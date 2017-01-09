10 غرف نوم بأجواء شاعرية وإضاءة خافتة!

الأجواء الشاعرية والإضاءة الخافتة لمسات مطلوبة بغرف النوم.. فهي العامل المساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب! تأخذك من يديك لعالم آخر بعيد عن صخب العالم بأسره لتنسى ما يجول ببالك من هموم وتستعيد طاقتك من جديد.. إليك في هذا المقال 10 تصميمات لغرف نوم تمتعت بهذا السحر الكامن في الإضاءة سترغب في تطبيق إحداها بمنزل العمر! لنبدأ جولتنا الآن ..
من أول وهلة تتطلع فيها لهذه الغرفة تشعر بالدفء يتخللك ويحيط بك من كل جانب، فالإضاءة الصادرة عن هذا الكم من الأباجورات تألقت هنا وزادت الغرفة جمالًا.. ليست الإضاءة هي السبب الوحيد في هذا الدفء المكتسح للغرفة وإنما الخشب أيضًا المغلف للجدار الخلفي للسرير ومسنده بالكامل مع اختلاف درجاتهم اللونية كان له أكبر الأثر في تعزيز الشعور بالدفء ولاسيما الموكيت المكتسح للأرضية.
غرفة نوم غريبة التصميم إلا أن ذلك لا ينفي ما تتمتع به من سحر خاص ناتج عن إضاءتها الأخاذة سواء في السبوتات المتدرجة مع الدرَج بأشكالها المربعة أو في السبوتات المعلقة بعيدًا بآخر السقف بتصميمها المتحرك وأخيرًا الإضاءة المذهلة أسفل السرير والتي تجعله يبدو طائرًا على طيفٍ من النور!
غرفة بألوان داكنة نلمح ذلك في كلًا من الفرش والجدران وكذلك الأرضية.. لذا كان على المصمم تعزيز إطلالتها بطريقة سحرية تمثلت في عنصر الإضاءة فـ طعَمها بمجموعة وحدات بسيطة وصغيرة وفرت لها قدر كافي من الإنارة الخافتة التي جملت مظهرها كثيرًا!
سرير بسيط التصميم يحتل الكثير من مساحة الغرفة مغلف بخامة داكنة اللون من كل جانب يميل عليه سقف خشبي مائل تتدلى منه مجموعة ثريات صغيرة مستوحاه من العصر الأندلسي تفاصيلها صغيرة ومعقدة لا تظهر لنا إلا في الانعكاسات على الخشب والجدران!
غرفة بمساحة شاسعة قسمها المصمم بذكاء محكم ما بين مساحة للنوم مطلة على منظر خلاب تنتشر به الخضرة والأشجار وجلستين أحدهما أقرب لمائدة الطعام وأخرى للاسترخاء.. تكسي الغرفة بالكامل أرضية براقة تلمع بانعكاسات الإضاءة عليها المثبتة في السقف ونظيرتها المتساقطة منه بتصميم عصري ربما لم تراه مسبقًا!
نلمح في هذا النموذج المطروح أمامنا أكثر من مصدر لإضاءة الغرفة، أول مصدر يكمن في الأباجورتين المثبتتين بمسند طرفي السرير واللاتين يمكن الاكتفاء بهما لتحقيق الإضاءة الخافتة ذات الأجواء الشاعرية، أما عن المصدر الثاني فهو يختبئ خلف السقف ويظهر منه الضوء فقط ليركز على الجدار المطلي باللون الأحمر ويعزز الشعور بالإشراقة والدفء داخل الغرفة.
اكتفى المصمم هنا في إنارة هذه الغرفة بالاعتماد على الإضاءة الجانبية على طرفي السرير.. لم تكن الإضاءة هنا عادية ليس فقط بسبب وحدات الإضاءة المذهلة المستخدمة وإنما أيضًا بفضل ذلك الحجر الأملس الذي يغلف جدران الغرفة بدرجاته اللونية الساحرة والمتناغم لأبعد الحدود مع جميع الديكورات.
اقرأ أيضًا: منزل كلاسيكي بفخامة القصور!
يمكنك الاكتفاءة بأباجورتين كلاسيكيتين لإضاءة غرفة نومك إضاءة شاعرية خافتة كالنموذج الواضح أمامنا هنا والذي تحلى بتصميم كلاسيكي رائع يظهر في الستائر والجدران خصوصًا ذلك الجدار المزركش وما يسيطر عليه من زهور مختلفة الأحجام.
على النمط البلدي صممت تلك الغرفة فالأحجار تكسي الجدران بالكامل وكذلك الأرضية، على رغم من تصميمها المستوحى من الزمن القديم إلا أن إضاءتها اختلفت تمامًا عن ذلك الفكر فكما نرى هى عصرية متألقة تتدلى بأحبال طويلة من السقف بأشكالها الأخاذة التي تشبه كثيرًا الطيور البيضاء!
غرفة كلاسيكية من الطراز الأول بسقف مجوف احتلته الأضواء الزرقاء وغلفته بالكامل تناسقت بشكل كبير مع تلك الزهور الزرقاء المتناثرة بمسند السرير وأرجاء الغرفة المختلفة لتحقق عنصر الترابط بين عناصر الديكور المختلفة.