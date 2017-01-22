11 فكرة رائعة من الطراز التركي لتصميم أماكن وضع التليفزيون

غرف المعيشة تُعد الغرفة الأهم في المنزل، حيث أنها مكان الحصول على الراحة والاسترخاء وكذلك مكان اجتماع العائلة وقضاء معظم الأوقات بها، لذا يجب أن تحتوي على كافة مقومات الراحة والدفء.
ارتبط مفهوم غرفة المعيشة بعدد من العناصر الأساسية، من أهم هذه العناصر التلفزيون، لكن هناك الكثير من الأشخاص ليس لديهم الفرصة لتصميم غرف معيشة مستقلة، لذا فيكون الخيار أمامهم وضع التلفزيون في ردهة المنزل
الريسبشن، لكن بغض النظر سواء تم وضعه في غرفة مستقلة أو في الريسبشن فإن هناك عدد من الأشياء يجب أخذها في الاعتبار تصميم أماكن مميزة تتوفر بها عناصر الراحة والهدوء.
في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من التصميمات المستوحاة من الطراز التركي لإعطائك بعض الأفكار المميزة لتصميم مساحات مخصصة لمشاهدة التليفزيون سواء في ردهة المنزل أو في غرف المعيشة.
على الرغم أن الغرفة ليست كبيرة، لكنها تتميز بمساحة متوسطة، لكن تصميم حائط التلفزيون ليكون زجاجي مُصمم بهذه الطريقة المبتكرة أضاف شعور مميز بأجواء النمط المودرن وكذلك شعور باتساع الغرفة.
الجمع بين اللونين الأبيض والرمادي أضاف سحر التناسق لهذه الغرفة. عند الحديث عن شاشة التلفاز نجد أنه قد تم تثبيتها على أحد أعمدة الغرفة وكأنه جزء لا يتجزأ منه وتم استغلال المساحة أسفل بطريقة رائعة من خلال تصميم أرفف خشبية غاية في التميز.
تصميم فريد من نوعه يجمع بين أكثر من طابع في مكان واحد، فقد تم تصميم الجدران من خلال ألواح خشبية، بالإضافة إلى بعض عناصر الزجاج، التلفزيون تم وضعه على طاولة خشبية منخفضة، وتم تصميم الحائط خلف شاشة التليفزيون من الزجاج المزخرف بطريقة ابتكارية أكثر من رائعة. تناسق الألوان سواء ألوان الجدران أو ألوان الأثاث أضاف مزيد من التناسق وخلق أجواء إبداعية غاية في الروعة.
هذا التصميم على غرار النمط الاسكندنافي المحايد البسيط. مكان تثبيت التليفزيون هو عنصر الجذب الأول في المكان، فقد تم تصميم مدفأة نارية صغيرة أسفل التليفزيون وباقي الحوائط على هيئة أرفف لوضع الكتب والاكسسوارات.
تصميم رائع لوضع التلفزيون في غرفة معيشة مُصممة على غرار النمط الاسكندنافي الذي يتميز بالحيادية والهدوء، فقد تم استخدام أريكة مريحة أمام شاشة التليفزيون الموجودة على الجدار المقابل على ارتفاع منخفض بجانب النافذة. المميز في هذا التصميم هو استخدام اللوحات الفنية الصغيرة أعلى التليفزيون وأعلى الأريكة.
تصاميم الأرفف الخشبية على الجدار الآخر لوضع الكتب وبعض الاكسسوارات أضاف لمسة فنية مميزة على أجواء الغرفة الفنية.
تم تصميم الغرفة بالكامل من عنصر الخشب المميز الذي يضيف أجواء الراحة، حيث تم تصميم الجدار بالكامل باستخدام الخشب، وتم تثبيت التلفزيون على هذا الحائط، وباقي الجدار على هيئة أرفف خشبية لوضع الاكسسوارات. استخدام السجادة المزخرفة أضاف لمسة مميزة على أجواء الغرفة.
تصميم مودرن للريسبشن منزل بسيط في غاية الأناقة، وجود اللون الأبيض في معظم المساحة عزز شعور الراحة والهدوء. تم استخدام أثاث منزلي مريح في غاية الأناقة. تم وضع شاشة التليفزيون على حائط خرساني مُصمم بشكل هندسي، وفي أحد جوانب هذا الجدار تم دمج عنصر الطوب الحراري الرائع يتناسب مع اللون الرمادي الموجود على الجانب الآخر من التليفزيون.
تصميم مكان جلوس مودرن في غاية الفخامة، تم تثبيت التليفزيون داخل إطار معدني فريد من نوعه، وتم إضافة بعض العناصر المعدنية الأخرى إلى هذا الحائط كذلك. الجزء الزجاجي في الأعلى أضاف لمسة أناقة حقيقية غير تقليدية على هذه الغرفة الرائعة.
تصميم هذا المكان مميز حيث تسوده أجواء الأناقة من خلال استخدام اللونين الأبيض والأزرق، عند الانتقال لمكان التلفزيون، نلاحظ أنه تم تصميم هذا الجدار ليكون على هيئة مرآة مقسمة بطريقة هندسية غاية في التميز والإبداع.
تم اختيار عنصر الخشب لتصميم جزء صغير من الحائط المخصص لوضع التليفزيون، وسبب اختيار الخشب هنا لكي يتناسب مع الأرضية والطاولات الصغيرة الموجودة في منتصف الغرفة. ابتعد هذا التصميم عن التقليدية ليظهر بهذا الشكل الهندسي الرائع.
تصميم مودرن في غاية الروعة والأناقة، تم اختيار أثاث صغير لكن من الواضح أنه مريح للغاية، بالنسبة لحائط التليفزيون فقد تم تصميمه ليكون مكان وضع الشاشة أقل بروزًا من الحائط أما باقي الحائط تم تصميمه على هيئة خزانات مغلقة وأدراج في غاية التميز.
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