14 فكرة ملهمة لتصميم حمام منزلك في غاية الأناقة

الحمام من غرف المنزل الذي يتجاهل الاهتمام بتصميمها الكثير من الأأشخاص على الرغم أنه يعد من أهم الغرف الموجودة في أي منزل.، لأن أناقة الحمام وروعة تصميمه من أناقة منزلك.
الاهتمام بتصميم حمامات مميزة لا يحتاج لمساحة كبيرة، لأنه في هذه الآونة ومع التطور في مجال الديكور والتصميمات، يمكنك تصميم الحمام بمختلف الديكورات التي تتناسب مع ذوقك الخاص. الجدير بالذكر هنا أيضًا أن نمط تصميم وديكور الحمام يجب أن يتناسب مع نمط المنزل العام لإحداث مزيد من التناسق بين غرف المنزل وعناصره الأساسية. تصميم الحمام يختلف عن تصميم أي غرفة في المنزل، لأنه يحتاج لإتخاذ عدد من القرارات ليس قرارًا واحدًا، فعند تصميم الحمام نتوجه لاختيار الأرضية، الجدران وكذلك وحدات الإضاءة وبعض العناصر الأخرى، وفي هذا المحتوى سنقوم بعرض مجموعة من التصميمات لعدد من الحمامات المتألقة التي يمكنكم الاستعانة بأي من هذه الأفكار عند تصميم حمام منزلك.
تصميم غريب لكنه في غاية الأناقة، فالحمام هنا يعتبر غرفة متعددة الاستخدامات وتبين ذلك من خلال وضع أريكة مريحة أسفل النافذة الكبيرة التي تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية مما يوفر أجواء الراحة والتميز على هذا الحمام.
في هذا التصميم المميز، نلاحظ أن مساحة الحمام تأخذ شكل مستطيل، لكن تم تصميمه بطريقة مبتكرة غير تقليدية على الإطلاق. فقد تم استخدام حوض الاستخدام
البانيو بيضاوي الشكل وتم تصميمه بعيدًا عن كابينة الاستحمام الزجاجية، كما تم استخدام حوض صغير وتم استغلال الجزء أسفله لتصميم بعض الأرفف الخشبية لتخزين الأدوات والمنظفات.
استخدام حوض الاستحمام فضي اللون ذات التصميم اللامع يتناسب مع نمط الحمام الكلاسيكي، النافذة الكبيرة الزجاجية أعلى حوض الاستحمام عملت على تعزيز أجواء الراحة داخل هذا الحمام المميز، ولا ننسى هنا أيضًا دور اللون الأبيض في تعزيز الشعور باتساع المساحة.
هذا الحمام المميز الذي يتسم بالفخامة بالتأكيد يتناسب مع نمط المنازل الكلاسيكية، فقد تم تصميمه من الرخام المزخرف بنقوش هادئة باللون الأسود، وتم وضع حوض الاستحمام
البانيو أسفل النافذة الزجاجية التي تسمح بدخول إضاءة طبيعية للحمام، والمميز هنا أيضًا أنه تم وضع اثنين من الأحواض بدلًا من واحد فقط مثل معظم الحمامات التقليدية.
تصميم حمام مميز وغير تقليدي، تم تصميمه بالكامل من الرخام المزخرف، تم وضع مرآة كبيرة أعلى الحوض، كما تم تصميم خزانة من الزجاج اللامع مما أضاف مزيد من الفخامة والأناقة ، وكما نلاحظ أنه تم استخدام اثنين من وحدات الإضاءة الكلاسيكية على جانبي المرآة أضافت لمسة مميزة على التصميم.
الألوان الداكنة تضيف لمسة أناقة ليس لها مثيل خاصةً على تصميم الحمامات. في هذا النموذج الرائع تم تصميم الجدار بالكامل بالرخام الأسود وكذلك الأرضية. ولكسر غموض اللون تم استخدام الحوض الأبيض وتم تصميم الخزانة أسفله بدرجة مختلفة من اللون الأسود الداكن.
نموذج مميز لحمام يتسم بالأناقة والروعة. تم استخدام كابينة استحمام زجاجية غير كاملة على حوض الاستحمام، كما تم استخدام حوض مستطيل مميز وكان الخزانة الخشبية التي تم تصميمها أسفل الحوض لمسة جمالية مميزة على الحمام. عند الحديث عن الإضاءة، نرى أنه قد تم وضع عدد من وحدات الإضاءة الإضافية بجانب المرآة وعلى السقف مما يجعل الحمام في غاية الأناقة.
تدرج الألوان المستخدمة في هذا الحمام كان الاختيار الأنسب لنمط الحمام الاسكندنافي الأنيق. فكان للأرضية الخشبية باللون البني دور كبير في أناقة التصميم. وتم استخدام حوض الاستحمام البيضاوي المميز ووضعه أسفل النافذة الزجاجية المستطيلة لخلق أجواء الراحة والاسترخاء عند الاستحمام.
تصميم جدران الحمام بنفس لون وخامة الأرضية فكرة مميزة خاصة في المساحات الصغيرة، ففي هذا النموذج تم استخدام سيراميك لامع باللون البيج الفاتح، كما تم استخدام كابينة استحمام زجاجية، كما صُممت المساحة أسفل الحوض لتكون بمثابة خزانة تخزين خشبية.
كما نعلم أن اللون الأبيض له تأثير في خلق الشعور باتساع المساحة، تم استخدام حوض صغير معلق بدلًا من الأحواض التقليدية المُثبتة على الأرضية. كما تم إدخال الطوب الحراري في تصميم أجزاء من حائط النافذة. اعتماد هذا الحمام على الإضاءة الطبيعية أضاف له لمسة سحرية تشعرك بالهدوء والاسترخاء.
هذا التصميم المميز لحمام على النمط الريفي يعتبر النموذج المثالي لمن يفضلون البساطة والتميز. تم استخدام الطوب الأبيض لإضافة لمسة رائعة على الجدار وكذلك على حوض الاستحمام، كما كان للون الأبيض لمسة دفء رائعة تم إضافتها لهذا التصميم البسيط بالإضافة ودمجه مع اللون الأخضر مما أضاف مزيد من التناسق والترتيب على هذا النموذج الرائع.
هذا النموذج الرائع نلاحظ أهمية كبائن الاستحمام الزجاجية في إعطاء لمسة مميزة على الحمام ففي هذا التصميم تم تصميم الكابينة في زاوية الحمام، ونلاحظ هنا أنه قد تم استخدام أدوات متطورة تتناسب مع نمط الحمام المودرن الأنيق.
في هذا التصميم المميز والفريد من نوعه تم إدخال عنصر الأحجار صغيرة الحجم على الجزء السفلي من الجدار وكذلك على جدار حوض الاستحمام، تم استغلال الحائط العلوي الموجود فوق حوض الاستحمام من خلال وضع بعض الأرفف الخشبية لوضع بعض الاكسسوارات عليها.
من الواضح أن مساحة الحمام صغيرة، فقد تم تصميمه بألوان هادئة مميزة عملت على تعزيز الشعور باتساع المساحة. الجدير بالذكر هنا أن تدرج استخدام الألوان الفاتحة كان له تأثير مميز على أجواء هذا التصميم، كما تم استغلال الجزء السفلي من الحوض تصميم خزانة أنيقة، بالإضافة إلى الكابينة الزجاجية التي أضافت لمسة مميزة على الحمام.
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