوان حيوية وبأسعار في متناول الجميع. يُعد هذا النمط من أكثر الأنماط شيوعًا واستخدامًا لما يعكسه من جمال خاص، فضلًا عن بساطة وأناقة العناصر المستخدمة والتي يفضلها العديدون.
استخدام الأسطح الملساء ذات الألوان الفاتحة يجعل الحمام يبدو أجمل وأكثر تميزًا، كما أنه يبدو أنيق ومريح. يتميز التصميم بالبساطة واختيار عناصر محددة وصغيرة الحجم للتغلب على مشكلة المساحة الصغيرة.
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