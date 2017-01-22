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11 فكرة رائعة من الطراز التركي لتصميم أماكن وضع التليفزيون

Mai Elkholy Mai Elkholy
Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
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غرف المعيشة تُعد الغرفة الأهم في المنزل، حيث أنها مكان الحصول على الراحة والاسترخاء وكذلك مكان اجتماع العائلة وقضاء معظم الأوقات بها، لذا يجب أن تحتوي على كافة مقومات الراحة والدفء.

ارتبط مفهوم غرفة المعيشة بعدد من العناصر الأساسية، من أهم  هذه العناصر التلفزيون، لكن هناك الكثير من الأشخاص ليس لديهم الفرصة لتصميم غرف معيشة مستقلة، لذا فيكون الخيار أمامهم وضع التلفزيون في ردهة المنزل الريسبشن، لكن بغض النظر سواء تم وضعه في غرفة مستقلة أو في الريسبشن فإن هناك عدد من الأشياء يجب أخذها في الاعتبار تصميم أماكن مميزة تتوفر بها عناصر الراحة والهدوء. في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من التصميمات المستوحاة من الطراز التركي لإعطائك بعض الأفكار المميزة لتصميم مساحات مخصصة لمشاهدة التليفزيون سواء في ردهة المنزل أو في غرف المعيشة.

1. حائط زجاجي خلف شاشة التليفزيون يعزز شعور اتساع المساحة

PROJE MİMARİ DESTEK, Trabcelona Design Trabcelona Design غرفة المعيشة
Trabcelona Design

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

على الرغم أن الغرفة ليست كبيرة، لكنها تتميز بمساحة متوسطة، لكن تصميم حائط التلفزيون ليكون زجاجي مُصمم بهذه الطريقة المبتكرة أضاف شعور مميز بأجواء النمط المودرن وكذلك شعور باتساع الغرفة.

2. وضع التليفزيون على أحد الأعمدة بطريقة غاية في الابتكار

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الجمع بين اللونين الأبيض والرمادي أضاف سحر التناسق لهذه الغرفة. عند الحديث عن شاشة التلفاز نجد أنه قد تم تثبيتها على أحد أعمدة الغرفة وكأنه جزء لا يتجزأ منه وتم استغلال المساحة أسفل بطريقة رائعة من خلال تصميم أرفف خشبية غاية في التميز.

3. وضع التليفزيون على طاولة خشبية في ريسبشن مودرن في غاية الأناقة

Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة المعيشة
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

تصميم فريد من نوعه يجمع بين أكثر من طابع في مكان واحد، فقد تم تصميم الجدران من خلال ألواح خشبية، بالإضافة إلى بعض عناصر الزجاج، التلفزيون تم وضعه على طاولة خشبية منخفضة، وتم تصميم الحائط خلف شاشة التليفزيون من الزجاج المزخرف بطريقة ابتكارية أكثر من رائعة. تناسق الألوان سواء ألوان الجدران أو ألوان الأثاث أضاف مزيد من التناسق وخلق أجواء إبداعية غاية في الروعة.

4. تصميم مدفأة أسفل التليفزيون أضاف لمسة راحة ودفء في غاية التميز

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners غرفة المعيشة
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

هذا التصميم على غرار النمط الاسكندنافي المحايد البسيط. مكان تثبيت التليفزيون هو عنصر الجذب الأول في المكان، فقد تم تصميم مدفأة نارية صغيرة أسفل التليفزيون وباقي الحوائط على هيئة أرفف لوضع الكتب والاكسسوارات.

5. تصميم فني مميز لوضع التليفزيون على مستوى ارتفاع منخفض غرفة المعيشة

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

تصميم رائع لوضع التلفزيون في غرفة معيشة مُصممة على غرار النمط الاسكندنافي الذي يتميز بالحيادية والهدوء، فقد تم استخدام أريكة مريحة أمام شاشة التليفزيون الموجودة على الجدار المقابل على ارتفاع منخفض بجانب النافذة. المميز في هذا التصميم هو استخدام اللوحات الفنية الصغيرة أعلى التليفزيون وأعلى الأريكة.

تصاميم الأرفف الخشبية على الجدار الآخر لوضع الكتب وبعض الاكسسوارات أضاف لمسة فنية مميزة على أجواء الغرفة الفنية.

6. سحر الخشب في خلق أجواء مميزة في أماكن مشاهدة التليفزيون

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

تم تصميم الغرفة بالكامل من عنصر الخشب المميز الذي يضيف أجواء الراحة، حيث تم تصميم الجدار بالكامل باستخدام الخشب، وتم تثبيت التلفزيون على هذا الحائط، وباقي الجدار على هيئة أرفف خشبية لوضع الاكسسوارات. استخدام السجادة المزخرفة أضاف لمسة مميزة على أجواء الغرفة.

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7. تليفزيون في ردهة منزل مودرن ملونة بجدران بيضاء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم مودرن للريسبشن منزل بسيط في غاية الأناقة، وجود اللون الأبيض في معظم المساحة عزز شعور الراحة والهدوء. تم استخدام أثاث منزلي مريح في غاية الأناقة. تم وضع شاشة التليفزيون على حائط خرساني مُصمم بشكل هندسي، وفي أحد جوانب هذا الجدار تم دمج عنصر الطوب الحراري الرائع يتناسب مع اللون الرمادي الموجود على الجانب الآخر من التليفزيون.

8. إدخال عنصر المعدن على حائط أسود في غاية التميز

Kalafatoğlu Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة المعيشة
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

تصميم مكان جلوس مودرن في غاية الفخامة، تم تثبيت التليفزيون داخل إطار معدني فريد من نوعه، وتم إضافة بعض العناصر المعدنية الأخرى إلى هذا الحائط كذلك. الجزء الزجاجي في الأعلى أضاف لمسة أناقة حقيقية غير تقليدية على هذه الغرفة الرائعة.

9. أناقة المرايا مع اللون الأبيض في تصميم مكان مشاهدة التليفزيون

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم هذا المكان مميز حيث تسوده أجواء الأناقة من خلال استخدام اللونين الأبيض والأزرق، عند الانتقال لمكان التلفزيون، نلاحظ أنه تم تصميم هذا الجدار ليكون على هيئة مرآة مقسمة بطريقة هندسية غاية في التميز والإبداع.

10. تصميم جزء من الحائط لتثبيت التلفزيون في مكان مميز

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

تم اختيار عنصر الخشب لتصميم جزء صغير من الحائط المخصص لوضع التليفزيون، وسبب اختيار الخشب هنا لكي يتناسب مع الأرضية والطاولات الصغيرة الموجودة في منتصف الغرفة. ابتعد هذا التصميم عن التقليدية ليظهر بهذا الشكل الهندسي الرائع.

11. استغلال حائط بالكامل في وضع شاشة التلفزيون وكذلك أغراض التخزين

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم مودرن في غاية الروعة والأناقة، تم اختيار أثاث صغير لكن من الواضح أنه مريح للغاية، بالنسبة لحائط التليفزيون فقد تم تصميمه ليكون مكان وضع الشاشة أقل بروزًا من الحائط أما باقي الحائط تم تصميمه على هيئة خزانات مغلقة وأدراج في غاية التميز.

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