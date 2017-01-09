10 غرف نوم بأجواء شاعرية وإضاءة خافتة!

من أول وهلة تتطلع فيها لهذه الغرفة تشعر بالدفء يتخللك ويحيط بك من كل جانب، فالإضاءة الصادرة عن هذا الكم من الأباجورات تألقت هنا وزادت الغرفة جمالًا.. ليست الإضاءة هي السبب الوحيد في هذا الدفء المكتسح للغرفة وإنما الخشب أيضًا المغلف للجدار الخلفي للسرير ومسنده بالكامل مع اختلاف درجاتهم اللونية كان له أكبر الأثر في تعزيز الشعور بالدفء ولاسيما الموكيت المكتسح للأرضية.