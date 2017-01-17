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14 فكرة ملهمة لتصميم حمام منزلك في غاية الأناقة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Belsize Park, Hélène Dabrowski Interiors Hélène Dabrowski Interiors حمام
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الحمام من غرف المنزل الذي يتجاهل الاهتمام بتصميمها الكثير من الأأشخاص على الرغم أنه يعد من أهم الغرف الموجودة في أي منزل.، لأن أناقة الحمام وروعة تصميمه من أناقة منزلك.

الاهتمام بتصميم حمامات مميزة لا يحتاج لمساحة كبيرة، لأنه في هذه الآونة ومع التطور في مجال الديكور والتصميمات، يمكنك تصميم الحمام بمختلف الديكورات التي تتناسب مع ذوقك الخاص. الجدير بالذكر هنا أيضًا أن نمط تصميم وديكور الحمام يجب أن يتناسب مع نمط المنزل العام لإحداث مزيد من التناسق بين غرف المنزل وعناصره الأساسية. تصميم الحمام يختلف عن تصميم أي غرفة في المنزل، لأنه يحتاج لإتخاذ عدد من القرارات ليس قرارًا واحدًا، فعند تصميم الحمام نتوجه لاختيار الأرضية، الجدران وكذلك وحدات الإضاءة وبعض العناصر الأخرى، وفي هذا المحتوى سنقوم بعرض مجموعة من التصميمات لعدد من الحمامات المتألقة التي يمكنكم الاستعانة بأي من هذه الأفكار عند تصميم حمام منزلك.

1. تصميم يوضح دور الإضاءة الطبيعية في جعل الحمام متعدد الأغراض

Belsize Park Hélène Dabrowski Interiors حمام
Hélène Dabrowski Interiors

Belsize Park

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

تصميم غريب لكنه في غاية الأناقة، فالحمام هنا يعتبر غرفة متعددة الاستخدامات وتبين ذلك من خلال وضع أريكة مريحة أسفل النافذة الكبيرة التي تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية مما يوفر أجواء الراحة والتميز على هذا الحمام.

2. حمام غير تقليدي يجمع بين أناقة الأبيض والبني

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects حمام
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

في هذا التصميم المميز، نلاحظ أن مساحة الحمام تأخذ شكل مستطيل، لكن تم تصميمه بطريقة مبتكرة غير تقليدية على الإطلاق. فقد تم استخدام حوض الاستخدام البانيو بيضاوي الشكل وتم تصميمه بعيدًا عن كابينة الاستحمام الزجاجية، كما تم استخدام حوض صغير وتم استغلال الجزء أسفله لتصميم بعض الأرفف الخشبية لتخزين الأدوات والمنظفات.

3. حوض استحمام فضي يخلق أجواء كلاسيكية فخمة على تصميم الحمام

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify حمام
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

استخدام حوض الاستحمام فضي اللون ذات التصميم اللامع يتناسب مع نمط الحمام الكلاسيكي، النافذة الكبيرة الزجاجية أعلى حوض الاستحمام عملت على تعزيز أجواء الراحة داخل هذا الحمام المميز، ولا ننسى هنا أيضًا دور اللون الأبيض في تعزيز الشعور باتساع المساحة.

4. أناقة الرخام على الجدران

Eaton Mews North - Master Bathroom Roselind Wilson Design حمام bathroom,modern,contemporary,black and white,interior design,lights
Roselind Wilson Design

Eaton Mews North – Master Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

هذا الحمام المميز الذي يتسم بالفخامة بالتأكيد يتناسب مع نمط المنازل الكلاسيكية، فقد تم تصميمه من الرخام المزخرف بنقوش هادئة باللون الأسود، وتم وضع حوض الاستحمام البانيو أسفل النافذة الزجاجية التي تسمح بدخول إضاءة طبيعية للحمام، والمميز هنا أيضًا أنه تم وضع اثنين من الأحواض بدلًا من واحد فقط مثل معظم الحمامات التقليدية.

5. أناقة المرايا والرخام في تصميم الحمام الكلاسيكي

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors حمام
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

تصميم حمام مميز وغير تقليدي، تم تصميمه بالكامل من الرخام المزخرف، تم وضع مرآة كبيرة أعلى الحوض، كما تم تصميم خزانة من الزجاج اللامع مما أضاف مزيد من الفخامة والأناقة ، وكما نلاحظ أنه تم استخدام اثنين من وحدات الإضاءة الكلاسيكية على جانبي المرآة أضافت لمسة مميزة على التصميم.

6. أناقة اللون الأسود في تصميم الحمام

Battersea, LEIVARS LEIVARS حمام
LEIVARS

Battersea

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

الألوان الداكنة تضيف لمسة أناقة ليس لها مثيل خاصةً على تصميم الحمامات. في هذا النموذج الرائع تم تصميم الجدار بالكامل بالرخام الأسود وكذلك الأرضية. ولكسر غموض اللون تم استخدام الحوض الأبيض وتم تصميم الخزانة أسفله بدرجة مختلفة من اللون الأسود الداكن.

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7. الإضاءة الإضافية ودورها في خلق تصاميم مميز

نموذج مميز لحمام يتسم بالأناقة والروعة. تم استخدام كابينة استحمام زجاجية غير كاملة على حوض الاستحمام، كما تم استخدام حوض مستطيل مميز وكان الخزانة الخشبية التي تم تصميمها أسفل الحوض لمسة جمالية مميزة على الحمام. عند الحديث عن الإضاءة، نرى أنه قد تم وضع عدد من وحدات الإضاءة الإضافية بجانب المرآة وعلى السقف مما يجعل الحمام في غاية الأناقة.

8. تصميم حمام بأرضية خشبية رائعة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تدرج الألوان المستخدمة في هذا الحمام كان الاختيار الأنسب لنمط الحمام الاسكندنافي الأنيق. فكان للأرضية الخشبية باللون البني دور كبير في أناقة التصميم. وتم استخدام حوض الاستحمام البيضاوي المميز ووضعه أسفل النافذة الزجاجية المستطيلة لخلق أجواء الراحة والاسترخاء عند الاستحمام.

9. تصميم الحمام باستخدام السيراميك البيج اللامع

Modern Shower room A1 Lofts and Extensions حمام
A1 Lofts and Extensions

Modern Shower room

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

تصميم جدران الحمام بنفس لون وخامة الأرضية فكرة مميزة خاصة في المساحات الصغيرة، ففي هذا النموذج تم استخدام سيراميك لامع باللون البيج الفاتح، كما تم استخدام كابينة استحمام زجاجية، كما صُممت المساحة أسفل الحوض لتكون بمثابة خزانة تخزين خشبية.

10. تصميم حمام مبتكر باستخدام الطوب الحراري

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd حمام
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

كما نعلم أن اللون الأبيض له تأثير في خلق الشعور باتساع المساحة، تم استخدام حوض صغير معلق بدلًا من الأحواض التقليدية المُثبتة على الأرضية. كما تم إدخال الطوب الحراري في تصميم أجزاء من حائط النافذة. اعتماد هذا الحمام على الإضاءة الطبيعية أضاف له لمسة سحرية تشعرك بالهدوء والاسترخاء.

11. تصميم حمام على النمط الريفي في غاية التميز

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم المميز لحمام على النمط الريفي يعتبر النموذج المثالي لمن يفضلون البساطة والتميز. تم استخدام الطوب الأبيض لإضافة لمسة رائعة على الجدار وكذلك على حوض الاستحمام، كما كان للون الأبيض لمسة دفء رائعة تم إضافتها لهذا التصميم البسيط بالإضافة ودمجه مع اللون الأخضر مما أضاف مزيد من التناسق والترتيب على هذا النموذج الرائع.

12. أناقة كابينة الاستحمام الزجاجية واستخدام الأدوات المطورة

Feature Showers and Steam Showers, Nordic Saunas and Steam Nordic Saunas and Steam حمام
Nordic Saunas and Steam

Feature Showers and Steam Showers

Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam

هذا النموذج الرائع نلاحظ أهمية كبائن الاستحمام الزجاجية في إعطاء لمسة مميزة على الحمام ففي هذا التصميم تم تصميم الكابينة في زاوية الحمام، ونلاحظ هنا أنه قد تم استخدام أدوات متطورة تتناسب مع نمط الحمام المودرن الأنيق.

13. أناقة استخدام الأحجار في الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم المميز والفريد من نوعه تم إدخال عنصر الأحجار صغيرة الحجم على الجزء السفلي من الجدار وكذلك على جدار حوض الاستحمام،  تم استغلال الحائط العلوي الموجود فوق حوض الاستحمام من خلال وضع بعض الأرفف الخشبية لوضع بعض الاكسسوارات عليها.

14. تصميم حمام صغير بألوان رائعة

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd حمام small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

من الواضح أن مساحة الحمام صغيرة، فقد تم تصميمه بألوان هادئة مميزة عملت على تعزيز الشعور باتساع المساحة. الجدير بالذكر هنا أن تدرج استخدام الألوان الفاتحة كان له تأثير مميز على أجواء هذا التصميم، كما تم استغلال الجزء السفلي من الحوض تصميم خزانة أنيقة، بالإضافة إلى الكابينة الزجاجية التي أضافت لمسة مميزة على الحمام.

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