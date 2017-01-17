14 فكرة ملهمة لتصميم حمام منزلك في غاية الأناقة

الحمام من غرف المنزل الذي يتجاهل الاهتمام بتصميمها الكثير من الأأشخاص على الرغم أنه يعد من أهم الغرف الموجودة في أي منزل.، لأن أناقة الحمام وروعة تصميمه من أناقة منزلك.

الاهتمام بتصميم حمامات مميزة لا يحتاج لمساحة كبيرة، لأنه في هذه الآونة ومع التطور في مجال الديكور والتصميمات، يمكنك تصميم الحمام بمختلف الديكورات التي تتناسب مع ذوقك الخاص. الجدير بالذكر هنا أيضًا أن نمط تصميم وديكور الحمام يجب أن يتناسب مع نمط المنزل العام لإحداث مزيد من التناسق بين غرف المنزل وعناصره الأساسية. تصميم الحمام يختلف عن تصميم أي غرفة في المنزل، لأنه يحتاج لإتخاذ عدد من القرارات ليس قرارًا واحدًا، فعند تصميم الحمام نتوجه لاختيار الأرضية، الجدران وكذلك وحدات الإضاءة وبعض العناصر الأخرى، وفي هذا المحتوى سنقوم بعرض مجموعة من التصميمات لعدد من الحمامات المتألقة التي يمكنكم الاستعانة بأي من هذه الأفكار عند تصميم حمام منزلك.