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10 غرف نوم بأجواء شاعرية وإضاءة خافتة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Ibiza Style, Kabaz Kabaz غرفة نوم
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الأجواء الشاعرية والإضاءة الخافتة لمسات مطلوبة بغرف النوم.. فهي العامل المساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب! تأخذك من يديك لعالم آخر بعيد عن صخب العالم بأسره لتنسى ما يجول ببالك من هموم وتستعيد طاقتك من جديد.. إليك في هذا المقال 10 تصميمات لغرف نوم تمتعت بهذا السحر الكامن في الإضاءة سترغب في تطبيق إحداها بمنزل العمر! لنبدأ جولتنا الآن ..

1- أباجورات في كل مكان

homify مساحات تجارية
homify

homify
homify
homify

من أول وهلة تتطلع فيها لهذه الغرفة تشعر بالدفء يتخللك ويحيط بك من كل جانب، فالإضاءة الصادرة عن هذا الكم من الأباجورات تألقت هنا وزادت الغرفة جمالًا.. ليست الإضاءة هي السبب الوحيد في هذا الدفء المكتسح للغرفة وإنما الخشب أيضًا المغلف للجدار الخلفي للسرير ومسنده بالكامل مع اختلاف درجاتهم اللونية كان له أكبر الأثر في تعزيز الشعور بالدفء ولاسيما الموكيت المكتسح للأرضية.

2- سبوتات في اتجاهات مختلفة وإضاءة سفلية تزيد السرير سحرًا

Лофт, ToTaste.studio ToTaste.studio غرفة نوم
ToTaste.studio

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

غرفة نوم غريبة التصميم إلا أن ذلك لا ينفي ما تتمتع به من سحر خاص ناتج عن إضاءتها الأخاذة سواء في السبوتات المتدرجة مع الدرَج بأشكالها المربعة أو في السبوتات المعلقة بعيدًا بآخر السقف بتصميمها المتحرك وأخيرًا الإضاءة المذهلة أسفل السرير والتي تجعله يبدو طائرًا على طيفٍ من النور!

3- إضاءة خافتة بغرفة داكنة

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

غرفة بألوان داكنة نلمح ذلك في كلًا من الفرش والجدران وكذلك الأرضية.. لذا كان على المصمم تعزيز إطلالتها بطريقة سحرية تمثلت في عنصر الإضاءة فـ طعَمها بمجموعة وحدات بسيطة وصغيرة وفرت لها قدر كافي من الإنارة الخافتة التي جملت مظهرها كثيرًا!

4- الإضاءة والخشب والانعكاسات الساحرة!

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة نوم
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

سرير بسيط التصميم يحتل الكثير من مساحة الغرفة مغلف بخامة داكنة اللون من كل جانب يميل عليه سقف خشبي مائل تتدلى منه مجموعة ثريات صغيرة مستوحاه من العصر الأندلسي تفاصيلها صغيرة ومعقدة لا تظهر لنا إلا في الانعكاسات على الخشب والجدران!  

5- غرفة برّاقة والسبب: الإضاءة!

Departamento Tres Picos, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

غرفة بمساحة شاسعة قسمها المصمم بذكاء محكم ما بين مساحة للنوم مطلة على منظر خلاب تنتشر به الخضرة والأشجار وجلستين أحدهما أقرب لمائدة الطعام وأخرى للاسترخاء.. تكسي الغرفة بالكامل أرضية براقة تلمع بانعكاسات الإضاءة عليها المثبتة في السقف ونظيرتها المتساقطة منه بتصميم عصري ربما لم تراه مسبقًا!

6- الأحمر والبني وإضاءة متنوعة

Departamento Jomap, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

نلمح في هذا النموذج المطروح أمامنا أكثر من مصدر لإضاءة الغرفة، أول مصدر يكمن في الأباجورتين المثبتتين بمسند طرفي السرير واللاتين يمكن الاكتفاء بهما لتحقيق الإضاءة الخافتة ذات الأجواء الشاعرية، أما عن المصدر الثاني فهو يختبئ خلف السقف ويظهر منه الضوء فقط ليركز على الجدار المطلي باللون الأحمر ويعزز الشعور بالإشراقة والدفء داخل الغرفة. 

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7- إضاءة مذهلة بفضل الجدار الحجري الأملس!

Ibiza Style, Kabaz Kabaz غرفة نوم
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

اكتفى المصمم هنا في إنارة هذه الغرفة بالاعتماد على الإضاءة الجانبية على طرفي السرير.. لم تكن الإضاءة هنا عادية ليس فقط بسبب وحدات الإضاءة المذهلة المستخدمة وإنما أيضًا بفضل ذلك الحجر الأملس الذي يغلف جدران الغرفة بدرجاته اللونية الساحرة والمتناغم لأبعد الحدود مع جميع الديكورات.  

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8- إضاءة دافئة بغرفة مشرقة تملأها الزهور!

homify BedroomLighting
homify

homify
homify
homify

يمكنك الاكتفاءة بأباجورتين كلاسيكيتين لإضاءة غرفة نومك إضاءة شاعرية خافتة كالنموذج الواضح أمامنا هنا والذي تحلى بتصميم كلاسيكي رائع يظهر في الستائر والجدران خصوصًا ذلك الجدار المزركش وما يسيطر عليه من زهور مختلفة الأحجام.

9- إضاءة عصرية في غرفة من الزمن القديم!

FondoVito B&B, FRANCESCO CARDANO Interior designer FRANCESCO CARDANO Interior designer غرفة نوم
FRANCESCO CARDANO Interior designer

FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer

على النمط البلدي صممت تلك الغرفة فالأحجار تكسي الجدران بالكامل وكذلك الأرضية، على رغم من تصميمها المستوحى من الزمن القديم إلا أن إضاءتها اختلفت تمامًا عن ذلك الفكر فكما نرى هى عصرية متألقة تتدلى بأحبال طويلة من السقف بأشكالها الأخاذة التي تشبه كثيرًا الطيور البيضاء!

10- أضواء زرقاء في سقف مجوف

A SIMPLE AND ELEGANT TRIPLEX VILLA , KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE غرفة نوم خشب رقائقي Grey
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

غرفة كلاسيكية من الطراز الأول بسقف مجوف احتلته الأضواء الزرقاء وغلفته بالكامل تناسقت بشكل كبير مع تلك الزهور الزرقاء المتناثرة بمسند السرير وأرجاء الغرفة المختلفة لتحقق عنصر الترابط بين عناصر الديكور المختلفة. 

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