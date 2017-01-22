11 فكرة رائعة من الطراز التركي لتصميم أماكن وضع التليفزيون

غرف المعيشة تُعد الغرفة الأهم في المنزل، حيث أنها مكان الحصول على الراحة والاسترخاء وكذلك مكان اجتماع العائلة وقضاء معظم الأوقات بها، لذا يجب أن تحتوي على كافة مقومات الراحة والدفء.

ارتبط مفهوم غرفة المعيشة بعدد من العناصر الأساسية، من أهم هذه العناصر التلفزيون، لكن هناك الكثير من الأشخاص ليس لديهم الفرصة لتصميم غرف معيشة مستقلة، لذا فيكون الخيار أمامهم وضع التلفزيون في ردهة المنزل الريسبشن ، لكن بغض النظر سواء تم وضعه في غرفة مستقلة أو في الريسبشن فإن هناك عدد من الأشياء يجب أخذها في الاعتبار تصميم أماكن مميزة تتوفر بها عناصر الراحة والهدوء. في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من التصميمات المستوحاة من الطراز التركي لإعطائك بعض الأفكار المميزة لتصميم مساحات مخصصة لمشاهدة التليفزيون سواء في ردهة المنزل أو في غرف المعيشة.